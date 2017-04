Aug 12 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5699.00 NSE 42571.00 ============= TOTAL 48270.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE175K07380 MORGAN STANLEY INDIA CAPITAL PVT RESET 06-Sep-14 139.6644 0.0000 106.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 09-Jan-15 99.9222 9.7200 50.00 INE053F09GE2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-15 99.1596 9.4200 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1035 9.4800 50.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.2611 9.1800 250.00 INE001A07KK5 HDFC LTD 9.35% 04-Mar-16 99.7058 9.4900 250.00 INE137K08016 HPCL MITTAL ENERGY LTD 0.00% 10-Jun-16 83.6229 10.2600 85.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.74% 15-Jul-16 100.3508 9.5100 90.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED - 08-Aug-16 100.0000 8.9000 2500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4587 9.2700 100.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.70% 16-May-17 100.4325 9.4800 100.00 INE958G08922 RELIGARE FININVES LTD 13.00% 30-May-17 99.5000 - 1.00 INE138A07058 PENINSULA LAND LTD 13.75% 28-Jun-17 99.9000 - 1.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.3354 10.1000 440.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 99.6000 9.3900 1.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.9571 9.3400 100.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.6475 9.3600 200.00 INE721A08AD2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 28-May-20 99.5000 10.8500 50.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 100.7704 9.1100 150.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORP. 9.57% 31-May-21 102.3169 9.1000 500.00 INE134E08925 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 31-May-21 97.4000 9.3700 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.9500 0.0000 2.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.1900 9.3600 16.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 100.5847 12.8500 14.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.3950 7.4000 4.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6200 9.4300 222.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8000 9.3800 1.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LIMITED 9.48% 31-Jan-24 102.0500 9.1500 7.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 12-Jun-24 101.0600 10.5100 24.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 101.0700 10.5100 95.00 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.9500 9.1500 10.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0000 11.0000 206.00 INE134E07208 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.30% 01-Feb-27 107.1920 7.4000 5.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.6180 7.4000 8.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 106.1506 7.5300 2.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 108.1888 7.5000 2.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 95.7000 9.3800 1.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2000 2.6600 4.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 1.00 NSE === INE121A07DQ3 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 22-Aug-14 100.0256 8.6982 50.00 INE043D07FF1 IDFC LIMITED 10.23% 12-Sep-14 100.0942 8.7000 250.00 INE121E07155 JSW ENERGY LIMITED 9.20% 30-Sep-14 99.8839 9.6900 1200.00 INE749A07243 JINDAL STEEL & POWER LIMITED 8.50% 03-Dec-14 99.7024 9.3000 250.00 INE438A08027 APOLLO TYRES LIMITED 9.70% 16-Dec-14 100.1112 9.6300 1000.00 INE804I07CH8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 23-Dec-14 183.3260 10.7500 5.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 99.9222 9.4500 50.00 INE261F09HB5 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.38% 16-Jan-15 100.0020 8.9000 50.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 105.9642 9.3998 10.00 INE465A07030 BHARAT FORGE LIMITED 10.75% 22-Mar-15 100.1611 10.1900 593.30 INE347N07017 GRAND VIEW ESTATES PRIVATE LIMITED 3.00% 30-Mar-15 123.2637 11.0100 450.00 INE568Q07011 INCLINE REALTY PRIVATE LIMITED 10.85% 21-Apr-15 100.1455 10.8500 1000.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0738 9.2245 250.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0738 9.1100 250.00 INE909H07727 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 22-May-15 100.2674 9.9059 100.00 INE909H07727 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 22-May-15 100.2674 9.7999 100.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.2601 9.1634 250.00 INE134E08FU3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.29% 25-Jun-15 99.2601 9.1100 250.00 INE511C07268 MAGMA FINCORP LTD. 11.00% 07-Aug-15 100.7529 10.1518 300.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.1035 9.4700 50.00 INE136E07NI9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 24-Aug-15 123.2100 2.9847 19.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.2611 9.1800 500.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.2611 9.1800 250.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.2734 10.1300 1250.00 INE582L07039 TATA HOUSING DEVELOPMENT CO LTD 10.30% 23-Nov-15 100.1310 10.1000 1000.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 73.50 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.4815 9.2610 40.00 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.8676 10.2500 10.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.7058 9.4700 250.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 99.5593 9.1920 20.00 INE008A08I56 IDBI BANK LTD OMNI 8.00% 08-Mar-16 97.6200 9.4600 1.00 INE813A07049 MAHINDRA LIFESPACE DEVELOPERS LTD 0.00% 04-Apr-16 114.5659 10.9900 150.00 INE053F09GF9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.20% 27-Apr-16 99.1596 8.7300 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4789 9.2700 250.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.4789 9.2700 250.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 83.6229 10.2500 100.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 135.6946 9.5000 500.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 135.6946 9.4956 250.00 INE121A07HT8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.89% 24-Jun-16 99.8891 - 70.00 INE148I07696 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-16 99.7316 - 69.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.3508 9.5000 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.7437 - 45.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.6690 - 69.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.0100 - 11100.0 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.0246 - 9250.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED - 08-Aug-16 100.0000 - 2500.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.0393 - 95.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.9988 9.4064 150.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.7966 9.2500 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.7966 9.2500 250.00 INE134E08AA6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.90% 22-Mar-17 100.9300 9.4300 1.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4587 9.2600 350.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.3469 9.3100 250.00 INE115A07CI4 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 16-May-17 100.4325 9.4700 100.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.2400 9.4000 1.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 99.9149 - 100.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 99.9149 - 100.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 99.9113 - 44.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.3354 - 440.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.3360 - 60.00 INE804I07SK8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Jul-17 100.7630 11.5000 4.50 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 98.3335 9.3108 44.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.6007 9.3871 5.00 INE155A08126 TATA MOTORS LIMITED 9.45% 29-Mar-18 99.0233 9.7771 44.00 INE896L07066 INDOSTAR CAPITAL FINANCE PVT LTD 11.15% 06-Jun-18 100.0100 11.1082 1.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.9571 9.3300 250.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 97.9571 9.3300 150.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.2700 9.3700 20.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 105.0000 9.4600 4.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2448 9.4100 329.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.8214 9.2500 13.80 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.8238 9.3600 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.8238 9.3600 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.8000 9.3192 104.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.6475 9.3600 100.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 98.8563 9.5700 167.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0000 - 50.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 103.4000 9.6000 3.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.6500 9.3500 7.00 INE155A08043 TATA MOTORS LIMITED 9.90% 07-May-20 100.7500 9.7000 150.00 INE721A08AD2 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 28-May-20 101.6200 10.3500 50.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 98.3500 8.1500 1.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.6500 9.5600 1.80 INE134E08DG7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.78% 15-Nov-20 97.1600 9.3800 3.00 INE053F09HO9 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.27% 10-May-21 100.7704 9.3106 150.00 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.3169 9.3020 500.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.2000 9.3500 9.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 101.7130 9.8896 50.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 102.8041 7.5800 150.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6500 9.4200 272.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.6500 9.4159 250.00 INE895D08477 TATA SONS LIMITED 9.70% 25-Jul-22 101.1500 9.4800 50.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 103.5000 9.2500 250.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.1200 9.3400 7.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.0000 1.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 107.0000 10.8600 57.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.2500 - 5.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.3200 9.8800 10.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.9500 - 10.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED SR- DAU14LB 9.15% 06-Aug-24 100.0100 - 200.00 INE043D07GS2 IDFC LIMITED 9.30% 07-Aug-24 100.0000 - 284.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0000 - 1511.00 INE134E08CP0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.80% 15-Jan-25 96.0000 9.4000 4.00 INE752E07KW0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-25 91.5800 9.1800 50.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 95.6500 9.4000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.9600 9.3600 15.00 INE090A08TM3 ICICI BANK LIMITED 0.00% 08-Mar-28 27.5050 - 40.60 INE053F09GX2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.79% 04-May-30 97.5000 9.2900 3.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 105.3945 9.2600 250.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 96.6700 9.4000 10.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.6000 - 6.50 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.4000 9.4827 6.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.8500 12.9000 1.00
===============================================================================================
NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange