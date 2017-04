Jul 2 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5866.30 NSE 29603.50 ============= TOTAL 35469.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7642 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.96% 12-Aug-14 100.0305 8.3400 251.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FSLTD 9.89% 14-Aug-14 100.0571 8.9900 223.00 INE071G08437 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 08-Nov-14 108.5375 0.0000 334.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 8.40% 08-Dec-14 99.5714 9.2400 100.00 Ine001a07MI5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.37% 07-Apr-15 100.0563 9.2900 111.00 INE013A07QU6 RELIANCE CAPITAL LTD -- 12-Jul-15 133.5710 0.0000 2.50 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.4416 8.7200 450.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.5000 0.0000 0.50 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.6485 9.3500 500.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 16-May-17 100.8970 9.3100 150.00 INE756I07159 HBD FINANCIAL SERVICES LTD 9.71% 09-Oct-17 100.4550 9.5100 500.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 102.0033 9.1900 53.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.5415 9.1800 156.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.7000 9.1300 152.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 100.1000 10.2100 7.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 100.0000 7.4900 99.40 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.9900 10.8600 2.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 100.0000 0.0000 700.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6000 9.2600 900.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.50% 04-Jul-22 101.0594 9.3100 350.00 INE305A09224 TFCI LTD 9.50% 25-Feb-23 100.6500 9.3700 16.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.4437 9.3600 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.9039 9.1600 150.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 94.0801 9.4700 400.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 101.8016 9.4100 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 104.1200 7.9600 4.50 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 105.0498 8.2700 11.90 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 7.40% 22-Jan-33 93.9927 8.0300 13.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.66% 22-Jan-34 106.7800 7.9600 10.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.50% 23-Jan-99 105.1100 7.9700 8.00 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.2700 10.0600 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.1500 12.8600 1.00 NSE === INE001A07LS6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 8.60% 18-Jul-14 99.9626 9.0572 593.00 INE001A07LS6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 8.60% 18-Jul-14 99.9626 8.7000 593.00 INE306N07799 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.72% 28-Jul-14 100.0011 8.3061 251.00 INE306N07799 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 8.72% 28-Jul-14 100.0011 8.7000 251.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 11-Aug-14 100.0520 8.7800 470.00 INE916DA7642 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 8.96% 12-Aug-14 100.0305 8.7000 251.00 INE774D07IG3 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.89% 14-Aug-14 100.0571 8.7000 223.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.1740 9.1343 500.00 INE535H07183 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.75% 28-Aug-14 100.1740 8.8000 500.00 INE721A08BI9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 11-Sep-14 100.2065 8.6000 200.00 INE721A07ED6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Sep-14 100.2008 8.6000 350.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.20% 05-Oct-14 99.9010 9.2836 250.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.20% 05-Oct-14 99.9010 8.9800 250.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.7910 9.0132 1.00 INE071G08437 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED 0.00% 08-Nov-14 108.5375 8.7000 334.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.96% 24-Nov-14 100.1643 9.2256 250.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.96% 24-Nov-14 100.1643 8.9800 250.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 8.40% 08-Dec-14 99.5714 9.0000 100.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 98.4069 9.5000 31.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.60% 26-Jun-15 100.4215 9.1200 500.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.60% 26-Jun-15 100.4215 9.1200 500.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.3430 8.8500 500.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.3430 8.8499 250.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.6236 8.8500 250.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.6236 8.8500 250.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.4416 8.7000 450.00 INE804I07NL7 ECL FINANCE LIMITED -- 09-Nov-15 115.1800 14.0000 2.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.35% 04-Mar-16 99.8404 9.3800 30.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.4785 9.0136 50.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.15% 03-Apr-16 99.6878 9.2882 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6828 9.1100 60.00 INE523E07AI5 L & T FINANCE LTD 9.44% 13-Jun-16 99.8539 - 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5091 9.1100 1000.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5091 9.1100 1000.00 INE721A07AW4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.35% 11-Jul-16 101.4800 9.7600 50.00 INE691I07646 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.50% 26-Jul-16 100.0000 - 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6244 9.0089 350.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.6244 9.0200 350.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.2209 9.3776 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.2209 9.3777 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.4414 9.3776 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.4414 9.3777 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.75% 10-Oct-16 100.7967 9.2900 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.8867 9.3500 1000.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.8867 9.3500 1000.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.75% 07-Dec-16 100.7967 9.3074 50.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED SR-I 9.71% 13-Dec-16 100.6485 9.3400 250.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 0.00% 24-Jan-17 125.0923 9.3999 50.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 0.00% 24-Jan-17 125.0923 9.4000 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.2644 9.0700 500.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.2644 9.0700 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.9429 9.0700 150.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.9429 9.0700 150.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.8970 9.3000 150.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.9436 8.9900 59.00 INE261F09HK6 NABARD 9.40% 24-May-17 100.9436 8.9907 59.00 INE691I07554 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.50% 06-Jun-17 100.3400 9.3500 50.00 INE202B07BB5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. -- 17-Jun-17 100.5209 - 10.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.55% 19-Jun-17 100.5845 9.3000 200.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.55% 19-Jun-17 100.5845 9.3000 200.00 INE756I07159 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.71% 09-Oct-17 100.4550 9.5000 500.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.25% 26-Feb-18 99.7670 9.2900 100.00 INE270O08017 RKN RETAIL PRIVATE LIMITED 7.00% 11-Mar-18 107.6816 11.4500 500.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.60% 20-Jun-18 97.6345 9.3300 200.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 11.25% 04-Sep-18 100.7000 10.9976 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.0033 9.1900 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.5495 9.1400 250.00 INE134E08EA8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 15-Dec-18 101.7400 9.1700 1.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 101.6000 9.1300 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.65% 17-Jan-19 101.0874 9.3100 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.65% 17-Jan-19 101.0874 9.3100 250.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 101.0828 9.1150 50.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 101.0828 9.1200 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.5048 9.1800 381.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.5048 9.1800 50.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.76% 08-Mar-19 101.4909 9.3300 1000.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 101.0344 9.3400 1000.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 101.0354 9.3400 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.5792 - 260.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.5784 - 150.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.7079 9.1100 50.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-19 100.7079 9.1100 50.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.9743 9.1300 20.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 100.8779 9.1100 50.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 100.8779 9.1100 50.00 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-19 93.5900 10.3700 1.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 8.79% 21-Jul-20 97.4100 9.3600 1.00 INE871D07MC8 IL & FS 9.20% 24-Dec-20 99.5320 9.2700 50.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 102.2141 9.7900 250.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.25% 22-Aug-21 102.9613 9.6400 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6200 9.2500 2881.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6500 9.2399 500.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.8862 9.7399 200.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.8862 9.7400 200.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 97.8700 10.8827 1.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 99.0500 9.7200 3.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.50% 04-Jul-22 101.0594 9.2991 250.00 INE752E07KH1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-22 98.3577 9.1200 200.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.4738 9.5700 150.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.2745 9.6361 10.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.9039 9.1600 250.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.9039 9.1599 145.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.1600 9.0800 50.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.7400 9.4500 3.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 94.0801 9.4500 350.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 102.8100 9.2700 100.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.5100 9.2800 77.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 101.8016 - 100.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.0000 - 50.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 100.0200 - 450.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CO. 9.24% 24-Jun-24 100.0000 - 200.00 INE043D07559 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.33% 28-Mar-26 93.8200 10.2377 1.00 INE753F07038 DAMODAR VALLEY CORPORATION LTD 9.30% 30-Mar-27 102.9000 9.1100 1.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.48% 05-Sep-28 103.3733 8.0600 50.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 107.5000 7.7500 10.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 99.0500 9.8652 14.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.66% 22-Jan-34 105.8204 8.0500 20.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.9000 12.8800 4.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com