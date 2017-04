Jun 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5912.40 NSE 25026.50 ============= TOTAL 30938.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07DH2 IDFC 9.05% 24-Dec-15 100.0430 8.9500 150.00 INE013A07RH1 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 07-Jan-16 120.5540 0.0000 1.00 INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 15-Jan-16 99.7661 8.9500 150.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.2554 8.9300 450.00 INE121A07GN3 CHOLAMANDLAM INVESTMENT AND FIN 9.60% 13-May-16 99.9431 9.6100 100.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 99.7097 9.7800 100.00 INE896L07199 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD - 06-Jun-17 100.0000 11.4000 200.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.4927 9.2800 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.4500 9.0200 7.50 INE054O08049 LNT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 98.3588 9.4600 100.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 99.8220 8.6400 1000.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 99.7684 9.2500 50.00 INE043D07EX7 IDFC LTD 8.34% 09-May-18 97.5399 9.1100 250.00 INE043D07EW9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.35% 10-May-18 97.5709 9.1100 600.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 99.6120 9.9000 0.50 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 99.1260 9.0700 100.00 INE721A08CA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 101.8600 9.9200 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.3489 9.0100 50.00 INE535N08049 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.70% 21-Nov-18 103.4900 9.3100 10.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.8232 9.1000 300.00 INE134E07513 PFC LTD 9.69% 02-Mar-19 101.9652 9.1300 100.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 101.1500 9.5000 4.00 INE202B07AB7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 28-Mar-21 100.0000 10.6800 100.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.6000 0.0000 6.00 INE235P07027 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-21 101.4855 9.4000 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 104.9346 9.4100 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.6432 9.7100 100.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 100.2500 8.0400 0.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.3000 9.1300 600.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 94.4730 9.3900 500.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 101.8188 9.4100 250.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 105.0500 10.1000 2.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 100.0000 8.1900 2.50 INE020B07GH7 REC LTD 8.12% 27-Mar-27 98.7000 8.2800 5.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.4400 8.0500 55.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 103.9000 7.9800 1.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 103.6259 8.0400 100.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 106.2000 8.0100 0.50 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 107.4700 7.9800 14.90 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 21-Aug-72 103.5500 0.0000 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.3700 12.7700 1.00 NSE === INE121A07DD1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.95% 23-Jun-14 100.0423 8.4998 500.00 INE306N07328 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 18-Jul-14 100.0295 9.8957 500.00 INE306N07328 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.05% 18-Jul-14 100.0295 8.9000 500.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.0388 8.4260 250.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.0388 8.9000 250.00 INE660A07IN6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.95% 07-Aug-14 100.0619 8.8000 250.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 100.0418 8.4206 250.00 INE660A07IO4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.92% 08-Aug-14 100.0418 8.9000 250.00 INE357L07085 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT. LTD. RESET 05-Sep-14 130.0000 0.0000 10.00 INE752E07BS7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-14 99.9143 8.5000 150.00 INE804I07DG8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Jan-15 139.5370 0.0000 2.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.2406 8.9800 50.00 INE804I07EC5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 30-Mar-15 140.9040 0.0000 2.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 98.5700 9.1573 12.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 98.5700 9.1500 12.00 INE535H07159 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 12.15% 10-Jun-15 102.1978 9.7225 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.6225 8.6760 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.6225 8.7000 500.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.4751 9.1000 1000.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.4751 9.1064 1000.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 99.9769 9.3300 250.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.4422 8.7573 800.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 99.9218 8.8000 100.00 INE752E07FU4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-15 99.9218 8.8000 100.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.9633 8.8000 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.9633 8.8000 250.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 100.0430 8.9500 150.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.7661 8.9500 150.00 INE804I07IU8 ECL FINANCE LIMITED - 01-Feb-16 122.2450 0.0000 1.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.2554 8.9300 450.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 06-Apr-16 122.4020 0.0000 2.00 INE121A07GN3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-16 99.9431 9.6000 100.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.0000 - 750.00 INE721A07FU7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.65% 01-Aug-16 99.7097 9.7961 100.00 INE020B07HW4 REC LTD 9.05% 17-Oct-16 100.1150 8.9400 180.00 INE020B07HW4 REC LTD 9.05% 17-Oct-16 100.1150 8.9400 180.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.7800 9.3500 20.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 102.8892 10.8330 25.00 INE001A07CG0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.25% 30-Mar-17 102.3761 9.2080 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.4927 9.2700 100.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 101.0270 9.2600 50.00 INE020B07CU9 REC LTD 9.85% 28-Sep-17 102.0000 9.0900 10.00 INE054O08049 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.90% 25-Oct-17 98.3588 9.4500 100.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 102.0085 9.3390 3.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 99.8220 8.6150 1500.00 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 99.8876 8.6023 500.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 99.7684 9.2400 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.4500 9.1000 100.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 101.0300 9.4000 5.00 INE043D07EX7 IDFC LIMITED 8.34% 09-May-18 97.5399 9.1000 250.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 97.5709 9.1000 600.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.8700 9.2500 4.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.3084 9.1400 6.00 INE514E08CZ2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.50% 09-Oct-18 101.5466 9.0200 150.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.6622 9.0500 32.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 99.1260 9.0600 100.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.8423 9.1050 150.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.8423 9.1050 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.3489 9.0000 99.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.8300 9.2300 2.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.8419 9.1000 1211.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.8233 9.1000 900.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.9652 9.1300 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.9652 9.1304 100.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 97.8000 8.9300 54.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-19 103.5479 9.5400 7.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 96.9600 9.4010 5.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 98.9000 9.4800 3.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 98.9413 9.0500 100.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 98.9413 9.0500 100.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 98.0000 10.9200 1.00 INE871D07MC8 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.20% 24-Dec-20 99.1525 9.3500 50.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.1790 10.5537 10.00 INE235P07027 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-21 101.4855 - 200.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.9346 9.4000 100.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.2400 9.2600 100.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.6432 9.7000 107.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 99.7000 9.9000 1.00 INE528G08204 YES BANK LIMITED 10.20% 28-Oct-21 100.0000 10.1691 100.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 100.0000 11.4500 500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.4000 9.1100 1603.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.3400 9.1203 800.00 INE020B08740 REC LTD 9.35% 15-Jun-22 99.7300 9.3988 9.00 INE134E08EU6 PFC LTD 9.39% 29-Jun-22 101.1850 9.0800 85.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 102.2700 9.2750 34.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.6400 9.1400 7.00 INE514E08BO8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.04% 21-Sep-22 97.9000 9.4013 1.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.7642 8.9900 550.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.7445 8.9950 250.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 98.4882 8.9900 200.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 97.3400 9.4500 100.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.7500 8.9800 22.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.5000 9.5100 4.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 94.4730 9.3800 500.00 INE721A08CM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 24-Jun-23 97.1300 10.6500 120.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 98.1731 8.9900 350.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 102.0261 9.0000 150.00 INE752E07IT0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-23 102.0261 9.0000 150.00 INE752E07KI9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-23 98.9856 9.0000 100.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.35% 22-Nov-23 102.9914 7.8800 200.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 102.9300 9.8500 2.00 INE721A07HE7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 28-Mar-24 100.9500 10.4200 32.00 INE202B07AD3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 28-Mar-24 100.7500 10.5500 20.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 101.8188 - 250.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 101.5400 - 12.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.7000 9.5700 160.00 INE528G08154 YES BANK LIMITED RESET 14-Aug-25 100.6008 9.7680 600.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 102.3500 11.1200 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.3700 9.0300 20.00 INE134E08DU8 PFC LTD 9.45% 01-Sep-26 101.7500 9.2000 5.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 102.8800 9.0000 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.3342 9.0000 500.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.2907 8.0500 79.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 103.2905 8.0500 7.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 103.6300 8.0101 1.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 103.3704 8.0600 5.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 103.2923 8.0500 9.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 105.8389 7.9800 30.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 103.6500 10.0300 33.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.5739 9.4500 250.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.1400 12.8300 60.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.5982 9.6300 30.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.1400 12.8299 28.00 ===============================================================================================