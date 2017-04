Jun 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4306.00 NSE 36100.00 ============= TOTAL 40406.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === 920HDFC2015 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 11-Jan-15 99.9053 9.2000 50.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.7536 8.8700 50.00 INE020B07IV4 REC LTD - 27-Sep-16 99.8500 9.0400 270.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.2962 9.1000 250.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 104.5000 9.7900 0.50 INE043D07FH7 IDFC LTD 9.57% 04-Oct-16 101.0293 9.0100 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.8176 9.0900 148.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 100.4000 0.0000 19.80 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 68.6970 8.8300 4.30 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.5797 9.1400 1000.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.7300 9.1300 10.00 INE895D07461 TATA SONS LTD - 06-Feb-19 100.7034 9.2400 50.00 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 98.7643 9.1400 200.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 106.5000 6.3000 7.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 104.5600 10.9100 7.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.9500 9.9800 20.00 INE523E08NG0 LNT FINANCE LTD 11.50% 30-Dec-21 107.7253 10.0000 596.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.8500 9.2000 450.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LTD 10.30% 28-Feb-23 99.8500 10.3100 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.7337 9.0000 100.00 INE202B08652 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.50% 22-Apr-23 98.4000 10.7800 20.00 INE153A08022 MAHANAGAR TELEPHONE NIGAM LTD 9.38% 05-Dec-23 103.2500 8.8600 1.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.7700 9.0400 10.00 INE514E08DS5 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 101.3000 9.0500 4.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION -- 06-Dec-24 100.0500 10.6900 5.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 97.0000 9.2100 2.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION 9.45% 01-Sep-26 102.2500 9.1300 5.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 100.5800 8.9500 20.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.2915 8.0600 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.46% 30-Aug-28 104.2200 7.9500 5.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 103.5411 8.0500 40.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 103.3397 8.0500 20.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 105.3500 7.8700 2.40 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 106.4100 7.9200 15.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 101.6851 10.5700 90.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 103.8000 10.0500 500.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.4900 10.0600 31.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.1900 0.0000 0.50 NSE === INE804I07827 ECL FINANCE LTD NIFTY 14-Jul-14 121.1740 - 2.50 INE020B07EQ3 REC LTD 8.35% 04-Sep-14 99.8088 8.6998 150.00 INE721A08BI9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 11-Sep-14 100.1545 9.5876 1350.00 INE909H07875 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.20% 15-Sep-14 100.1086 9.3689 1500.00 INE909H07883 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.25% 15-Sep-14 100.1197 9.3690 700.00 INE121A07FT2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.30% 17-Sep-14 100.1191 9.1073 250.00 INE477L07016 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.35% 28-Nov-14 99.8549 11.0000 150.00 INE804I07DA1 ECL FINANCE LTD NIFTY 04-Feb-15 180.0000 0.0000 3.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.1425 9.0793 1000.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.1425 8.9500 1000.00 INE936D08032 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.20% 27-Feb-15 100.1634 8.8400 150.00 INE149A07170 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD 10.04% 20-Apr-15 100.5129 9.3300 500.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.4851 9.0800 500.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 99.9749 9.3451 1000.00 INE514E08BF6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.35% 16-Jul-15 99.9749 8.9102 1000.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 99.9053 9.2000 50.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9208 8.5900 5.00 INE043D07EJ6 IDFC LTD 9.14% 27-Jan-16 100.2282 8.9425 250.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 99.6000 9.9000 2.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7709 9.0500 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7709 9.0500 200.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.54% 03-Jun-16 98.5950 9.3359 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 134.5907 9.1800 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6028 9.0433 1050.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6028 9.0500 1050.00 INE721A07AX2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.10% 11-Jul-16 101.4069 9.6500 250.00 INE020B07IV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD - 27-Sep-16 100.0000 - 2728.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2952 9.0899 300.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2952 9.0900 300.00 INE043D07FH7 IDFC LTD 9.57% 04-Oct-16 101.0293 9.0000 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9858 9.2000 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.9858 9.2000 50.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 99.5000 9.4500 1.00 INE134E08ED2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.33% 17-Feb-17 100.4820 9.0800 10.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 99.6916 9.0000 20.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.3819 9.0400 200.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.9208 9.2700 150.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 01-Jun-17 101.3062 9.0700 150.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 01-Jun-17 101.3062 9.0700 150.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.9805 8.9400 200.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.9282 8.9499 150.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.9282 8.9500 150.00 INE667F07DL5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 17-Aug-17 104.6016 9.6000 60.00 INE667F07DL5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 17-Aug-17 104.6016 9.6000 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.5045 9.0500 50.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.75% 27-Aug-17 100.0000 9.7200 1.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7448 8.7070 100.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7448 8.8000 100.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 94.5000 9.7200 1.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.11% 09-Apr-18 99.6369 9.2000 15.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.11% 09-Apr-18 99.6369 9.2000 15.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 100.7500 11.0000 1.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.6700 9.0900 7.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 101.2500 9.2500 5.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.7527 9.1300 100.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.7527 9.1300 100.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 107.6000 9.7226 2.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.1800 9.4500 1.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.7092 9.1100 200.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.7092 9.1100 50.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LTD 11.30% 15-Dec-18 107.0500 9.2693 2.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 101.1497 11.7800 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.2794 9.2600 2000.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.2794 9.2600 1000.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 101.2831 9.2600 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 101.2831 9.2600 500.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Jan-19 101.1040 9.2600 500.00 INE115A07EV3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 22-Jan-19 101.1040 9.2600 500.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.7600 9.2600 28.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.6676 9.1400 976.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.7046 9.1300 100.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 25-Mar-19 101.3504 9.2600 250.00 INE053F09FY2 IRFC LTD 8.19% 27-Apr-19 97.6346 8.9800 5.00 INE895D07461 TATA SONS LTD 9.43% 02-Jun-19 100.8000 - 110.00 INE860H07524 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.65% 12-Jun-19 100.0000 - 300.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LTD 10.25% 09-Sep-19 99.0000 10.4800 1.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 98.9532 9.0800 100.00 INE020B08823 REC LTD 8.87% 08-Mar-20 98.7643 9.1300 300.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 98.2500 9.0800 100.00 INE115A07833 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.60% 31-May-20 97.0500 9.2500 2.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.0000 9.3100 30.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND 9.59% 26-Aug-21 98.7000 10.2000 2.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LTD 10.90% 11-Dec-21 100.0000 - 250.00 INE523E08NG0 L&T FINANCE 11.50% 30-Dec-21 107.4008 10.0200 298.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.8500 9.2100 2401.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.8000 9.2163 1600.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 102.1401 9.2900 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 101.1700 9.0871 40.00 INE875F07039 SHREE MAHESHWAR HYDEL POWER CORP 10.75% 14-Aug-22 78.7013 10.4000 40.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LTD 10.30% 28-Feb-23 99.8500 10.3000 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 99.9500 8.7900 750.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 96.7923 9.4900 50.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.2231 9.0700 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0500 9.3900 3.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 98.2300 9.7066 100.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.8300 9.2300 4.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 104.4800 9.7900 40.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 103.9300 9.5300 11.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 109.5000 10.4100 100.00 INE721A07HE7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.60% 28-Mar-24 101.1700 10.3800 1.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LTD 9.70% 28-May-24 100.0000 - 200.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LTD 9.70% 10-Jun-24 101.8393 - 50.00 INE043D07GR4 IDFC LTD 9.18% 11-Jun-24 100.0500 - 695.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP LTD 10.70% 12-Jun-24 100.4500 - 30.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.1300 9.4900 16.00 INE020B08443 REC LTD 8.75% 12-Jul-25 97.9500 9.0400 2.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LTD 11.69% 14-Aug-25 102.3655 11.1100 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7500 9.2500 3.20 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 103.0700 8.9750 56.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.8300 8.9400 695.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 97.0300 9.2800 1650.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.2915 8.0500 90.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 103.3764 8.0400 150.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 103.8500 7.9900 5.00 INE053F07629 IRFC LTD 8.48% 21-Nov-28 103.3632 8.0500 20.00 INE134E07430 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.54% 22-Nov-28 103.9600 8.0500 2.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 104.5500 7.9500 6.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 103.5500 8.2400 306.50 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 107.4800 7.8000 2.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 98.0100 10.0021 2.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 94.0800 8.0100 1.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 106.0900 8.0200 2.30 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 101.1676 10.8000 343.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 101.1676 10.8958 250.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.1427 12.8300 58.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.1427 12.8299 22.00 INE008A08U68 IDBI BANK LTD 9.40% 31-Dec-99 99.2337 9.5100 9.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.4900 10.0200 6.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange