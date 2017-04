Jul 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6544.60 NSE 25139.40 ============= TOTAL 31684.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.9897 9.4700 750.00 INE261F09GN2 NABARD 9.32% 16-Aug-14 99.9766 9.4800 250.00 INE071G08387 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD - 27-Aug-14 99.3496 9.4600 250.00 INE894F07022 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.75% 22-Sep-14 100.2408 9.0600 450.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.85% 15-Oct-14 99.8992 9.0400 1000.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.0091 9.1100 350.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.38% 06-Nov-15 99.9510 9.3500 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.0104 9.2300 750.00 INE587B07TM8 GE CAPITAL SERVICES INDIA - 27-Oct-16 99.9458 9.4200 200.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 99.7309 9.2100 150.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.1272 9.4100 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4659 9.2100 350.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.4549 8.9900 50.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 99.3479 9.5900 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0992 9.3300 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 101.1500 9.2500 1.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 63.5000 10.6100 1.10 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.9900 9.2900 3.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 99.1031 9.4800 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 107.4150 10.7000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7000 10.9100 10.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 26-Jul-21 101.2800 12.6600 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.5000 7.5400 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0000 9.3600 850.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 100.1281 1.9800 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.39% 29-Jun-22 100.4300 9.3000 2.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LTD 9.60% 02-Aug-22 99.1555 9.7600 100.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 101.1200 9.4600 2.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 100.3500 10.2200 50.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 9.02% 19-Nov-22 98.4332 9.2800 8.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.2138 9.2900 50.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 104.8000 7.6000 33.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 103.8000 9.3600 1.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 31-Jan-24 102.7500 9.0400 8.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 104.7300 7.5300 50.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.0000 9.7200 80.00 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.1600 9.1100 34.00 INE053F09HQ4 INDIAN RAIL FINANCE CORPORATION 9.47% 10-May-31 103.8000 9.0100 2.00 INE305A09208 TFCI LTD 9.65% 25-Feb-33 100.6500 9.5600 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.7000 8.1800 5.50 NSE === INE001A07HD6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 16-Aug-14 99.9897 9.0500 750.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.9766 9.0500 250.00 INE071G08387 ICICI HOME FINANCE COMPANY LIMITED - 27-Aug-14 99.3496 8.8500 250.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.0950 9.0091 1250.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.0950 8.6763 1250.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.0109 9.0405 250.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 100.0109 8.7000 250.00 INE523E07434 L & T FINANCE LTD 9.62% 17-Sep-14 100.0100 9.2500 5.30 INE894F07022 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.75% 22-Sep-14 100.2408 9.5000 450.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8992 8.7311 1000.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.6431 8.9500 275.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.6431 9.2100 250.00 INE804I07DG8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Jan-15 141.8320 0.0000 2.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.1424 9.0500 250.00 INE043D07EN8 IDFC LIMITED 9.22% 06-May-15 100.0807 9.0500 350.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 99.2339 9.1254 250.00 INE115A07916 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.26% 08-Jul-15 99.2339 9.1000 250.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.8980 9.1176 1000.00 INE115A07EF6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.02% 15-Jul-15 99.8980 9.1000 1000.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.4812 8.9500 500.00 INE043D07BQ7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.52% 17-Jul-15 100.4812 8.9907 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.5084 8.8250 500.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 99.5302 9.4700 60.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 99.9510 9.3500 100.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 15(S-340) 10.50% 24-Dec-15 101.2493 9.4180 16.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 197.50 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.0693 9.0319 300.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.0693 9.0300 300.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 129.1240 0.0000 2.50 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED - 06-Apr-16 122.0920 0.0000 1.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.7102 9.1000 150.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.7102 9.1000 150.00 INE523E07AK1 L & T FINANCE LTD - 15-Jul-16 100.0100 - 100.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.5444 9.1252 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.5444 9.1500 50.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.0623 10.0597 500.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.0623 8.9500 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0104 9.2200 750.00 INE587B07TM8 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.43% 27-Oct-16 99.9458 9.4500 200.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.4404 9.1585 250.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.4404 8.6600 250.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.4218 9.3500 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.4218 9.3500 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.7309 9.2000 100.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.7309 9.2000 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.5000 - 100.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.1272 9.4007 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4659 9.2000 350.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4674 9.2000 150.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.4549 8.9850 50.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 101.5377 9.4900 10.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.8697 9.4499 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.8697 9.4500 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.5500 9.3000 3.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.5900 9.3076 499.00 INE115A07EP5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 01-Nov-18 100.5700 9.4500 20.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0992 9.3200 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.3200 9.2600 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.5300 9.2200 16.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.0097 9.3100 439.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.8761 9.3000 197.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.8761 9.3000 100.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.3092 9.4500 53.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.3213 9.4500 3.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0000 - 765.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 98.0800 9.2500 17.00 INE872A08BT7 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 10.50% 10-Nov-20 95.9500 11.4100 2.00 INE039A09PQ7 IFCI LIMITED 9.90% 11-Jan-21 101.9500 9.4500 3.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 105.6700 10.5668 2.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.5900 9.2700 19.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.6500 9.2600 12.00 INE121A08NT4 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY - 26-Jul-21 102.2716 - 1.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 101.8100 7.7388 20.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.5000 7.5500 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1000 9.3346 155.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 102.1000 7.5500 50.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 101.0530 9.6800 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.8320 9.7500 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 100.5600 9.2400 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.8554 9.7500 100.00 INE134E08EU6 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.39% 29-Jun-22 100.2100 9.3200 2.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.1555 9.7500 250.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 100.8603 9.5400 300.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 101.1200 9.4500 16.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 98.4454 9.2750 138.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.5592 9.2000 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.5592 9.2000 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.6916 9.2100 200.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.9779 9.1599 100.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.2138 8.2600 50.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 92.7500 9.2800 40.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 95.8000 9.2000 6.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 103.3100 9.6200 12.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.1900 9.3300 4.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 104.7300 7.5300 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.3500 9.3500 52.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.3000 - 24.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 100.5300 - 16.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.1000 9.5900 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 106.1500 8.6700 1.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 112.0000 8.4100 0.60 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 103.8700 7.6500 16.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 94.7800 7.9754 3300.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.7663 8.9400 500.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.4048 9.1300 100.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 102.4300 7.9700 800.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 108.5515 7.5000 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 107.4350 7.5300 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.1500 9.9800 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 