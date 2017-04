Jun 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7767.10 NSE 19257.40 ============= TOTAL 27024.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D070Y5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD RESET 30-Jul-14 100.0550 9.1600 250.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 16-Aug-14 100.0372 9.0200 200.00 ine860h07235 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-14 0.0000 200.00 INE660A07IY3 SUNDARAM FINANCE LTD 9.85% 01-Oct-14 100.0146 9.4500 250.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.96% 24-Nov-14 100.2049 9.1800 500.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD RESET 24-Nov-14 100.3559 9.0900 100.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.68% 09-Feb-15 100.1598 9.2400 70.00 INE115A07DO0 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.39% 26-Feb-15 100.0974 9.0900 1000.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 16-Apr-15 99.2500 10.6100 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION 9.46% 02-May-15 99.0000 10.6600 4.00 INE062A09049 STATE BANK OF INDIA 7.45% 05-May-15 97.0000 11.1800 1.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 26-Jun-15 100.4624 9.1000 750.00 INE261F09HQ3 NABARD 9.45% 09-Jul-15 99.9722 9.4600 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.55% 07-Sep-15 100.3144 9.2000 250.00 INE721A07ES4 SHRIRAM TRANSPORT FIN CO LTD 10.15% 24-Dec-15 100.4177 9.7500 200.00 INE091A07117 NIRMA LTD 8.85% 28-May-16 99.1046 9.3600 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.4811 9.1300 700.00 INE090A08KW1 ICICI BANK LTD RESET 09-Aug-16 100.2500 10.1300 2.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 102.7378 10.6400 96.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 101.3300 9.3700 7.00 INE134E08ER2 PFC LTD 9.61% 01-Jun-17 101.3020 9.0800 50.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 100.9790 9.3000 50.00 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-17 102.6766 8.7900 60.20 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.70% 19-Jul-17 100.9767 9.3100 100.00 INE310L07290 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-17 102.7511 8.7700 602.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.91% 15-Oct-17 98.7500 9.3300 3.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 72.2500 9.6400 0.60 INE752E07ID4 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-18 101.6010 9.1300 100.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.3755 9.2100 352.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.4785 9.2000 490.00 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-19 101.3500 9.4900 17.00 INE039A09LB8 IFCI LTD 9.40% 30-Nov-19 96.4600 10.4400 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 106.9500 4.9200 9.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 104.6000 9.3100 7.00 INE141A09066 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 21-Jul-21 99.5200 9.3800 2.00 INE039A09NJ7 IFCI LTD 10.50% 01-Aug-21 100.7500 10.4100 1.20 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.5500 9.0300 5.00 INE020B08641 REC LTD 9.75% 11-Nov-21 102.7200 9.2100 8.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.7500 9.2300 195.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 101.1250 9.1800 10.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 99.4118 9.4900 50.00 INE523E08NH8 LNT FINANCE 9.80% 21-Dec-22 100.3000 9.9300 4.00 INE028A09065 BANK OF BARODA RESET 28-Dec-22 100.3100 9.2300 9.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LTD 10.30% 28-Feb-23 100.2000 10.2400 10.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 100.4900 9.2500 5.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 94.0216 9.4700 250.00 INE268A07160 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.17% 05-Jul-23 98.6085 9.4000 400.00 INE031A07840 HUDCO 8.20% 05-Mar-27 101.2500 8.0300 0.50 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 105.6200 7.8300 4.60 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 105.7000 7.9500 10.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 107.3300 7.8100 20.50 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 94.6300 7.9600 1.50 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.7500 9.9900 6.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.1900 0.0000 1.00 NSE === INE916D070Y5 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD RESET 30-Jul-14 100.0550 8.7999 250.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.0068 8.8000 50.00 INE535H08454 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 08-Aug-14 100.1704 9.0000 150.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.2898 9.5300 250.00 INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.3229 9.4832 93.50 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 100.0359 8.6000 250.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.8487 9.0837 50.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.8487 8.8000 50.00 INE660A07IY3 SUNDARAM FINANCE LTD 9.85% 01-Oct-14 100.0146 9.1500 250.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.2049 8.9500 500.00 INE721A07BM3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Nov-14 100.3559 9.6000 100.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LTD 8.40% 23-Dec-14 99.6748 8.7079 10.00 INE136E07NX8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 07-Jan-15 119.7000 3.8630 25.00 INE136E07NX8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 07-Jan-15 119.8249 - 25.00 INE628A08098 UNITED PHOSPHORUS LTD 9.50% 12-Jan-15 99.9704 9.7300 100.00 INE896L07033 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.85% 16-Feb-15 100.5271 7.6243 100.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.1074 8.9500 2000.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.1074 9.0781 1000.00 INE136E07NV2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD Equity 26-Feb-15 122.1400 - 14.50 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 105.8782 9.3100 100.00 INE916DA7DA8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.58% 07-Apr-15 99.9634 9.4600 30.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.83% 30-Apr-15 100.2920 9.4620 50.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.83% 30-Apr-15 100.2920 9.3997 50.00 INE136E07OW8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 29-May-15 111.5300 - 22.00 INE668F07020 JYOTHY LABORATORIES LTD 9.65% 21-Jun-15 100.2086 9.6500 200.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.4750 9.0800 1250.00 INE261F09HQ3 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.45% 09-Jul-15 99.9722 9.2500 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3270 9.2350 500.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.3144 9.2000 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.9648 8.8000 500.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.9648 8.8000 500.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.80% 10-Dec-15 100.2699 10.4900 115.00 INE721A07ES4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 24-Dec-15 100.4177 9.7500 200.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 106.5908 9.3800 34.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.3089 9.7500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6578 9.1200 250.00 INE091A07117 NIRMA LTD 8.85% 28-May-16 99.1046 9.3500 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4870 9.1200 22.00 INE037E08045 TATA TELESERVICES LTD 11.00% 28-Jun-16 99.7661 11.1131 10.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.4702 9.0890 50.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.4702 9.1000 50.00 INE020B07IV4 POWER FINANCE CORPORATION LTD - 27-Sep-16 99.7200 - 1393.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2257 9.1242 5.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 102.7378 11.1500 96.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6091 9.4000 20.00 INE020B08658 REC LTD 9.28% 15-Feb-17 100.0700 9.2000 1.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.2412 9.4100 20.00 INE115A07EA7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.33% 28-May-17 97.6018 9.2824 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 01-Jun-17 101.2204 9.1000 250.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 01-Jun-17 101.2204 9.1000 200.00 INE896L07199 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LTD 11.40% 06-Jun-17 99.7505 - 30.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.9790 9.2900 50.00 INE202B07BB5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 17-Jun-17 100.0560 - 30.00 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-17 102.6766 9.3500 60.20 INE001A07CP1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 19-Jul-17 100.9767 9.3000 100.00 INE310L07290 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-17 102.7511 9.3500 60.20 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.3728 9.1000 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.3728 9.0990 50.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 99.1200 9.5300 5.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 98.9000 9.3300 7.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 99.4000 8.9300 250.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 101.6010 9.1250 100.00 INE001A07DY1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.50% 30-Jun-18 102.8800 9.6003 2.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 101.1500 9.2800 1.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 107.6000 9.7206 2.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.0600 9.2000 1.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.5652 9.1500 350.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.5652 9.1500 350.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.3755 9.1899 65.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.1400 9.3000 300.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.6200 9.2900 11.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.4785 9.1890 997.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.4784 9.1900 200.00 INE691I07562 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.25% 13-Jun-19 99.8900 - 10.00 INE310L07522 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-19 101.3500 9.5800 17.00 INE020B07EV3 REC LTD 8.80% 06-Oct-19 97.7000 9.3498 3.00 INE847E08CY9 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 29-Mar-20 94.9300 10.3100 5.00 INE115A07AL2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 07-Mar-21 101.3801 9.2900 200.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.6000 10.7100 5.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.0500 9.3100 7.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.5700 9.2571 732.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.5700 9.2571 350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6500 9.2517 242.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 101.1300 9.0969 20.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 99.4118 9.5700 50.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LTD 10.30% 28-Feb-23 100.2000 10.2400 5.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 98.3633 9.0600 100.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.1120 9.0900 125.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.3958 9.0400 25.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 96.9500 10.1100 5.00 INE020B08849 REC LTD 8.06% 31-May-23 93.8500 9.0800 12.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 94.0216 9.4600 250.00 INE895D07396 TATA SONS LTD 9.74% 13-Jan-24 102.5450 9.3100 200.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 98.7060 9.0400 100.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 105.1100 9.6700 5.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 103.9100 9.5400 50.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 102.8000 9.8700 4.00 INE528G08154 YES BANK LTD RESET 14-Aug-25 100.4850 9.7870 1400.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.40% 25-Mar-26 99.4500 9.4900 10.00 INE528G09111 YES BANK LTD 10.15% 28-Sep-27 100.0500 10.1200 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.4000 8.9900 275.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.1700 9.2000 10.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 103.2957 8.0500 12.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 105.3350 7.9900 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 101.4219 10.7500 4.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. INE649A09100 STATE BANK OF HYDERABAD 9.20% 31-Dec-99 99.3000 9.3476 13.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.1712 12.8250 10.00 INE008A08U68 IDBI BANK LTD 9.40% 31-Dec-99 99.2337 9.5100 10.00