Jun 24 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5231.00 NSE 18398.40 ============= TOTAL 23629.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.9096 9.0500 70.00 INE860H07144 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 10.59% 18-May-15 101.1451 9.1600 50.00 INE968N08018 LNT SEAWOODS PRIVATE LTD 10.25% 28-Sep-15 100.0773 10.1000 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.5770 9.1600 550.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION 9.41% 01-Sep-16 100.4103 9.1600 450.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.3457 9.4400 250.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 14-Oct-16 100.0000 9.4000 250.00 INE895D07362 TATA SONS LTD - 13-Dec-16 100.5042 9.4200 1000.00 INE895D08394 TATA SONS LTD 9.68% 10-Jan-17 100.4797 9.4100 50.00 INE013A07ZA9 RELIANCE CAPITAL LTD - 02-May-17 103.9400 0.0000 1.00 INE752E07DQ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-17 102.4633 9.1100 100.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 99.1761 9.1100 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.9727 9.2100 150.00 INE020B07HX2 REC LTD 9.24% 17-Oct-18 100.0280 9.2100 50.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.5066 9.2000 202.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.4100 9.1900 250.00 INE053F09FU0 IRFC LTD 8.55% 15-Jan-19 98.5500 8.9400 7.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.5316 9.2000 100.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 99.4300 9.1700 2.00 INE020B07ER1 REC LTD 8.72% 04-Sep-19 98.2000 9.1600 1.00 INE752E07EQ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-20 101.2745 9.1600 50.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 100.3500 0.0000 25.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.6363 9.1600 100.00 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-20 98.4385 9.1600 100.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 104.4056 10.9200 1.00 INE053F09EK4 IRFC LTD 8.68% 29-Nov-21 98.7500 8.9100 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.6200 7.7200 4.50 INE053F07520 IRFC LTD 8.00% 23-Feb-22 101.4047 7.7400 2.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 99.8300 8.0800 15.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.5700 9.2700 550.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.3500 10.3200 23.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 98.4063 8.8400 400.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.2000 9.0800 46.00 INE134E08TZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.19% 14-Jun-23 100.8518 9.1900 50.00 INE787H07271 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 12-Nov-23 102.4081 7.8800 1.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 106.3500 9.4800 13.00 INE523E08NI6 LNT FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 103.5239 9.7600 1.00 INE305A09216 TFCI LTD 9.60% 25-Feb-28 100.6000 9.5100 10.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP. 9.03% 22-Mar-28 99.7000 9.0700 5.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 105.4200 7.8500 0.50 NSE === INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.9909 9.2891 450.00 INE261F09GJ0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 11-Jul-14 99.9909 8.9000 450.00 INE043D07BC7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.75% 11-Jul-14 100.0483 8.6800 50.00 INE804I07AO8 ECL FINANCE LTD NIFTY 14-Jul-14 153.3530 0.0000 1.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.9096 8.7000 170.00 INE129A07040 GAIL INDIA 6.10% 22-Aug-14 99.3465 9.7100 1.00 INE894F07402 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 4.65% 18-Nov-14 117.1166 9.8500 400.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.4028 9.0200 250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1606 8.7249 10.00 INE540B07020 RELIANCE MEDIAWORKS LTD 11.00% 01-Mar-15 100.4055 10.0200 50.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 98.2102 9.7100 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 02-May-15 100.2670 9.0576 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 02-May-15 100.2670 9.0000 250.00 INE860H07144 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 10.59% 18-May-15 101.1451 9.3600 150.00 INE860H07144 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 10.59% 18-May-15 101.1451 7.5776 100.00 INE136E07OW8 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 29-May-15 111.5300 - 30.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3479 8.9978 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3479 9.0000 250.00 INE804I07ES1 ECL FINANCE LTD NIFTY 29-Jun-15 133.5000 0.0000 0.50 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.4868 8.9944 9.00 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LTD 10.25% 28-Sep-15 100.0773 10.1000 200.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LTD 7.50% 28-Sep-15 97.4182 9.7100 3.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.6707 9.2500 250.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.6707 9.2500 250.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 24-Feb-16 97.3185 9.7100 13.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 98.3200 9.5000 6.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.5770 9.1700 800.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.5925 9.1599 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.3914 9.0249 38.00 INE514E08CS7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.36% 15-Jul-16 99.8681 9.0000 1000.00 INE514E08CS7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.36% 15-Jul-16 99.8681 8.4201 500.00 INE134E08DT0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.41% 01-Sep-16 100.4103 9.1500 450.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.3457 9.4300 250.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 102.2658 11.4200 70.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 14-Oct-16 100.0000 9.3936 250.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.3708 9.1000 100.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.3708 9.1000 100.00 INE895D07362 TATA SONS LTD 9.71% 13-Dec-16 100.5042 9.4100 500.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 100.8518 9.1800 50.00 INE895D08394 TATA SONS LTD 9.68% 10-Jan-17 100.4797 9.4000 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.69% 11-Jan-17 100.5388 9.3950 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.69% 11-Jan-17 100.5388 9.4000 250.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.3919 9.3900 100.00 INE115A07BZ0 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.62% 08-Feb-17 100.3919 9.3900 100.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 101.1600 8.9841 400.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.8604 9.1100 30.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 101.7000 9.2200 1.00 INE752E07DQ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-17 102.4633 9.1000 100.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.0000 - 200.00 INE261F09DM1 NABARD 0.00% 01-Aug-17 75.7523 9.3500 10.10 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 99.1761 9.1000 100.00 INE476A09181 CANARA BANK 9.00% 09-Jan-18 99.4600 9.1500 3.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 99.7095 9.3100 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 99.7095 9.3100 50.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.75% 24-Mar-18 101.3000 9.2900 5.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 26-Mar-18 98.7000 10.9000 15.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.9727 9.2000 150.00 INE020B07HX2 REC LTD 9.24% 17-Oct-18 100.0280 9.2000 50.00 INE020B07HY0 REC LTD 9.38% 06-Nov-18 100.5066 9.2000 220.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 100.1394 12.0800 150.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.2988 9.1500 49.30 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.4100 9.1800 271.00 INE053F09FU0 IRFC LTD 8.55% 15-Jan-19 98.5500 9.1200 7.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.73% 16-Jan-19 101.3232 9.3250 50.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.73% 16-Jan-19 101.3232 9.3250 50.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 101.1314 9.3000 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 66.8003 9.1500 14.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.5300 9.1800 376.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.3670 9.2200 50.00 INE895D07461 TATA SONS LTD 9.43% 02-Jun-19 100.5700 - 7.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 99.5649 - 32.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 100.0000 - 25.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.5632 9.1500 100.00 INE092A08055 TATA CHEMICALS LTD 10.00% 02-Jul-19 101.9000 9.5000 9.00 INE020B08765 REC LTD 9.39% 20-Jul-19 101.0094 9.1200 10.00 INE525E09070 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 18-Aug-19 98.8157 9.3000 200.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 98.6740 9.1500 50.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 31-Mar-20 100.2500 12.6000 51.00 INE752E07EQ5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-20 101.2745 9.1500 50.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.6363 9.1500 100.00 INE752E07HU0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-20 98.4385 9.1500 100.00 INE752E07EF8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 07-Mar-21 100.7175 9.1267 100.00 INE062A08041 STATE BANK OF INDIA 9.30% 16-Mar-21 100.2300 9.1000 1.00 INE202B07AB7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 28-Mar-21 100.0000 10.7000 20.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.7175 9.1500 100.00 INE053F09EK4 IRFC LTD 8.68% 29-Nov-21 98.7500 9.1000 1.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LTD 10.90% 11-Dec-21 100.0000 - 150.00 INE514E08AS1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 22-Feb-22 99.6097 9.1000 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.5700 9.2638 1385.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.5900 9.2529 600.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.3500 10.3100 10.00 INE514E08BS9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.88% 18-Oct-22 98.7188 9.0800 250.00 INE121A08MR0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.25% 05-Dec-22 101.4000 10.9600 20.00 INE206D08154 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 8.56% 15-Mar-23 98.1789 9.0500 400.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 96.4300 9.5500 250.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.6639 9.0800 150.00 INE895D07396 TATA SONS LTD 9.74% 13-Jan-24 102.6839 9.2900 300.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.3300 9.3100 4.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 104.7500 9.7300 3.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 102.0000 10.1400 3.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.19% 18-Mar-24 107.3100 9.0200 1.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 101.1000 12.0100 6.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 103.2200 9.8000 1.00 INE043D07GR4 IDFC LTD 9.18% 11-Jun-24 100.0000 - 57.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 100.2000 - 6.00 INE895D07487 TATA SONS LTD 9.30% 19-Jun-24 100.0000 - 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.70% 20-Jun-24 102.5000 - 82.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9200 9.5200 10.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LTD 11.69% 14-Aug-25 102.1500 11.1600 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.2500 9.0100 2.00 INE528G09103 YES BANK LTD 10.25% 29-Jun-27 100.3900 10.1700 440.00 INE528G09137 YES BANK LTD 10.05% 27-Dec-27 101.1000 9.8800 15.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.7000 9.2700 754.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.4300 8.9900 250.00 INE053F07629 IRFC LTD 8.48% 21-Nov-28 103.2219 8.0600 20.00 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 104.9100 8.0400 15.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.5000 9.6900 250.00 INE008A08U68 IDBI BANK LTD 9.40% 31-Dec-99 99.3500 9.4900 500.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8600 1.50 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.0000 12.5106 1.00