Jun 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7980.50 NSE 41765.60 ============= TOTAL 49746.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.1805 9.2100 250.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 100.2054 9.2200 1500.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 04-Mar-15 100.3703 9.1100 200.00 INE013A07OX5 RELIANCE CAPITAL LTD NIFTY 03-Sep-15 155.7530 0.0000 0.60 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 134.4767 0.0000 50.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 101.9268 10.5000 246.10 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 101.1357 9.0100 1750.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 101.4116 9.0400 250.00 INE895D08469 TATA SONS LTD 9.87% 17-Jul-17 101.5313 9.2600 200.00 INE020B07CU9 REC LTD 9.85% 28-Sep-17 102.2587 8.9900 100.00 INE054O08049 LNT SHIPBUILDING LTD 8.90% 25-Oct-17 98.3588 9.4600 150.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 29-Jan-18 98.2329 9.5600 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.2000 9.0900 41.50 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.8223 9.0800 50.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.9681 9.0700 1350.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 106.0000 11.0800 3.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD RESET 11-May-21 104.0000 11.0600 1.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 104.4000 10.9000 287.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 99.6940 8.8900 450.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.4500 9.1100 250.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 27-Jun-22 101.0446 9.3600 20.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 102.3000 9.2800 15.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 98.6079 9.0500 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 96.8289 9.4900 20.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 104.1000 9.5100 2.00 INE053F07710 IRFC LTD 8.19% 19-Mar-24 102.7200 7.7800 1.30 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9200 9.3000 20.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 103.0600 7.9000 1.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST LTD 9.50% 17-May-28 94.8800 10.2000 50.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.0791 8.0800 212.00 INE134E07380 PFC LTD 8.46% 30-Aug-28 104.0200 8.0000 7.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 104.4611 8.0200 150.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 103.7967 8.0100 13.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 106.5600 7.8500 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 105.4400 7.8500 2.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 101.0000 10.7200 4.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 102.6500 10.1700 33.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.9200 10.1200 100.00 NSE === INE667F07477 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.55% 14-Jul-14 100.0438 9.1500 50.00 INE894F07402 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 4.65% 18-Nov-14 116.6677 10.3500 1000.00 INE477L07016 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.35% 28-Nov-14 100.3245 10.0000 150.00 INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.1805 9.0000 250.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 100.2054 8.9800 1500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.38% 16-Jan-15 100.3195 8.4925 5.00 INE916DA7626 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.28% 27-Jan-15 99.9119 9.4048 163.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.3703 9.0000 400.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.4990 9.0686 550.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.3811 8.7000 105.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.3811 8.7000 105.00 INE261F09HT7 NABARD 9.00% 23-Jul-15 100.4317 8.7673 800.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.62% 03-Aug-15 100.1000 9.4700 300.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1000 9.4500 300.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.0400 9.4400 200.00 INE804I07JS0 ECL FINANCE LTD NIFTY 01-Oct-15 125.5000 0.0000 10.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8541 8.8626 270.00 INE915D07OX5 CITIFINANCIAL CONSUMER FINANCE NIFTY 29-Feb-16 100.0000 0.0000 50.50 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8526 9.0000 1750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8526 9.0000 1250.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 98.6768 9.3615 250.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 98.6768 9.3500 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 134.4767 9.2000 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 134.4767 9.2000 200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6888 8.9900 1250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6888 9.0000 1250.00 INE037E08045 TATA TELESERVICES LTD 11.00% 28-Jun-16 99.9624 10.9937 15.00 INE804I07LC0 ECL FINANCE LTD - 11-Aug-16 121.4630 0.0000 1.00 INE134E08DT0 PFC LTD 9.41% 01-Sep-16 100.6036 9.0500 100.00 INE134E08DT0 PFC LTD 9.41% 01-Sep-16 100.6036 9.0500 100.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.6243 9.0100 300.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.7843 8.9400 100.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.8028 8.9192 90.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.6500 10.3500 40.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.1600 9.1156 150.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9881 9.2000 100.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 14-Oct-16 100.2883 9.2500 250.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 14-Oct-16 100.2883 9.2500 250.00 INE001A07HO3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 23-Dec-16 100.6770 9.1310 10.00 INE013A07XM9 RELIANCE CAPITAL LTD - 13-Feb-17 112.0000 0.0000 10.50 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.5305 9.0000 50.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.5305 9.0000 50.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.4847 9.0300 5.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 101.1400 9.0000 5900.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 101.1357 9.0000 3650.00 INE752E07EN2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-17 101.2944 8.8908 18.80 INE134E08ER2 PFC LTD 9.61% 01-Jun-17 101.4116 9.0300 250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.3109 9.1700 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 101.3109 9.1700 50.00 INE895D08469 TATA SONS LTD 9.87% 17-Jul-17 101.5313 9.2550 200.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.9837 9.0000 350.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.9837 9.0000 350.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.5839 9.0000 100.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.5839 9.0000 100.00 INE020B07CU9 REC LTD 9.85% 28-Sep-17 102.2587 9.0000 100.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LTD 8.95% 25-Oct-17 98.4429 9.4696 450.00 INE054O08049 LT SHIPBUILDING LTD 8.90% 25-Oct-17 98.3588 9.4500 150.00 INE069A08038 ADITYA BIRLA NUVO LTD 8.99% 29-Jan-18 98.2329 9.5500 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.5064 9.0800 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.5064 9.0800 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.2931 9.1100 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.2931 9.1100 50.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 101.4700 9.1900 54.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 101.4423 9.2000 50.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 101.0003 9.0600 50.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 101.0003 9.0600 50.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.3489 9.0000 75.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 102.0075 9.0000 50.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 101.1497 11.7800 150.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.8223 9.0700 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.4283 9.2200 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 101.4313 9.2200 100.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.8700 9.2200 4.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.9681 9.0600 3060.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.9310 9.0700 850.00 INE860H07466 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.75% 04-Apr-19 100.4450 9.6400 3.00 INE895D07461 TATA SONS LTD 9.43% 02-Jun-19 100.8400 - 49.00 INE525E09070 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 18-Aug-19 99.2262 9.0800 201.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.8000 10.6242 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.5738 10.7000 260.00 INE020B08591 REC LTD 9.48% 10-Aug-21 100.0000 9.4600 1.00 INE062A09106 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Oct-21 99.6940 8.9949 450.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.3500 9.1200 2706.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.3700 9.1140 1550.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 102.2000 9.2810 100.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 101.0446 9.3500 20.00 INE134E08EU6 PFC LTD 9.39% 29-Jun-22 101.2900 9.0500 15.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.8700 9.0300 7.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 98.6079 9.0400 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 96.8289 9.4800 20.00 INE043D07FB0 IDFC LTD 7.98% 23-May-23 93.5142 9.0600 400.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 94.5870 9.3600 650.00 INE721A08CM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 24-Jun-23 97.1373 10.6500 380.00 INE468M08078 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.20% 25-Jun-23 97.1351 10.7000 150.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 103.9400 9.5300 2.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 107.4400 10.8000 15.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LTD 9.70% 28-May-24 100.4900 - 100.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LTD 9.70% 10-Jun-24 100.0000 - 50.00 INE043D07GR4 IDFC LTD 9.18% 11-Jun-24 100.0000 - 1710.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.5700 9.2000 30.00 INE090A08SP8 ICICI BANK LTD - 21-Jul-26 31.0600 10.1300 16.30 INE134E08DS2 PFC LTD 9.46% 01-Aug-26 100.0000 9.4500 1.00 INE053F07538 IRFC LTD 8.10% 23-Feb-27 99.6000 8.1400 7.50 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 100.0000 8.1858 7.50 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 103.0700 8.9750 100.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.3338 9.0000 400.00 INE039A09PR5 IFCI LTD 9.75% 26-Apr-28 103.5526 9.2700 500.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST 9.50% 17-May-28 94.9600 10.1900 100.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 101.5540 8.0600 60.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.4500 8.0310 6.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 103.6076 8.1100 150.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 103.4554 8.0500 8.00 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 105.1100 8.0150 20.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 97.9000 10.0000 8.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 101.6876 10.7000 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 102.5000 10.2400 33.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.0000 10.1000 200.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.8000 12.7100 26.50 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.2615 9.5100 10.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange