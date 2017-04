Jul 9 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5309.10 NSE 22330.10 ============= TOTAL 27639.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523E07467 L & T FINANCE LTD 9.62% 29-Sep-14 100.1296 9.0100 300.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LTD 9.57% 10-Oct-14 100.0233 9.1400 150.00 INE043D07DI0 IDFC 9.05% 26-Dec-14 100.0482 8.7200 500.00 INE001A07MC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-Dec-14 100.1975 9.0600 1250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.4711 8.2900 100.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.7828 8.8800 25.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5197 9.0900 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.8499 9.3200 12.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.7385 8.9600 50.00 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-17 102.4498 8.7100 60.20 INE310L07258 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-17 102.5224 8.7200 60.20 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 99.9700 9.1100 600.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 99.0508 9.2400 50.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 99.0566 8.5300 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.8200 9.0400 28.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.4613 9.2000 100.00 INE733E07JE0 NTPC LTD 8.41% 24-May-20 102.8627 7.9500 2.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 106.5000 0.0000 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 101.4100 11.2400 7.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 100.0850 9.1900 730.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.4400 9.2800 112.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 100.5300 7.8300 0.30 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 102.0048 11.0300 0.50 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.0667 9.1100 288.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 93.9135 9.4900 100.00 INE848E07518 NHPC LIMITED 8.18% 15-May-24 101.4158 7.9500 2.50 INE043D07GR4 IDFC LIMITED 9.18% 11-Jun-24 100.9000 9.0300 1.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 103.6000 10.3100 5.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 29.1500 9.5200 205.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 100.2444 9.0000 3.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 103.3758 8.0500 1.50 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 94.0000 9.5300 1.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 106.4723 8.0800 0.40 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.0000 0.0000 10.00 NSE === INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 100.0233 8.8500 300.00 INE660A07JC7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 15-Oct-14 100.0692 8.8500 250.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.9795 8.6900 500.00 INE001A07JW2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 29-Oct-14 99.9795 8.2286 250.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 100.0482 8.5300 500.00 INE001A07MC8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-Dec-14 100.1975 8.8501 1250.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.2505 8.6719 500.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.2505 8.5000 500.00 INE540B07020 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-15 100.3980 9.9523 50.00 INE166A09030 ING VYSYA BANK LIMITED 8.75% 17-May-15 99.5259 9.3100 2.00 INE310L07043 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-15 100.9561 9.2188 16.20 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.3509 8.8300 350.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.3509 8.8300 250.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 100.5701 9.3398 870.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3702 9.1900 20.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5197 9.0900 50.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.6320 9.0500 100.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.6320 9.0500 100.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1508 8.9857 250.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.1508 8.9857 250.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.7345 9.1731 150.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.3592 9.3000 250.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.3592 9.3000 250.00 INE296A07BD5 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.85% 25-Apr-16 100.5293 - 37.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.9531 9.2600 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7709 9.0600 100.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7709 9.0600 100.00 INE667F07AW8 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 0.00% 25-May-16 113.5196 9.6000 10.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 135.0232 9.2800 8.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5849 9.0700 550.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5849 9.0700 550.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.6143 9.0523 50.00 INE245A07176 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-16 99.0186 9.7000 130.00 INE245A07176 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-16 99.0186 9.6816 50.00 INE245A07176 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 23-Jul-16 99.0186 9.7000 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.7167 9.0400 12.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.7573 8.9500 400.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.7385 8.9488 300.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.4367 9.9200 100.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.7345 9.3200 150.00 INE192A07097 TATA GLOBAL BEVERAGES LIMITED 3.00% 22-Oct-16 105.7365 9.2900 250.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 102.4011 11.0346 15.00 INE310L07241 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Feb-17 102.4498 9.3100 60.20 INE310L07258 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-17 102.5224 9.3100 60.20 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8875 9.0900 100.00 INE514E08AW3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 27-Apr-17 100.2939 9.0407 25.00 INE477L07099 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 15-May-17 100.6039 - 12.00 INE896L07157 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED - 15-May-17 100.8083 - 1.00 INE134E08735 PFC TX SR-13 9.60% 24-May-17 100.9013 9.2200 20.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.8451 9.3300 25.00 INE606L08133 ADITYA BIRLA RETAIL LIMITED 11.20% 20-Jun-17 100.0500 - 260.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.0700 - 2950.00 INE001A07AU5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 08-Dec-17 95.3000 9.4400 1.00 INE752E07EZ6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-17 100.7135 9.0400 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.0508 9.2300 50.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 99.4900 10.5000 2.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 99.0566 8.8000 500.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 106.4500 9.2800 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.1000 9.1600 162.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.5443 9.1400 50.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.5443 9.1400 50.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 101.2000 9.2700 2.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 68.3750 8.8500 170.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 101.2906 9.2100 150.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.3100 9.2500 650.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.5700 9.1600 119.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 26-Feb-19 101.5711 9.3100 500.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.7180 9.1900 550.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.5000 - 50.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.9000 - 10.00 INE134E08FZ2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.15% 07-Jul-19 100.0400 - 200.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 100.5000 12.5400 1.50 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 101.5930 - 30.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.9000 9.1600 1.00 INE733E07JE0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 8.41% 24-May-20 102.6649 7.9800 2.50 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 100.0300 - 413.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.3851 9.3500 50.00 INE115A07BY3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.45% 30-Jan-22 100.3851 9.3600 50.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 100.9890 8.0100 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.4400 9.2800 791.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.9000 9.9300 1.00 INE202B08454 DEWAN HOUSING FINANCE COROPORATION - 22-Nov-22 100.5000 11.0800 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 98.3085 9.0900 300.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 93.0667 9.1000 300.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.9500 9.4000 1.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 93.9135 9.4800 100.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 103.7200 9.5600 2.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND 10.50% 10-Feb-24 105.3500 9.6000 10.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 103.6800 9.5700 22.00 INE848E07518 IDFC LIMITED 8.18% 15-May-24 101.2214 7.9800 2.50 INE043D07GR4 IDFC LIMITED 9.18% 11-Jun-24 100.1000 - 11.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 100.0000 - 25.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 100.0000 - 25.00 INE148I07746 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.15% 30-Jun-24 100.0000 - 250.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 100.0000 - 1950.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.8981 11.2200 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8250 8.9369 100.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.6500 10.7300 5.00 INE040A08310 HDFC BANK LIMITED 9.45% 13-Aug-27 102.0000 9.1670 320.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.6034 9.2650 250.00 INE572F11281 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-28 29.1500 9.5100 102.50 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.3000 9.1900 3.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.5651 9.2700 250.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 103.7000 8.0000 3.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 108.5200 7.9205 1.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 103.9264 8.0700 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.0000 10.0000 3.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 103.4700 9.9000 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 105.2622 8.1000 100.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 