Jul 3 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13938.90 NSE 31831.90 ============= TOTAL 45770.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.37% 30-Nov-14 100.1676 8.6800 450.00 INE310L07027 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-15 100.4023 9.2000 230.40 INE851M07036 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LTD 9.85% 09-Jun-15 100.3781 9.3800 250.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.4552 8.7100 1500.00 INE514E08CS7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.36% 15-Jul-16 99.9630 8.3700 2000.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.2399 10.0700 3000.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.2500 9.9700 2500.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 14-Oct-16 100.1890 9.3100 250.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LTD 13.00% 12-Jan-17 102.3000 0.0000 1.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 100.9834 9.2900 150.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.7800 9.0900 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.2722 9.1500 50.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.2600 10.8300 10.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 69.1300 0.0000 6.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 101.1366 9.1100 1000.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.5956 9.1600 161.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 25-Mar-19 101.1089 9.3300 1000.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 99.7500 9.0800 100.00 INE020B07FC0 REC LTD 8.65% 22-Jan-20 97.8200 9.1500 5.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD - 26-Apr-20 100.8720 0.0000 100.00 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 109.1000 0.0000 6.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 106.1000 0.0000 3.00 INE941D07125 RELIANCE PORT AND TERMINAL LTD 10.40% 18-Jul-21 104.5687 9.4900 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.7000 9.2400 200.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.0500 8.5700 10.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 94.0804 9.4600 100.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LTD 9.70% 28-May-24 101.5450 9.4500 50.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LTD 9.70% 10-Jun-24 101.5640 9.4300 60.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 101.1132 9.0900 100.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 101.5837 9.0900 50.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 29.1980 9.4900 137.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 104.9600 7.9800 2.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LTD 12.10% 20-May-99 100.0000 12.0900 0.50 INE306N08011 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.95% 31-Dec-99 105.2700 10.0600 4.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 100.2500 12.8500 2.50 NSE === INE704I07DZ0 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 30-Jul-14 115.0183 10.0000 51.00 INE704I07DS5 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 30-Jul-14 122.6544 10.0000 11.00 INE704I07DY3 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 30-Jul-14 128.0217 10.0000 7.00 INE296A07773 BAJAJ FINANCE LTD 10.05% 11-Aug-14 100.0695 8.6000 100.00 INE704I07DV9 BARCLAYS INVESTMENTS & LOANS - 19-Aug-14 124.2646 10.0000 100.00 INE916D076Y2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 10.00% 12-Sep-14 100.1330 8.6000 50.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.96% 29-Sep-14 100.1516 8.6500 100.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.2347 9.0369 950.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.2347 8.8060 950.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.37% 30-Nov-14 100.1676 8.8699 450.00 INE310L07027 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-15 100.4023 9.2000 173.70 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 98.2231 9.7600 4.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.5593 9.1523 250.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.5593 9.1200 250.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.8967 - 500.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.8967 - 500.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.6661 8.8051 250.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.6661 8.8500 250.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.4552 8.7104 1500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3326 9.2299 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3326 9.2300 50.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 99.8584 9.2400 300.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.8594 8.7400 5.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5903 9.0400 950.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5903 9.0400 950.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7700 9.0500 5.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.70% 15-Jun-16 100.2354 9.4500 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5797 9.0700 300.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5797 9.0700 300.00 INE514E08CS7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.36% 15-Jul-16 99.9630 8.2000 4000.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.6435 8.9988 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 102.2341 9.3700 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 102.2341 9.3700 250.00 INE020B08609 REC LTD 9.38% 06-Sep-16 100.6435 8.9988 250.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.2399 8.2999 3000.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4553 9.3700 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4553 9.3700 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4497 9.3729 36.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.2500 8.3499 2500.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.45% 14-Oct-16 100.1890 9.3000 250.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.6006 9.0000 50.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 99.6006 9.0000 50.00 INE134E08735 PFC TX SR-13 9.60% 24-May-17 100.7000 9.3000 20.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.9834 9.2800 150.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.9834 9.2807 90.00 INE907I07067 KUMAR URBAN DEVELOPMENT PRIVATE - 30-Jun-17 100.0000 - 525.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.7800 9.0800 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2722 9.1400 50.00 INE054O08031 LT SHIPBUILDING LTD 8.95% 25-Oct-17 98.1447 9.6000 500.00 INE013A07SJ5 RELIANCE CAPITAL LTD 10.00% 03-Nov-17 99.7622 10.0400 50.00 INE115A07254 LIC HOUSING FINANCE LTD 7.50% 25-Nov-17 94.5800 9.4000 10.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 95.3400 9.4000 20.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 99.8300 9.2700 100.00 INE115A07ED1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.60% 20-Jun-18 97.7200 9.3100 200.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 104.1000 9.5800 1.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.6822 9.1000 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.6822 9.1000 50.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 101.1550 9.2800 2.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.0000 11.5100 50.00 INE752E07JE0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-18 100.6600 9.0300 5.00 INE310L07472 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Jan-19 103.1099 9.5800 15.30 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 101.1366 9.1000 1000.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.6841 9.1300 1010.00 INE310L07480 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Feb-19 103.1686 9.5800 15.30 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.6749 8.1191 50.00 INE310L07498 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Mar-19 103.2217 9.5800 15.30 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 25-Mar-19 101.1089 9.3200 1500.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 25-Mar-19 101.1089 9.3200 250.00 INE310L07506 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-Apr-19 103.2804 9.5800 17.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 99.5767 - 1030.00 INE691I07562 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.25% 13-Jul-19 99.7643 - 25.00 INE020B08799 REC LTD - 19-Nov-19 99.5767 9.0953 50.00 INE752E07JF7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 26-Dec-19 100.8000 9.0300 3.80 INE261F09FN4 NABARD 0.00% 11-Jan-20 57.5800 9.1000 2.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 100.8720 - 600.00 INE804I08627 ECL FINANCE LTD - 26-Apr-20 100.0000 - 150.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 95.2748 11.5500 1.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 98.6019 9.1599 50.00 INE043D07336 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.89% 02-Dec-20 98.6019 9.1600 50.00 INE871D07ME4 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.70% 22-Feb-21 101.4908 9.3600 40.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.5687 9.4700 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.7200 9.2269 1213.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.7200 9.2268 100.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 100.6000 9.6700 100.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 99.4200 9.6500 43.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 100.6500 9.1400 2.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 97.9039 9.1600 50.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.1900 9.0773 50.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 94.0804 9.4500 100.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 98.5316 9.0690 150.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 98.5316 9.0700 150.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.5000 9.2800 51.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 104.7500 9.7300 10.00 INE537P07026 INDIA INFRADEBT LTD 9.70% 28-May-24 101.5450 - 50.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LTD 9.70% 10-Jun-24 101.5640 - 50.00 INE895D07487 TATA SONS LTD 9.30% 19-Jun-24 100.0000 - 200.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 100.0000 - 5.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 97.0800 9.2200 20.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7300 8.9600 100.00 INE031A09FD3 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.83% 11-Nov-26 98.3500 8.0400 8.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 101.1132 9.0800 100.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 101.5837 9.0800 50.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 29.2136 9.4800 68.50 INE906B07DF8 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.75% 05-Feb-29 104.5390 7.9500 50.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 106.2800 7.9278 10.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 102.1500 9.4800 2.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 105.8713 8.0400 8.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange