Jul 15 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4635.90 NSE 21165.60 ============= TOTAL 25801.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 21-Nov-14 99.7291 8.8300 1250.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 99.9530 9.3200 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.3458 9.6400 250.00 INE895D08378 TATA SONS LTD 9.75% 19-Jul-16 100.1571 9.6600 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 101.5857 9.7100 200.00 INE756I07332 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.17% 11-Nov-16 100.8282 9.7000 450.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 99.9803 9.6500 200.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 125.4154 0.0000 100.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 97.2142 9.6700 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.2624 9.2100 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 99.3686 9.3600 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.9300 9.4900 15.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.0100 9.4200 215.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.4000 9.4000 59.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.73% 16-Jan-19 100.6624 9.5100 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.5500 9.4000 14.00 INE722A08057 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 103.8000 10.7300 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.6930 9.3500 71.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5500 2.1300 5.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 99.7100 9.2900 47.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7500 9.4400 501.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 101.7000 11.0600 1.00 INE895D08493 TATA SONS LTD 9.70% 16-Aug-22 100.7474 9.5600 300.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 100.5611 9.5600 300.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 101.8000 9.4100 50.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 99.9000 9.3000 10.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 102.3000 7.8200 2.90 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 105.4447 7.8100 20.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 106.0600 7.7400 18.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 107.7700 7.7700 10.00 INE305A09208 TFCI LTD 9.65% 25-Feb-33 100.9000 9.5300 20.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 107.6100 7.8800 20.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7500 0.0000 5.00 NSE === INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.20% 05-Oct-14 99.9033 9.1125 500.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. - 21-Nov-14 99.7291 8.8700 1250.00 INE310L07035 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-15 100.6819 9.4365 16.20 INE668F07020 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 9.65% 21-Jun-15 100.1401 9.6997 5.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.30% 23-Jun-15 99.1649 9.2461 1500.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.30% 23-Jun-15 99.1649 9.2200 1500.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.1655 9.0111 50.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.1655 9.0100 50.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.8226 8.8500 10.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3120 9.2500 1500.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.35% 04-Mar-16 99.9530 9.3000 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.3458 9.6300 250.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.1571 9.6500 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.5857 9.7000 450.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.5857 9.7000 250.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8112 9.7000 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 100.8112 9.7000 100.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.4310 9.6900 250.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.4310 9.6900 250.00 INE756I07332 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.17% 11-Nov-16 100.8282 9.7000 450.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 98.2000 9.6000 5.00 INE001A07HP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 0.00% 10-Jan-17 125.7862 9.6389 2.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 99.9803 9.6500 650.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 99.9803 9.6509 550.00 INE001A07HS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.60% 20-Jan-17 100.8882 9.1310 35.00 INE948P07017 SURANJAN HOLDING AND ESTATE 18.50% 28-Feb-17 103.3086 - 60.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.2765 9.3500 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.2765 9.3500 100.00 INE115A07EC3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.50% 13-Apr-17 97.2595 9.6800 100.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.33% 12-Jun-17 100.2624 9.2000 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.3686 - 400.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.7336 9.3500 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.7336 9.3500 90.00 INE752E07ID4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-18 100.9975 9.3000 250.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1760 9.4300 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.1760 9.4300 200.00 INE514E08DA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.28% 15-Oct-18 99.7254 9.3400 18.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.7300 9.4000 2.00 INE434A09099 ANDHRA BANK RESET 31-Dec-18 95.5000 10.7600 1.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.6804 9.3800 55.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.6624 9.5050 100.00 INE115A07EU5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.73% 16-Jan-19 100.6624 9.5050 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.6900 9.4200 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.9900 9.3200 15.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 101.1800 11.6700 1.00 INE752E07IE2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-19 101.2178 9.3000 170.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.1216 - 560.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.9000 - 16.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 93.9000 10.7300 1.00 INE020B07FC0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.65% 22-Jan-20 97.3100 9.2700 1.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 94.0000 10.7800 1.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 101.4036 9.3000 110.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.3600 - 553.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.1900 9.5500 2.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND 9.59% 26-Aug-21 94.6000 11.1000 1.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 100.6528 0.1131 1000.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 100.6572 - 1000.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 104.2100 11.0000 15.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.5000 7.7400 9.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.0374 7.8000 117.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7500 9.4025 1780.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.5500 9.4396 150.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 100.7474 9.5506 350.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 100.5611 9.5500 300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.2430 9.2550 200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.2430 9.2600 200.00 INE069A08046 ADITYA BIRLA NUVO LIMITED 9.00% 10-May-23 95.8700 9.7000 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 94.2997 9.3300 100.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 94.2997 9.3300 100.00 INE895D08576 TATA SONS LIMITED 8.32% 21-May-23 93.6300 9.4000 100.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 92.5000 9.2000 57.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 103.2500 9.6400 6.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 101.5300 9.4400 9.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.5000 11.7300 1.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 103.4000 9.6094 2.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 102.9750 7.7820 100.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 102.1877 - 250.00 INE043D07GR4 IDFC LIMITED 9.18% 11-Jun-24 100.0000 - 5.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 99.0917 - 100.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 100.4200 9.4300 112.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 91.5447 9.1800 100.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.2000 8.9000 150.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.8000 10.7000 5.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 102.0400 7.8300 4.40 INE752E07KA6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-27 101.2697 9.1200 100.00 INE894F08103 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.25% 28-Jun-27 96.9000 10.7000 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 105.0000 7.8500 16.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 104.5783 7.9000 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 104.8356 7.8700 118.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 104.1000 8.0000 2.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 106.6583 7.8300 25.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 107.4858 7.8800 650.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange