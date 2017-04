Aug 11 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3057.80 NSE 17652.60 ============= TOTAL 20710.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE958G07569 RELIGARE FINVEST LTD 12.25% 23-Sep-14 100.2270 9.6700 4.60 INE958G07577 RELIGARE FINVEST LTD 12.15% 23-Sep-14 100.2150 9.6800 2.20 INE296A07831 BAJAJ FINANCE LTD 0.00% 10-Oct-14 118.1554 0.0000 250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2223 9.3100 500.00 INE261F09IH0 NABARD 9.10% 01-Mar-16 100.0815 8.9700 1.00 INE650A09058 STATE BANK OF INDIA 8.70% 28-Mar-16 99.2843 9.1300 50.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 100.1147 10.2600 5.00 INE958G08922 RELIGARE FININVES LTD 13.00% 30-May-17 97.7442 - 2.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 97.8600 10.2500 1.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION 10.95% 06-Jan-19 103.9000 9.7800 1.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.3500 9.1800 1.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 98.8568 9.5500 425.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 104.0000 0.0000 1.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 60.8322 8.6800 4.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.3671 10.8900 3.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.7416 7.3200 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6400 9.4300 208.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 100.2000 10.3500 176.00 INE268A07137 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.2287 9.5400 250.00 INE268A07129 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.24% 20-Dec-22 98.2499 9.5400 250.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 106.2000 8.9800 1.00 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.9500 9.1500 10.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 100.0000 9.1500 550.00 INE043D07GS2 IDFC LIMITED 9.30% 07-Aug-24 100.0000 9.3000 12.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.9500 9.3000 41.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP. 9.03% 22-Mar-28 101.7000 8.8100 2.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 107.4699 7.3900 100.00 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.9000 9.0400 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 99.8607 7.4100 120.00 INE013A07A74 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 22-Jan-33 102.0000 0.0000 58.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED - 21-Aug-72 101.1500 3.5500 3.00 INE511C08878 MAGMA FINCORP LIMITED 12.10% 20-May-99 100.0000 12.0900 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA - 31-Dec-99 100.0000 11.0000 10.00 NSE === INE121A07DQ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-14 100.0188 9.1000 500.00 INE296A07799 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 24-Sep-14 119.5616 8.6501 100.00 INE115A07EL4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.65% 10-Oct-14 99.9527 9.2000 250.00 INE296A07831 BAJAJ FINANCE LIMITED 0.00% 10-Oct-14 118.1554 9.2500 250.00 INE881J07CR3 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 11.00% 23-Oct-14 99.9667 10.2950 20.00 INE667F07709 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 04-Dec-14 130.7179 9.8128 150.00 INE667F07709 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE 0.00% 04-Dec-14 130.7179 9.5000 150.00 INE149A07188 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.04% 28-Apr-15 100.2059 9.6500 50.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.2451 9.1822 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.2451 9.1286 250.00 INE090A08EM5 ICICI BANK LTD, 7.45% 29-Jun-15 96.2600 12.3959 6.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.1135 9.1000 4.00 INE306N07344 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.93% 31-Jul-15 100.2673 9.6135 100.00 INE306N07344 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.93% 31-Jul-15 100.2673 9.6000 100.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1060 9.4759 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1060 9.4700 50.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0891 9.2512 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.0891 9.2500 250.00 INE245A07317 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-15 99.2270 9.8850 50.00 INE090A08FQ3 ICICI BANK LIMITED 7.50% 28-Sep-15 95.4000 12.4000 5.00 INE347N07025 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 3.00% 30-Sep-15 123.2405 11.0030 60.00 INE650A09058 STATE BANK OF INDIA 8.70% 28-Mar-16 99.2843 9.1200 50.00 INE896L07017 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 12.25% 23-May-16 100.8500 11.6200 150.00 INE535H07217 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 10.25% 11-Jun-16 100.0374 10.1250 150.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9800 - 200.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.0300 - 900.00 INE245A07325 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 9.15% 17-Sep-16 98.5380 9.9330 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.9838 9.4140 150.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.9838 9.4140 150.00 INE115A07ER1 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.84% 29-Nov-16 100.5579 9.5000 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 100.3808 9.5000 600.00 INE511C07169 MAGMA FINCORP LTD. 11.50% 14-Dec-16 102.1817 10.3400 100.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.4165 9.4471 500.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.4165 9.4463 500.00 INE001A07CJ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 16-May-17 100.1147 10.2500 5.00 INE759E07095 LT FINCORP LIMITED BR - 10-Jul-17 99.9378 9.7050 260.00 INE691I07695 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.45% 31-Jul-17 100.0000 - 50.00 INE192L08027 JSW TECHNO PROJECTS MANAGEMENT LTD - 17-Aug-17 103.9347 12.0950 200.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.8466 8.9914 750.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.8466 9.3000 750.00 INE090A08MT3 ICICI BANK LIMITED 10.00% 10-Nov-17 99.9000 10.0000 0.60 INE121A08MC2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.75% 21-Nov-17 106.6939 10.2000 100.00 INE530L07012 EDELWEISS HOUSING FINANCE LTD 11.00% 04-Dec-17 99.9170 10.9650 80.00 INE001A07DB9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 10-Dec-17 97.8600 10.2500 1.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0000 11.1119 1.00 INE121A08LZ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 12.25% 01-Aug-18 106.1811 10.2730 50.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2781 9.4000 495.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2781 9.4000 400.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 101.0112 9.3700 300.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 100.7924 9.3400 37.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.8137 9.3400 113.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.7087 9.3700 50.00 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.2200 9.9681 9.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.7886 9.3700 250.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.7886 9.3700 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.2311 8.9400 616.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.6290 9.3650 50.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 98.7455 9.6000 102.00 INE721A07HP3 STFC LTD - 19-Jul-19 100.4312 - 200.00 INE756I07423 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.56% 31-Jul-19 100.0000 - 50.00 INE976I08110 TATA CAPITAL LIMITED 9.95% 24-Dec-19 100.2800 9.8500 40.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.7900 9.3200 6.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.0700 9.3600 2.00 INE514E08936 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.15% 08-Mar-21 99.4500 9.2400 26.00 INE202B07AI2 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 10.70% 30-Apr-21 102.2000 - 100.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.3671 10.7500 2.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.3800 9.3100 182.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.6930 9.8936 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6600 9.4100 1298.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6300 9.4198 650.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.0395 9.9000 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.0395 9.9000 50.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 100.8016 9.5404 50.00 INE700N08015 RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT 10.25% 20-Feb-24 104.2000 9.7400 1.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.2000 - 8.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.3000 9.8900 1.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.9500 - 10.00 INE043D07GS2 IDFC LIMITED 9.30% 07-Aug-24 100.0000 - 967.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 91.2187 9.2350 50.00 INE134E08DU8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.45% 01-Sep-26 101.6000 9.2200 75.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 104.6300 7.6000 5.00 INE310L07AC5 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.63% 20-Aug-28 103.8468 10.4200 85.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 108.0505 7.6000 2.00 INE752E07JA8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-30 100.7000 9.2550 50.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.6000 - 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA - 31-Dec-99 100.0000 - 1820.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 