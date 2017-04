Jul 31 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 11402.70 NSE 43436.70 ============= TOTAL 54839.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07799 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 24-Sep-14 119.2082 0.0000 50.00 INE895D08402 TATA SONS LTD 9.78% 28-Feb-15 100.0257 9.5300 3300.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.29% 25-Jun-15 99.3802 9.0000 10.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 100.1789 9.0000 3000.00 INE115A07DJ0 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.39% 02-Dec-15 99.9437 9.3600 500.00 INE043D07DH2 IDFC 9.05% 24-Dec-15 99.8947 9.0700 1200.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.0309 9.0700 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.4215 9.1900 100.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.5082 9.4100 250.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.8472 9.5900 50.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 100.9272 9.4100 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.6515 9.2000 400.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION LTD 9.35% 30-Apr-17 100.3962 9.1500 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 99.7796 9.1900 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.8500 9.7100 6.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4659 9.2100 50.00 INE261F09DL3 NABARD 0.00% 01-Aug-17 77.2000 9.0100 0.40 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT. 10.25% 03-Aug-17 101.9917 9.4600 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.27% 21-Aug-17 100.0589 9.2400 50.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.9507 9.5100 50.00 INE001A07KI9 HDFC LTD 9.25% 26-Feb-18 99.1473 9.5100 50.00 INE053F09FN5 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.43% 23-May-18 101.4900 8.9500 3.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.3100 9.2600 2.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.6000 9.2100 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 69.2000 3.6800 10.10 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 101.8000 11.4700 1.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 15-Jul-19 99.9000 10.0200 1.50 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.0000 10.9500 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.5000 1.3300 8.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 100.7000 9.2000 7.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 103.7002 7.4100 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.5390 7.5300 5.00 INE909H08071 TATA MOTOR FINANCE LIMITED 11.00% 02-Mar-22 104.2000 10.1500 1.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0500 9.3600 500.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.9531 9.4400 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 95.0399 9.8100 150.00 INE906B07DA9 NATIONAL HIGHWAY AUTHORITY OF 8.35% 22-Nov-23 104.8500 7.5900 33.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 31-Jan-24 102.7500 9.0400 4.00 INE975G08041 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK LTD 11.50% 04-Feb-24 101.2000 11.2900 1.00 INE535N08015 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.79% 29-May-24 102.4000 9.4100 17.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.9500 9.3000 7.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.3000 7.5500 1.70 INE310L07993 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-May-28 102.8861 10.2300 250.00 INE310L07AB7 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Jul-28 102.9797 10.2200 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 107.6473 7.5600 2.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 111.0905 7.4100 7.90 INE557F07108 NATIONAL HOUSING BANK 8.76% 13-Jan-34 113.4344 7.4900 7.10 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.0500 0.0000 3.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 100.0100 8.5900 1.50 INE202B08751 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 12.18% 31-Dec-99 103.4400 0.0000 1.00 NSE === INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.9790 9.3970 250.00 INE261F09GN2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.32% 16-Aug-14 99.9790 9.0000 250.00 INE296A07799 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 24-Sep-14 119.2082 8.7500 250.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.8969 9.4473 2000.00 INE001A07JO9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 05-Oct-14 99.8969 9.1000 2000.00 INE866I07248 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. RESET 11-Oct-14 158.7748 11.0000 1.00 INE866I07255 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. RESET 11-Oct-14 165.2577 11.0000 1.00 INE866I07289 INDIA INFOLINE FINANCE .LTD. RESET 18-Oct-14 158.4010 11.0000 12.50 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.9492 9.2482 500.00 INE115A07DB7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 06-Nov-14 99.9492 8.9500 500.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.1050 9.1674 500.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 100.1050 8.9000 500.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.6630 9.1584 250.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.6630 8.9000 250.00 INE909H07396 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 0.00% 29-Dec-14 96.2942 9.3000 180.00 INE587B07TH8 GE CAPITAL SERVICES INDIA 0.00% 02-Mar-15 125.6408 9.3200 250.00 INE001A07MU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 29-Jul-15 100.1789 - 3000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4577 9.1250 1500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4577 9.1249 500.00 INE043D07DH2 IDFC LIMITED 9.05% 24-Dec-15 99.8947 9.0600 1200.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.6420 9.0500 350.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.6420 9.0500 350.00 INE043D07EH0 IDFC LIMITED 9.15% 26-Feb-16 100.0309 9.0600 500.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.6394 9.3300 100.00 INE916DA7DG5 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.90% 25-Apr-16 100.4228 - 25.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6353 9.1599 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6353 9.1600 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6091 9.1900 200.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.0437 9.0700 100.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 98.8094 9.4400 200.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 100.8647 9.0700 100.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.4540 9.0300 300.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4215 9.1800 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4559 9.1600 400.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.4460 8.9600 150.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.4460 8.9600 150.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.3523 9.0700 150.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.6834 9.1800 50.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 100.6834 9.1800 50.00 INE975F07DD9 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED - 02-Aug-16 82.8203 - 190.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.7212 9.0266 50.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.7212 9.0500 50.00 INE722A07216 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 12.10% 25-Aug-16 102.2725 9.7500 2339.20 INE722A07224 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.85% 25-Aug-16 102.0305 9.7500 100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5694 9.0385 1100.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.5694 9.0500 1100.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.0550 10.0657 250.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.0550 8.9500 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0104 9.2200 1250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0104 9.2200 1000.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.9128 9.0500 1100.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 99.9128 9.0500 1100.00 INE895D07362 TATA SONS LIMITED 9.71% 13-Dec-16 100.5082 9.4000 250.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.7907 9.1949 150.00 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 100.7907 9.1950 150.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 100.8472 9.5800 50.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1738 9.4202 250.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1738 8.8225 250.00 INE121A08LQ4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.15% 22-Feb-17 100.0000 11.0700 3.00 INE895D07420 TATA SONS LIMITED 9.87% 20-Mar-17 100.9272 9.4000 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.6515 9.1800 400.00 INE242A07249 INDIAN OIL CORPORATION 9.35% 30-Apr-17 100.3962 9.3500 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.7796 9.1800 200.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.7796 9.1800 150.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.3675 - 53.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4659 9.2000 50.00 INE735N08037 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.25% 03-Aug-17 101.9917 9.4480 50.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0589 9.2300 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.0693 9.3300 500.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.0693 9.3300 500.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.9507 9.5000 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 26-Feb-18 99.1473 9.5000 50.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 99.0000 10.8000 8.00 INE296A07880 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 16-Apr-18 99.3479 9.5800 100.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 97.1041 9.5000 150.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 97.1041 9.5000 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7850 9.2500 155.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0992 9.3200 150.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.0992 9.3201 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.4976 9.2300 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.9000 9.3200 90.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.0097 9.3098 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.0097 9.3100 250.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 101.9000 11.4700 20.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.9000 - 140.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.2300 9.4700 21.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.1981 - 450.00 INE114A07646 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.60% 19-Nov-19 97.4469 9.2047 250.00 INE008A08S21 IDBI BANK LIMITED RESET 23-Dec-19 99.6000 9.2700 1.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.9500 9.2800 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.5900 9.2700 15.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.0000 9.4000 20.00 INE121A08NT4 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN - 26-Jul-21 101.4072 - 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.6530 9.9000 50.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 100.5000 11.7500 1.50 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 102.4248 7.5600 5.00 INE909H08071 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 11.00% 02-Mar-22 103.2300 10.3300 1.50 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0000 9.3600 1503.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0000 9.3529 550.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 101.0100 9.4700 30.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8775 9.1400 250.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 98.4454 9.2750 28.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 98.0350 9.1500 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.9531 9.7500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.3851 9.2500 50.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.3851 9.2500 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 95.0399 9.8000 150.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.0200 9.3800 10.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.4300 9.2900 10.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 101.7827 - 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 100.4500 9.8600 58.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 100.1800 - 56.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.50% 28-Jul-24 100.0000 - 1120.00 INE572F08048 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.40% 22-Mar-25 100.5000 9.5624 2.00 INE134E07141 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.16% 25-Nov-26 104.7500 7.5400 19.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 94.8000 7.9700 2400.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5700 9.1500 619.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 98.3772 9.1400 300.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 105.6000 7.6000 100.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 108.0559 7.5100 180.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 97.6500 10.0500 3.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.5700 9.9300 10.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 101.0000 9.5128 2.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 109.6600 7.6801 250.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 