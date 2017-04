Jul 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3179.00 NSE 20337.90 ============= TOTAL 23516.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07DJ8 IDFC LIMITED 0.00% 26-Dec-14 96.1487 8.7800 500.00 INE774D07JH9 MAHINDRA N MAHINDRA FINANCIAL 9.20% 22-Apr-15 99.8975 9.2500 250.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 99.7509 9.2500 250.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 106.6692 3.8100 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.7546 9.0800 200.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.5926 9.0800 100.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.8085 9.3100 150.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.6453 9.3500 50.00 INE414G07159 MUTHOOT FINANCE LIMITED 13.00% 12-Jan-17 102.3000 0.0000 1.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8875 9.1000 100.00 INE261F09DO7 NABARD 0.00% 01-Sep-17 75.7649 9.2200 20.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE COMPANY 9.11% 09-Apr-18 99.2313 9.3400 250.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 99.0366 8.5400 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 69.2000 0.0000 1.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 101.0280 9.3500 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.5200 9.1400 10.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 107.5000 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5500 0.0000 7.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6500 9.2500 32.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 100.9600 11.1400 1.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 98.2508 9.1100 150.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.37% 21-May-23 94.8059 9.2500 150.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.94% 25-Mar-28 98.4103 9.1400 150.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 102.0200 8.2100 1.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 105.1900 8.1200 150.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7500 0.0000 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 100.2500 12.8500 2.00 NSE === INE115A07CS3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.00% 23-Jul-14 100.0007 8.8086 150.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.0222 8.5620 250.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.8853 8.4856 150.00 INE306N07401 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.95% 25-Sep-14 100.1461 8.1134 800.00 INE306N07401 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.95% 25-Sep-14 100.1461 8.6500 800.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.9800 8.2275 250.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.9800 8.6900 250.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.1894 8.5000 1000.00 INE261F09GU7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 04-Nov-14 100.1894 8.7460 500.00 INE043D07DJ8 IDFC LIMITED 0.00% 26-Dec-14 96.1487 8.5500 500.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.2365 8.6782 500.00 INE261F09HA7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 09-Jan-15 100.2365 8.5000 500.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1203 8.9377 50.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1203 8.7500 50.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.2902 8.5600 500.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.2902 8.7386 250.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.1233 8.9269 50.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.1233 8.7501 50.00 INE804I07DN4 ECL FINANCE LIMITED - 02-Mar-15 138.9520 0.0000 1.00 INE001A07ML9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 07-Apr-15 100.1981 9.1000 23.00 INE774D07JH9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.20% 22-Apr-15 99.8975 9.1500 250.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 99.7509 9.1500 250.00 INE261F09HL4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.50% 04-Jun-15 100.5438 8.7800 53.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 97.4500 9.7500 2.00 INE001A07AX9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.65% 19-Jan-16 97.6221 9.5500 14.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1315 9.0000 250.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.5125 8.9854 150.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.5125 9.0000 150.00 INE244N07024 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-16 106.6692 9.3700 100.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 101.2317 10.3400 500.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.9419 9.2500 250.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.9419 9.2566 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8369 9.0199 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.8369 9.0200 250.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 03-Jun-16 100.5922 - 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5926 9.0650 950.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6174 9.0500 850.00 INE148I07696 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-16 99.9510 - 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2175 9.1200 750.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.2175 9.1200 750.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.9560 9.3149 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.8070 9.3000 300.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.8070 9.3000 150.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.6453 9.3400 50.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-17 103.1228 10.9500 66.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.4599 9.3490 20.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.59% 20-Mar-17 99.6194 9.7058 1.00 INE261F09CW2 NABARD 9.90% 30-Mar-17 100.5790 9.5995 1.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 98.9657 10.9000 250.00 INE896L07199 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD - 06-Jun-17 99.8472 - 20.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 100.4685 10.3000 20.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2489 9.1500 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.2489 9.1500 100.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 100.4662 9.6535 2.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 100.1461 9.8993 0.50 INE785P07013 SAI ASHRAY DEVELOPERS PRIVATE LTD 15.00% 31-Dec-17 100.0000 - 200.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 99.2313 9.3300 250.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.0366 8.8124 500.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 98.8877 8.9041 80.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.0567 9.1700 336.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 101.1885 9.2700 2.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.9746 9.3400 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.9746 9.3400 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.6394 9.1500 31.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.5343 9.1700 2.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.7070 9.1900 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.7070 9.1900 250.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 101.0280 9.3400 250.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 101.0280 9.3400 200.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 101.4000 11.6200 2.20 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 100.7925 - 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.4003 - 700.00 INE476M07131 L&T HOUSING FINANCE LIMITED 9.79% 28-Jun-19 100.0000 - 100.00 INE121H07AB6 IL&FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.50% 03-Jul-19 100.0000 - 250.00 INE976I08037 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 09-Sep-19 100.9000 9.9947 1.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 102.2085 - 9.00 INE115A08336 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.95% 15-Sep-20 98.0000 9.3800 1.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 95.6500 11.4700 2.00 INE871D07MC8 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.20% 24-Dec-20 99.5300 9.2706 50.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 102.2928 9.1974 30.00 INE134E08DM5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.18% 15-Apr-21 99.8415 9.1971 250.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.7934 9.1900 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6000 9.2500 690.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.6400 9.2402 100.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 102.4600 9.2400 2.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.0200 11.0400 2.50 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 100.4000 9.0700 50.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 97.2500 10.3200 60.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 98.2508 9.1000 50.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 94.8059 9.2400 150.00 INE043D07GR4 IDFC LIMITED 9.18% 11-Jun-24 100.0300 - 1.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 100.0000 - 200.00 INE043D08DM0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.80% 15-Jun-25 98.6000 9.0000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7911 8.9440 200.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 101.1848 9.0700 50.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 101.1848 9.0700 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 93.4000 8.1500 0.70 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.4103 9.1300 200.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.4103 9.1300 50.00 INE020B07HV6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.54% 11-Oct-28 103.9523 8.0500 8.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8600 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com