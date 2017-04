Aug 14 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4191.50 NSE 32570.30 ============= TOTAL 36761.80 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D077J1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD NIFTY 22-Sep-14 162.0092 0.0000 80.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.6354 9.4000 400.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD 9.15% 12-Feb-16 99.5363 9.4100 140.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3027 9.2000 1400.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.5538 4.7900 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4804 9.2600 500.00 INE907I07067 KUMAR URBAN DEVELOPMENT PVT LTD - 27-Mar-17 101.1000 - 40.00 INE138A07058 PENINSULA LAND LTD 13.75% 28-Jun-17 101.7800 12.9300 1.00 INE261F09EZ1 NABARD 0.00% 31-Mar-19 68.6296 8.4700 11.50 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.9000 9.0300 1.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0000 9.5000 50.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.4765 9.1800 334.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.0429 9.2800 50.00 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 101.0500 11.2200 0.50 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.6000 8.7200 10.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.0593 9.2800 100.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 99.2500 9.3400 171.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 10.29% 26-Jul-21 103.0000 9.6800 4.00 INE202B08389 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION RESET 23-Sep-21 100.9000 12.5400 2.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 103.5770 7.4300 6.00 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.2800 7.5000 9.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7600 9.3800 300.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 101.6500 12.6700 0.50 INE523E08NH8 LNT FINANCE 9.80% 21-Dec-22 100.5817 9.6800 2.00 INE020B07HU8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.18% 11-Oct-23 104.9870 7.4000 15.00 INE787H07263 INFRASTRUCTURE FINANCE COMPANY LTD - 12-Nov-23 103.8975 7.4000 10.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.29% 05-Jul-24 99.5400 9.3600 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.0200 10.9900 279.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 107.1271 7.4400 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.0935 7.4000 2.00 INE557F07074 NHB 8.46% 30-Aug-28 109.0028 7.4100 10.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 108.2500 7.5400 4.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 112.3000 7.2800 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 112.0900 7.4500 1.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.1400 10.6300 6.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.7500 0.0000 0.50 NSE === INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 100.0605 8.6000 500.00 INE306N07419 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.92% 25-Sep-14 100.0708 8.6000 750.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.0756 8.6000 1350.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0485 9.4085 400.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0485 9.1000 400.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.6354 9.1000 400.00 INE923P07010 INTERNATIONAL MARITIME & ALLIED 0.00% 30-Mar-15 108.2968 12.3200 2000.00 INE909H07727 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 22-May-15 100.2330 9.8200 50.00 INE208A07323 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.10% 28-Jun-15 99.4512 10.6500 1000.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.5122 8.7823 500.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.5122 8.7782 500.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES I 10.07% 31-Oct-15 100.2745 10.1200 1000.00 INE121A07FZ9 CHOLAMANDALAM 10.50% 24-Dec-15 101.1876 9.4400 30.00 INE261F09HG4 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.35% 29-Jan-16 100.3752 9.0000 42.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 99.5363 9.4200 140.00 INE804I07IW4 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 02-Mar-16 129.2720 0.0000 28.10 INE650A09058 STATE BANK OF INDIA 8.70% 28-Mar-16 99.3189 9.0975 150.00 INE749A08118 JINDAL STEEL POWER LIMITED 9.63% 04-Apr-16 98.5978 10.5122 40.00 INE001A07LG1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.80% 02-May-16 98.9838 9.4012 100.00 INE804I07KG3 ECL FINANCE LIMITED - 08-Jul-16 150.0000 0.0000 1.50 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.4832 9.4200 50.00 INE115A07AX7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.74% 15-Jul-16 100.4832 9.4200 50.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.9762 8.8000 450.00 INE261F09GL6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 19-Jul-16 100.9762 8.8000 450.00 INE895D08378 TATA SONS LIMITED 9.75% 19-Jul-16 100.4507 9.4530 100.00 INE310L07175 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-16 101.4677 9.4841 34.40 INE756I07449 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.38% 25-Jul-16 100.0000 - 500.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9765 - 1550.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9765 - 1250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.8400 - 226.00 INE296A07BM6 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.55% 01-Aug-16 100.0000 - 500.00 INE306N07CL6 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.50% 04-Aug-16 99.8291 - 100.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.0100 - 1000.00 INE296A07BK0 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.55% 10-Aug-16 100.0000 - 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 100.3027 9.2000 1400.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.5666 9.4045 30.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 15-Nov-16 110.1280 10.0970 20.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.4920 9.4499 250.00 INE001A07ME4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Jan-17 100.4920 9.4500 250.00 INE283O07046 ASIAN SATELLITE BROADCAST PVT LTD 0.00% 27-Jan-17 108.3167 12.8615 9.00 INE053F09GT0 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.30% 08-Mar-17 97.7200 7.4200 50.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.9012 9.2000 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.9012 9.2000 250.00 INE244N07016 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-17 107.5538 9.4000 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.5885 9.2000 750.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.5885 9.2000 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.4698 9.2547 100.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.2600 9.3761 1.00 INE202B07BF6 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION - 29-May-17 101.6349 - 50.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & 9.33% 12-Jun-17 100.4593 9.1052 26.00 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-17 102.1440 9.4989 9.00 INE148I07704 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.35% 27-Jun-17 100.0040 - 10.00 INE208A07331 ASHOK LEYLAND LIMITED 10.20% 28-Jun-17 98.1978 10.9290 10.00 INE439Q07015 BCIL ZED RIA PROPERTIES PVT LTD 18.00% 01-Jul-17 100.0756 - 15.00 INE958G07981 RELIGARE FINVEST LIMITED 11.30% 03-Jul-17 100.2938 - 80.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.5793 9.2500 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.3586 9.2300 50.00 INE310L07290 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-17 102.1922 9.5042 12.60 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 100.0826 9.1500 48.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.0000 - 250.00 INE310L07308 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-17 102.2560 9.5046 12.60 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 99.9751 9.2455 5.00 INE306N07468 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.10% 09-Nov-17 101.5914 9.4670 30.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 98.3662 9.3000 50.00 INE514E08CD9 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.76% 10-Jan-18 98.3662 9.3000 50.00 INE721A07EZ9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.30% 15-Jan-18 102.9424 9.4780 30.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 99.1920 9.3400 250.00 INE043D08862 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.10% 08-Feb-18 99.1920 9.3300 250.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.7565 8.1916 500.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.7565 8.9900 500.00 INE043D07EW9 IDFC LIMITED 8.35% 10-May-18 96.9055 9.3400 100.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 96.2222 9.5200 100.00 INE115A07DY9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.31% 22-May-18 96.2222 9.5200 100.00 INE008A08PO9 IDBI BANK LTD OMNI-1 8.00% 01-Aug-18 95.0408 9.5500 1000.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.4800 9.3400 181.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.2951 9.3950 15.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 99.9397 9.3700 150.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 100.9800 9.3100 10.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 99.8200 - 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.8300 9.3100 43.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 98.9289 9.5500 106.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0000 - 230.00 INE749A08126 JINDAL STEEL & POWER LIMITED 10.48% 10-Aug-19 100.0000 - 3000.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 103.4202 9.5887 3.00 INE062A09221 STATE BANK OF INDIA RESET 27-Jan-20 98.4865 9.4000 334.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 100.0429 9.2700 50.00 INE202B07AB7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 28-Mar-21 101.6800 10.3000 20.00 INE121A08NP2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 11.30% 28-May-21 99.4265 - 300.00 INE001A07GV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 10-Jun-21 101.9199 9.4836 100.00 INE752E07JU6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-21 100.0593 9.2700 100.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.4276 9.3000 80.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.2800 9.3300 4.00 INE137K07026 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 4.00% 03-Sep-21 115.4103 10.7100 630.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 101.9199 9.4975 100.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.0300 7.3388 1.40 INE031A07832 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.10% 05-Mar-22 103.1182 7.5200 9.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.7600 9.3944 350.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0000 9.3497 50.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 97.9876 9.9100 100.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.3936 9.8900 100.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 100.7500 9.5800 6.00 INE020B08831 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.82% 12-Apr-23 97.0450 9.3100 24.00 INE514E08CQ1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.50% 08-Jul-23 95.5112 9.2500 24.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 107.0500 10.8500 57.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.0000 - 500.00 INE043D07GS2 IDFC LIMITED 9.30% 07-Aug-24 99.9900 - 5.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0500 - 2473.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 100.3800 - 82.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.7400 9.1800 50.00 INE020B08443 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.75% 12-Jul-25 95.6707 9.3959 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.9800 9.3600 24.50 INE752E07IW4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-26 101.1700 9.1800 50.00 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 100.8511 9.2300 50.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 106.6700 7.4700 100.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 109.0000 7.4000 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 108.9936 7.4000 11.00 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 108.2700 7.5300 1.70 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 109.8460 7.4100 45.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 99.8000 12.9100 6.50 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com