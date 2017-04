Jun 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11338.40 NSE 32258.80 ============= TOTAL 43597.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE053F09GX2 IRFC LTD 8.79% 04-May-30 95.2300 9.3700 4.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 101.6858 10.5700 340.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.9300 9.9800 13.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.0000 8.5900 7.50 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0061 9.2300 500.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.0382 8.9300 115.00 INE043D07CH4 IDFC LTD 9.37% 27-Apr-15 100.4305 8.7700 140.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5962 8.8800 600.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.95% 07-Mar-16 100.0086 8.8900 250.00 INE020B07CL8 REC LTD 7.85% 14-Mar-16 98.6171 8.7100 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.7702 9.0600 550.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.6021 9.0500 250.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.1878 10.1000 3000.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.1946 9.9900 2500.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 104.5000 0.0000 0.60 INE134E08ER2 PFC LTD 9.61% 01-Jun-17 101.2810 9.0900 50.00 INE691I07554 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 9.50% 06-Jun-17 100.1800 9.4200 75.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.3300 9.1100 2.30 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.5443 9.1500 750.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.8300 9.1300 58.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.2000 9.1000 5.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.1500 9.1700 1650.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 99.8300 9.3100 9.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 100.0000 9.3400 5.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.5387 9.0400 100.00 INE160A09215 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 27-Mar-23 101.1000 9.2500 5.00 INE043D07GR4 IDFC LTD - 06-Nov-24 100.0000 9.1800 10.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9300 9.3000 13.00 INE043D07559 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 28-Mar-26 98.7000 9.5100 7.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 101.1000 8.0500 2.00 INE020B07GH7 REC LTD 8.12% 27-Mar-27 100.9290 7.9900 2.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST LTD 9.50% 17-May-28 94.4719 10.2600 212.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.3339 8.0500 50.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 103.7170 8.0100 3.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 104.7000 7.9400 10.00 NSE === INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 106.1500 8.0200 2.50 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 107.9768 7.9300 20.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 21-Aug-72 101.2704 10.7800 340.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.5062 9.4700 90.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.3300 10.0400 18.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8600 6.50 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 110.5852 9.2742 500.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 110.5852 8.9000 500.00 INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.00% 23-Jul-14 100.0017 8.8533 350.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.0157 9.0089 250.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.0157 8.7000 250.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 100.1869 9.0300 23.00 INE043D07CH4 IDFC LTD 9.37% 27-Apr-15 100.4205 8.8625 2.00 INE166A09030 ING VYSYA BANK LTD 8.75% 17-May-15 99.5564 9.2500 25.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.6540 9.0719 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.6540 9.0500 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 99.7100 9.7960 7.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.4751 9.0900 500.00 INE804I07ES1 ECL FINANCE LTD NIFTY 29-Jun-15 126.3150 0.0000 6.40 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5962 9.0500 2100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.8646 8.8500 1500.00 INE027E07105 FAMILY CREDIT LTD - 10-Dec-15 100.0000 - 1000.00 INE043D07EJ6 IDFC LTD 9.14% 27-Jan-16 100.2082 8.9569 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LTD 9.14% 27-Jan-16 100.2082 8.9569 250.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LTD 11.00% 01-Mar-16 100.8205 10.3600 50.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LTD 0.00% 02-Mar-16 128.2740 0.0000 2.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.0086 8.8800 250.00 INE020B07CL8 REC LTD 7.85% 14-Mar-16 98.6171 8.9000 50.00 INE804I07UY5 ECL FINANCE LTD - 10-May-16 101.2562 - 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7702 9.0500 550.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6021 9.0500 250.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 100.7127 9.2299 100.00 INE001A07HF1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 29-Aug-16 100.7127 9.2300 100.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.1878 8.7400 3000.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.1946 8.7400 2500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3163 9.0800 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.3163 9.0800 50.00 INE043D07FH7 IDFC LTD 9.57% 04-Oct-16 101.0098 9.0100 250.00 INE043D07FH7 IDFC LTD 9.57% 04-Oct-16 101.0098 9.0100 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 100.9681 9.1300 200.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 100.9681 9.1300 200.00 INE895D08394 TATA SONS LTD 9.68% 10-Jan-17 100.7400 9.2853 30.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 97.3149 9.0500 850.00 INE043D07FA2 IDFC 7.98% 19-May-17 97.3149 9.0500 850.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 01-Jun-17 101.2810 9.0800 150.00 INE691I07554 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.50% 06-Jun-17 100.3300 9.3500 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.11% 09-Apr-18 99.3358 9.2977 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.7697 9.0600 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.7697 9.0600 50.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 101.1254 9.2900 26.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.8700 9.1000 30.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.5443 9.1450 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.2803 9.2600 600.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.2803 9.2600 100.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 101.2831 9.2600 1350.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 101.2831 9.2600 1350.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Jan-19 101.0938 9.2630 500.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Jan-19 101.0938 9.2630 500.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.7100 9.2600 19.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.7058 9.1300 535.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 101.4000 11.6300 5.00 INE895D07461 TATA SONS LTD 9.43% 02-Jun-19 100.6900 - 47.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LTD 10.00% 02-Jul-19 101.9000 9.5000 2.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.9600 9.3900 1.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.3400 9.2400 60.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.9500 10.3500 10.00 INE752E07KG3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-21 99.1900 8.9800 10.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LTD 10.90% 11-Dec-21 100.0000 - 500.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.1500 9.1532 1853.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 104.0500 9.1712 550.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 100.0729 9.7000 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 100.0729 9.7000 100.00 INE691I08248 L&T INFRASTRUCTURE FINANCE CO LTD 9.90% 29-Apr-22 102.3500 9.4500 0.50 INE895D08519 TATA SONS LTD 9.71% 29-Aug-22 100.1925 9.6548 10.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.7137 9.0000 650.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.9500 9.4100 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 95.4100 9.2000 150.00 INE468M08078 SHRIRAM EQUIPMENT FINANCE CO LTD 10.20% 25-Jun-23 97.1400 10.7000 58.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 98.0104 9.0200 100.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.8025 9.0549 50.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 104.6500 7.6300 100.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.7000 9.2700 13.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 103.8700 9.5400 10.00 INE043D07GR4 IDFC LTD 9.18% 11-Jun-24 100.0200 - 599.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.8500 8.7500 40.00 INE020B07GH7 REC LTD 8.12% 27-Mar-27 100.8435 8.0100 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.8200 8.9400 1100.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 99.0433 9.0000 400.00 INE039A09PR5 IFCI LTD 9.75% 26-Apr-28 103.8884 9.2300 500.00 INE688I08053 CAPITAL FIRST 9.50% 17-May-28 94.4719 10.2500 424.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.3764 8.0400 550.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 103.8500 7.9900 13.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 103.4560 8.0500 50.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 103.2119 8.0600 90.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 102.8600 8.1500 1.40 INE053F07629 IRFC LTD 8.48% 21-Nov-28 103.0519 8.0800 70.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 103.5200 8.2452 306.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 