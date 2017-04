Aug 13 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3745.60 NSE 30206.80 ============= TOTAL 33952.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE296A07781 BAJAJ FINANCE LTD 9.90% 24-Sep-14 100.0545 8.9800 250.00 INE660A07GP5 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 23-Oct-14 131.7974 0.0000 100.00 INE975F07CC3 KOTAK MAHINDRA INVESTMENTS LIMITED 10.50% 23-Oct-14 100.0665 9.7200 100.00 INE752E07IB8 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-16 100.9316 9.0200 35.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.3251 9.2700 500.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 99.8445 9.2400 150.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.0933 9.2100 335.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 101.5000 11.2000 5.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4129 9.2900 50.00 INE138A07058 PENINSULA LAND LTD 13.75% 28-Jun-17 100.6200 - 1.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 99.1585 8.9700 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3480 9.2500 50.00 INE013A07B24 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 28-Jan-18 100.0000 0.0000 6.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.20% 07-Feb-18 99.1034 9.4800 400.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.18% 12-Feb-18 99.0437 9.4800 444.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 104.4015 11.3300 0.50 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 66.7000 9.1300 11.50 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 99.5638 9.5300 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7593 9.3500 150.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0000 9.5000 150.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.1000 9.3600 1.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 100.3000 11.3000 0.50 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 99.7531 7.6600 12.40 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.1479 7.5300 100.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.8300 9.3900 250.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.4390 7.3100 80.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.4500 10.9500 298.00 INE535N08023 HARYANA VIDYUT PRASARAN NIGAM LTD 9.45% 23-Oct-24 100.8900 9.3100 2.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.0000 9.2000 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.9700 9.3600 24.60 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 105.5400 7.4000 2.30 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 105.7261 7.4000 3.30 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 112.2090 7.5400 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 111.8690 7.4600 21.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 104.1742 10.3200 1.00 INE787H07305 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.50% 23-Jan-99 110.2261 7.4800 0.50 NSE === INE438A08019 APOLLO TYRES LTD. 10.10% 30-Aug-14 100.0443 9.0373 1500.00 INE306N07419 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.92% 25-Sep-14 100.0639 8.1660 750.00 INE306N07419 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.92% 25-Sep-14 100.0639 8.6500 750.00 INE894F07618 INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LTD 10.50% 26-Sep-14 100.0139 9.5057 100.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.0689 8.9838 1350.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.0689 8.6500 1350.00 INE958G07379 RELIGARE FINVEST LIMITED 10.50% 30-Sep-14 99.9565 9.9296 45.00 INE102D08106 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 9.40% 25-Oct-14 117.5526 - 500.00 INE102D08106 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LIMITED 9.40% 25-Oct-14 117.5526 9.2000 500.00 INE976I07BD5 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.25% 12-Dec-14 100.0663 9.4000 100.00 INE804I07DF0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Feb-15 198.0050 0.0000 4.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 105.9735 9.3923 5.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1670 9.1655 250.00 INE043D07BV7 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 30-Jun-15 100.1670 8.9500 250.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.4922 8.8040 500.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.4922 8.8000 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2633 9.2800 1250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2633 9.2800 1250.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2636 9.2800 650.00 INE804I07IJ1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Dec-15 124.0290 0.0000 2.50 INE540B07038 RELIANCE MEDIAWORKS LIMITED 11.00% 01-Mar-16 100.8876 10.2400 10.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.6669 9.4499 100.00 INE115A07DU7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.64% 03-May-16 98.6669 9.4500 100.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 98.6676 9.5400 45.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.0382 9.0000 50.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.0382 9.0000 50.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.3574 9.0800 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.3251 9.2500 500.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.2015 9.1500 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.4324 9.4499 100.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.4324 9.4500 100.00 INE341E07274 MSRDC SR-11 13.50% 24-Jul-16 105.7500 10.0800 0.30 INE756I07449 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.38% 25-Jul-16 100.0000 - 290.00 INE115A07FM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 28-Jul-16 100.0000 - 550.00 INE115A07FM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 28-Jul-16 99.6924 - 70.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0000 - 1250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.8100 - 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.7586 - 100.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.7920 - 500.00 INE033L07967 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 9.55% 01-Aug-16 100.0000 - 500.00 INE261F09HN0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 01-Aug-16 100.4010 9.1600 50.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.0200 - 1550.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.0000 - 1250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.0595 - 1050.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.0382 - 100.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 101.3761 10.0000 0.50 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 15-Nov-16 110.0763 10.1071 40.00 INE183A07047 FINOLEX INDUSTRIES LIMITED 9.00% 31-Dec-16 100.7277 10.4753 125.00 INE283O07046 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 27-Jan-17 108.2456 12.8867 70.00 INE286K07021 TECHNO ELECTRIC & ENG. CO. LTD. 10.24% 28-Jan-17 99.1601 11.1665 125.00 INE750H07030 SAMVARDHANA MOTHERSON 0.00% 20-Feb-17 106.4273 12.2259 120.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4129 9.2800 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4137 9.2800 200.00 INE895D08428 TATA SONS LIMITED 9.87% 16-Apr-17 101.2500 9.2700 2.00 INE155A08076 TATA MOTORS LIMITED 10.00% 26-May-17 100.8645 9.5900 50.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 100.2321 - 70.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 98.1508 10.9490 120.00 INE785J07057 AVANTHA HOLDINGS LIMITED 13.00% 30-Jun-17 99.4302 - 120.00 INE752E07HF1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-17 99.1585 8.9600 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3480 9.2400 50.00 INE310L07290 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-17 102.0946 9.5392 10.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.0000 - 500.00 INE001A07JC4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-17 100.0895 9.4553 110.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 100.0194 9.2400 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.5513 9.0303 60.00 INE001A07DM6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 07-Feb-18 99.1034 9.4700 400.00 INE001A07KB4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 12-Feb-18 99.0437 9.4700 444.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.6000 9.3100 169.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.0500 9.2900 14.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 100.0000 12.1400 50.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.8438 9.3500 97.00 INE848E07302 NHPC LIMITED 8.85% 11-Feb-19 98.4825 9.2400 0.20 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 99.7500 - 152.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.8300 9.3111 153.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 98.8563 9.5700 6.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 99.9921 - 350.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 99.9921 - 150.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 100.0618 - 330.00 INE020B07ER1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.72% 04-Sep-19 97.2400 9.4200 10.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.1858 9.3500 214.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.2000 9.3500 10.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 100.6500 10.4100 4.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.2200 7.5074 140.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.8700 9.3747 2069.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.8900 9.3709 1100.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 103.2600 7.3500 80.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.0562 9.9000 250.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.3500 9.7000 6.00 INE694L07016 TALWANDI SABO POWER LIMITED RESET 09-Dec-23 99.5763 12.2300 250.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.2700 - 2.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 98.4600 - 2.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.3600 9.8800 10.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED SR- DAU14LB 9.15% 06-Aug-24 100.0000 - 206.00 INE043D07GS2 IDFC LIMITED 9.30% 07-Aug-24 100.0000 - 19.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 97.6000 - 409.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 100.0000 - 100.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.2390 9.2500 50.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.9500 9.3600 4.00 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 100.5880 9.3000 1.30 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 100.6432 9.2500 50.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 108.2100 7.4900 100.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 108.9936 7.4000 34.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 109.3790 7.4600 45.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.9900 10.0000 8.00 INE134E08DJ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.05% 15-Dec-30 97.5000 9.3400 2.00 INE031A07980 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-34 111.8807 7.5600 10.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 110.7233 7.5750 68.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.3300 - 90.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.3300 - 45.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.5000 9.4678 6.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange