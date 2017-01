Jul 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7076.00 NSE 27374.60 ============= TOTAL 34450.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.0128 8.8600 250.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.9806 8.9600 500.00 INE918K07011 EDELWEISS FINANCE AND INVESTMENTS - 14-Nov-14 100.1426 11.1200 50.00 INE749A07235 JINDAL STEEL & POWER LTD 8.50% 03-Dec-14 99.7751 9.0400 550.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.9128 9.1600 800.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.7114 8.7500 250.00 INE916DA7DR2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD - 05-Feb-16 100.1901 9.5400 100.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.95% 07-Mar-16 100.0053 8.8900 1.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.5831 9.0800 250.00 INE514E08CS7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.36% 15-Jul-16 99.9693 8.3700 500.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.2823 10.1100 750.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.2183 9.1200 600.00 INE895D07362 TATA SONS LTD - 13-Dec-16 100.6453 9.3500 100.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LTD 13.00% 12-Jan-17 100.2000 12.8100 1.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.4575 4.9500 50.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 100.9264 9.3100 450.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.7314 9.1100 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.2476 9.1600 100.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.2709 9.1300 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.4975 9.3600 50.00 INE866I07594 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.00% 30-Sep-18 100.5000 0.0000 1.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.65% 01-Nov-18 101.3600 9.2300 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.9250 9.0200 1.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.7500 9.1200 5.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.7454 9.1800 250.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 99.6850 9.1000 30.00 INE020B07ER1 REC LTD 8.72% 04-Sep-19 96.0800 9.7100 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LTD RESET 11-May-21 103.8900 11.0100 5.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 104.2500 5.1000 15.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.7800 9.2400 8.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 101.1629 9.0900 50.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 101.3823 9.2500 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 18-Mar-23 98.6551 9.1200 150.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LTD 9.70% 10-Jun-24 101.8200 9.4000 70.00 INE457A09157 BANK OF MAHARASHTRA RESET 30-Sep-24 99.0657 9.0800 150.00 INE020B07HN3 REC LTD 8.46% 29-Aug-28 104.6500 7.9000 2.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 105.0634 7.8500 8.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 104.8100 7.9200 0.50 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 107.0500 7.8800 3.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 104.3000 8.2100 151.50 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 101.5200 9.6400 314.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LTD 12.10% 20-May-99 100.0000 12.0900 1.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 100.2500 12.8500 1.50 NSE === INE001A07IX2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 25-Jul-14 100.0128 8.5000 250.00 INE521E07CE4 RBS FINANCIAL SERVICES INDIA RESET 30-Jul-14 149.9300 11.2500 11.00 INE996L07031 CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) PVT RESET 08-Sep-14 138.3500 11.0800 10.00 INE804I07BE7 ECL FINANCE LTD - 13-Oct-14 145.1600 0.0000 3.10 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.3119 8.8707 2500.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.3119 8.6000 2500.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.9765 8.7000 1000.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.9765 8.2381 500.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.1576 8.8506 150.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.1576 8.6000 150.00 INE918K07011 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS 12.00% 14-Nov-14 100.1426 10.6500 50.00 INE749A07235 JINDAL STEEL & POWER LTD 8.50% 03-Dec-14 99.7751 9.0000 550.00 INE866I07214 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES - 18-Dec-14 138.4000 10.0000 114.70 INE043D07DJ8 IDFC LTD 0.00% 26-Dec-14 96.1487 8.5499 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.1573 8.6850 17.00 INE660A07HM0 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 27-Jan-15 95.2108 9.1779 250.00 INE660A07HM0 SUNDARAM FINANCE LTD 0.00% 27-Jan-15 95.2108 9.0000 250.00 INE866I07305 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. 11.50% 30-Jan-15 131.1805 10.0000 225.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.1609 9.2047 50.00 INE001A07HW6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.68% 09-Feb-15 100.1609 9.0400 50.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8410 8.8430 1450.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.8298 8.8000 1450.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.8086 9.3447 90.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.4131 8.9300 2.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.4662 8.8100 15.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.7211 8.7698 1500.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.7114 8.7546 1250.00 INE968N08059 LT SEAWOODS PRIVATE LTD 9.75% 28-Sep-15 99.7015 10.0000 600.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 106.7620 9.3096 8.00 INE742F07239 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Mar-16 100.1882 - 90.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.7299 9.2600 100.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.7299 9.2600 100.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.1815 9.2600 100.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.1815 9.2600 100.00 INE916DA7DR2 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.70% 02-May-16 100.1901 - 100.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.2678 - 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5831 9.0700 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5994 9.0600 250.00 INE514E08CS7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.36% 15-Jul-16 99.9693 8.2000 500.00 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 25-Aug-16 101.5955 10.3000 10.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.5408 9.3239 8.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.2823 8.3000 1500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2183 9.1200 600.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.6814 8.9499 150.00 INE752E07HQ8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-16 99.6814 8.9500 150.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 100.8400 10.3100 1.00 INE895D07362 TATA SONS LTD 9.71% 13-Dec-16 100.6453 9.3400 100.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.4575 9.3500 50.00 INE958G07932 RELIGARE FINVEST LTD 11.35% 26-Apr-17 100.3544 - 35.00 INE155A08076 TATA MOTORS LTD 10.00% 26-May-17 101.2574 9.4500 110.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.61% 01-Jun-17 101.1425 9.1200 150.00 INE896L07199 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD - 06-Jun-17 99.8841 - 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.9264 9.3000 450.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.8700 8.9600 150.00 INE752E07DQ7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-17 128.3314 9.0000 3.80 INE202B07BB5 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD - 17-Jun-17 100.6210 - 80.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.35% 27-Jun-17 99.9800 - 500.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 125.8855 9.0000 90.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.7314 9.1100 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2476 9.1500 100.00 INE020B08773 REC LTD 9.25% 27-Aug-17 100.2709 9.1200 250.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.57% 07-Sep-17 100.4975 9.3500 50.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 73.3350 9.3000 3.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.0690 9.1700 332.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.0917 9.1700 12.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 98.6200 9.1200 1.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.8519 9.1513 1000.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.7454 9.1800 500.00 INE860H07466 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 9.75% 04-Apr-19 100.3238 9.6600 10.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LTD 9.84% 20-May-19 103.4273 9.5600 11.00 INE691I07562 LNT INFRASTRUCTURE FINANCE LTD - 13-Jun-19 100.2800 - 177.50 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 99.6500 - 680.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 99.9580 - 10.00 INE121H07AB6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LTD 9.50% 03-Jul-19 100.0000 - 100.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 95.3000 11.5500 1.00 INE871D07MC8 IL & FS 9.20% 24-Dec-20 99.4759 9.2821 50.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 103.8900 10.9500 2.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 104.2500 10.7800 8.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.7500 9.2200 1.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 101.1629 9.0800 50.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 101.3823 9.2400 150.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.3204 9.0764 150.00 INE134E08FN8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 18-Mar-23 98.6551 9.1100 150.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 98.3100 9.0900 277.00 INE020B08831 REC LTD 8.82% 12-Apr-23 98.1928 9.1100 250.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LTD 9.00% 10-May-23 96.7195 9.5500 100.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.2900 9.0600 1.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LTD 9.70% 10-Jun-24 101.8299 - 70.00 INE895D07487 TATA SONS LTD 9.30% 19-Jun-24 100.0100 - 100.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.70% 20-Jun-24 100.9900 - 200.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 99.9839 - 250.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 99.9839 - 150.00 INE008A08R63 IDBI BANK LTD RESET 25-Sep-24 99.2702 9.0951 150.00 INE008A08R63 IDBI BANK LTD RESET 25-Sep-24 99.2702 9.1000 150.00 INE457A09157 BANK OF MAHARASHTRA RESET 30-Sep-24 99.0657 9.0800 150.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 101.6500 10.7000 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.9000 12.8800 3.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com