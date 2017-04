Aug 8 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5567.50 NSE 36885.90 ============= TOTAL 42453.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE245A08042 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN - 21-Aug-72 100.7021 12.7500 4.00 INE008A08U68 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 31-Dec-99 97.4700 9.3600 5.00 INE144H07BC4 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 28-Aug-14 126.7828 0.0000 50.00 INE144H07BF7 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 04-Sep-14 140.3136 0.0000 52.50 INE774D07HO9 M 10.00% 05-Dec-14 100.0234 9.5900 1000.00 INE909H07727 TATA MOTOR FINANCE LTD 10.40% 22-May-15 100.3539 9.8000 100.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 99.9773 9.2100 750.00 INE514E08BR1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 17-Oct-15 99.7490 8.6800 750.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.7397 8.9900 500.00 INE650A09058 STATE BANK OF INDIA 8.70% 28-Mar-16 104.4100 7.2100 46.00 INE752E07IB8 POWER FINANCE CORP. LTD 9.64% 31-May-16 102.6400 7.5900 27.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.0562 10.0800 500.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LTD 8.14% 06-May-18 99.6999 8.2200 600.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 101.3700 9.3800 70.00 INE667A09144 SYNDICATE BANK RESET 12-Jan-19 101.4500 11.2500 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.5359 9.4000 200.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 98.7462 9.5700 100.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 104.0500 0.0000 4.00 INE081A08173 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 11-May-21 101.6500 12.6700 0.50 INE245A08034 NATIONAL HOUSING BANK RESET 02-Jun-21 111.7449 7.3400 2.50 INE121A08NT4 TATA POWER LIMITED 12.90% 26-Jul-21 107.5000 0.0000 3.00 INE134E07133 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.09% 25-Nov-21 103.9750 7.4700 7.40 INE906B07CA1 IDBI BANK LIMITED 8.20% 25-Jan-22 100.8200 9.3100 6.00 INE053F07520 ICICI BANK LIMITED 8.00% 23-Feb-22 26.7000 10.2100 40.60 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.4500 9.4700 400.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 100.5043 9.6000 150.00 INE020B07HU8 POWER GRID CORP. LTD 8.18% 11-Oct-23 100.9423 9.0200 30.00 INE975G08041 TATA STEEL LIMITED 11.50% 04-Feb-24 107.8500 0.0000 1.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 100.0000 9.1500 80.00 INE557F07157 SYNDICATE BANK 8.68% 24-Mar-29 99.9500 9.4000 2.00 INE090A08TM3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION - 27-Mar-29 105.5634 7.3200 35.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 110.7020 7.3300 50.00 NSE === INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.3500 9.3100 3.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 100.4966 9.2800 50.00 INE134E07463 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.92% 22-Nov-33 110.7400 7.9500 0.80 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 100.6400 10.9000 16.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.5300 9.4600 10.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.9000 12.8800 1.50 INE020B08575 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.43% 10-Aug-14 100.0048 8.5500 1200.00 INE722A07232 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 11.50% 25-Aug-14 100.0942 9.1000 285.70 INE144H07BC4 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 28-Aug-14 126.8519 7.5200 50.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.9856 9.2829 900.00 INE043D07CF8 IDFC LIMITED 9.44% 29-Aug-14 99.9856 8.9000 900.00 INE144H07BF7 DEUTSCHE INVESTMENTS INDIA PVT LTD RESET 04-Sep-14 140.4165 10.6800 52.50 INE357L07085 NOMURA CAPITAL (INDIA) PVT. LTD. RESET 05-Sep-14 131.0000 0.0000 1.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.38% 15-Sep-14 99.9945 9.0508 1250.00 INE261F09GQ5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.38% 15-Sep-14 99.9945 8.7000 1250.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 99.9031 9.1021 133.00 INE134E08BR8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.45% 17-Sep-14 99.9031 8.7500 133.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.0540 8.8182 2.00 INE115A07BN6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 26-Nov-14 99.9902 9.2100 3.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.9963 9.5086 1000.00 INE115A07DE1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.37% 30-Nov-14 99.9963 9.2100 1000.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 100.0234 9.3000 1000.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.38% 16-Jan-15 99.9164 9.3323 1000.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.38% 16-Jan-15 99.9164 9.1000 1000.00 INE804I07DG8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 19-Jan-15 143.0000 0.0000 1.00 INE115A07BW7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 23-Jan-15 99.9453 9.3400 4.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.0316 9.3500 50.00 INE115A07FF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 27-Mar-15 99.8748 9.5402 430.00 INE115A07FF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 27-Mar-15 99.8748 9.3800 430.00 INE909H07727 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 22-May-15 100.3539 9.7000 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.1415 9.0800 5.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 99.9773 9.2000 1500.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 99.9773 9.2397 750.00 INE136E07NF5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Jul-15 124.0900 2.4257 7.50 INE261F09HF6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.40% 31-Jul-15 100.2874 9.0700 19.00 INE514E08BR1 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 17-Oct-15 99.7490 9.2000 750.00 INE013A07PL7 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 26-Oct-15 155.0000 0.0000 1.00 INE691I07604 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE - 18-Nov-15 100.0000 - 500.00 INE261F09HY7 NABARD 8.83% 21-Nov-15 99.7397 9.2000 500.00 INE013A07PV6 RELIANCE CAPITAL LIMITED NIFTY 26-Nov-15 155.0000 0.0000 3.50 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 10.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 97.1000 9.9900 1.00 INE650A09058 STATE BANK OF INDIA 8.70% 28-Mar-16 99.2823 9.1200 250.00 INE160A09140 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 08-Apr-16 99.8028 9.1200 137.00 INE160A09140 PUNJAB NATIONAL BANK 8.95% 08-Apr-16 99.8028 9.1200 137.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 98.9308 9.4324 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4774 9.2700 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4774 9.2700 250.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 101.0169 8.9499 50.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-16 101.0169 8.9500 50.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 135.6509 9.5000 250.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 135.6509 9.5000 250.00 INE310L07167 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-16 101.3351 9.5286 68.80 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.2881 9.2700 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.2881 9.2700 250.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 101.1396 9.1468 2.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.5182 8.9499 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.5182 8.9500 50.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 100.4927 9.2300 3.00 INE310L07175 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-16 101.3937 9.5296 34.40 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.8117 - 1850.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.8117 - 1700.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.7814 - 114.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.0562 8.9000 1000.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.0562 10.0669 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8375 9.3100 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8375 9.3100 50.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 99.3373 9.1500 50.00 INE752E07GH9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-17 99.3373 9.1500 50.00 INE134E08727 PFC 9.60% 16-May-17 100.0000 9.5600 2.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 99.9049 - 400.00 INE439Q07015 BCIL ZED RIA PROPERTIES PVT LTD 18.00% 01-Jul-17 100.1626 - 10.00 INE568Q07045 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Aug-17 100.7668 10.8222 500.00 INE310L07316 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-17 102.0851 9.5861 11.70 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.9419 9.5050 100.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 98.9419 9.5050 100.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.7000 9.3600 600.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.6999 9.1000 600.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.9046 9.3464 2.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 105.6119 9.5050 50.00 INE001A07EC5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 11.25% 04-Sep-18 105.6119 9.5000 50.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 104.8400 9.5000 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.3700 9.3700 204.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.8167 9.4050 100.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.8167 9.4050 100.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 105.8300 9.5000 6.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.7222 9.3850 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.7222 9.3850 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.7062 9.3600 50.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.3939 9.5000 750.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.65% 17-Jan-19 100.3939 9.5000 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.7657 9.3800 2.00 INE691A09151 UCO BANK 9.75% 22-Apr-19 101.4500 9.3400 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.5746 9.3800 522.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.5359 9.3900 100.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 98.7462 9.6000 110.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 100.3780 - 50.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0000 - 9.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.7700 - 240.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 97.4700 9.3600 5.00 INE516L07029 TATA BLUESCOPE STEEL LIMITED 10.75% 27-Sep-19 108.7372 11.0000 600.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.7900 9.3200 2.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 100.2090 9.8200 150.00 INE202B07AI2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 30-Apr-21 100.9500 - 50.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.5400 10.7200 6.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.1633 9.3550 113.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.6200 7.3500 9.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.4500 9.4536 1158.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.4500 9.4535 750.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.9007 9.9300 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.9007 9.9300 50.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 100.5043 9.5954 150.00 INE850K07016 TRIF AMRITSAR PROJECTS PVT LTD 12.40% 15-Oct-22 100.9832 12.0050 300.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 97.7277 9.8300 100.00 INE020B08849 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.06% 31-May-23 92.3400 9.3600 20.00 INE425L07015 INTIME PROPERTIES LIMITED - 25-Jul-23 100.0001 - 1400.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 100.8000 9.7000 4.00 INE043D07GR4 IDFC LIMITED 9.18% 11-Jun-24 100.7000 - 2.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.1300 - 1.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 98.2400 9.4000 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.1500 9.5700 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 100.0000 - 1600.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED SR- DAU14LB 9.15% 06-Aug-24 100.0000 - 800.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 98.3000 9.4400 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.2500 9.4600 1.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.0600 9.2900 75.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 99.7771 9.2600 100.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 100.0000 10.1300 200.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 107.6900 7.5000 100.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 110.7000 7.3950 14.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE