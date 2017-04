Aug 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5076.30 NSE 24886.50 ============= TOTAL 29962.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 26-Aug-14 100.0127 9.0600 300.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 09-Jan-15 99.9248 9.7100 50.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.3730 9.5700 100.00 INE756I07233 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 9.50% 22-Dec-15 99.9752 9.3400 50.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.2228 9.0600 50.00 INE650A09058 STATE BANK OF INDIA 8.70% 28-Mar-16 99.2823 9.1300 900.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 9.40% 19-Jul-16 100.8185 8.9100 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 99.7783 9.2800 350.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.5456 8.7900 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.7469 8.9800 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 99.6144 9.2500 300.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 99.1595 8.9700 56.30 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.8620 9.5100 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3297 9.2600 620.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.2049 9.0900 100.00 INE514E08CD9 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 98.3029 9.3300 50.00 INE001A07LJ5 HDFC LTD 8.58% 08-May-18 97.2616 9.4600 500.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 105.2000 11.2100 6.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.7000 10.8800 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.6000 7.2700 9.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 100.1565 12.8600 5.00 INE053F09HT8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.55% 08-Nov-21 99.9355 7.5500 35.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.20% 25-Jan-22 104.4345 7.3900 500.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.1670 7.4200 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.5000 9.4500 500.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENTCORP 7.34% 16-Feb-23 96.9000 7.8400 20.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 95.0431 9.8100 30.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LTD - 12-Nov-23 102.0000 7.6900 20.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 110.6200 10.0100 2.00 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.1500 9.1200 6.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.1000 9.1800 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.3000 9.3100 1.00 INE031A09FG6 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.16% 22-Dec-26 104.9000 7.5300 5.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 108.5509 7.4600 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 111.7633 7.4900 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.9000 10.6500 4.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 104.8000 9.9600 5.00 NSE === INE115A07BE5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 26-Aug-14 100.0127 8.7000 300.00 INE121A07FT2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 10.30% 17-Sep-14 100.0681 8.8763 200.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8636 9.2819 1300.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8636 8.9500 1300.00 INE057O08018 OPELINA FINANCE AND INVESTMENT LTD - 19-Nov-14 100.1820 12.0100 240.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.9248 9.4500 650.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.9891 9.5512 600.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.9638 9.6494 250.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.9638 9.3000 250.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.3730 9.4500 100.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.7663 9.4100 50.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.7663 9.4100 50.00 INE055A08011 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.80% 26-Jun-15 100.6719 10.4800 500.00 INE742F07197 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Sep-15 99.9625 - 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.3017 9.2500 250.00 INE756I07233 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.50% 22-Dec-15 99.9752 9.5000 50.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.2228 9.2500 550.00 INE020B07CL8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.85% 14-Mar-16 98.2415 9.2345 500.00 INE650A09058 STATE BANK OF INDIA 8.70% 28-Mar-16 99.2823 9.1200 650.00 INE001A07LI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.60% 07-May-16 98.5924 9.4500 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4352 9.3100 50.00 INE514E08CN8 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.87% 16-May-16 98.0259 9.0900 150.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 98.6991 9.5200 100.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.3404 9.1000 150.00 INE774D07JO5 MAHINDRA MAHINDRA FINANCIAL - 27-Jun-16 99.9752 9.2800 730.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.2169 9.1500 150.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.6190 8.9000 11.30 INE192L07128 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD 0.00% 10-Jul-16 113.9126 12.0600 550.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.8185 8.9000 100.00 INE115A07FM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 28-Jul-16 100.0000 - 850.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.7783 - 350.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 100.4087 9.1600 150.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.5661 11.1900 35.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.5467 9.4255 400.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4755 9.2548 40.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2985 9.5008 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2985 9.5000 100.00 INE053F09EM0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.81% 07-Jun-17 102.5456 8.9600 100.00 INE752E07JQ4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-17 100.7469 8.9700 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.6144 9.2500 350.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 99.1595 8.9600 56.30 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.5220 - 250.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.8620 9.5000 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3297 9.2500 300.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.2049 9.1000 100.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 98.3029 9.3000 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.5604 9.4000 200.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.5604 9.4000 100.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 98.5584 9.2200 250.00 INE094A07053 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.77% 13-Mar-18 98.5584 9.2200 250.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 98.5191 9.3000 50.00 INE752E07GU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 29-Mar-18 98.5191 9.3000 50.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.9400 9.4300 100.00 INE115A07DR3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 09-Apr-18 98.7232 9.5000 50.00 INE001A07LJ5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.58% 08-May-18 97.2616 9.4500 500.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 105.4300 9.5600 1.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.1500 9.7120 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2778 9.4000 607.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2778 9.4000 250.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 98.3418 9.3200 50.00 INE752E07KD0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-18 98.3418 9.3200 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.8993 9.3800 50.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.8993 9.3800 50.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.1500 9.6980 3.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.0900 9.2600 30.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.95% 06-Jan-19 103.8300 9.8000 3.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 12-Jan-19 99.3500 9.5500 2.00 INE053F09FU0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.55% 15-Jan-19 98.0557 9.2900 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.7551 9.3800 50.00 INE202B07AU7 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 04-Jun-19 101.7047 - 1050.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7000 9.3500 781.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.5739 9.3800 400.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.0067 9.5300 128.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 99.4600 - 2.00 INE069R07018 SPRIT TEXTILES PRIVATE LIMITED 12.55% 20-Jul-19 100.5825 - 500.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0153 9.3750 5.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0000 - 102.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.7700 - 150.00 INE039A09LB8 IFCI LIMITED 9.40% 30-Nov-19 95.5000 10.5200 0.60 INE134E07497 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-20 101.2363 9.3700 50.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.2500 9.3400 17.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.0863 9.3700 150.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 104.4345 7.4000 500.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.1670 7.4300 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9900 9.3600 85.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 102.7600 7.4400 1.00 INE895D08493 TATA SONS LIMITED 9.70% 16-Aug-22 100.9600 9.5300 50.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.0000 9.3000 26.00 INE523E08NH8 L T FINANCE LTD 9.80% 21-Dec-22 101.0500 9.6000 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.7809 9.8104 40.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 95.0431 8.9500 30.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 92.3000 9.3700 2.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED - 25-Jul-23 99.9998 - 1000.00 INE020B07HO1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.01% 24-Sep-23 102.5595 7.6058 100.00 INE031A07907 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.14% 25-Oct-23 103.6000 7.5700 5.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 101.8250 - 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.1000 - 100.00 INE690F07032 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.80% 08-Jul-24 100.0100 - 20.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES PVT LTD 11.75% 09-Jul-24 110.6200 - 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.4600 9.8500 1001.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 100.2700 - 101.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.1500 - 6.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 95.4000 9.4400 1.00 INE848E07468 NHPC LIMITED 8.78% 11-Feb-26 96.5435 9.2600 100.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.5928 9.3000 3.50 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 99.4383 7.4000 1.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 97.5600 9.1000 172.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 103.0000 7.8900 520.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 107.6500 7.5000 100.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 110.7000 7.3950 13.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 110.0627 7.3900 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 95.1000 7.9000 100.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 111.4500 8.0000 0.80 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 112.3229 7.5200 20.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 111.3252 7.5200 250.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6400 10.9000 4.00 INE020B07HS2 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 107.4717 7.5700 1.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 104.8800 9.7900 19.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.4131 9.4800 16.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com