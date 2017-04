Jul 10 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5607.60 NSE 25821.90 ============= TOTAL 31429.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE660A07JC7 SUNDARAM FINANCE LTD 9.75% 15-Oct-14 100.0692 9.1400 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 14-Dec-14 99.9871 8.7100 200.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 99.7858 8.7000 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION 9.51% 15-Apr-15 100.3205 8.9500 300.00 ine115a07cw5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 0.00% 29-Jul-15 118.6879 0.0000 50.00 INE001A07JX0 HDFC LTD. 9.20% 01-Nov-15 99.9011 9.2100 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5316 9.0800 100.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 100.0326 8.7900 500.00 INE660A07JH6 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.10% 06-May-16 99.4039 9.4300 1500.00 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 135.1018 0.0000 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.5849 9.0800 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.4860 9.3600 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.1802 9.1100 400.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8614 9.1100 1050.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 99.9560 9.1300 200.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 73.7900 9.1400 12.60 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 100.5197 8.7500 50.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 101.2500 9.2700 14.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.7887 9.1600 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.7288 9.1100 30.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.8200 9.0700 8.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.4238 9.2100 250.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.8000 10.8400 2.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.2500 7.2900 3.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 100.0000 9.2000 11.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.4700 9.2800 50.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 101.6500 11.0700 2.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 103.7500 9.5600 2.00 INE340M08111 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 10.50% 10-Feb-24 107.0500 9.3700 10.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 105.4035 8.0000 12.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 104.3620 8.0300 50.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.00 NSE === INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 99.9995 9.1765 600.00 INE115A07CU9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.59% 30-Jul-14 99.9995 8.8000 600.00 INE001A07IZ7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 06-Aug-14 100.0214 8.5489 250.00 INE660A07JC7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.75% 15-Oct-14 100.0692 8.8500 250.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9871 8.5000 200.00 INE064K08012 ONGC VIDESH LIMITED 8.40% 23-Dec-14 99.7858 8.4999 250.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 100.3205 8.8600 600.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.4870 9.3460 1000.00 INE001A07MA2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 29-May-15 100.4870 9.0500 1000.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.4644 9.0567 500.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.4644 9.0500 500.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.3609 8.8100 250.00 INE756I07134 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.85% 29-Jul-15 100.5177 9.3848 870.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.4719 9.0500 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.4719 9.0500 250.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 99.9011 9.2100 2550.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.0324 9.1000 2500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.5316 9.0800 150.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 100.0326 8.4200 500.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 97.8000 9.4400 1.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 135.1018 9.2560 100.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.7068 8.8500 100.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.7068 8.8500 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.5849 9.0700 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.4860 9.3500 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 101.1818 9.1800 200.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8614 9.1000 550.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8981 9.0849 100.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 25-Apr-17 100.8333 9.5200 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.9700 - 1400.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 99.0809 9.2200 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 99.2310 9.3300 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 99.2310 9.3300 50.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 100.4626 9.1200 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 100.6315 9.1200 200.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 101.1500 9.2800 15.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.7887 9.1500 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.7261 9.1000 160.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.7261 9.3843 80.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 101.4000 9.1800 850.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.0639 9.3150 300.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.9503 9.1500 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.4238 9.2000 501.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.4238 9.2000 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.6721 8.0989 710.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.4571 - 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.4571 - 100.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 97.8473 9.1400 5.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 101.6312 - 30.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.2200 10.5260 7.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 100.1400 - 979.00 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 102.9221 9.1600 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 101.2117 7.9700 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2800 9.3057 1152.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.3500 9.2929 800.00 INE909H08113 TML FINANCIAL SERVICES LTD. RESET 28-Jun-22 101.0500 11.0300 7.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.4279 9.5860 10.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.6900 9.2500 8.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.0000 - 100.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 100.0000 - 100.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 100.0000 - 1650.00 INE037E08037 TATA TELESERVICES LIMITED 11.69% 14-Aug-25 101.9000 11.2200 1.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.3000 8.9900 0.50 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.8250 8.9400 150.00 INE008A08T46 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF 9.40% 25-Mar-26 100.8200 9.4100 5.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 94.1799 8.0500 100.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 102.2362 7.9800 875.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 104.5362 8.0000 150.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.3500 9.9500 3.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 106.2744 8.0000 390.00 INE787H07438 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 31-Mar-34 108.4000 8.7500 0.90 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8600 10.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com