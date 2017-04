Jul 16 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5621.30 NSE 29816.70 ============= TOTAL 35438.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE774D07JM9 MAHINDRA - 08-Apr-14 100.0011 8.6400 1000.00 INE774D07II9 MAHINDRA 9.85% 03-Mar-15 100.3739 9.4400 250.00 INE860H07193 ADITYA BIRLA FINANCE LTD 10.57% 09-Apr-15 100.7295 9.3500 130.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 99.4954 9.6000 150.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.8931 8.8900 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.2025 9.3100 300.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.3678 9.3200 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.0403 9.6300 50.00 INE013A07ZE1 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 10-Apr-17 103.7600 0.0000 1.00 INE514E08AW3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 27-Apr-17 99.9792 9.1800 100.00 INE013A07ZA9 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 02-May-17 104.5000 0.0000 1.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 101.1820 9.4900 50.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-17 101.0720 9.1800 50.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORAION OF INDIA 9.61% 01-Jun-17 100.6581 9.3200 50.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.2811 9.1800 350.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.0253 9.5800 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 99.4925 9.3100 400.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 98.6412 9.1800 50.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.3000 10.8100 9.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.3119 9.4000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.9911 9.3600 300.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 99.9000 10.4100 3.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7871 9.3200 100.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 99.1280 9.4700 200.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 99.3802 9.3100 60.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6500 9.4000 306.00 INE648A09045 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 22-Mar-22 101.0000 0.0000 6.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 98.3559 9.8600 400.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 101.7000 11.0600 0.50 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 100.0000 12.8800 2.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 97.6100 9.2000 50.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 31-Jan-24 102.0000 9.1600 2.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 103.6000 7.6700 1.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 103.1248 7.7700 50.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND - 16-Jul-24 100.0000 9.7200 400.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.1700 9.1300 3.50 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 104.8000 10.1400 5.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 104.2914 7.7400 1.60 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 102.0000 7.5800 6.40 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 105.2707 7.8300 16.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 107.1042 7.7900 15.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 108.3700 7.7000 1.80 INE020B07HS2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 10.75% 21-Aug-72 104.9295 8.1100 0.50 NSE === INE774D07JM9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.03% 04-Aug-14 100.0011 8.8500 1000.00 INE587B07TF2 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 23-Oct-14 100.1248 9.1098 41.00 INE804I07DA1 ECL FINANCE LIMITED - 04-Feb-15 195.5420 0.0000 7.30 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9263 9.0099 40.00 INE774D07II9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.85% 03-Mar-15 100.3739 9.3000 250.00 INE860H07193 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 10.57% 09-Apr-15 100.7295 9.5400 130.00 INE121A07FG9 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.20% 23-Apr-15 100.2583 9.7100 250.00 INE028A09040 BANK OF BARODA 7.45% 28-Apr-15 98.8825 8.7842 3.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1712 9.1338 550.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1712 9.0500 550.00 INE774D07JN7 MAHINDRA 9.00% 04-May-15 99.4954 9.4500 150.00 INE001A07FL3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 05-May-15 99.1790 9.2000 750.00 INE001A07LH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.70% 07-May-15 99.5083 9.2000 150.00 INE001A07IK9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 28-May-15 100.3014 9.3500 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3459 9.0000 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3459 9.0227 450.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.3037 8.9203 850.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.3037 8.8000 850.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2661 9.3000 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2661 9.3000 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.1546 9.3500 50.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.7423 9.0000 150.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.7423 9.0000 150.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.8931 8.7050 1300.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.8955 8.8879 400.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.5881 9.5500 1350.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.5881 9.5500 1350.00 INE202B07AR3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.95% 25-Mar-16 100.1648 - 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.2970 9.3600 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.2794 9.3700 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.2025 9.3000 1501.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.2025 9.3000 800.00 INE148I07753 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 30-Jun-16 99.3380 - 1000.00 INE895O07013 SHANKHESHWAR PROPERTIES PVT LTD 20.00% 30-Jun-16 79.1761 0.0000 10.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 101.7050 10.4000 250.00 INE134E08966 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 11-Dec-16 98.4200 9.4900 5.00 INE895D08394 TATA SONS LIMITED 9.68% 10-Jan-17 99.9947 9.6198 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 99.9804 9.6509 300.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 99.9804 9.6500 250.00 INE261F09HE9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.18% 07-Feb-17 99.7908 9.2296 42.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 100.7123 9.2296 35.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.6352 9.3348 40.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.3448 9.3200 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.3448 9.3200 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 99.9716 9.6500 100.00 INE202B07AG6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 26-Apr-17 101.9208 10.9962 40.00 INE514E08AW3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 27-Apr-17 99.9792 9.1700 100.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 101.1280 9.5000 50.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 101.0720 9.1700 50.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-17 100.8408 9.2650 40.00 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.6581 9.3100 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.1532 9.6192 44.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.2811 9.1700 50.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.0253 9.5750 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.4925 - 450.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 98.6412 9.1700 50.00 INE895D08501 TATA SONS LIMITED 9.68% 14-Aug-17 99.9568 9.6757 40.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3459 9.3800 100.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.7200 9.4100 6.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0254 9.3400 400.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.3790 9.2500 4.40 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.4074 9.3000 150.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.8020 9.3700 510.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.8381 9.3600 150.00 INE722A08057 SHRIRAM - CITY UNION FINANCE LTD 11.85% 15-Mar-19 104.0000 10.7000 2.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 100.1000 10.3500 2.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 101.4500 11.6000 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7034 - 400.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.1280 - 200.00 INE949L08137 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 13.00% 19-Sep-19 100.8713 12.7200 50.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 98.5000 11.0800 4.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.4800 - 193.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.3000 7.7600 125.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7600 9.4000 1518.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0265 9.3513 500.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 100.9500 7.7600 1.50 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.3559 9.8400 250.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.3200 9.2300 40.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 100.8066 9.5400 450.00 INE268A07103 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 25-Oct-22 98.7436 9.8200 50.00 INE268A07111 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.40% 27-Nov-22 98.7022 9.8200 1300.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.2432 9.2550 750.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.2432 9.2550 750.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 97.6100 9.1900 150.00 INE514E08CI8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.80% 15-Mar-23 97.6100 9.1907 50.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.85% 28-Mar-23 102.2100 9.4500 450.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 94.4975 9.2900 150.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 92.5100 9.2000 110.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 96.8100 9.2300 215.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 110.4900 9.1858 100.00 INE053F09FP0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.70% 11-Sep-23 110.4900 9.1900 100.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 103.1048 9.2000 70.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 103.1248 7.7625 50.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 109.0000 10.4900 74.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 22-Apr-24 101.1000 10.1500 5.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 100.3100 - 9.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 102.2027 - 200.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 99.4200 - 100.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 99.9500 - 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.1000 - 400.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 102.1700 8.9878 3.50 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 101.8500 9.1300 84.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.3400 9.3200 10.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 105.4648 7.8000 120.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 30-Aug-28 104.5785 7.9000 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 105.3574 7.8100 122.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 105.1434 7.8800 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.9900 10.0000 1.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 100.9300 9.5200 31.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 107.6102 7.8700 355.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 99.3000 - 50.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.3600 9.5000 20.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.9000 12.8800 13.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com