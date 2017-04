Jul 18 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 16102.30 NSE 50249.30 ============= TOTAL 66351.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE523E07434 L & T FINANCE LTD 9.62% 17-Sep-14 100.1120 8.8500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.85% 15-Oct-14 99.8495 9.2100 700.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.8461 9.2100 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.0848 9.1400 1000.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.8210 9.3400 353.00 INE155A08092 TATA MOTORS LTD 9.85% 30-Mar-15 100.1076 9.5300 800.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.7625 9.3300 500.00 INE043D07EF4 IDFC LTD 9.15% 19-Feb-16 99.8198 9.2100 500.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 99.6611 9.5200 600.00 INE202B07AL6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 25-Apr-16 102.3100 0.0000 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.4759 9.5600 300.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 98.7749 9.2200 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.4625 9.2700 250.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 98.7600 10.7500 22.00 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LTD - 31-Dec-16 100.7718 10.4600 100.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.3988 9.3000 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.0855 9.6100 50.00 INE514E08DQ9 EXPORT AND IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 100.0964 8.9800 250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 11-Jun-17 100.1799 9.6100 200.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-17 100.0000 9.7600 6395.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 74.1250 9.0800 12.60 INE001A07KI9 HDFC LTD 9.25% 26-Feb-18 99.1442 9.5100 100.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 68.1500 9.0100 3.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.0200 9.3100 3.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 98.7625 9.3400 100.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 99.1260 9.4700 50.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-19 100.4000 9.9200 600.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.82% 20-Feb-20 97.6142 9.3700 250.00 INE020B08476 REC LTD 0.00% 15-Dec-20 57.1167 9.1500 24.20 INE081A08165 TATA STEEL LTD RESET 18-Mar-21 107.1500 0.0000 10.00 INE245A08034 TATA POWER LTD RESET 02-Jun-21 104.1000 10.9300 11.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.20% 07-Jul-21 99.6500 9.2700 2.00 INE020B07IW2 REC LTD 9.40% 17-Jul-21 100.0000 9.4000 325.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.2300 7.5900 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9800 9.3800 154.00 INE648A09045 STATE BANK OF BIKANER AND JAIPUR RESET 22-Mar-22 101.9000 0.0000 4.00 INE038A07258 HIDALCO INDUSTRIES LTD 9.55% 25-Apr-22 98.2505 9.8700 350.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 98.5484 9.8700 500.00 INE875F07039 SHREE MAHESHWAR HYDEL POWER CORP 10.75% 14-Aug-22 79.2900 - 50.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 97.6918 9.2100 100.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.7969 9.4700 100.00 INE053F07611 IRFC LTD 8.35% 21-Nov-23 103.9200 7.7300 250.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.5500 9.5600 2.00 INE148I08173 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD - 17-Jul-24 100.0000 10.8500 100.00 INE053F07579 IRFC LTD 7.34% 19-Feb-28 97.9379 7.5800 29.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 105.8816 7.7600 240.00 INE305A09208 TFCI LTD 9.65% 25-Feb-33 101.7400 9.4400 7.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 101.5000 10.4800 3.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LTD 12.10% 20-May-99 102.0000 11.8500 1.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LTD 11.00% 31-Dec-99 103.8000 10.5800 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.7500 12.6600 0.50 NSE === INE511C07276 MAGMA FINCORP LTD. 10.75% 07-Aug-14 100.0606 8.7497 250.00 INE020B08575 REC LTD 9.43% 10-Aug-14 100.0207 8.3610 20.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 100.0116 8.4482 20.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.0200 8.8809 450.00 INE043D07CF8 IDFC LTD 9.44% 29-Aug-14 100.0200 8.5500 450.00 INE020B07EQ3 REC LTD 8.35% 04-Sep-14 99.9050 8.4665 50.00 INE523E07434 L & T FINANCE LTD 9.62% 17-Sep-14 100.1120 8.6500 50.00 INE148I07555 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.60% 19-Sep-14 100.1518 9.3899 4000.00 INE121A07CO0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.90% 25-Sep-14 100.2180 8.9398 25.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8495 9.2076 700.00 INE020B08781 REC LTD 8.84% 16-Oct-14 99.8461 9.2065 200.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.63% 15-Dec-14 100.0848 9.1379 1000.00 INE916D075R8 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 0.00% 29-Dec-14 95.9590 9.3700 200.00 INE976I07BQ7 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 0.00% 29-Dec-14 95.9983 9.2800 200.00 INE001A07KT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-15 99.8210 9.3424 353.00 INE155A08092 TATA MOTORS LTD 9.85% 30-Mar-15 100.1076 9.5336 400.00 INE296A07AV9 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 07-Apr-15 102.9350 9.3950 80.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.1122 9.4122 250.00 INE001A07IE2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 16-Apr-15 100.1122 9.3001 250.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.7625 9.2475 500.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.4831 8.8800 250.00 INE155A08159 TATA MOTORS LTD 9.05% 30-Oct-15 99.3803 9.6000 40.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.39% 02-Dec-15 100.0755 9.2500 250.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.39% 02-Dec-15 100.0755 9.2500 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3090 9.2500 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3090 9.2500 250.00 INE043D07DH2 IDFC LTD 9.05% 24-Dec-15 99.9703 9.0000 450.00 INE043D07DH2 IDFC LTD 9.05% 24-Dec-15 99.9703 9.0000 450.00 INE043D07EF4 IDFC LTD 9.15% 19-Feb-16 99.8198 9.2100 750.00 INE043D07EF4 IDFC LTD 9.15% 19-Feb-16 100.1210 9.0000 250.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.6611 9.5000 607.00 INE202B07AL6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 25-Apr-16 102.3100 - 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.4759 9.5500 300.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 98.7749 9.2100 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4625 9.2600 800.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.2920 9.2500 300.00 INE148I07753 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.35% 30-Jun-16 99.3370 - 1000.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3420 9.5200 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3420 9.5200 50.00 INE309K08011 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.97% 11-Oct-16 99.6577 9.1336 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.3808 9.5900 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 11-Jan-17 100.1300 9.5800 100.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 100.7316 9.2900 150.00 INE020B07IB6 REC LTD 9.67% 10-Mar-17 100.7316 9.2900 150.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.4103 9.2900 200.00 INE020B07II1 REC LTD 9.52% 25-Mar-17 100.4103 9.2900 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.0836 9.6000 200.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.0850 9.6002 150.00 INE296A07BC7 BAJAJ FINANCE LTD 9.90% 25-Apr-17 100.3624 9.7100 40.00 INE514E08DQ9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.05% 12-May-17 100.0964 - 250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.2008 9.5900 250.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.2008 9.5900 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-17 99.4741 - 11890.00 INE721A07HM0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 0.00% 15-Jul-17 99.5000 - 500.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.2786 9.2800 50.00 INE020B08757 REC LTD 9.40% 20-Jul-17 100.2786 9.2800 50.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.25% 03-Aug-17 101.7343 9.5600 50.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 99.0055 9.5000 200.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 99.0055 9.5000 200.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 99.1442 9.5000 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3851 9.3685 25.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 68.2270 8.9500 20.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 67.7321 8.9500 7.70 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 101.0200 9.3100 408.00 INE020B07IA8 REC LTD 9.63% 05-Feb-19 100.9440 9.3300 250.00 INE895D07461 TATA SONS LTD 9.43% 02-Jun-19 100.1000 - 11.00 INE020B07IV4 REC LTD 9.02% 18-Jun-19 98.8700 9.3000 211.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 99.1260 9.5000 150.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-19 99.3000 - 4400.00 INE020B07FC0 REC LTD 8.65% 22-Jan-20 97.0700 9.3300 4.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.6142 9.3600 250.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 95.6500 10.4700 1.00 INE020B08476 REC LTD 0.00% 15-Dec-20 57.1166 9.1300 24.20 INE039A09PQ7 IFCI LTD 9.90% 11-Jan-21 100.8500 9.6800 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.6311 10.6500 5.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LTD RESET 02-Jun-21 103.8200 10.8700 45.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.4200 9.3000 137.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 99.3500 - 100.00 INE020B07IW2 REC LTD 9.40% 17-Jul-21 99.9000 9.4100 5279.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.8000 10.3800 1.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 102.4462 7.7500 184.80 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.2150 7.6000 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.4009 7.8300 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7500 9.4015 2120.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7500 9.4015 1500.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 98.2505 9.8600 400.00 INE038A07258 HINDALCO LTD 9.55% 25-Apr-22 98.2505 9.8600 50.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 98.2804 9.8600 50.00 INE038A07266 HINDALCO LTD 9.55% 27-Jun-22 98.2804 9.8600 50.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 101.4000 9.4400 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 98.5484 9.8600 500.00 INE875F07039 SHREE MAHESHWAR HYDEL POWER CORP 10.75% 14-Aug-22 78.5001 10.4800 50.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.8821 9.2982 220.00 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.8821 9.3000 220.00 INE062A09155 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-22 102.8800 9.0093 100.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 101.1200 9.4500 3.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.9800 9.1600 233.00 INE013A08283 RELIANCE CAPITAL LTD 9.85% 28-Mar-23 102.2200 9.4400 58.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.7969 9.8000 100.00 INE752E07JW2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-23 100.7122 9.1700 100.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.20% 17-Oct-23 103.2100 9.6400 20.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 103.9200 7.7100 250.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.7000 9.6800 6.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.4000 9.3000 7.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LTD 11.90% 27-Mar-24 109.5000 10.4000 100.00 INE787H07388 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.16% 31-Mar-24 101.2710 7.9500 100.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.29% 05-Jul-24 99.8500 9.3000 170.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.1800 9.9100 130.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 100.9372 9.1900 50.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 100.9972 9.1900 50.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.16% 25-Nov-26 102.4400 7.8300 3.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.3500 9.3100 2.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 105.8816 7.7500 240.00 INE787H07255 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.48% 05-Sep-28 106.6200 7.6800 10.00 INE020B07HP8 REC LTD 8.46% 24-Sep-28 106.3242 7.7000 51.10 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 107.1034 7.7800 10.00 INE020B07ID2 REC LTD 8.63% 26-Mar-29 107.0700 7.8000 8.50 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 107.7600 7.6450 50.00 INE039A09MD2 IFCI LTD 9.75% 16-Jul-30 97.9335 10.0000 10.00 INE039A09PO2 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-32 102.5900 9.5800 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 108.9726 7.7400 200.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LTD - 21-Aug-72 102.0000 9.6400 1.00 INE787H07305 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 8.50% 23-Jan-99 106.0238 7.8700 50.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 98.2700 - 7.00 INE688I08038 CAPITAL FIRST LTD 11.00% 31-Dec-99 103.8000 10.2900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange