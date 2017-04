Jul 23 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6791.80 NSE 47914.80 ============= TOTAL 54706.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07HC1 POWER GRID CORPORATION 10.50% 20-May-15 99.7866 8.8700 25.00 INE851M07036 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.85% 09-Jun-15 100.3612 9.3400 48.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 100.4851 9.2500 10.00 INE895D08485 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 9.78% 23-Jul-15 101.4000 11.6700 6.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.1183 9.0000 500.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.4342 8.7400 50.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.6722 8.7200 50.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 99.1092 9.0100 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.6722 9.1500 520.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.1502 9.5300 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.0905 9.1900 200.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.8062 9.5100 150.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.3003 9.5000 200.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.8872 9.2300 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.5797 9.2300 450.00 INE907I07067 NABARD - 27-Mar-17 66.5000 9.2600 2.30 INE013A07ZE1 TATA POWER COMPANY LIMITED - 10-Apr-17 101.5000 10.5900 1.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.25% 03-Aug-17 101.4773 9.6600 250.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 101.6671 9.2000 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 98.8461 9.3100 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.2678 9.2800 101.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.6100 9.4500 150.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 104.1500 10.9400 5.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.1225 9.2900 850.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 103.5945 0.0000 1.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 99.2377 9.4400 200.00 INE245A08034 RELIANCE CAPITAL LTD RESET 02-Jun-21 100.4500 10.3000 3.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.8286 7.6600 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2500 9.3300 1951.00 INE013A08267 KUMAR URBAN DEVELOPMENT PVT LTD 10.40% 27-Sep-22 101.5000 - 3.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.4500 9.5700 102.00 INE787H07388 NABARD 8.16% 31-Mar-24 67.7750 9.0100 5.50 INE787H07099 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 7.41% 15-Nov-32 100.0000 9.0300 1.00 INE245A08042 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE - 21-Aug-72 98.0403 7.6100 1.00 INE121A08NB2 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE RESET 31-Dec-99 103.0850 7.7100 6.00 NSE === INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.9603 8.9000 1500.00 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 99.9603 9.8282 750.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.9867 9.6274 250.00 INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.9867 9.2000 250.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.0133 9.0436 1850.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.0133 8.7100 1850.00 INE894F07683 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.50% 09-Jan-15 100.1930 9.5325 150.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9976 9.0342 250.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9976 8.8775 250.00 INE155A08092 TATA MOTORS LIMITED 9.85% 30-Mar-15 100.1630 9.3100 250.00 INE414O07021 CELICA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED - 06-Apr-15 118.7564 12.1800 1000.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.0420 9.1091 650.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.0420 9.1091 650.00 INE721A07HC1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 20-May-15 88.7500 10.9500 30.00 INE192L07102 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD - 10-Jun-15 113.6755 11.6900 1500.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.3973 9.1071 1500.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.3973 9.1000 1500.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.4463 8.6235 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.4463 8.6500 250.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.4351 9.1078 3000.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.4351 9.1000 3000.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.2202 9.3534 250.00 INE115A07AY5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.60% 20-Jul-15 100.2202 9.3500 250.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.5072 8.8500 100.00 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 31-Jul-15 100.5072 8.8500 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4271 9.1700 1150.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.4271 9.1339 700.00 INE148I07407 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.80% 10-Dec-15 100.3653 10.4000 13.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.1177 9.0000 1100.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.1177 9.0000 600.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.4342 8.8000 50.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.6722 8.9131 50.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.1896 9.4000 400.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 100.1896 9.4000 400.00 INE053F09GF9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-16 99.3641 8.7563 50.00 INE053F09GF9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-16 99.3641 8.7540 50.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 97.9500 9.5900 100.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.1092 9.0000 450.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.0301 9.0500 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 97.7500 9.2100 950.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6734 9.1300 200.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.0125 - 600.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.0125 - 600.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4969 9.1300 600.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.8402 9.5600 100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.8402 9.5600 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.1502 9.5200 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.8062 9.5000 150.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.3003 9.5000 550.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.0324 9.2100 70.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 100.0324 9.2100 70.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.8872 9.2200 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.5682 9.2200 250.00 INE136E07OG1 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 117.3800 - 6.50 INE134E08ER2 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.61% 01-Jun-17 100.6000 9.3900 10.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.3567 9.5250 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-17 99.5000 - 8.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.25% 03-Aug-17 101.4773 9.6500 250.00 INE020B07CU9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.85% 28-Sep-17 101.6671 9.2150 100.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.0300 9.1749 17.50 INE115A07254 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 7.50% 25-Nov-17 94.1809 9.5800 10.00 INE001A07AV3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 7.60% 21-Dec-17 94.9196 9.5800 20.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS - 31-Jan-18 100.1289 - 129.80 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 99.2917 9.4499 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 99.2917 9.4500 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.8461 9.3000 50.00 INE660A07JG8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 27-Apr-18 98.9600 9.6099 100.00 INE660A07JG8 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.30% 27-Apr-18 98.9600 9.6100 100.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 101.3286 9.2035 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.4481 9.3300 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.6000 9.3100 300.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.6002 9.3050 50.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.4700 9.4800 10.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.5355 9.2200 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.5355 9.2200 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.9968 9.2900 150.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.9968 9.2900 150.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.6100 9.4400 150.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.6915 9.2200 150.00 INE804I07SI2 ECL FINANCE LIMITED 11.85% 28-Jan-19 104.9100 11.0000 16.50 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.1406 9.2750 255.00 INE043D07GJ1 IDFC LIMITED 9.50% 29-Apr-19 100.6256 - 250.00 INE043D07GJ1 IDFC LIMITED 9.50% 29-Apr-19 100.6256 - 250.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 105.9000 10.3900 1.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 100.0500 - 1.00 INE628A08197 UNITED PHOSPHORUS LIMITED 10.35% 08-Jun-19 102.4177 9.6848 4.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.1436 9.2300 253.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 98.8200 9.4700 1.00 INE669E07021 IDEA CELLULAR LIMITED 9.45% 31-Oct-19 99.6918 9.5000 750.00 INE008A08S39 IDBI BANK LIMITED RESET 29-Jan-20 98.9500 9.4700 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.9100 9.2900 20.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 101.6400 - 5.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 100.4500 9.1000 106.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 99.3500 - 200.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.6514 9.2600 596.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.6514 9.2600 150.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.4100 9.4000 8.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 101.1500 - 150.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 101.8285 7.6650 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.0500 8.7150 8.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2300 9.3121 2058.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2100 9.3158 1100.00 INE752E07JV4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-22 100.8700 9.1300 10.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.3700 9.2800 1.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 100.9500 9.4800 52.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 97.9814 9.1599 50.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 97.9814 9.1600 50.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.9000 9.1400 2.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 98.1500 9.1300 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 95.9003 9.6445 210.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 94.3796 9.3200 200.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 93.2900 9.5928 5000.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.4500 9.7900 102.00 INE756I08066 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.19% 18-Mar-24 103.4000 9.6100 4.00 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 102.3130 8.0269 20.00 INE787H07388 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.16% 31-Mar-24 102.2700 7.8000 3.00 INE514E08DS5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.25% 29-May-24 99.9610 9.2400 8.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.5600 - 6.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 100.0800 9.2700 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 101.3100 9.6800 800.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.3685 9.1550 50.00 INE305A09216 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.60% 25-Feb-28 101.3509 9.6000 100.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.4500 9.3000 13.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.1797 9.1600 250.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.8413 9.2050 100.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 102.3141 7.9700 30.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 107.6000 7.5550 1.00 INE557F07090 NATIONAL HOUSING BANK 8.63% 13-Jan-29 109.6486 7.5000 30.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 108.5597 7.5000 40.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 97.5500 7.6400 50.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 112.0000 7.5500 15.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 109.6068 7.6800 200.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 102.0000 10.6400 4.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 101.6500 9.9000 30.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 