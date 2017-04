Jun 26 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8046.50 NSE 27845.10 ============= TOTAL 35891.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.0000 10.3800 2.50 INE660A07HY5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.20% 14-May-15 100.6056 9.3900 150.00 INE523E07889 LNT FINANCE LTD 8.90% 15-May-15 99.4736 9.5000 59.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.29% 25-Jun-15 99.3482 9.0000 50.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-16 101.0375 9.0100 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.4699 9.1400 1000.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.60% 11-Jul-16 101.6657 10.6400 195.30 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 11.35% 11-Jul-16 101.4280 10.5200 41.80 INE916DA7584 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.30% 28-Jul-16 99.4791 9.6000 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.3831 9.4200 250.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.2227 10.1400 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.1682 9.1600 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 11-Jan-17 100.5914 9.3700 250.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 125.3578 0.0000 500.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.2262 5.0700 200.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.8823 9.1000 300.00 INE134E08727 PFC 9.60% 16-May-17 101.0200 9.1500 0.40 INE155A08076 TATA MOTORS LTD 10.00% 26-May-17 101.2911 9.4600 50.00 INE202B07BF6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 29-May-17 100.4752 10.7400 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 99.0796 9.2300 350.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 96.7588 9.3600 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.0000 11.4700 0.50 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.2999 9.2200 200.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.5500 9.1900 140.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 100.0000 9.0200 80.00 INE820F07027 APPU HOTELS LTD -- 20-Jun-19 100.0000 10.0000 1080.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.90% 20-Jan-20 100.3500 10.7800 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 107.0500 11.0300 3.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD RESET 11-May-21 104.5000 11.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 103.5500 11.0000 9.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 102.0015 7.8300 250.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 30-Jan-22 100.4954 9.3400 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.4200 9.2900 255.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 99.6770 9.3500 50.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES LTD 9.40% 27-Nov-22 99.2837 9.5100 250.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 97.7819 9.6200 500.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.8186 9.4300 250.00 INE688I08012 CAPITAL FIRST LTD 10.30% 28-Feb-23 101.2500 10.0600 10.00 INE514F07083 NEELANCHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 111.6000 9.9700 8.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LTD 10.10% 22-Apr-24 101.4200 9.8700 3.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LTD 9.70% 28-May-24 101.5000 9.4600 6.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LTD 9.70% 10-Jun-24 101.7500 9.3800 27.50 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 103.0400 7.9000 0.50 INE894F08087 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.65% 05-Jun-27 104.1500 10.0500 190.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 29.1000 9.5100 67.50 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 104.9800 8.0300 9.00 INE053F07744 IRFC LTD 8.88% 19-Mar-29 105.7800 8.1800 1.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 106.3500 8.1700 1.00 INE020B07IG5 REC LTD 8.88% 26-Mar-29 104.7000 8.3100 1.00 INE031A07AG1 HOUSING 8.98% 28-Mar-29 104.4164 8.4400 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 101.0000 10.6400 1.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LTD 12.10% 20-May-99 99.9500 12.1000 6.50 INE688I08038 CAPITAL FIRST LTD 11.00% 31-Dec-99 103.8000 10.5800 93.00 NSE === INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LTD 10.00% 28-Jul-14 100.0566 8.6000 150.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 9.95% 04-Aug-14 100.0150 9.3948 500.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 9.95% 04-Aug-14 100.0150 9.0000 500.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.0134 9.0813 750.00 INE020B08575 REC LTD 9.43% 10-Aug-14 100.0075 8.6498 600.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LTD 10.05% 11-Aug-14 100.0449 8.9001 50.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 10-Oct-14 100.0388 9.1856 500.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 10-Oct-14 100.0388 8.9000 500.00 INE866I07347 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 15-Oct-14 96.9972 10.1797 100.00 INE121A08NR8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 10-Nov-14 100.0000 - 1000.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.37% 30-Nov-14 100.1672 9.1277 500.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.37% 30-Nov-14 100.1672 8.9600 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 100.1651 8.8555 50.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.6100 9.2500 2.50 INE804I07UC1 ECL FINANCE LTD - 11-Mar-15 108.1249 9.4500 250.00 INE804I07UE7 ECL FINANCE LTD - 19-Mar-15 107.3586 9.5300 250.00 INE909H07AI9 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.60% 20-Mar-15 100.1134 9.2999 100.00 INE691I07513 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.96% 16-Apr-15 100.3003 9.4050 500.00 INE660A07HY5 SUNDARAM FINANCE LTD 10.20% 14-May-15 100.6056 9.3400 150.00 INE860H07144 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 10.59% 18-May-15 101.1332 7.5808 300.00 INE860H07144 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 10.59% 18-May-15 101.1332 9.3600 300.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3482 9.0000 150.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3482 9.0021 100.00 INE804I07ES1 ECL FINANCE LTD NIFTY 29-Jun-15 133.5000 0.0000 1.00 INE660A07IM8 SUNDARAM FINANCE LTD 10.00% 07-Aug-15 100.4293 9.5298 250.00 INE121A07FS4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 07-Sep-15 119.7107 9.9000 1.00 INE027E07113 FAMILY CREDIT LTD 9.34% 18-Sep-15 100.0000 - 500.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD NIFTY 28-Sep-15 120.5000 - 1.00 INE121A07FU0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 28-Sep-15 118.4865 9.9000 1.00 INE804I07NA0 ECL FINANCE LTD - 28-Oct-15 115.3730 1.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LTD 9.20% 23-Nov-15 99.4527 9.5500 1000.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.4800 9.3000 2.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LTD 11.00% 01-Mar-16 100.5941 10.4977 30.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.74% 16-Mar-16 100.5343 9.3525 720.00 INE115A07ET7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.74% 16-Mar-16 100.5343 9.3500 720.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.5604 9.3703 100.00 INE915D07PG7 CITICORP FINANCE (INDIA) LTD - 12-Apr-16 118.8600 - 751.50 INE862G09080 HIMACHAL PRADESH FINANCIAL CORP 8.75% 21-Apr-16 39.0520 11.0000 2.50 INE155A08167 TATA MOTORS LTD 8.95% 29-Apr-16 99.3565 9.3000 70.00 INE155A08167 TATA MOTORS LTD 8.95% 29-Apr-16 99.3565 9.3000 70.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.0676 9.3280 500.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.0676 9.3280 500.00 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.2451 9.8300 25.00 INE523E07AJ3 L & T FINANCE LTD - 13-May-16 100.0000 - 500.00 INE881J07DF6 SREI EQUIPMENT FINANCE LTD - 15-May-16 99.8945 - 50.00 INE909H07AP4 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.60% 30-May-16 100.1491 9.4800 100.00 INE909H07AP4 TATA MOTORS FINANCE LTD 9.60% 30-May-16 100.1491 9.4931 100.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 101.0375 9.0000 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.1199 9.0199 100.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.1199 9.0200 100.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LTD 0.00% 10-Jun-16 82.4608 10.3500 12.00 INE202B07BA7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 15-Jun-16 100.2228 - 50.00 INE476M07107 L&T HOUSING FINANCE LTD - 20-Jun-16 100.0000 - 500.00 INE916DA7618 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.30% 24-Jun-16 99.5004 9.5500 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4699 9.1300 1100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4699 9.1300 100.00 INE916DA7584 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.30% 28-Jul-16 99.4791 9.5500 100.00 INE115A07EG4 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.57% 30-Aug-16 102.2340 9.3900 5.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.6235 9.0300 50.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 100.6235 9.0300 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.3831 9.4100 250.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.2227 8.7000 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1682 9.1500 250.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 99.7750 9.3000 50.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 24-Nov-16 99.7750 9.3000 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 11-Jan-17 100.5914 9.3700 250.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 125.3578 9.3200 500.00 INE916DA7BT2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 23-Jan-17 78.9060 9.9000 1.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.1804 9.1200 15.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.2262 9.4200 200.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.9059 9.0900 300.00 INE155A08076 TATA MOTORS LTD 10.00% 26-May-17 101.2911 9.4500 50.00 INE155A08076 TATA MOTORS LTD 10.00% 26-May-17 101.2933 9.4500 50.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 100.0000 - 100.00 INE606L08133 ADITYA BIRLA RETAIL LTD 11.20% 20-Jun-17 100.0113 - 40.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.6738 9.1200 100.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.6738 9.1200 100.00 INE084A09126 BANK OF INDIA RESET 27-Jul-17 102.8000 9.4472 5.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.4500 9.3700 500.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.5070 8.8500 10.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 73.4270 9.1700 22.70 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.0796 9.2200 350.00 INE975A07020 ELDER PHARMACEUTICALS LTD 11.25% 30-Mar-18 119.1600 11.2500 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.34% 28-May-18 96.7588 9.3500 50.00 INE347G08019 PETRONET LNG LTD 8.35% 14-Jun-18 97.0771 9.2531 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.0062 9.1900 7.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 101.1400 9.2800 8.00 INE001A07EJ0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.95% 26-Nov-18 107.6000 9.7146 2.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.0100 9.2100 50.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.3708 9.1300 164.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.2999 9.2100 450.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.6900 9.2700 3.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.5450 9.1700 185.00 INE008A08Q80 IDBI BANK LTD RESET 26-Mar-19 99.4537 9.6200 1.00 INE155A08118 TATA MOTORS LTD 9.69% 29-Mar-19 100.0838 9.6500 150.00 INE077A09096 DENA BANK RESET 28-May-19 97.4000 9.6700 8.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 99.7200 - 5.00 INE975A07038 ELDER PHARMACEUTICALS LTD 12.50% 23-Aug-19 117.1949 12.7500 150.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LTD 10.25% 09-Sep-19 100.6500 10.0800 1.00 INE028A09149 BANK OF BARODA RESET 23-Nov-19 100.2000 9.0700 4.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 98.8000 9.2800 1.00 INE020B07FC0 REC LTD 8.65% 22-Jan-20 97.6900 9.1750 130.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.1200 9.2800 36.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.8997 9.6500 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.8997 9.6500 50.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.2986 9.2425 500.00 INE020B08641 REC LTD 9.75% 11-Nov-21 103.0500 9.1400 1.00 INE238A08260 AXIS BANK LTD RESET 24-Nov-21 96.9000 9.9500 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 102.0015 7.8300 250.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.4954 9.3300 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.4200 9.2834 790.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.4200 9.2834 450.00 INE115A07CY1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.30% 14-Sep-22 99.6970 9.3350 100.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.9500 10.2000 8.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 99.2837 9.6100 250.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.3208 9.6200 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 96.2814 9.5700 250.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.1600 9.0800 35.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 103.0300 9.0600 1.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 103.6000 9.0600 50.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LTD 9.70% 28-May-24 101.4823 - 145.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LTD 9.70% 10-Jun-24 101.5098 - 52.50 INE043D07GR4 IDFC LTD 9.18% 11-Jun-24 100.2000 - 658.00 INE895D07487 TATA SONS LTD 9.30% 19-Jun-24 100.2600 - 100.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.70% 20-Jun-24 100.8600 - 20.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 100.0000 - 1850.00 INE008A08R97 IDBI BANK LTD RESET 19-Nov-24 99.8200 9.1500 2.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.0000 9.5100 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7858 8.9500 3.00 INE134E08DS2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 01-Aug-26 103.0039 9.0300 80.00 INE528G09137 YES BANK LTD 10.05% 27-Dec-27 99.1800 10.1700 207.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 102.9600 8.9900 1.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.1900 9.2000 6.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 101.8098 8.0300 15.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 103.5500 8.0200 2.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 104.3700 7.9700 4.40 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 97.7800 10.0300 135.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 102.0000 9.7100 24.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.3460 9.5000 126.00 INE649A09068 STATE BANK OF HYDERABAD 9.95% 31-Dec-99 101.3300 9.4851 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange