Jul 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9011.20 NSE 26813.20 ============= TOTAL 35824.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.41% 15-Nov-32 95.0028 7.9200 25.00 INE787H07156 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 7.40% 22-Jan-33 101.2000 10.0500 12.00 INE245A08042 PNB HOUSING FINANCE LIMITED -- 21-Aug-72 102.4500 9.0900 7.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 101.0000 9.3600 140.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR -- 21-Nov-14 99.7165 8.8600 1500.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.9778 9.3700 1100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 14-Dec-14 99.8990 8.9200 1000.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.1397 8.8200 1050.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.3040 9.0000 500.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 99.8928 9.1600 450.00 INE756I07332 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.17% 11-Nov-16 97.9967 9.1000 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.84% 29-Nov-16 100.1759 9.7000 150.00 INE115A07ES9 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.9505 9.6400 50.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 16-Jan-17 125.5345 0.3900 500.00 INE148I07118 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.50% 30-Apr-17 100.8756 9.3600 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 99.3692 9.3300 950.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 110.1997 0.0000 40.00 INE020B07IA8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.63% 05-Feb-19 99.9801 9.6500 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.5800 9.3100 750.00 INE081A08165 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP RESET 18-Mar-21 103.2500 8.1100 1.00 INE245A08034 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 02-Jun-21 101.6000 11.1300 1.50 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 100.5100 9.2400 136.00 INE631K07028 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.29% 26-Jul-21 101.3500 10.6000 10.00 INE121A08NT4 TATA POWER LIMITED -- 26-Jul-21 104.1400 10.9400 5.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.4700 9.4600 344.00 INE909H08113 TATA STEEL LIMITED RESET 28-Jun-22 108.1400 10.9100 1.00 INE572E09239 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINAN 9.48% 31-Jan-24 103.1442 12.7700 6.00 INE031A07915 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.51% 25-Oct-28 108.4000 7.8100 0.70 INE013A07UH5 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP -- --- 92.5165 8.2100 32.00 NSE === INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 7.40% 22-Jan-33 95.0028 7.9100 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.0500 10.8200 35.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.6700 9.4333 70.00 INE175K07521 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 21-Jul-14 149.2600 0.0000 52.00 INE521E07CD6 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 25-Jul-14 150.4700 11.5000 1.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.0222 8.6000 150.00 INE523H07148 JM FINANCIAL PRODUCTS LIMITED -- 30-Jul-14 115.8601 9.5000 250.00 INE521E07CE4 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 30-Jul-14 150.2400 11.5000 7.00 INE134E08BN7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.60% 07-Aug-14 99.9295 8.2099 50.00 INE521E07CH7 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 19-Aug-14 146.3400 11.5000 2.00 INE306N07161 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 20-Aug-14 123.5563 8.9500 250.00 INE020B07EQ3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.35% 04-Sep-14 99.8954 8.4855 150.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.2379 8.9360 150.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.2379 8.6500 150.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR -- 21-Nov-14 99.7165 8.9000 1500.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.9778 9.1000 1100.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.8990 8.7000 1000.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.1397 8.6200 1050.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.04% 28-Apr-15 100.3218 9.5300 60.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 100.4876 9.1825 500.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.85% 28-May-15 100.4876 9.1300 500.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.30% 23-Jun-15 99.2419 9.1534 500.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.30% 23-Jun-15 99.2419 9.1300 500.00 INE514E08852 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 15-Oct-15 99.3040 9.0000 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3120 9.2500 500.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 20.4600 20.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 99.8928 9.1600 450.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 97.7200 9.5000 4.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.80% 02-May-16 98.5678 9.6500 750.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.80% 02-May-16 98.5678 9.6500 750.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.0932 9.0000 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3224 9.1796 100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.6682 9.1690 180.00 INE756I07332 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.17% 11-Nov-16 100.9505 9.6400 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.1759 9.6900 150.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 2 9.69% 11-Jan-17 99.9801 9.6500 350.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 2 9.69% 11-Jan-17 100.1300 9.5809 250.00 INE001A07HQ8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 0.00% 16-Jan-17 125.5345 9.4500 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.6471 9.3300 150.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.6015 9.3500 150.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.7512 9.2900 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.1341 9.5808 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.1341 9.5800 50.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 99.9800 10.4600 150.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.3241 9.1800 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.3194 - 1050.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.00% 23-Jul-17 99.8607 9.5425 500.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 10.00% 23-Jul-17 99.8607 9.5500 500.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.6031 9.4000 450.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.6031 9.4000 450.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 08-Oct-17 98.9663 9.5500 250.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 08-Oct-17 98.9663 9.5500 250.00 INE756I07043 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 01-Nov-17 100.3372 9.7300 150.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS -- 31-Jan-18 100.0594 21.0000 10.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 07-Feb-18 99.0030 9.5000 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 07-Feb-18 99.0030 9.5000 50.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 100.9775 9.3100 250.00 INE134E08AY6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 10.85% 11-Aug-18 104.9700 9.3100 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2781 9.4000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2781 9.4000 250.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 98.2054 9.3500 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 98.2054 9.3500 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.8900 9.3200 5.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 97.9967 9.3000 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 100.5417 9.4600 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.6769 9.4100 458.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.6228 9.4200 100.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 101.1222 9.3468 1050.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 101.1978 9.3100 170.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.5800 - 1500.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 97.6800 9.1800 5.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 101.3836 9.3000 110.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.5800 - 445.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRA 10.25% 22-Aug-21 103.7400 9.4900 2.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMIT 11.90% 23-Dec-21 100.5120 11.7500 15.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7800 9.3900 1675.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 101.9200 9.3200 500.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 102.1718 9.4500 179.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 95.0900 9.8400 100.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 93.4472 9.4300 200.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 94.4800 9.3000 100.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 103.3200 9.6200 6.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 102.1677 - 200.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.4900 - 6.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.24% 24-Jun-24 99.1700 - 3.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 101.0623 9.1700 100.00 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 100.7840 9.1800 50.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.7500 9.1500 1.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.8320 9.2500 725.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.3235 9.0000 300.00 INE753F08028 DAMODAR VALLEY CORPORATION 8.69% 25-Mar-28 99.1800 8.9700 275.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 105.0000 7.8500 20.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.46% 30-Aug-28 104.1900 7.9450 10.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 105.1604 8.0000 11.20 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMP 8.55% 31-Mar-29 105.5911 7.8800 150.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 