Aug 6 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10710.70 NSE 54780.80 ============= TOTAL 65491.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE721A07978 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 11.03% 26-Aug-14 171.6050 0.0000 4.70 INE144H07BF7 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 04-Sep-14 140.3251 0.0000 70.00 INE121A07CO0 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.90% 25-Sep-14 100.1425 9.3500 50.00 INE523E07467 L & T FINANCE LTD 9.62% 29-Sep-14 100.0764 9.0500 100.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LTD 9.57% 10-Oct-14 99.9483 9.5000 250.00 INE860H07268 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 13-Oct-14 99.9765 9.5000 300.00 INE774D07IN9 M M FINANCIAL SERVICES LTD 9.55% 16-Oct-14 99.9423 9.4900 250.00 INE071G08411 ICICI HOME FINANCE COMPANY LTD 0.00% 16-Oct-14 117.0427 0.0000 200.00 INE774D07IR0 MAHINDFRA 9.48% 23-Oct-14 99.9266 9.4900 250.00 INE155A08142 TATA MOTORS LIMITED 9.15% 03-Jun-15 99.7279 9.4300 150.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.90% 17-Jun-15 99.7279 10.1700 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.29% 25-Jun-15 99.2250 9.2000 250.00 INE013A07WJ7 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 09-Jul-15 116.2060 0.0000 1.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.2763 9.3000 250.00 INE013A07OX5 RELIANCE CAPITAL LTD NIFTY 03-Sep-15 156.6850 0.0000 2.50 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3017 9.2100 750.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 98.9628 9.1100 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.4091 9.3100 750.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.2330 9.2900 1000.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.6090 8.9100 38.80 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 99.8672 9.2300 100.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.7972 9.4100 400.00 INE721A07GL4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.72% 24-Sep-16 101.2411 10.0100 100.00 INE907I07067 KUMAR URBAN DEVELOPMENT PVT LTD - 27-Mar-17 101.5000 - 12.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.5826 10.0100 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.9902 9.4600 100.00 INE721A07BJ9 SHRIRAM TRANSPORT FINACE CO LTD 10.50% 13-Sep-17 5.0786 0.0000 1250.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD 8.65% 08-Oct-17 99.6045 8.7800 5.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.3800 9.2000 20.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.3237 9.5400 500.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 108.3700 9.7200 2.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.2000 5.5200 2.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 107.8500 0.0000 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 107.5000 0.0000 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 99.3389 9.3200 27.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 100.9259 12.7200 5.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.4500 9.4300 2300.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 101.7500 0.0000 0.50 INE941D07133 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 8.45% 12-Jun-23 92.7070 9.7100 100.00 INE975G08041 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK LTD 11.50% 04-Feb-24 101.0000 11.3300 2.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.5000 9.6400 100.00 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.2500 9.1000 18.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 109.4676 7.4000 50.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 111.0819 7.4100 293.20 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 104.0500 0.0000 5.00 NSE === INE013A07UQ6 RELIANCE CAPITAL LIMITED INDEX 08-Aug-14 111.0000 0.0000 2.00 INE357L07085 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT. LTD. RESET 05-Sep-14 131.0000 0.0000 1.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.9967 8.8000 1000.00 INE001A07JJ9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.52% 12-Sep-14 99.9967 9.1562 500.00 INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 100.0588 8.7000 250.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 99.9042 9.5093 400.00 INE001A07JM3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 03-Oct-14 99.9042 9.1500 400.00 INE296A07823 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.57% 10-Oct-14 99.9483 9.1500 250.00 INE860H07268 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 13-Oct-14 99.9765 9.1500 300.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8688 9.2259 6050.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8688 8.9000 6050.00 INE774D07IN9 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.55% 16-Oct-14 99.9423 9.1500 250.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.1008 9.4933 250.00 INE115A07CN4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-14 100.1008 9.1500 250.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.8702 9.4876 400.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.8702 9.1500 400.00 INE774D07IR0 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL 9.48% 23-Oct-14 99.9266 9.1500 250.00 INE587B07TF2 GE CAPITAL SERVICES INDIA 9.90% 23-Oct-14 100.0726 9.1801 128.00 INE057O08018 OPELINA FINANCE AND INVESTMENT LTD - 19-Nov-14 100.1872 12.0000 410.00 INE804I07DG8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Jan-15 143.0000 0.0000 1.00 INE667F07CM5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 28-May-15 100.5851 8.9514 200.00 INE667F07CM5 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.27% 28-May-15 100.5851 9.5500 200.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.7279 9.4600 150.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 17-Jun-15 99.7279 10.2000 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.2250 9.1500 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3224 9.2474 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3224 9.2500 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.7610 8.2099 1.30 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 26-Oct-15 155.0000 0.0000 1.00 INE013A07PV6 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 26-Nov-15 155.0000 0.0000 3.50 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2411 9.3000 850.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2774 9.2700 850.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 10.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.35% 29-Jan-16 100.4888 8.9200 150.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.35% 29-Jan-16 100.4888 8.9200 150.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 98.9628 9.1000 500.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 98.5725 9.4620 1000.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 98.5725 9.4621 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4091 9.3100 1200.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4231 9.3000 100.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.1383 9.0000 250.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.1383 9.0000 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.2330 9.3000 1250.00 INE148I07696 INDIABULLS HOUSING FINANCE LTD 10.35% 27-Jun-16 99.7281 - 590.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.6090 8.9000 50.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.8701 9.0000 100.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.8701 9.0000 100.00 INE115A07FM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 28-Jul-16 100.0000 - 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9800 - 1340.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.7972 - 400.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.8467 - 170.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.4788 9.1000 200.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 14-Sep-16 100.8262 8.9200 200.00 INE261F09GP7 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 14-Sep-16 100.8262 8.9200 200.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.0711 10.2294 1000.00 INE514E08CV1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 10.30% 23-Sep-16 100.0711 8.9500 1000.00 INE721A07GK6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.72% 24-Sep-16 101.2411 10.0000 100.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.7500 9.3300 200.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1212 9.4434 300.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.1212 8.9001 300.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.3500 9.3600 1.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.5510 9.0500 150.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.5510 9.0500 150.00 INE476M07032 LT HOUSING FINANCE LIMITED 9.20% 10-Jul-17 99.9401 9.6800 500.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.5826 - 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.9902 9.4500 100.00 INE037E08052 TATA TELESERVICES LIMITED 11.00% 28-Jul-17 100.6842 10.6800 2.00 INE721A07BJ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.50% 13-Sep-17 5.0786 9.8850 1250.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 100.7354 10.6100 900.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 99.2200 9.1100 2.50 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 100.2549 - 14.80 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.4700 9.3429 590.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.6445 9.3200 2.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.1500 9.2600 20.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.7407 9.3500 100.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.7800 9.8100 15.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.3940 9.5000 1250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.3588 9.5100 750.00 INE514E08DL0 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.45% 22-Jan-19 100.2959 9.3300 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.6301 9.3600 693.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.5739 9.3800 150.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.2800 - 200.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 98.8578 9.5700 120.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.0722 - 100.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 99.9615 - 100.00 INE121E07254 JSW ENERGY LIMITED 9.60% 30-Sep-19 99.1733 10.4000 1050.00 INE976I08110 TATA CAPITAL LIMITED 9.95% 24-Dec-19 99.2925 10.0900 20.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.0200 10.5600 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.2900 9.3300 69.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.2400 9.3500 25.00 INE020B08591 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.48% 10-Aug-21 100.6500 9.3500 3.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6000 9.4263 6430.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.5000 9.4449 3950.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 100.0726 9.1801 70.00 INE121H08032 IL & FS FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.15% 29-Jun-22 103.1000 9.5600 20.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 99.9500 9.4000 2.00 INE941D07133 RELIANCE PORTS TERMINALS LTD. 8.45% 12-Jun-23 92.7070 9.7000 100.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 95.8000 9.2000 10.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 101.9069 7.7061 100.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 104.8901 7.4200 100.00 INE053F07611 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.35% 21-Nov-23 105.3220 7.5000 250.00 INE787H07388 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.16% 31-Mar-24 104.3155 7.5000 8.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 101.8050 - 50.00 INE752E07JX0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-24 100.8900 9.1500 50.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 110.6200 - 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.6000 9.8100 1.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.2500 - 18.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 100.2500 - 10.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 100.4500 - 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 100.0000 - 400.00 INE013A07A66 RELIANCE CAPITAL LIMITED 9.42% 04-Aug-24 100.0000 - 150.00 INE039A09NL3 IFCI LIMITED 10.75% 01-Aug-26 103.6100 10.0100 0.50 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 100.0200 8.1500 110.00 INE206D08196 NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA 9.18% 23-Jan-27 101.5813 9.1600 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 104.7102 7.5000 62.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.7000 9.2500 500.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.5751 9.2600 500.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 109.4676 7.4000 50.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 111.0819 7.4000 293.20 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 95.5500 9.3900 2.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 101.5100 9.1600 100.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.4127 9.4800 6.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 