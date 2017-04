Jul 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 14623.00 NSE 39029.20 ============= TOTAL 53652.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT. 9.95% 04-Aug-14 100.0138 9.1100 1000.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 09-Jan-15 100.1489 9.2100 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 100.0472 9.2100 500.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.0864 8.9700 400.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.2352 8.7500 650.00 INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 99.9718 9.0800 500.00 INE043D07CH4 IDFC LTD 9.37% 27-Apr-15 100.1997 8.9900 150.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.0125 9.1100 650.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 99.8689 9.6900 100.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1901 8.7700 1500.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.6727 9.3800 1000.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 20-Jul-15 100.2030 9.3700 250.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.95% 07-Mar-16 100.0054 8.8900 1000.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LTD 8.64% 03-May-16 98.5283 9.5300 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.5116 9.2100 150.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.5159 9.3000 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 100.6000 9.6700 150.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 105.0000 9.4600 0.50 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 100.2115 9.1800 50.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 100.8438 9.6100 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-17 99.7400 9.6700 1200.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.2660 9.2900 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 99.8691 9.3100 50.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.0200 9.1600 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 98.7275 9.3500 50.00 INE535H08512 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.25% 14-Jun-18 101.3000 10.8100 5.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 69.4500 0.0000 3.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 67.6250 9.0000 38.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.0700 9.3000 3.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7675 9.3300 109.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 58.0500 8.8400 24.20 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.0000 0.0000 6.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5500 0.0000 8.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 100.4000 10.1300 350.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. LTD 8.20% 01-Feb-22 102.6151 7.7200 1.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.5300 7.8100 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9700 9.3900 3054.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 101.2805 7.6900 207.80 INE787H07388 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.16% 31-Mar-24 101.5000 7.9200 3.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 12-Jun-24 101.0100 10.5200 100.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.0000 9.7200 206.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.2400 9.1800 50.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 105.4450 7.8100 150.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 103.7500 6.8900 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 100.0000 6.4400 1.00 NSE === INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.0094 8.2539 300.00 INE660A07IJ4 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.00% 28-Jul-14 100.0094 8.7000 300.00 INE735N08011 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 9.95% 04-Aug-14 100.0138 8.7500 1000.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 15-Sep-14 100.0131 8.6099 100.00 INE523E07434 L & T FINANCE LTD 9.62% 17-Sep-14 100.1120 8.6500 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8872 9.0485 500.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8872 8.7500 500.00 INE033L07512 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 26-Dec-14 100.1912 8.8683 1400.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.1489 9.2156 200.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0472 9.2110 500.00 INE804I07DG8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Jan-15 141.3510 0.0000 1.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.2351 8.6000 1050.00 INE556F09353 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 14-Feb-15 100.2351 8.7555 400.00 INE043D07CH4 IDFC LIMITED 9.37% 27-Apr-15 100.1997 9.1500 150.00 INE121A07GM5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.60% 13-May-15 99.8689 9.6000 100.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1901 9.1544 750.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.4831 8.8000 250.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.8936 8.8898 250.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 98.0157 9.0350 700.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 98.0157 9.0350 700.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.0054 8.8700 1000.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.5283 9.5200 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.5116 9.2300 1400.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.5594 9.2000 1350.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 98.3020 9.6122 150.00 INE738C07036 BHARAT ALUMI 8.60% 31-May-16 98.3020 9.6000 150.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.0769 - 100.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.0769 - 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.3624 9.2088 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.3101 9.2400 350.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.5159 9.2900 100.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 99.0459 9.1725 250.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.4190 9.2046 100.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 99.0800 10.7200 11.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.0374 9.5800 150.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.0374 9.5800 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3812 9.5000 400.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.3812 9.5000 200.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.7467 9.5300 100.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.7467 9.5300 100.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.3597 9.6000 200.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.3597 9.6000 200.00 INE752E07EY9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.33% 15-Dec-16 100.2115 9.1700 50.00 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 9.00% 31-Dec-16 100.7718 10.4500 100.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.1800 9.5600 100.00 INE756I07373 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.05% 10-Feb-17 100.8438 9.6000 50.00 INE310L07258 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Mar-17 101.9653 9.5200 7.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.1064 9.5908 100.00 INE752E07EN2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.47% 31-Mar-17 100.6000 9.1600 50.00 INE310L07266 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Apr-17 102.0282 9.5200 10.10 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 99.7000 9.5100 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.5141 9.2900 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.5141 9.2900 250.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-17 99.4733 - 4115.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.2660 9.2850 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 99.8691 9.3000 50.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.0200 9.1500 50.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.0451 9.5250 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.0451 9.5250 93.00 INE740F08363 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.30% 08-Oct-17 94.7900 11.6900 1.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.7732 8.6701 750.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.7732 9.0000 750.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.7275 9.3400 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.1742 9.2600 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.1742 9.2600 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.7100 9.2550 4.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.4983 9.3350 57.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0270 9.3400 19.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 67.6250 9.0100 16.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.1000 9.2900 1.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 08-Mar-19 100.7870 9.5100 100.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 08-Mar-19 100.7870 9.5100 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7675 9.3300 100.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-19 99.5000 - 100.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 96.6950 9.3900 1000.00 INE909H08022 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 25-Mar-20 100.8700 10.5000 2.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.1500 9.3350 1.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 58.0500 8.8575 24.20 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.6800 9.2600 30.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 99.3500 - 200.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.0000 9.3900 4185.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.3000 9.5200 1.00 INE121A08NT4 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY - 26-Jul-21 100.0000 - 160.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 101.1500 10.3100 10.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 90.0000 - 1.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0100 9.3500 2179.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.8500 9.3829 350.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 101.2805 7.7000 206.10 INE134E08EX0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.29% 21-Aug-22 99.8859 9.3000 220.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 101.1200 9.4500 5.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.7200 9.2100 110.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 92.9723 9.6500 2500.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 97.0000 9.2000 4.00 INE053F07652 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.23% 18-Feb-24 103.7666 7.6500 10.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 100.4800 9.1700 25.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.1529 - 550.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.3100 9.6800 496.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 101.0900 9.1700 50.00 INE752E07IV6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-25 101.0999 9.1750 100.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.1000 9.5000 6.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.9970 8.9000 50.60 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 91.3055 9.1500 100.00 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 101.1251 9.1800 50.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.9200 9.2600 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.9500 9.2300 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.9170 9.1950 50.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 104.5510 7.7100 625.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.46% 30-Aug-28 106.2328 7.7100 220.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 106.5700 7.6700 10.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 108.8600 7.6400 3.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.3400 9.2600 500.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 95.0500 7.9100 250.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 107.2359 8.0000 50.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. INE688I08038 CAPITAL FIRST LIMITED 11.00% 31-Dec-99 103.8000 10.2900 1.00
INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. - 31-Dec-99 94.5000 - 1.00
===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange