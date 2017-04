Jul 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 7783.50 NSE 36955.00 ============= TOTAL 44738.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 01-Oct-14 98.9548 15.2500 100.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 01-Oct-14 98.9548 15.2500 100.00 INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 16-Oct-14 99.9459 8.7800 450.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9459 8.7800 450.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9459 8.7800 450.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LTD 9.35% 10-Jan-15 100.1449 8.8400 200.00 INE535N08023 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORPO 9.45% 09-Jul-15 115.6990 0.0000 5.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BOARD 9.40% 05-Jan-16 99.3979 9.4800 100.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 14-Mar-16 98.6909 8.7100 50.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 15-May-16 98.6312 9.1700 30.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.60% 03-Jun-16 100.0769 10.6100 800.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 03-Jun-16 100.0769 10.6100 800.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 25-Jun-16 98.4287 9.1800 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 100.9950 9.2400 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.8669 9.2400 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 27-Mar-17 101.5000 21.5700 110.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 8.45% 30-Apr-17 100.3300 9.1800 250.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LTD 9.35% 30-Apr-17 100.3300 9.1800 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 07-Jun-17 100.4380 9.5000 50.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 100.4380 9.5000 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 99.7372 9.2200 240.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 20-Jul-17 100.5283 9.1900 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 20-Jul-17 100.5283 9.1900 250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LIMIT 8.45% 27-Aug-17 99.9940 9.2400 500.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.60% 01-Feb-18 98.1450 9.3100 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.5322 9.3300 50.00 INE660A07IY3 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.85% 17-Jan-19 100.6100 9.4500 100.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.10% 05-Feb-19 101.0510 9.3100 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7625 9.3400 100.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 18-Jun-19 99.7134 9.5600 50.00 INE031A07980 SPV Â?? Â??IFMR CAPITAL MOSEC AURA 8.76% 07-Jul-21 99.6800 9.2600 2.00 INE134E08GA3 GUJARAT STATE PETROLEUM CORPORATIO 9.20% 07-Jul-21 99.9500 9.0300 5.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.0516 7.7200 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.5000 9.3400 600.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 25-Apr-22 98.3020 9.8600 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 25-Apr-22 98.3020 9.8600 100.00 INE038A07266 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.3318 9.8600 100.00 INE787H07321 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.41% 24-Sep-28 107.7100 7.5500 1.00 INE020B07HP8 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 24-Sep-28 106.5000 7.4200 2.50 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LIMI 9.45% 16-Nov-33 109.5000 7.7000 10.00 INE134E07455 NATIONAL HOUSING BANK 8.67% 16-Nov-33 110.7500 7.5400 15.50 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 22-Jan-34 109.6074 7.7100 53.50 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 21-Aug-72 115.6990 0.0000 5.00 NSE === INE909H07883 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.25% 15-Sep-14 100.0837 8.9100 500.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 100.0032 8.9600 453.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8977 8.7100 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9459 8.5000 950.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.9459 8.7801 500.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.0923 9.9823 200.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.2542 9.0500 500.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.2542 9.3030 250.00 INE557F08EB5 NATIONAL HOUSING BANK 9.40% 10-Jan-15 100.1449 8.6500 200.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.1048 8.9316 400.00 INE557F08ED1 NATIONAL HOUSING BANK 9.37% 20-Jan-15 100.1048 8.7401 400.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9855 9.0565 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9855 8.9001 250.00 INE306N07948 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.85% 15-Apr-15 100.3604 9.3500 250.00 INE306N07948 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LI 9.85% 15-Apr-15 100.3604 9.3500 250.00 INE001A07MP0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.07% 10-Jul-15 99.7993 9.2000 500.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.6877 9.3593 1000.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.6877 9.3500 1000.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.2230 9.3523 500.00 INE752E07IC6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.64% 04-Sep-15 101.0321 10.0200 25.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4330 9.1500 600.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4330 9.1500 600.00 INE283O07012 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 11.90% 28-Dec-15 100.1280 11.2327 500.00 INE283O07020 ASIAN SATELLITE BROADCAST PRIVATE 11.90% 01-Jan-16 100.1379 11.2312 750.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9381 8.8560 250.00 INE261F09IB3 NABARD 8.88% 01-Jan-16 99.9381 8.6000 250.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.4249 9.4800 250.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 99.4249 9.4800 150.00 INE115A07EX9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.60% 27-Jan-16 100.0128 9.5000 750.00 INE413O07015 PRIME PUBLISHING PRIVATE LIMITED 11.90% 31-Jan-16 100.4251 10.7223 500.00 INE115A07569 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 11.08% 20-Apr-16 99.1500 8.9900 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Apr-16 99.1500 8.9900 1.00 INE141A09058 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 8.50% 20-Apr-16 99.1500 8.9900 1.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.0295 9.0500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 06-May-16 99.0295 9.0500 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6244 9.1599 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 15-May-16 98.6244 9.1600 50.00 INE202B07AW3 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 03-Jun-16 100.0769 - 800.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.2578 8.9100 151.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4287 9.1700 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.3624 9.2088 250.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 102.9451 17.2000 70.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.4433 9.1917 500.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.4278 9.1880 250.00 INE722A07208 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.60% 25-Aug-16 100.0000 11.5710 1.00 INE895D08519 TATA SONS LIMITED 9.71% 25-Aug-16 100.0000 11.5710 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2874 9.1886 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.2874 9.2000 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9950 9.2300 350.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.9950 9.2299 250.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.75% 10-Oct-16 100.3815 9.5000 300.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 24-Nov-16 99.3800 9.5000 50.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.5433 9.5100 250.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.5433 9.5100 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 2 9.69% 11-Jan-17 100.3004 9.5000 450.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED TRCH 2 9.69% 11-Jan-17 100.3004 9.5009 250.00 INE150Q07034 ASSOTECH LIMITED 18.00% 28-Feb-17 100.0200 19.7500 60.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 10-Mar-17 100.8669 9.2300 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.5233 9.2400 400.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.5233 9.2400 400.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2422 9.5308 150.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.3300 8.8413 500.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 8.95% 31-May-17 100.9879 9.2000 21.30 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 07-Jun-17 100.4380 9.4900 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.2593 9.5600 125.00 INE787H07214 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.46% 11-Jun-17 100.2714 9.5600 50.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 07-Jul-17 99.7372 9.2000 240.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.7372 9.2000 240.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 15-Jul-17 99.5000 - 550.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5283 9.1800 250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.1450 9.3000 350.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.1450 9.3000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.8461 9.3000 300.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.8461 9.3000 289.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.5322 9.3250 228.00 INE756I07399 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.49% 23-Dec-18 102.0000 11.8700 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 100.6100 9.4400 100.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 01-Feb-19 67.9370 8.9000 30.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.1232 9.2800 203.00 INE001A08312 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 08-Mar-19 100.7870 9.5100 50.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 12.00% 23-May-19 101.6000 11.5100 1.80 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 02-Jun-19 100.0300 - 14.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 102.4177 9.6848 8.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.9548 9.2800 350.00 INE958G07379 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 18-Jun-19 99.7134 - 50.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 19-Jun-19 99.0875 9.5100 50.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY -- 15-Jul-19 99.2500 - 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 14-May-20 97.3000 9.3000 1.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.35% 18-Jun-20 99.6807 9.7500 250.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.6473 9.2600 498.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 99.3500 - 100.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.0000 9.3900 2020.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.1500 10.3100 5.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.90% 11-Nov-21 102.4000 9.4000 4.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 31-Jan-22 50.1379 9.6000 11.00 INE572F11224 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN NI 0.00% 31-Jan-22 50.1379 9.6000 11.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 101.8526 7.7500 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0200 9.3400 1045.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1800 9.3215 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.3020 9.8500 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.5432 9.8100 150.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.5432 9.8099 50.00 INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 29-Aug-22 102.1669 9.3033 1.00 INE514E08BK6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 05-Sep-22 99.4291 9.2383 150.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 101.0400 9.4600 70.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 8.95% 26-Apr-23 95.6213 9.6900 1250.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 93.2495 9.6000 3150.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 30-Jan-24 102.8500 9.7200 9.00 INE134E08891 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 7.95% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 1.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 27-Mar-24 105.8000 11.0900 25.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 100.3400 9.1800 5.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.70% 16-Jun-24 100.0000 - 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.5200 - 6.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.3000 9.8900 362.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. INE721A08AH3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.00% 30-Aug-25 103.0000 10.5000 1.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.7200 9.0700 0.40 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 7.93% 20-May-26 91.6100 9.1050 100.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 29-Aug-26 101.1971 9.1700 50.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 99.9000 10.0000 7.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.6400 9.2600 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.9500 9.2300 5.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.0291 9.1800 100.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 23-Aug-28 104.2907 7.7400 50.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.26% 30-Aug-28 105.9693 7.7400 50.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITE 12.00% 24-Mar-29 109.3260 7.5900 3.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange