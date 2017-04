Jun 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5793.00 NSE 21790.60 ============= TOTAL 27583.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE013A07OV9 RELIANCE CAPITAL LTD NIFTY 14-Jul-14 135.1230 0.0000 30.00 INE916D078X0 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.15% 25-Jul-14 100.0396 9.2200 250.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LTD 10.00% 28-Jul-14 100.0251 9.2700 300.00 INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 100.0248 9.0800 200.00 ine860h07235 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 0.00% 19-Aug-14 - 0.0000 200.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.0190 8.9700 250.00 INE523E07434 L & T FINANCE LTD 9.62% 17-Sep-14 100.1492 8.9300 250.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.8350 9.1300 200.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.2654 8.5900 250.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.9142 9.1700 250.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.9067 9.1900 500.00 920HDFC2015 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 11-Jan-15 99.8461 9.2500 250.00 INE310L07027 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-15 75.6753 - 210.20 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.3075 8.8000 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.6100 9.1600 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.3457 9.4400 250.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 104.5000 9.7700 0.30 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.64% 15-Dec-16 100.9165 9.1600 150.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 0.00% 10-Jan-17 126.1460 0.0000 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 11-Jan-17 100.5914 9.3700 300.00 INE310L07266 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-17 102.5216 8.7700 60.20 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 101.2163 9.1100 50.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.3199 9.3600 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.5400 9.0800 10.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 19-Jan-19 101.1300 9.3100 50.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.5858 9.2000 164.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 101.1400 11.6700 23.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 99.6400 9.1100 1.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 103.5000 9.3100 13.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.7621 9.1500 100.00 INE572E09148 PHB HOUSING FINANCE 9.50% 26-Jul-21 102.0000 9.1100 22.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 102.6200 7.7200 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 102.5100 7.7400 1.00 INE053F07520 IRFC LTD 8.00% 23-Feb-22 101.4047 7.7400 0.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6600 9.2600 700.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.3500 10.3100 51.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.3208 9.3800 100.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.5300 9.0800 20.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 28.9050 9.5300 109.50 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 94.8000 8.1500 0.80 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.2700 10.0600 25.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.0000 0.0000 0.50 NSE === INE804I07AO8 ECL FINANCE LTD NIFTY 14-Jul-14 153.4110 0.0000 3.00 INE916D078X0 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.15% 25-Jul-14 100.0396 8.8411 250.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LTD 10.00% 28-Jul-14 100.0251 8.9500 300.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.0190 8.6600 250.00 INE523E07434 L & T FINANCE LTD 9.62% 17-Sep-14 100.1492 8.7500 250.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.8350 8.8500 200.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.2654 8.9000 250.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.9142 8.9000 250.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.9067 8.9000 500.00 INE134E08CL9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.50% 15-Dec-14 99.4736 9.2500 18.00 INE721A07CH1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 16-Dec-14 100.3218 9.3627 100.00 INE136E07NV2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 26-Feb-15 122.2300 - 9.50 INE540B07020 RELIANCE MEDIAWORKS LTD 11.00% 01-Mar-15 100.4021 10.0200 250.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.83% 30-Apr-15 100.2699 9.4791 50.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.83% 30-Apr-15 100.2699 9.3500 50.00 INE043D08DG2 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.15% 10-May-15 99.1801 9.0658 50.00 INE310L07035 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-15 100.7943 9.3100 30.60 INE909H07784 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 15-Jun-15 100.9099 9.3500 20.00 INE310L07043 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-15 100.8872 9.3300 30.60 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3483 9.0000 2.00 INE136E07OY4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD -- 29-Jun-15 108.7600 - 45.50 INE804I07ES1 ECL FINANCE LTD NIFTY 29-Jun-15 133.5000 0.0000 1.80 INE804I07EU7 ECL FINANCE LTD NIFTY 06-Jul-15 123.2930 0.0000 6.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.3075 8.8000 100.00 INE310L07050 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-15 100.9353 9.3600 30.60 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3116 9.2500 150.00 INE310L07068 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-15 101.0108 9.3600 28.90 INE136E07NI9 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 24-Aug-15 124.6100 - 2.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.4475 8.8994 32.00 INE310L07076 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-15 101.0865 9.3600 28.90 INE968N08018 LT SEAWOODS PRIVATE LTD 10.25% 28-Sep-15 99.9530 9.7000 160.00 INE691I07596 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 16-Oct-15 100.0050 - 1500.00 INE310L07084 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-15 101.1598 9.3600 28.90 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 99.8461 9.2500 250.00 INE691I07604 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 18-Nov-15 100.0050 - 500.00 INE310L07092 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Nov-15 101.2355 9.3600 27.20 INE829Q07017 HERO REALTY LTD 11.10% 27-Nov-15 100.0530 - 750.00 INE721A07ES4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 24-Dec-15 100.4525 9.7200 40.00 INE310L07142 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-16 101.4930 9.4200 27.20 INE310L07159 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-16 101.5604 9.4200 27.20 INE523E07AF1 L & T FINANCE LTD 9.65% 30-May-16 100.1172 - 100.00 INE523E07AF1 L & T FINANCE LTD 9.65% 30-May-16 100.1172 - 100.00 INE027E07071 FAMILY CREDIT LTD 9.95% 10-Jun-16 100.0000 - 500.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 0.00% 10-Jun-16 82.4313 10.3353 100.00 INE310L07167 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jun-16 101.6300 9.4200 27.20 INE895D08378 TATA SONS LTD 9.75% 19-Jul-16 100.5300 9.4300 36.00 INE310L07175 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-16 101.6974 9.4200 27.20 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 100.3900 9.1900 3.00 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-16 101.7671 9.4200 27.20 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 102.1318 9.4300 1750.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 102.1301 9.4300 100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 102.1301 9.4300 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4037 9.4000 400.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.3457 9.4300 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4037 9.4000 150.00 INE310L07191 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Sep-16 101.8368 9.4200 25.50 INE310L07209 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Oct-16 101.9044 9.4200 25.50 INE829Q07025 HERO REALTY LTD 11.10% 15-Nov-16 100.0970 - 750.00 INE829Q07033 HERO REALTY LTD 11.10% 06-Jan-17 100.1040 - 250.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 10-Jan-17 126.1460 9.3100 250.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LTD 10.05% 10-Jan-17 101.1400 9.4600 24.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 11-Jan-17 100.5914 9.3708 300.00 INE556F09437 SIDBI 9.83% 26-Feb-17 100.5572 9.5407 500.00 INE556F09437 SIDBI 9.83% 26-Feb-17 100.5572 9.5315 500.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 101.1700 8.9792 400.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.6303 9.3757 200.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.6641 9.3608 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.6641 9.3600 100.00 INE134E08AB4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 30-Mar-17 101.6839 9.1400 50.00 INE310L07266 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-17 102.5216 9.3500 60.20 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 28-Apr-17 118.4200 - 4.50 INE310L07274 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-17 102.5960 9.3500 60.20 INE155A08076 TATA MOTORS LTD 10.00% 26-May-17 100.8254 9.6400 150.00 INE134E08ER2 PFC LTD 9.61% 01-Jun-17 101.2163 9.1000 50.00 INE134E08ER2 PFC LTD 9.61% 01-Jun-17 101.1150 9.1400 50.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.0000 - 150.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.6993 9.1100 300.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.6734 9.1200 300.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.2942 9.3600 200.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.2942 9.3600 150.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.2654 9.1200 50.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.2654 9.1200 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 73.4743 9.1500 22.70 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.60% 20-Jun-18 97.5700 9.3500 12.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 106.1500 9.1500 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.0074 9.1900 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.5400 8.0700 30.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.3007 9.2100 477.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.6260 9.2900 23.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.4937 9.1900 505.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.4753 9.1900 50.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 106.0400 10.3800 23.00 INE077A09096 DENA BANK RESET 28-May-19 97.3707 9.6800 7.00 INE895D07461 TATA SONS LTD 9.43% 02-Jun-19 100.6400 - 3.00 INE238A08310 AXIS BANK LTD 9.15% 16-Jun-19 100.3756 9.0450 750.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 99.5000 - 78.00 INE525E09070 NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING 8.68% 18-Aug-19 98.9600 9.2200 235.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LTD 10.25% 09-Sep-19 100.0000 10.2200 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.1000 10.5600 3.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.7621 9.1400 100.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.1500 9.2750 15.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 101.9965 7.8300 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.0558 7.8200 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.4500 9.2800 1302.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6000 9.2508 550.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.4200 10.3000 30.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 96.4700 9.5400 2.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.8427 9.0500 5.00 INE895D07396 TATA SONS LTD 9.74% 13-Jan-24 102.8800 9.2600 100.00 INE053F09FV8 IRFC LTD 8.65% 15-Jan-24 99.0442 8.9838 150.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.5800 9.2700 24.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 103.4706 9.0800 50.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 103.4706 9.0800 50.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LTD 10.10% 22-Apr-24 101.3100 10.1200 3.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LTD 9.70% 28-May-24 101.4800 - 50.00 INE043D07GR4 IDFC LTD 9.18% 11-Jun-24 100.3000 - 84.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 100.3500 - 3.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LTD 9.25% 16-Jun-24 100.0000 - 500.00 INE895D07487 TATA SONS LTD 9.30% 19-Jun-24 100.0400 - 100.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.70% 20-Jun-24 100.0178 - 100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9300 9.5200 1.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 96.9600 9.2500 10.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 91.4563 9.0700 50.00 INE528G09137 YES BANK LTD 10.05% 27-Dec-27 99.1800 10.1700 407.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 28.9050 9.5500 42.00 INE752E07KZ3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-28 91.1078 9.0700 50.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 103.5479 8.0200 2.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 98.0000 10.0000 7.00 INE053F09HH3 IRFC LTD 8.83% 14-May-35 95.4619 9.5353 10.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 101.6801 10.7000 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 98.7734 9.6000 48.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 