Jun 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6211.30 NSE 28032.30 ============= TOTAL 34243.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0018 9.2900 250.00 INE129A07040 GAIL INDIA 6.10% 22-Aug-14 99.1000 11.3800 1.00 INE144H07BF7 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 04-Sep-14 138.5073 0.0000 145.00 INE144H07CD0 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 08-Dec-14 171.5500 0.0000 17.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.3700 9.6700 18.00 INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 100.0637 8.9700 100.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 98.3100 9.5500 2.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.8289 8.6000 1000.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LTD 7.50% 28-Sep-15 97.2500 9.8400 3.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5928 9.0500 400.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.6600 9.4700 13.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 98.4500 9.4300 6.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.7709 9.1100 200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.4811 9.1300 500.00 INE020B07IV4 REC LTD - 27-Sep-16 99.6600 9.1200 400.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.1741 9.1600 250.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LTD 11.60% 28-Jan-17 102.2301 0.0000 200.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 101.3020 9.0800 100.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 74.9200 9.7200 10.10 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 99.8492 8.7700 200.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 99.6000 9.3800 6.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 72.2000 9.6700 12.70 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.9629 8.5600 250.00 INE020B07DW3 REC LTD 10.85% 14-Aug-18 104.8600 9.3600 6.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.4000 9.3700 7.00 INE134E08EA8 POWER FINANC CORPORATION LTD 9.70% 15-Dec-18 101.0000 9.3900 13.00 INE053F09FU0 IRFC LTD 8.55% 15-Jan-19 97.1000 9.3400 7.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.5936 9.1700 250.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 108.3700 9.7800 80.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LTD 9.38% 26-Mar-20 100.2500 9.3000 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 109.1000 0.0000 7.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 106.9500 7.3300 3.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION 9.59% 26-Aug-21 101.0000 9.3900 3.00 INE020B08641 REC LTD 9.75% 11-Nov-21 101.6800 9.4000 8.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 102.5123 7.7400 20.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.9200 9.2100 516.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.9278 9.4100 100.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LTD 10.30% 28-Feb-23 99.9908 10.2500 140.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LTD 10.30% 28-Feb-23 100.4000 10.2100 3.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.4707 9.3500 500.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 94.0774 9.4600 100.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 98.5740 9.4100 200.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 103.9300 9.5400 13.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.3500 9.2700 6.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.0000 9.3900 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.9700 9.2000 1.30 INE043D07559 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 28-Mar-26 100.6400 9.2300 7.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.7000 10.4200 10.00 INE528G09137 YES BANK LTD 10.05% 27-Dec-27 101.2500 9.8600 9.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.8100 8.0000 3.00 INE787H07255 IIFCL 8.48% 05-Sep-28 103.5611 8.0400 40.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 103.3597 8.0500 40.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 106.3100 7.8800 1.30 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 104.4700 7.9200 5.90 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 105.3500 8.1000 3.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 106.4100 7.9200 15.00 INE053F09GX2 IRFC LTD 8.79% 04-May-30 98.4600 8.9700 4.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 103.6500 0.0000 3.00 NSE === INE804I07NU8 ECL FINANCE LTD - 09-Jul-14 109.1630 - 1.00 INE043D07BO2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0018 8.9000 250.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 110.6388 9.2761 200.00 INE001A07LC0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 17-Jul-14 110.6388 8.9000 200.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.3155 9.5100 597.70 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.3105 9.5400 250.00 INE121A07EF4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 0.00% 10-Nov-14 130.1888 9.2500 100.00 INE144H07CD0 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PRIVATE RESET 08-Dec-14 171.6500 - 17.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 100.1425 8.9500 1000.00 INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 100.0637 8.8500 300.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.2980 9.0373 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.2980 9.0500 50.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.8289 8.5500 1000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5928 9.0500 400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7709 9.0500 300.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 134.4842 9.2499 500.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 134.4842 9.2500 500.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 134.4516 9.2500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4811 9.1200 800.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4811 9.1143 300.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.60% 25-Aug-16 101.7252 10.0100 384.40 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 12.10% 25-Aug-16 102.2608 10.0100 350.00 INE020B07IV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD - 27-Sep-16 99.4000 - 3530.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1741 9.1500 250.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LTD 11.60% 28-Jan-17 102.2301 11.1377 200.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.3683 9.0355 100.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 01-Jun-17 101.3020 9.0700 100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.9264 8.9499 100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.9264 8.9490 100.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.3967 9.0700 200.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.3967 9.0700 200.00 INE115A07437 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.75% 27-Aug-17 100.7000 9.4500 1.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7448 8.7070 150.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.7448 8.8000 150.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 99.8492 8.8000 200.00 INE804I07VG0 ECL FINANCE LTD - 13-Nov-17 100.2500 - 26.50 INE804I07VH8 ECL FINANCE LTD - 13-Nov-17 100.3000 - 21.50 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 73.3000 9.1700 10.00 INE094A07053 HPCL LTD 8.77% 13-Mar-18 99.3800 8.9400 500.00 INE094A07053 HPCL LTD 8.77% 13-Mar-18 99.2014 9.0000 250.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.9629 8.8500 250.00 INE347G08019 PETRONET LNG LTD 8.35% 14-Jun-18 97.1719 9.2214 10.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.8100 9.0500 7.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.3500 9.1000 4.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 101.2700 9.2500 5.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.2500 9.0300 8.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.6300 9.1200 16.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.2794 9.2600 500.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.2794 9.2600 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 101.3005 9.2550 250.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 101.3031 9.2543 150.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.7000 9.2700 10.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.5925 9.1600 1297.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.6294 9.1500 1175.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 25-Mar-19 101.4634 9.2300 250.00 INE860H07466 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.75% 04-Apr-19 100.4930 9.6200 3.00 INE053F09FY2 IRFC LTD 8.19% 27-Apr-19 97.6800 8.9700 5.00 INE895D07461 TATA SONS LTD 9.43% 02-Jun-19 100.8160 - 90.00 INE565A09207 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 29-Sep-19 98.7300 9.6000 1.00 INE020B08799 REC LTD - 19-Nov-19 99.8500 9.0282 250.00 INE008A08S39 IDBI BANK LTD RESET 29-Jan-20 98.8400 9.4970 7.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.2000 9.6100 0.60 INE039A09PQ7 IFCI LTD 9.90% 11-Jan-21 102.8530 9.2700 250.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.1400 9.2800 15.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.5500 9.1600 5.00 INE020B08641 REC LTD 9.75% 11-Nov-21 102.7200 9.2000 8.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 99.6200 8.1500 20.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.9500 9.1900 1119.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.8500 9.2069 250.00 INE895D08451 TATA SONS LTD 9.69% 12-Jun-22 102.3700 9.2500 100.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 98.2706 9.1337 2.50 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.9278 9.5700 100.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 100.3100 9.1600 9.00 INE305A09224 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.50% 25-Feb-23 100.7500 9.3500 2.00 INE688I08020 CAPITAL FIRST LTD 10.30% 28-Feb-23 99.9908 10.2700 100.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LTD 10.30% 28-Feb-23 100.4000 10.2200 3.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 100.4900 9.3500 5.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.5383 9.0300 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.4707 9.5700 500.00 INE202B08637 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.75% 22-Apr-23 98.2500 10.0000 50.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.1669 9.0800 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.2000 9.3500 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 94.0774 9.4500 100.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 98.5740 9.6000 400.00 INE895D07396 TATA SONS LTD 9.74% 13-Jan-24 102.9674 9.2700 200.00 INE053F09FV8 IRFC LTD 8.65% 15-Jan-24 98.9576 9.0000 400.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 103.8500 9.5400 50.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 102.9100 9.8500 1.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LTD 10.10% 22-Apr-24 101.4300 10.1000 1.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 101.2048 - 200.00 INE148I07639 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.15% 05-Jun-24 100.0000 - 250.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LTD 9.70% 10-Jun-24 101.8378 - 50.00 INE043D07GR4 IDFC LTD 9.18% 11-Jun-24 100.0000 - 972.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 100.0000 - 2000.00 INE008A08R63 IDBI BANK LTD RESET 25-Sep-24 99.2100 9.1700 150.00 INE457A09157 BANK OF MAHARASHTRA RESET 30-Sep-24 99.0100 9.1700 150.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.3000 9.3300 0.60 INE043D07328 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.90% 19-Nov-25 97.1500 9.3000 20.00 INE043D07559 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 28-Mar-26 100.6400 9.1800 7.00 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 100.0000 10.1200 2.00 INE039A09PN4 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-27 104.5679 9.2700 250.00 INE053F07579 IRFC LTD 7.34% 19-Feb-28 94.4700 8.0100 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 97.9502 9.0500 755.00 INE039A09PR5 IFCI LTD 9.75% 26-Apr-28 103.9012 9.2300 450.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 104.0598 7.9600 9.00 INE053F07629 IRFC LTD 8.48% 21-Nov-28 103.3046 8.0500 50.00 INE053F09GX2 IRFC LTD 8.79% 04-May-30 98.4600 9.1700 4.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 98.0300 10.0000 14.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 93.6724 8.0550 16.50 INE008A08U68 IDBI BANK LTD 9.40% 31-Dec-99 99.7500 9.4190 250.00 INE649A09100 STATE BANK OF HYDERABAD 9.20% 31-Dec-99 99.4000 9.3200 7.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.0438 9.5500 5.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange