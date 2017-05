Jul 25 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4293.20 NSE 28001.50 ============= TOTAL 32294.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07BA3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.80% 10-Aug-14 100.1408 10.1900 250.00 INE043D07BV7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.36% 30-Jun-15 101.6162 9.3100 250.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 106.9800 8.0500 10.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES 10.05% 03-Aug-15 100.7387 9.2500 600.00 INE043D07CC5 LIC HOUSING FINANCE 9.35% 10-Aug-15 99.9862 9.6900 400.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 99.6866 8.8100 500.00 INE514E08CV1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 10.30% 23-Sep-16 100.0100 9.1000 250.00 INE907I07067 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED - 27-Mar-17 98.0740 9.2600 21.00 INE752E07JQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.30% 28-Jun-17 98.6326 9.1700 50.00 INE134E08FY5 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.11% 07-Jul-17 100.4434 8.2500 250.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 101.0000 12.5100 1.00 INE020B08773 TATA SONS LTD 9.25% 27-Aug-17 99.1227 9.4700 200.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 76.1250 9.3000 2.20 INE134E07406 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.81% 07-Oct-18 100.6971 9.4200 240.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 99.2173 9.2000 4.00 INE001A07MG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.65% 17-Jan-19 100.2057 9.1600 200.00 INE020B07IA8 STATE BANK OF INDIA 9.63% 05-Feb-19 103.9953 9.3600 100.00 INE756I07399 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.49% 18-Jun-19 101.1558 9.2700 100.00 INE020B07IV4 INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF IND 9.02% 18-Jun-19 105.6000 9.3000 3.00 INE895D07479 RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 9.25% 19-Jun-19 98.5828 9.2600 150.00 INE134E08FG2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.82% 20-Feb-20 102.8300 9.5100 20.00 INE804I08601 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 12.00% 26-Apr-20 93.3630 9.5900 50.00 INE202B08389 AIR INDIA CHARTERS LIMITED RESET 23-Sep-21 101.1300 9.0900 1.00 INE861G08035 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.95% 07-Mar-22 98.1789 9.1700 100.00 INE121H08032 ECL FINANCE LTD 10.15% 29-Jun-22 100.7000 0.0000 78.50 INE020B08807 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.02% 19-Nov-22 103.2200 9.3200 150.00 INE941D07133 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.45% 12-Jun-23 100.6893 9.0100 50.00 INE847E08DM2 EXIM BANK LIMITED 9.97% 30-Jan-24 99.7107 8.4100 10.00 INE340M08129 NABARD 9.72% 16-Jul-24 69.0400 8.7200 4.00 ine139f07048 TAMIL NADU GENERATION AND DISTRIBU 9.15% 21-Jul-24 100.3950 9.6600 5.00 INE062A08058 IL N FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.95% 16-Mar-26 102.1100 9.7500 80.00 INE134E08FL2 KUMAR URBAN DEVELOPMENT PRIVATE 9.00% 11-Mar-28 101.5000 - 48.50 INE134E08FQ1 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 8.94% 25-Mar-28 99.7091 9.5600 100.00 INE848E07534 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.67% 02-Nov-33 106.4000 8.1100 10.00 INE134E07455 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 8.67% 16-Nov-33 100.2000 9.1100 5.00 NSE === INE115A07BA3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 10-Aug-14 99.9862 9.2500 400.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9704 9.1000 10.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8274 8.2099 20.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.8198 8.2099 13.80 INE144H07CD0 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 08-Dec-14 172.1600 - 33.00 INE121A08ML3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-14 99.5000 12.9900 0.50 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.4975 9.2700 300.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 99.6149 9.4000 250.00 INE691I07372 L T INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY 8.95% 04-May-15 99.6133 9.3944 200.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.4434 8.6500 250.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.7107 8.4001 10.00 INE752E07710 POWERGRID SR14L 6.10% 17-Jul-15 95.6000 11.0700 1.30 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 100.8260 9.1700 1650.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 100.8260 9.1546 1050.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.4894 8.8500 500.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.9213 8.8500 150.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.9213 8.8500 150.00 INE196A08021 MARICO LIMITED 0.00% 22-Feb-16 112.8531 9.0496 500.00 INE196A08021 MARICO LIMITED 0.00% 22-Feb-16 112.8531 9.0500 500.00 INE161O07051 JAIN HEIGHTS STRUCTURES PRIVATE 18.50% 31-Mar-16 100.5074 - 26.30 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.6695 9.2974 150.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7254 9.1000 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.7254 9.1000 250.00 INE310L07159 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-May-16 101.6267 9.3800 12.80 INE136E07MP6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-May-16 143.9300 - 2.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.1356 - 1150.00 INE523E07AH7 L & T FINANCE LTD 9.60% 09-Jun-16 100.1729 - 1150.00 INE310L07167 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-16 101.7026 9.3800 0.40 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 99.6866 8.8000 500.00 INE523E07AK1 L & T FINANCE LTD - 15-Jul-16 100.0100 - 400.00 INE523E07AK1 L & T FINANCE LTD - 15-Jul-16 100.0100 - 400.00 INE310L07175 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-16 101.7761 9.3800 12.80 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0453 9.4499 100.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.0453 9.4500 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.4317 9.3700 750.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.4317 9.3700 500.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.1408 8.6500 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1648 9.1400 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1648 9.1400 200.00 INE136E07NC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Sep-16 131.6300 - 1.20 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.0985 9.3500 350.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 100.0985 9.3500 350.00 INE136E07NL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 126.4800 - 2.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6914 9.3500 150.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.6914 9.3500 150.00 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 28-Apr-17 121.7800 - 3.50 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.4169 8.7000 350.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.4169 9.1696 100.00 INE136E07PD5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 27-Jun-17 112.5900 - 1.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.6893 8.2099 50.00 INE621H07017 RELIGARE ENTERPRISES 14.00% 30-Jun-17 104.6266 12.0024 37.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.0000 - 1500.00 INE115A07FI7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.18% 03-Jul-17 100.0000 - 1500.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.6500 - 550.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.2057 9.1500 200.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.4538 9.3700 100.00 INE115A07CX3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.57% 07-Sep-17 100.4538 9.3700 100.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 101.6704 9.4430 11.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.9200 9.4329 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.6162 9.3000 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.3032 9.2600 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.3032 9.2600 150.00 INE756I07340 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.97% 28-Dec-18 101.3700 9.5400 9.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.6971 9.4150 240.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.2100 9.2550 305.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 100.3033 9.6000 650.00 INE155A08118 TATA MOTORS LIMITED 9.69% 29-Mar-19 100.3033 9.6000 650.00 INE043D07GJ1 IDFC LIMITED 9.50% 29-Apr-19 100.7901 - 150.00 INE043D07GJ1 IDFC LIMITED 9.50% 29-Apr-19 100.7901 - 150.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.3000 9.7500 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.1900 9.2200 26.00 INE955K08011 AIR INDIA CHARTERS LIMITED 9.38% 26-Mar-20 101.1300 9.3100 1.00 INE954K08014 AIR INDIA LIMITED 9.13% 26-Mar-20 99.7500 9.3900 1.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 100.7000 - 78.50 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.9000 9.2700 0.40 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 95.8257 11.4300 2.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.8411 9.2200 129.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.7463 9.2400 150.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.7000 9.3477 2.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.8000 7.5000 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2000 9.3168 646.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2000 9.3168 200.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 101.8500 7.6000 2.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 101.0700 9.4600 81.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 103.4652 9.2600 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 98.5828 9.2500 150.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 100.9500 9.6100 2.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 101.2800 9.4600 124.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.5018 9.2100 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.5018 9.2100 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.9780 9.1600 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.9780 9.1599 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 93.3630 9.5800 50.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 103.4600 9.6000 12.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.4500 9.3000 15.00 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 102.3000 8.0200 5.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 98.6610 - 2500.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 99.4560 - 240.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.4700 - 288.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.3700 9.8800 16.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 100.4500 - 223.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.0000 - 10.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.7000 8.7500 5.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 90.8918 9.1529 50.00 INE206D08204 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-28 100.9400 9.2600 100.00 INE134E08FL2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.00% 11-Mar-28 98.6326 9.1600 50.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.6913 8.9500 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.1789 9.1600 100.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.6000 9.2600 250.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 108.0205 7.5100 80.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 98.9777 9.1076 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.9000 10.0000 10.00 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 96.8989 7.7200 10.00 INE787H07123 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 21-Nov-32 97.5650 7.6500 3.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 97.1128 7.6900 100.00 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 112.7700 7.4800 15.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 109.5510 7.6900 250.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 99.4500 12.7687 15.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange