Jun 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4106.60 NSE 16689.90 ============= TOTAL 20796.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.37% 30-Nov-14 100.2021 8.6200 250.00 INE514E08BC3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.4919 8.7900 200.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 99.9206 9.2500 50.00 INE721A07DL1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Aug-15 100.2675 9.9400 3.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 07-Oct-15 100.0000 9.0600 500.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED - 13-May-16 100.0100 9.3100 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.5091 9.1200 650.00 INE115A07ES9 NABARD 9.69% 11-Jan-17 100.7828 9.0100 100.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 101.8370 9.0800 20.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 100.8500 9.2300 0.60 INE202B07BF6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 29-May-17 97.8464 9.1800 150.00 INE261F09HM2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.33% 12-Jun-17 100.2046 9.1700 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6493 9.1400 200.00 INE134E08EW2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.27% 21-Aug-17 100.4800 10.7300 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 99.1867 9.3500 50.00 INE126O07013 PROFICIENT BUILDWELL PVT. LTD 12.00% 30-Apr-18 116.6900 7.0000 900.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 100.6566 9.3400 100.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.0000 11.4600 0.20 INE557F09310 NATIONAL HOUSING BANK 0.00% 24-Dec-18 67.5925 9.1300 1.40 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 100.6000 10.2200 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.9000 9.0400 10.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.7500 10.0300 0.50 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 97.7700 9.1600 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7891 10.8800 1.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.8300 10.0000 20.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.4300 9.2900 50.00 INE457A09116 BANK OF MAHARASHTRA RESET 19-Jul-22 102.3200 9.9100 1.00 INE020B08831 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.82% 12-Apr-23 96.7619 9.3600 50.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-25 38.2220 9.5100 11.50 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9500 9.3000 25.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION 9.30% 30-Mar-27 102.0700 9.0200 1.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 105.5800 7.8400 4.40 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 105.6800 7.9500 10.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 104.5459 8.0100 10.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.2700 10.0600 35.00 NSE === INE521E07CB0 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 17-Jul-14 153.2510 11.0000 30.00 INE721A07DK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 30-Jul-14 100.0310 8.8900 250.00 INE521E07CH7 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 19-Aug-14 145.9000 11.0000 4.00 INE866I07248 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. RESET 11-Oct-14 157.3361 11.0000 15.00 INE866I07263 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. RESET 13-Oct-14 157.1983 11.0000 3.00 INE866I07289 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. RESET 18-Oct-14 156.9691 11.0000 65.00 INE866I07297 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. RESET 18-Oct-14 157.6228 11.0000 41.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.2021 9.3700 250.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.0847 9.1377 250.00 INE916DA7BO3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.88% 06-Apr-15 100.2011 9.4500 5.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 95.6000 13.3428 1.00 INE909H07966 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RR 9.15% 26-Jun-15 100.4326 9.4000 250.00 INE909H07966 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RR 9.15% 26-Jun-15 100.4326 9.4000 250.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.4919 9.3200 200.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 100.0000 - 1000.00 INE514E08BH2 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 20-Jul-15 100.2214 8.8648 7.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 99.9206 9.2500 50.00 INE445K07015 RELIANCE BROADCAST NETWORK LIMITED - 28-Sep-15 100.5640 10.4500 125.00 INE804I07NA0 ECL FINANCE LIMITED - 28-Oct-15 115.5817 14.5000 65.00 INE804I07NL7 ECL FINANCE LIMITED - 09-Nov-15 115.0814 14.1500 2.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.8470 8.7700 5.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.39% 02-Dec-15 100.0259 9.2900 10.00 INE660A07FD3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 04-Dec-15 100.1004 9.1460 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2549 9.3000 50.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 24-Dec-15 101.5178 9.2720 335.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.0349 9.2500 150.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.0349 9.2500 150.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 100.0362 9.2500 10.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 95.3200 11.4552 1.00 INE661E08232 GUJARAT URJA VIKAS NIGAM LIMITED 8.95% 21-Apr-16 94.2500 12.6357 0.90 INE202B07AM4 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.80% 12-May-16 100.2355 - 50.00 INE523E07AJ3 L N T FINANCE LIMITED - 13-May-16 100.0100 - 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7172 9.0879 100.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.0701 9.0000 250.00 INE091A07117 NIRMA LIMITED 8.85% 28-May-16 98.3075 9.8307 100.00 INE759E07160 L&T FINCORP LIMITED 9.67% 03-Jun-16 100.0627 - 120.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.1148 9.0186 100.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.8500 9.1700 1.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 134.6679 9.3090 50.00 INE866I07354 INDIA INFOLINE FINANCE LTD INDEX 18-Jun-16 113.3395 12.0000 7.50 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.4418 9.0000 100.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.4418 9.0000 100.00 INE306N07CA9 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.40% 21-Jun-16 99.8494 - 120.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5091 9.1100 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5010 9.1136 250.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 101.4500 9.8000 50.00 INE691I07646 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 9.50% 26-Jul-16 100.0000 - 50.00 INE360C07013 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-16 101.4000 9.9800 47.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 2 9.69% 11-Jan-17 100.6566 9.3500 100.00 INE667F08046 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.00% 03-Feb-17 100.6668 9.6600 5.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.2536 9.1300 30.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LIM 8.00% 14-Mar-17 107.4070 9.3600 50.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 101.8370 9.0700 20.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 100.9200 9.2000 7.20 INE896L07199 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PRIVATE L-- 06-Jun-17 99.7361 - 70.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.7828 9.0080 100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.7062 9.0400 40.00 INE202B07BB5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 17-Jun-17 100.3362 - 40.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 19-Jun-17 100.4639 9.3500 200.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.55% 19-Jun-17 100.4639 9.3500 200.00 INE606L08133 ADITYA BIRLA RETAIL LIMITED 11.20% 20-Jun-17 100.0500 - 750.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.6493 9.1300 200.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2046 9.1650 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.4700 9.3600 500.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT FI 9.30% 08-Oct-17 95.3000 11.4640 1.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LIMITED 8.95% 25-Oct-17 98.1147 9.6000 300.00 INE360C07021 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-17 101.4900 10.1500 74.20 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 72.9500 9.4000 0.60 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 26-Feb-18 99.5880 9.3500 1500.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 26-Feb-18 99.5880 9.3500 750.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 98.7300 10.8900 10.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 99.1867 9.3450 100.00 INE115A07DZ6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.34% 28-May-18 96.7619 9.3500 50.00 INE020B07DW3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.85% 14-Aug-18 105.6000 9.1400 6.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 11.25% 04-Sep-18 100.7000 10.9972 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1500 9.1500 13.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 101.1600 9.2800 8.00 INE360C07039 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-18 101.5100 10.2600 199.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 101.8500 9.1500 3.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 101.2154 11.7600 50.00 INE434A09099 ANDHRA BANK RESET 31-Dec-18 95.6200 10.7386 1.00 INE572E09221 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.53% 31-Jan-19 101.6900 9.2700 64.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.5620 9.1650 157.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.5447 9.2000 19.00 INE860H07466 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 04-Apr-19 100.2948 9.6700 4.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-19 103.1522 9.6200 6.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 12.00% 23-May-19 101.3000 11.6500 8.50 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 101.3900 - 3.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.9000 - 9.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.9000 - 33.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 94.0200 10.7122 1.00 INE360C07047 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-19 101.5269 10.3300 200.00 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-19 93.5900 10.3700 1.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.8200 10.0000 6.00 INE114A07679 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.65% 30-Dec-19 97.8400 9.1400 2.00 INE652A09088 STATE BANK OF PATIALA RESET 18-Jan-20 99.2000 9.3100 3.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 94.1300 10.7698 1.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LIM 12.00% 31-Mar-20 100.2089 12.6100 74.00 INE360C07054 DPSC LIMITED 10.75% 03-Nov-20 101.5326 10.3700 200.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 100.6500 9.7300 710.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE RESET 18-Mar-21 107.0800 10.5600 1.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 100.2000 10.6200 150.00 INE572E09148 PUNJAB NATIONAL BANK 9.50% 26-Jul-21 102.2500 9.2600 8.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.9001 9.6500 100.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.59% 26-Aug-21 95.0900 10.9718 1.00 INE134E08DW4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.44% 23-Sep-21 101.3300 9.1590 500.00 INE039A09NV2 IFCI LIMITED 10.50% 31-Oct-21 101.1000 10.1300 2.50 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 11.90% 23-Dec-21 90.0000 14.0939 1.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.4300 9.2806 443.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.4300 9.2806 350.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 95.1000 10.6273 1.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 97.8700 10.8825 1.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 102.2000 9.2800 4.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.8500 9.7500 15.00 INE457A09116 BANK OF MAHARASHTRA RESET 19-Jul-22 102.3900 9.9000 2.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 93.7400 10.9394 1.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 93.8000 11.1437 0.50 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.8464 9.1700 150.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 8.95% 26-Apr-23 96.4500 9.5500 250.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.2500 9.0700 4.00 INE084A08045 BANK OF INDIA 9.80% 30-Sep-23 104.7000 9.0100 98.00 INE514E08DK2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.57% 10-Jan-24 103.2800 9.0200 12.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT COR 10.25% 20-Feb-24 98.2900 10.8300 1.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 101.1000 12.0100 22.00 INE523E08NI6 L & T FINANCE LTD 10.35% 27-Mar-24 102.8000 9.8700 1.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 22-Apr-24 101.4200 10.1000 1.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LIMITED 9.70% 28-May-24 101.4500 - 100.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 101.0700 - 18.00 INE043D07GR4 IDFC LIMITED 9.18% 11-Jun-24 100.0000 - 10.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 100.5500 - 3.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 100.0100 - 205.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.8800 - 100.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.24% 24-Jun-24 100.0000 - 250.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 94.1000 10.1153 1.00 INE572F11257 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-25 38.2220 9.5000 11.50 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 9.30% 15-Feb-25 100.0500 9.5000 5.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 89.0000 13.7000 1.00 INE043D07559 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 28-Mar-26 93.8200 10.2377 1.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.1400 9.1900 2.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 103.5496 8.0200 10.00 INE039A09PP9 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-37 98.5000 10.0500 300.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. -- 31-Dec-99 94.5000 13.7897 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange