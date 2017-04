Jul 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11522.00 NSE 30387.50 ============= TOTAL 41909.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07823 BAJAJ FINANCE LTD 9.57% 10-Oct-14 100.0583 8.9900 150.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.85% 15-Oct-14 99.9255 8.8600 100.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 21-Nov-14 99.7165 8.8600 1500.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 98.5364 8.9300 250.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.3075 8.8400 750.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.4690 9.2600 350.00 INE001A07GX6 HDFC 0.00% 14-Jun-16 134.8132 0.0000 250.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.4520 9.6100 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.3846 9.2000 50.00 INE866I07222 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-16 100.1951 11.5600 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 101.7770 9.6100 700.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.6039 9.6100 50.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.1447 9.5600 50.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 125.5345 0.0000 500.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 125.5430 0.0000 250.00 INE001A07MK1 HDFC LTD 9.70% 18-Mar-17 100.3348 9.5100 400.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 99.7698 9.2000 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 98.8422 9.3100 150.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.7393 8.6400 1900.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.5050 9.3800 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.2415 9.2600 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 101.1105 9.3500 500.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 102.5600 11.2700 2.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 100.5070 0.0000 6.30 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5500 0.0000 2.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 99.9100 9.2300 87.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 103.6500 9.5100 2.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 101.6100 7.9000 1.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6000 7.7000 1400.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 101.2583 7.7000 1.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 100.4000 11.1100 3.50 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 110.2182 9.0300 250.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 94.4136 8.0200 100.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 105.6645 7.9500 9.20 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 104.5662 8.0000 100.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 106.7847 7.9600 1000.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 99.9500 12.1000 5.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 102.0000 12.6700 2.50 NSE === INE866I07206 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.70% 18-Aug-14 100.1951 9.5000 250.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 100.0583 8.7100 300.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.2379 8.6500 300.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.2379 8.6500 300.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.9255 8.5800 200.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.7165 8.9000 1500.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8990 8.7000 1000.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.9874 8.8556 350.00 INE043D07DI0 IDFC LIMITED 9.05% 26-Dec-14 99.9874 8.6500 350.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.1397 8.8230 850.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.1397 8.6200 850.00 INE721A07AP8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.75% 01-Jun-15 101.4740 8.0400 13.00 INE020B07BX5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.30% 30-Jun-15 98.5364 8.9200 250.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.3075 8.8500 750.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 101.2385 9.8400 50.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 98.4651 9.2500 100.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.1783 9.6200 800.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.5139 9.4000 800.00 INE324A07062 JINDAL SAW LIMITED 10.75% 08-Apr-16 100.9295 10.5415 100.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.7092 9.6200 250.00 INE115A07AO6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.50% 11-Apr-16 99.7092 9.6300 250.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 98.8032 9.5000 250.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 98.8032 9.5000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4651 9.2500 350.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 134.8132 9.4000 250.00 INE115A07AV1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.90% 17-Jun-16 100.4520 9.6000 50.00 INE310L07167 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-16 101.7579 9.3600 8.90 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.3846 9.1900 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7770 9.6000 1000.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.7770 9.6000 550.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.0985 9.5500 450.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.0985 9.5500 450.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4783 9.4499 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.4783 9.4500 50.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6594 9.3700 8.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 100.1447 9.5500 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.2373 9.5309 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.2373 9.5400 100.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 125.5345 9.4500 500.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 16-Jan-17 125.5345 9.4499 250.00 INE001A07HT2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 24-Jan-17 125.5430 9.3300 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.7396 9.2900 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.7396 9.2900 100.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.3348 9.5000 250.00 INE001A07MK1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 18-Mar-17 100.3348 9.5100 250.00 INE310L07258 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-17 102.4304 9.3500 4.20 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.8727 9.0952 100.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 99.0000 10.8800 150.00 INE310L07274 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-17 102.5825 9.3500 11.20 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5714 9.4400 250.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5714 9.4400 250.00 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-17 102.6597 9.3500 11.20 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.0000 - 1450.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.8422 9.3000 150.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 98.7393 8.9900 1900.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 100.5050 8.8700 100.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.9700 9.3300 4.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 101.3000 9.2600 150.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.9849 9.3200 1350.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.1105 9.3500 500.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 100.6189 9.4499 100.00 INE115A07FE6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 25-Mar-19 100.6189 9.4500 100.00 INE310L07514 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-19 103.2356 9.6000 19.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.6000 - 10.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 100.0800 - 110.00 INE860H07540 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.65% 10-Jul-19 100.0000 - 100.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 97.6400 9.1900 10.00 INE752E07KF5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-20 98.0464 9.2500 200.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 103.8500 10.8100 15.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.9100 - 751.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 100.8000 10.3800 12.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6500 9.4200 2590.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.5500 9.4399 1150.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.8552 9.8000 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.8552 9.8000 50.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 100.0000 9.8800 75.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.0960 8.3100 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.9023 9.1600 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 96.6014 9.5300 30.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 95.8535 9.7000 300.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 93.6900 9.3900 200.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 94.1863 9.3500 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 110.2122 9.2322 550.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 110.2122 9.2310 300.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 99.7200 - 400.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 24-Jun-24 100.2200 - 155.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 99.2397 - 150.00 INE514E08CH0 EXIM BANK 8.87% 13-Mar-25 97.5100 9.2261 200.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.3368 9.2400 50.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.3368 9.2400 50.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 97.1602 9.1700 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.8600 8.8000 150.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 101.1700 7.9400 10.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 104.0000 7.9683 10.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 105.1492 7.9300 150.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 106.5800 7.9700 200.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.5473 9.4550 70.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 