Jun 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 2941.20 NSE 13193.40 ============= TOTAL 16134.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07773 BAJAJ FINANCE LTD 10.05% 11-Aug-14 100.0449 9.2500 50.00 INE660A07HW9 SUNDARAM FIN LTD 9.99% 04-May-15 100.3980 9.4100 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.3587 9.3900 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.7302 9.0900 50.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.54% 03-Jun-16 98.4034 9.4700 250.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 29-Sep-16 104.5000 9.7700 0.60 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.2262 5.0700 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.95% 11-Mar-18 99.1401 9.2300 300.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 99.2024 9.3500 100.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LTD 11.08% 13-Aug-18 105.8000 9.3100 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 102.0600 9.1400 8.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.9297 9.2400 50.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LTD 11.30% 15-Dec-18 107.4700 9.1500 1.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.8848 9.1800 50.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 66.1106 9.0800 0.70 INE721A07GT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-20 102.8635 10.0900 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 109.1000 0.0000 3.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD RESET 11-May-21 104.5500 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 106.1000 10.8200 253.00 INE134E08DN3 POWER FINANCE CORPORATION 9.70% 09-Jun-21 102.5000 9.2000 4.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 102.3000 11.0000 2.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LTD 9.70% 28-May-24 101.5100 9.4500 50.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LTD 9.70% 10-Jun-24 101.5300 9.4500 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.70% 20-Jun-24 100.9000 9.5500 20.00 INE001A07MS4 HDFC LTD 9.24% 24-Jun-24 100.0000 9.2400 1200.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 37.7000 9.6500 11.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.9500 10.4000 1.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 102.0622 8.0100 15.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 104.8800 7.9200 4.40 INE053F07728 IRFC LTD 8.63% 19-Mar-29 104.9400 8.0200 50.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 98.4800 9.9400 4.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 103.6500 5.2900 4.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.2700 10.0600 5.00 NSE === INE667F07998 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 01-Aug-14 120.2505 9.0850 300.00 INE722A07232 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.50% 25-Aug-14 100.2860 9.4400 15.00 INE020B07EQ3 REC LTD 8.35% 04-Sep-14 99.8154 8.7500 30.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 10-Oct-14 100.0388 8.8998 201.00 INE866I07347 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 0.00% 15-Oct-14 97.0227 10.1824 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8705 8.7500 15.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.37% 30-Nov-14 100.1796 9.0963 750.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.37% 30-Nov-14 100.1796 8.8700 750.00 INE895D08386 TATA SONS LTD 9.84% 08-Dec-14 100.0985 9.1177 10.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8434 8.8300 50.00 INE721A07FK8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 26-Mar-15 100.0064 9.5999 50.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 97.2000 10.9800 1.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.46% 02-May-15 99.9270 9.4100 2.00 INE660A07HW9 SUNDARAM FINANCE LTD 9.99% 04-May-15 100.3980 9.3500 250.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.3587 9.3500 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3482 9.0000 1000.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2114 9.3600 1750.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2114 9.3600 100.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.2114 9.3600 100.00 INE804I07ES1 ECL FINANCE LTD NIFTY 29-Jun-15 134.5000 0.0000 1.50 INE020B07BX5 REC LTD 7.30% 30-Jun-15 98.0715 9.4100 4.00 INE306N07021 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 30-Jun-15 123.0400 9.3900 1.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.2993 9.4000 1.30 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.3936 9.0000 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.3936 9.0000 100.00 INE242A07181 INDIAN OIL CORPORATION LTD 7.40% 15-Sep-15 98.2570 8.9200 2.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.80% 10-Dec-15 100.2786 10.4800 10.00 INE635O09019 OCEANUS DWELLINGS PRIVATE LTD 18.00% 29-Feb-16 100.0096 - 25.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.0320 8.8730 30.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.9002 9.0800 50.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 97.8000 9.4100 5.00 INE844O08019 GSPC DISTRIBUTION NETWORKS LTD 10.30% 22-Apr-16 101.8300 9.3600 12.00 INE090A08BD0 ICICI BANK LTD, 11.80% 02-May-16 101.4000 11.0000 0.50 INE905O07010 VIZAG GENERAL CARGO BERTH PVT LTD 9.00% 08-May-16 99.2653 9.8025 10.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7302 9.0800 100.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.0481 9.0100 12.00 INE756I07266 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 8.54% 03-Jun-16 98.4034 9.4500 250.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.9000 9.1400 1.00 INE721A07FP7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 21-Jun-16 99.9908 10.0386 250.00 INE721A07AV6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.60% 11-Jul-16 101.8489 10.5248 200.00 INE008I07270 COX AND KINGS LTD 11.30% 31-Oct-16 104.5178 9.4600 30.00 INE171A09063 THE FEDERAL BANK LTD 9.25% 16-Dec-16 99.3900 9.8000 1.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.1513 9.1200 200.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 101.1561 9.1200 200.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.2262 9.4200 50.00 INE916D070U3 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.05% 14-Mar-17 101.7137 9.2580 20.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.8295 9.1200 150.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.8295 9.1200 150.00 INE141A09082 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.95% 23-Apr-17 101.7000 9.2100 4.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.8463 9.3401 50.00 INE084A09126 BANK OF INDIA RESET 27-Jul-17 102.8000 9.4468 5.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.4600 9.3600 1000.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 99.0200 9.2400 3.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 72.9500 9.4000 0.60 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.1401 9.2000 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.11% 09-Apr-18 99.2024 9.3400 100.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LTD 11.08% 13-Aug-18 105.8000 9.3100 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.9005 9.2200 68.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 101.1500 9.2800 18.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.9497 9.2300 100.00 INE008A08Q72 IDBI BANK LTD 11.30% 15-Dec-18 107.4700 9.1500 1.00 INE020B07HZ7 REC LTD 9.61% 03-Jan-19 101.5600 9.1400 5.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.1636 9.2894 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.1636 9.2900 50.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.8848 9.1700 50.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.5079 9.1800 123.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 102.0000 11.4600 6.90 INE895D07461 TATA SONS LTD 9.43% 02-Jun-19 100.6500 - 77.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 99.4600 - 269.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 99.8000 9.0200 1.00 INE008A08S21 IDBI BANK LTD RESET 23-Dec-19 98.4200 9.5500 1.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA RESET 18-Jan-20 99.1500 9.3200 2.00 INE895D08246 TATA SONS LTD 8.99% 07-Jun-20 98.2660 9.3708 50.00 INE721A07GT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-20 102.8635 10.1000 50.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 96.0000 11.3800 4.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.1730 10.8000 251.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.1700 9.2800 12.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.8500 10.3700 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 101.6074 7.9000 0.50 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.4954 9.3300 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6200 9.2500 186.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.5000 9.2681 150.00 INE871D07MS4 INFRASTRUCTURE LEASING & FINANCIAL 9.85% 12-Mar-22 103.4314 9.1850 70.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 98.8000 9.7500 15.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 96.4500 9.5500 250.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.2200 9.0700 45.00 INE909H08147 TATA MOTORS FINANCE LTD 10.15% 28-May-23 100.7700 10.0000 52.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 103.1700 9.0375 12.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 101.8270 8.1000 10.00 INE514E08DP1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.65% 04-Apr-24 103.5650 9.0600 100.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LTD 9.70% 28-May-24 101.5050 - 50.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 101.0000 - 15.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LTD 9.70% 10-Jun-24 101.5300 - 50.00 INE043D07GR4 IDFC LTD 9.18% 11-Jun-24 100.0400 - 5.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 100.3500 - 3.00 INE895D07487 TATA SONS LTD 9.30% 19-Jun-24 100.0000 - 100.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 100.0000 - 750.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9000 9.5300 61.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 103.0000 8.8400 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8100 8.9500 10.20 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.40% 25-Mar-26 100.8700 9.2000 3.00 INE039A09PN4 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-27 102.5034 9.5400 550.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 104.8600 8.7500 1.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 103.1240 8.0700 10.00 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 104.5750 7.9466 40.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 104.8100 7.9200 4.40 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 104.3160 8.0300 20.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 97.8700 10.0300 130.00 INE053F09HQ4 IRFC LTD 9.47% 10-May-31 104.4000 9.1500 2.00 INE039A09PO2 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-32 102.7253 9.5600 460.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 94.0000 8.0200 0.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 101.9745 10.7500 3.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.4300 9.7100 6.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.6000 9.4500 20.00 INE649A09068 STATE BANK OF HYDERABAD 9.95% 31-Dec-99 101.3300 9.4846 4.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange