Aug 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6809.00 NSE 17742.10 ============= TOTAL 24551.10 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE795K15107 INDIA STRUCTURED ASSET TRUST 0.00% 15-Oct-14 97.7655 12.3200 326.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.5684 9.4800 800.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.5802 8.8100 350.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LTD 8.97% 03-May-16 99.1611 9.4600 200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.6728 9.1500 500.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-16 101.1123 8.9100 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK FOR RURAL AND 9.70% 06-Jun-16 101.2241 8.9100 101.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.6893 8.8200 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.0425 9.1400 550.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.5056 9.3500 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.2744 9.4600 50.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 105.0000 9.4200 1.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.4403 8.8400 150.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE 9.22% 20-Jun-17 99.4960 9.4100 200.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.5843 10.0100 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.0400 9.4400 100.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.9901 9.3700 50.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 99.6400 9.5100 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.8800 9.2700 25.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 106.1000 11.1200 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.8500 10.8600 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7000 10.8800 1.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 99.5000 8.8900 1.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.0530 7.4400 15.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6000 9.3800 1200.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.5609 9.2100 50.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 97.4639 9.2500 206.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 92.8711 9.6400 350.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 101.5500 9.4400 12.50 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.5000 9.6400 50.00 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.1000 9.1200 30.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.3500 9.3600 212.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 100.0000 9.0300 30.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 106.8443 7.4600 250.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 107.7000 7.5500 5.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.2976 7.4400 50.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 99.0926 7.4900 500.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 111.1650 7.5400 86.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.8000 10.5700 5.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 103.8000 0.0000 0.50 NSE === INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.0165 8.6500 250.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.9916 9.1680 100.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.9916 8.7960 100.00 INE996L07031 CREDIT SUISSE FINANCE (INDIA) PVT RESET 08-Sep-14 138.3500 10.8000 2.00 INE804I07BE7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 13-Oct-14 146.7330 0.0000 2.00 INE804I07DF0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Feb-15 193.0100 0.0000 1.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.1894 9.3439 500.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 128.7870 0.0000 5.50 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 126.3520 0.0000 2.10 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED - 06-Apr-16 121.9180 0.0000 1.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 99.1611 9.4500 100.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 135.7940 9.3500 100.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 135.7940 9.3500 100.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.6893 8.8100 100.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.6953 8.8500 150.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.6953 8.8500 150.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.6514 9.3300 150.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.6514 9.3300 150.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.9075 8.8500 50.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.9075 8.8500 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9911 - 680.00 INE001A07HG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 13-Sep-16 100.5056 9.3400 50.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 101.2744 9.4500 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1218 9.1599 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.1218 9.1600 150.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 127.0399 9.3500 250.00 INE001A07HU0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 06-Feb-17 127.0399 9.3500 250.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.5200 9.2700 1.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.4403 9.0000 150.00 INE115A07FH9 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 20-Jun-17 99.4960 - 200.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.5843 - 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 101.0400 9.4300 100.00 INE721A07BJ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 13-Sep-17 5.0702 9.9500 1250.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 97.9901 9.3600 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 99.0536 9.4800 50.00 INE001A07KS8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 19-Mar-18 99.0536 9.4800 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.7623 8.1833 900.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.7623 8.8427 900.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0100 11.1108 1.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.0181 9.3100 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 98.0181 9.3100 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.7500 9.2600 66.00 INE721A08CA4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 28-Oct-18 100.6000 10.3000 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.1354 9.3100 50.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 99.9723 12.1600 167.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 101.0000 11.7200 4.90 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 99.6400 - 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7052 9.3500 126.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.2313 9.4700 10.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 99.7815 - 250.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.7800 - 192.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 97.5500 9.4000 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 101.7500 10.4300 0.50 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 100.1000 9.6600 3.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 97.4156 9.2700 100.00 INE721A07GT7 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-20 102.2500 10.2400 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 106.3300 10.7000 1.00 INE202B07AI2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 30-Apr-21 100.8500 - 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.7800 10.6600 5.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.6900 9.2500 12.00 INE721A07HJ6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.15% 15-Jul-21 99.5050 - 5.00 INE872A08BX9 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.90% 23-Dec-21 104.9600 10.8500 100.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.0000 7.4600 15.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7500 9.3985 2551.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7000 9.4077 2500.00 INE121H08024 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 22-Mar-22 102.4500 9.8000 150.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 100.4586 9.7864 500.00 INE001A07IO1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 04-Jul-22 101.3286 9.2428 2.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.5609 9.2000 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 97.4639 9.2500 212.00 INE721A08BZ3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.65% 28-Mar-23 101.8200 10.3000 9.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 92.8711 9.6700 350.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.7000 11.6800 1.00 INE787H07388 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.16% 31-Mar-24 104.0400 7.5400 35.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 97.7000 9.5500 1.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.8625 9.1500 50.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.1000 - 30.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 100.4800 - 6.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 100.2500 - 200.00 INE013A07A66 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.42% 04-Aug-24 100.0000 - 250.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 97.7500 9.5500 1.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 92.0300 9.1050 80.00 INE555J07013 PATEL KNR HEAVY INFRASTR PVT LTD 10.04% 30-Sep-25 100.2112 10.2318 506.20 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.3000 9.0300 201.50 INE752E07KX8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-26 91.6100 9.1050 80.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 101.2231 9.2100 50.00 INE752E07KY6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-27 91.2200 9.1050 80.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP - 16-Feb-28 98.9000 7.6300 2.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.0900 9.2100 10.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 98.2100 9.1600 100.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 106.8443 7.4500 500.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 108.1901 7.4900 20.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 108.2976 7.4350 100.00 INE025M15089 NOVO X TRUST LOCOMOTIVE - - 97.7655 11.7500 141.90 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.1500 9.3500 3.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 96.6000 9.2600 3.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 101.1528 9.2100 100.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 111.3400 7.6101 4.50 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.1500 10.8000 4.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.4717 7.5699 1.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.4647 12.7700 1.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 98.6000 12.9400 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com