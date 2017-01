Jul 17 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9724.20 NSE 36745.60 ============= TOTAL 46469.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 21-Nov-14 99.6854 8.9800 500.00 INE756I07241 HDB FINANCIAL SERVICES LTD. 8.81% 08-May-15 99.4772 9.4300 250.00 INE013A07WJ7 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 09-Jul-15 115.5190 0.0000 4.10 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.7421 9.3500 1000.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.6290 8.5000 10.00 INE310L07050 IOT UTKAL ENERTY SERVICES LTD 9.84% 20-Jul-15 100.9464 8.8200 108.00 INE310L07068 IOT UTKAL ENERTY SERVICES LTD 9.84% 20-Aug-15 101.0266 8.7800 102.00 INE310L07076 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-15 101.1069 8.7600 72.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3862 9.1900 50.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.10% 05-Jan-16 99.3156 9.5400 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.4890 9.2500 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.2881 9.2600 1000.00 INE660A07KV5 SUNDARAM FINANCE LTD 9.42% 14-Jul-16 100.0000 9.4200 1000.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.7122 9.3100 50.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5181 9.6100 50.00 INE514E08AW3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 27-Apr-17 99.9792 9.1800 100.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 101.1280 9.5100 50.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 100.2970 9.5600 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.7555 9.3300 50.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 99.6216 8.8600 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 98.6962 9.3600 250.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.5200 9.3200 7.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.6000 9.3700 80.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.1500 9.3100 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.2657 9.2500 300.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.9098 9.3400 410.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 108.3700 9.7400 28.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.8056 9.3200 450.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 99.1280 9.4700 415.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-19 100.4180 9.8900 750.00 INE949L08137 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 13.00% 19-Sep-19 101.1288 12.6600 50.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.1400 10.9100 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.0700 10.7400 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 99.5300 9.2700 9.00 INE721A07HM0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-21 100.5000 0.0000 500.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.2097 9.3300 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9000 9.4000 515.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 100.8880 7.7600 1.30 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 98.3034 9.8600 250.00 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 101.3600 11.1000 0.50 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.4000 10.3100 8.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LTD 9.85% 28-Mar-23 97.3500 10.3100 40.00 INE202B08637 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.75% 22-Apr-23 99.5800 10.8100 50.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 104.0000 7.6200 1.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.3000 9.6500 4.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.72% 16-Jul-24 100.2000 9.6900 10.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.8000 10.4300 4.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 104.7400 7.6400 10.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 104.1420 7.5900 0.50 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 106.3242 7.7100 8.90 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 103.2500 8.1100 0.40 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 108.2355 7.8200 9.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 103.1000 8.1700 1.50 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.6280 0.0000 50.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 99.9500 12.9000 13.00 NSE === INE090H07LH7 DSP MERRILL LYNCH CAPITAL LIMITED RESET 12-Aug-14 130.7500 - 21.00 INE438A08019 APOLLO TYRES LTD. 10.10% 30-Aug-14 100.1120 9.1203 1500.00 INE121A07DW1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 10.55% 19-Sep-14 100.1329 8.9973 410.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.1555 9.5000 1000.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.1555 8.7931 500.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP - 21-Nov-14 99.6854 9.0000 500.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.04% 28-Apr-15 100.3130 9.5750 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.2516 8.9400 700.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.2516 9.0230 500.00 INE756I07241 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.81% 08-May-15 99.4772 9.3500 250.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.7421 9.2700 1000.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.6290 8.5000 60.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.1748 9.0022 50.00 INE310L07050 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-15 100.9464 9.3000 108.00 INE136E07NF5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Jul-15 123.2600 2.9362 10.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.4872 8.8800 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.4872 8.8800 250.00 INE310L07068 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-15 101.0266 9.3000 102.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.5655 9.2538 250.00 INE115A07CQ7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 11-Sep-15 100.5655 9.2500 250.00 INE310L07076 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-15 101.1069 9.3000 72.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3862 9.1900 50.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.3156 9.5600 500.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 97.9859 9.0500 350.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.6609 9.5000 10.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.1350 9.5500 500.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.1350 9.5568 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4890 9.2400 650.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4890 9.2400 650.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.0835 - 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 100.8620 9.1600 5.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.3256 9.2300 3250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.3256 9.2299 2250.00 INE660A07KV5 SUNDARAM FINANCE LTD 9.42% 14-Jul-16 100.0000 9.3900 1000.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8430 9.3100 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8430 9.3100 250.00 INE514E08CX7 EXIM BANK 9.47% 09-Oct-16 100.0791 9.3784 250.00 INE514E08CX7 EXIM BANK 9.47% 09-Oct-16 100.0791 8.5000 250.00 INE804I07SX1 ECL FINANCE LIMITED - 05-Nov-16 100.5000 0.0000 0.50 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.2982 9.6303 400.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.3603 9.6000 200.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 99.9716 9.6550 50.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.0900 9.6000 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.7122 9.3000 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.3900 9.3000 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.3448 9.3200 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.0874 9.6000 150.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 100.5181 9.6000 50.00 INE514E08AW3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.20% 27-Apr-17 99.9792 9.1700 100.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 101.1280 9.4900 190.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 101.0027 9.5516 100.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 101.0027 9.5516 50.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.2970 9.5500 300.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.2970 9.5500 250.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.0129 9.5800 150.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 100.0129 9.5800 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.5424 9.2800 50.00 INE121A07HR2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 14-Jul-17 100.0500 9.8689 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.7555 9.3200 50.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.6503 9.1750 150.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 99.6503 9.1750 150.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.8633 8.6693 600.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.8633 8.7150 600.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 99.6216 9.0000 50.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.6680 8.7057 750.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.6680 9.0000 750.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.6962 9.3500 250.00 INE347G08019 PETRONET LNG LIMITED 8.35% 14-Jun-18 96.5093 9.4425 11.00 INE082O07018 SILKROAD SUGAR PRIVATE LIMITED 10.05% 16-Jul-18 100.0200 10.0357 1350.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3118 9.3900 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3118 9.3900 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0257 9.3400 17.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0257 9.3346 17.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.2657 9.2300 150.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.5146 9.2700 150.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 99.1045 9.2400 111.50 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.0183 9.3100 682.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.8917 9.3450 100.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 100.6400 10.2000 3.00 INE155A08084 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 28-May-19 100.6666 9.8000 400.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.8056 9.3200 552.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.1280 9.5000 300.00 INE082O07026 SILKROAD SUGAR PRIVATE LIMITED 10.05% 16-Jul-19 100.0200 10.0381 1350.00 INE949L08137 AU FINANCIERS (INDIA) LIMITED 13.00% 19-Sep-19 101.1288 12.6500 50.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 96.6869 9.3900 500.00 INE084A09191 BANK OF INDIA RESET 09-Dec-19 98.0800 9.4500 1.00 INE895D08246 TATA SONS LIMITED 8.99% 07-Jun-20 97.7032 9.5000 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.5300 9.2900 291.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 99.9100 9.4100 1510.00 INE001A07JG5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.58% 29-Aug-21 100.2097 9.3300 50.00 INE742F07122 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 10.50% 27-Sep-21 105.1700 9.8000 200.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.1674 9.4499 200.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.1674 9.4500 200.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 0.00% 31-Jan-22 48.6300 10.0300 94.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9000 9.3700 833.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.8500 9.3835 300.00 INE648A09045 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 22-Mar-22 101.3600 9.6000 6.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.3034 9.8500 300.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 101.2742 9.4604 100.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 101.3100 9.4500 100.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.3411 9.2000 200.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.4600 10.2900 8.00 INE692A09241 UNION BANK OF INDIA 8.90% 28-Dec-22 99.4000 9.0200 19.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.0000 9.7700 124.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.6919 9.2100 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.6919 9.2100 200.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 94.5500 9.2900 50.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.5345 9.2000 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.0200 9.2000 90.00 INE028A08059 BANK OF BARODA 9.73% 17-Dec-23 103.3100 9.1673 70.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 100.2500 9.9300 170.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 109.4500 10.4100 150.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 22-Apr-24 101.3500 10.1200 5.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 100.9500 9.6400 53.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 100.4000 9.1800 9.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 100.0000 9.2800 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.0000 9.9500 10.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 99.4500 9.5300 70.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7600 9.2500 50.60 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 96.7187 7.7300 29.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.3500 9.3100 35.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 105.4000 7.8100 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 106.3171 7.7000 22.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.50% 05-Feb-29 106.7442 7.7000 25.00 INE053F07686 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 18-Feb-29 105.1500 7.7900 5.00 INE020B07ID2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.63% 26-Mar-29 107.0700 7.8200 17.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 107.0228 7.7200 50.00 INE039A09LM5 IFCI LIMITED 9.70% 18-May-30 97.2000 10.0500 6.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.0800 10.0000 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 108.9726 7.7400 