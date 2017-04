Jun 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2723.90 NSE 20261.00 ============= TOTAL 22984.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LTD 10.30% 22-Apr-16 101.2533 9.5300 600.00 INE121A07GN3 CHOLAMANDLAM INVESTMENT AND FIN 9.60% 13-May-16 99.8556 9.6600 400.00 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 101.2764 9.2900 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 101.2831 9.0900 400.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.8526 9.0600 100.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.4495 9.0600 250.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 99.6380 9.2100 30.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 68.4000 0.0000 4.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.7094 9.1100 250.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.7626 9.1200 50.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 102.8500 11.2100 20.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LTD 10.00% 02-Jul-19 101.8000 9.5300 16.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 108.8500 0.0000 4.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD RESET 11-May-21 104.6516 10.9900 1.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 106.6000 0.0000 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.0300 9.1900 300.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.38% 05-Dec-23 102.8000 8.9300 1.00 INE043D07GR4 IDFC LTD - 06-Nov-24 100.0000 9.1800 50.00 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 102.3500 9.4900 5.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.5467 8.0300 107.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 107.0000 8.0900 1.00 INE053F09HQ4 IRFC LTD 9.47% 10-May-31 105.6989 8.8100 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 103.5500 0.0000 4.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 102.8800 8.1900 0.90 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.6800 10.1600 25.00 INE008A08U68 IDBI BANK LTD 9.40% 31-Dec-99 99.7000 9.4200 1.00 NSE === INE667F07477 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 10.55% 14-Jul-14 100.0393 9.1500 450.00 INE804I07827 ECL FINANCE LTD NIFTY 14-Jul-14 121.0820 - 2.00 INE521E07CB0 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 17-Jul-14 152.7200 10.0000 5.00 INE187C08018 MURUGAPPA HOLDINGS LTD 10.60% 01-Aug-14 100.0196 9.5600 500.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.8313 8.8501 30.00 INE136E07NX8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 07-Jan-15 119.6600 3.8672 5.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 100.3000 8.6000 6.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 10.04% 28-Apr-15 100.6218 9.4100 100.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.62% 03-Aug-15 100.3334 9.2500 150.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.62% 03-Aug-15 100.3334 9.2500 150.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3113 9.2500 150.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3113 9.2500 150.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2589 9.2500 100.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2589 9.2500 100.00 INE804I07NL7 ECL FINANCE LTD - 09-Nov-15 114.4830 20.00 INE804I07HH7 ECL FINANCE LTD NIFTY 28-Dec-15 118.3333 0.0000 6.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.7175 9.2000 30.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LTD 10.30% 22-Apr-16 101.2533 9.7500 950.00 INE296A07BD5 BAJAJ FINANCE LTD 9.85% 25-Apr-16 100.7319 - 50.00 INE121A07GN3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-16 99.8556 9.6500 400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8700 8.9896 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8700 8.9900 250.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 99.8600 9.7745 5.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 99.7600 9.5042 3.00 INE804I07LC0 ECL FINANCE LTD - 11-Aug-16 120.4260 0.0000 1.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 25-Aug-16 102.9302 10.0400 0.50 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.6655 9.0000 100.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.7832 8.9400 10.00 INE136E07NC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 30-Sep-16 128.4300 - 2.20 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 100.6500 10.3500 40.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.0288 9.1800 400.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.4145 9.0500 300.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.4145 9.0500 300.00 INE895D07420 TATA SONS LTD 9.87% 20-Mar-17 101.2764 9.2800 50.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 101.1357 9.0000 250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 01-Jun-17 101.2831 9.0800 400.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.8528 9.0500 950.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.8528 9.0500 900.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.8526 9.0500 150.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.4492 9.0500 500.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.4295 9.0574 250.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.4295 9.0500 250.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 99.4473 9.0000 200.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 99.4473 9.0000 200.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.11% 09-Apr-18 99.6380 9.2000 30.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.11% 09-Apr-18 99.6380 9.2000 30.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LTD 11.08% 13-Aug-18 103.8998 9.8600 2.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.9600 9.2151 1.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 101.2300 9.2600 22.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 107.6000 9.7246 2.00 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.97% 28-Dec-18 102.1600 9.3300 14.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.7094 9.1000 200.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.5749 9.1800 200.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.6648 9.2800 10.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.6329 9.1500 1162.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.7070 9.1300 650.00 INE895D07461 TATA SONS LTD 9.43% 02-Jun-19 100.6500 - 26.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LTD 10.00% 02-Jul-19 95.9630 11.0800 16.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 98.7300 9.4344 4.00 INE976I08110 TATA CAPITAL LTD 9.95% 24-Dec-19 99.6200 10.0140 20.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA RESET 18-Jan-20 98.7000 9.4361 6.00 INE053F09EF4 IRFC LTD 7.74% 22-Dec-20 94.2600 9.1100 2.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.9300 10.6000 10.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 103.7171 10.9000 20.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.2300 9.2600 75.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.0400 9.0100 10.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LTD 10.90% 21-Nov-21 100.1600 11.4100 200.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LTD 10.90% 11-Dec-21 100.0000 - 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 101.6080 7.9000 200.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 101.7747 7.8700 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.0300 9.1751 1763.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.0400 9.1733 1022.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 101.1400 9.0900 12.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 102.2400 9.2800 73.00 INE895D08493 TATA SONS LTD 9.70% 16-Aug-22 102.2400 9.2800 50.00 INE039A09PM6 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-22 103.3654 9.2800 500.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 98.6000 10.0311 3.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.4800 9.0400 3.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 98.9200 9.0000 50.00 INE160A09215 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Mar-23 100.5200 9.2574 5.00 INE494M09072 IFCI FACTORS LTD 10.24% 17-May-23 101.2000 10.0200 7.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.3926 9.0400 50.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.3926 9.0400 50.00 INE043D07FB0 IDFC LTD 7.98% 23-May-23 92.8919 9.1700 100.00 INE020B08849 REC LTD 8.06% 31-May-23 93.8200 9.0900 3.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 94.7008 9.3400 150.00 INE468M08078 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.20% 25-Jun-23 97.0000 10.7300 58.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.8902 9.0400 50.00 INE013A08358 RELIANCE CAPITAL LTD 10.19% 13-Jan-24 101.9600 10.1100 100.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.6100 9.2664 15.00 INE906B07DC5 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.27% 15-Feb-24 102.9505 7.8111 10.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 103.9500 9.5300 20.00 INE895D07446 TATA SONS LTD 9.90% 20-Mar-24 103.8700 9.2800 50.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 100.0300 12.2300 1.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LTD 10.10% 22-Apr-24 101.7300 10.0500 4.00 INE043D07GR4 IDFC LTD 9.18% 11-Jun-24 100.0200 - 1225.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7500 9.2550 43.20 INE535N08056 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.83% 28-Mar-26 102.3500 9.6500 5.00 INE039A09NL3 IFCI LTD 10.75% 01-Aug-26 103.0000 10.1300 0.60 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 100.0000 10.1300 600.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 99.4827 9.0500 30.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.8000 9.1200 4.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 96.6600 9.3400 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.4200 9.2701 3.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 101.6379 8.0500 60.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 103.2974 8.0500 50.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 104.5539 7.9500 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 104.5286 7.9500 10.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 103.5000 8.2500 306.50 INE039A09MC4 IFCI LTD 9.75% 13-Jul-30 99.5000 9.8018 5.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 97.9700 10.0000 3.00 INE053F09HQ4 IRFC LTD 9.47% 10-May-31 105.6989 9.0000 150.00 INE053F09HQ4 IRFC LTD 9.47% 10-May-31 105.6989 9.0000 100.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 108.0800 7.9200 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 100.7539 10.6000 80.00 INE649A09100 STATE BANK OF HYDERABAD 9.20% 31-Dec-99 99.0500 9.4025 30.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 104.6800 10.1500 20.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.1531 9.5300 14.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange