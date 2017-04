Aug 4 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5254.50 NSE 26593.20 ============= TOTAL 31847.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEV FIN CO. LTD. 9.64% 12-Oct-14 100.0824 8.8200 450.00 INE013A07NZ2 RELICANCE CAPITAL LTD NIFTY 13-Apr-15 135.9712 0.0000 36.70 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 100.7771 9.2000 600.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.2569 9.3400 100.00 INE001A07DU7 HDFC LTD 8.80% 02-May-16 99.1319 9.3100 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.0000 9.1700 1100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 105.0000 9.4200 0.50 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.5031 4.8500 50.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.0593 8.9900 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 100.9714 8.9100 150.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.2828 9.1700 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.5851 10.0100 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4086 9.2300 50.00 INE043D07CS1 IDFC LTD 9.00% 01-Oct-17 99.8928 9.0200 350.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 98.7922 9.3300 200.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 98.6365 9.2700 50.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 107.5000 10.4000 1.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.3917 9.2700 50.00 INE261F09EY4 NABARD 0.00% 01-Mar-19 68.9500 0.0000 2.30 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 99.1193 9.4700 200.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0401 9.4900 250.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 106.0500 11.1200 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.5000 0.0000 3.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 26-Jul-21 100.7096 12.8200 4.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 98.8000 7.7600 70.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.4359 7.3900 250.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.6100 7.3500 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9800 9.3600 300.00 INE895D08543 TATA SONS LTD 9.67% 13-Sep-22 101.2681 9.4300 50.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 95.0412 9.8100 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 93.1461 9.6300 200.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 105.6300 10.0700 2.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.5500 9.5500 30.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 31-Jan-24 102.4000 9.1000 6.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 12-Jun-24 101.7200 10.4000 35.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.6000 9.6200 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 107.1315 8.9200 2.10 INE310L07AC5 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Aug-28 104.4212 10.0300 100.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 105.6020 7.6000 2.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 108.2800 7.4700 1.00 INE848E07526 NHPC LIMITED 8.54% 02-Nov-28 108.3600 7.5500 23.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 109.2100 7.6100 27.40 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 98.2400 7.5900 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.0500 0.0000 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 100.6500 12.8000 0.50 NSE === INE521E07CH7 RBS FINANCIAL SERVICES (I) PVT LTD RESET 19-Aug-14 147.2900 11.7500 6.50 INE804I07AR1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Aug-14 146.3760 - 1.00 INE996L07031 CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) PVT RESET 08-Sep-14 138.2500 10.7870 2.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.0582 8.8179 3.00 INE043D07BM6 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.64% 12-Oct-14 100.0824 9.0000 450.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL SERVIC 9.55% 16-Oct-14 99.9825 8.9500 100.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0200 9.1000 5.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.6547 9.0000 550.00 INE134E08CW6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-15 99.6547 9.0906 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3473 9.0000 500.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.3473 9.0434 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.3430 8.8094 350.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.3430 8.6200 350.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.7707 8.8793 300.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.7707 8.8500 300.00 INE916DA7675 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 28-Jul-15 91.4068 9.5934 21.00 INE735N08029 BMW INDIA FINANCIAL SERVICES PVT 10.05% 03-Aug-15 100.7771 9.2000 600.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.3207 9.2695 500.00 INE115A07CV7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.62% 03-Aug-15 100.3207 9.2800 500.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2967 9.2749 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2967 9.2800 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.7332 9.0232 1.30 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 99.9539 9.3500 100.00 INE115A07DC5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.38% 06-Nov-15 99.9539 9.3500 100.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4366 9.1400 1000.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.4366 9.1400 1000.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 99.6649 9.3000 250.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 99.1319 9.3000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4607 9.1600 259.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4607 9.1599 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9300 - 5280.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1012 9.4528 300.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1012 8.9415 300.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.5031 9.3900 50.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.6627 9.1737 110.00 INE036A07138 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-17 100.1800 11.0000 2.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.0593 9.1600 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.9714 8.9000 150.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.2828 9.1600 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.4800 - 190.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4086 9.2200 50.00 INE721A07DM9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 09-Aug-17 101.1971 10.0000 50.00 INE481G07109 ULTRATECH CEMENT LIMITED 9.15% 28-Aug-17 100.1597 9.0700 500.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.8928 8.9500 700.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.7927 9.3200 300.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 98.6365 9.2600 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.7519 9.4900 200.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.7519 9.4900 150.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.7473 8.1881 900.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.7473 8.8975 900.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1145 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.5000 9.3100 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.5811 9.3100 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.1354 9.3100 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.1354 9.3100 100.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.3917 9.2600 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.9213 9.3100 158.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.9213 9.3100 150.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.1162 10.0000 12.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 101.1082 9.3500 50.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 67.1671 9.2500 69.30 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.1193 9.5000 350.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 100.0000 - 5.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0000 - 700.00 INE756I07423 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.56% 31-Jul-19 100.0000 - 100.00 INE129A07131 GAIL (INDIA) LIMITED 8.80% 13-Dec-19 97.8000 9.3200 1.00 INE976I08110 TATA CAPITAL LIMITED 9.95% 24-Dec-19 99.2625 10.1000 20.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.9500 9.2800 1.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 101.5860 - 20.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 101.3500 9.4200 5.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.5369 9.2800 111.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 99.3500 - 50.00 INE134E08DR4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.36% 01-Aug-21 100.5400 9.2500 300.00 INE866N07016 DLF EMPORIO LIMITED 10.90% 21-Nov-21 100.5000 11.3100 200.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.4359 7.4000 250.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9200 9.3700 552.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 101.0000 10.0754 150.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 100.3672 9.8000 550.00 INE062A09148 STATE BANK OF INDIA RESET 07-Jun-22 102.5600 9.1100 3.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.7244 9.8300 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.7244 9.8300 50.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 101.3494 9.4200 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.6918 9.2100 101.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.6918 9.2100 100.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 95.0412 9.8000 100.00 INE572E09205 PNB HOUSING FINANCE LTD 8.58% 16-May-23 100.7666 8.6300 750.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 94.4779 9.3000 100.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 93.1461 9.6200 200.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 95.8000 9.2000 10.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED RR - 25-Jul-23 100.0000 - 1000.00 INE565A09173 INDIAN OVERSEAS BANK RESET 17-Sep-23 105.5300 10.2900 1.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.5500 9.7000 30.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.4200 9.2900 6.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 6.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 104.1000 - 58.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 99.3877 - 100.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.4200 - 6.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.0000 9.9400 120.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 100.3000 - 57.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.2400 9.3300 0.40 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.7100 7.5000 0.90 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.8200 9.2500 30.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 97.8396 9.2100 150.00 INE310L07AC5 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Aug-28 104.4212 10.1500 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 108.1001 7.5000 2.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 107.7100 7.5000 1.50 INE787H07099 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.41% 15-Nov-32 98.0440 7.6000 5.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 111.2334 7.6200 11.30 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.0300 7.6000 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.2000 12.8500 3.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 98.5614 12.9500 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com