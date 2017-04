Aug 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 3200.80 NSE 10023.40 ============= TOTAL 13224.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 09-Jan-15 99.9995 9.5100 10.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.2924 9.0100 250.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 99.7753 9.0000 350.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 100.0444 9.2600 200.00 INE020B08583 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Aug-16 100.6835 9.0500 250.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 105.0000 10.9400 3.50 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.5875 9.2100 250.00 INE001A07IM5 HDFC 9.70% 07-Jun-17 100.6164 9.4100 150.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.70% 11-Jun-17 100.6217 9.4100 100.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.3314 10.1100 200.00 INE043D07CS1 IDFC LTD 9.00% 01-Oct-17 99.8809 9.0300 100.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 103.8000 0.0000 1.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.0500 0.0000 5.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.5000 10.9000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.9500 0.0000 4.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 99.8463 9.2400 147.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 99.7017 7.6700 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 102.9500 9.3600 450.00 INE895D08477 TATA SONS LTD 9.70% 25-Jul-22 100.9546 9.5200 150.00 INE895D08493 TATA SONS LTD 9.70% 16-Aug-22 101.0619 9.5000 250.00 INE121A08MM1 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 22-Aug-22 101.5000 0.0000 1.50 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE COMPANY LTD 9.29% 05-Jul-24 99.5000 9.3600 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0000 10.9100 80.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD 9.18% 11-Aug-24 100.1500 9.1600 3.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 103.3500 9.4500 0.50 INE053F09HU6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.77% 08-Nov-26 101.6500 7.5700 3.00 INE020B07GH7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.12% 27-Mar-27 104.5100 7.5400 4.80 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 107.2000 7.6100 50.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 110.0200 7.3000 1.00 INE557F07181 NATIONAL HOUSING BANK 8.93% 24-Mar-29 112.0149 7.5400 2.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 113.4200 7.1600 1.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.3400 10.0500 1.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 98.9420 7.5000 100.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.3400 7.2500 1.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2000 5.3100 12.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.9500 12.6400 6.00 NSE === INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.8856 9.5023 150.00 INE001A07JT8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.18% 22-Oct-14 99.8856 9.1500 150.00 INE115A07FF3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.50% 27-Mar-15 99.9409 9.4201 400.00 INE614G08020 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.0000 - 900.00 INE136E07NQ2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 28-Sep-15 122.4100 - 1.00 INE121E07171 JSW ENERGY LIMITED 9.40% 30-Sep-15 99.2847 10.4500 650.00 INE804I07HA2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 27-Nov-15 148.0000 0.0000 2.50 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 136.1135 9.3999 650.00 INE001A07GX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 0.00% 14-Jun-16 136.1135 9.4000 650.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8172 9.3200 500.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 100.8172 9.3200 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 100.5673 9.4044 20.00 INE001A07CO4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.35% 06-Jun-17 101.8400 9.5300 1.00 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.6164 9.4000 50.00 INE115A07CM6 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.70% 11-Jun-17 100.6217 9.4000 50.00 INE310L07282 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jun-17 102.1154 9.5100 29.40 INE849A08033 TRENT LIMITED 9.75% 30-Jun-17 98.3773 10.4000 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.7167 9.2000 100.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4145 9.2100 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4145 9.2100 50.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 100.0826 9.1500 48.00 INE654A09142 STATE BANK OF TRAVANCORE 9.20% 31-Jul-17 100.0826 9.1500 48.00 INE752E07IN3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-17 101.0862 8.9124 50.00 INE001A07CR7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.10% 13-Sep-17 101.4000 9.5300 1.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 100.3770 - 5.80 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.4800 9.3122 19.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.6000 9.3100 60.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 106.3000 9.3600 3.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 100.7426 11.9000 50.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 101.1500 9.2436 1.00 INE691A09151 UCO BANK 9.75% 22-Apr-19 101.2600 9.3900 1.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.4180 - 1250.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0000 - 20.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 97.7000 9.3700 6.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.8000 9.3200 5.00 INE202B07951 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 02-May-21 102.6000 10.1000 100.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.6700 9.6000 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.4300 9.3000 124.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 100.4000 9.3100 1.00 INE237A08908 KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED 9.36% 12-Aug-21 100.0000 - 250.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.5000 7.2500 0.70 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.0100 9.3476 150.00 INE020B08740 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.35% 15-Jun-22 99.8500 9.3700 3.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.4993 9.8700 100.00 INE065L08025 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.45% 01-Oct-22 102.8000 9.1500 350.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.6300 9.1900 100.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 97.5081 9.2100 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 98.0900 9.1400 100.00 INE756I08041 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.20% 17-Oct-23 103.0500 9.6700 4.00 INE053F09FV8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.65% 15-Jan-24 96.8500 9.3600 2.00 INE572E09239 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.48% 31-Jan-24 102.1000 9.3450 4.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 99.0676 - 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.2959 - 250.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 99.7500 9.3200 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.9900 - 295.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 100.0000 - 400.00 INE871D07NJ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.55% 13-Aug-24 100.0000 - 250.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.2000 9.0500 73.00 INE954K08022 AIR INDIA LIMITED 9.84% 27-Sep-26 102.4400 9.4800 1.00 INE031A09FB7 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.75% 21-Oct-26 99.9154 7.7500 1.50 INE752E07IX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-27 101.2600 9.1800 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.6200 9.1400 550.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 103.2500 7.8600 80.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 108.9288 7.4100 10.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 96.0400 7.8000 100.00 INE121A08NS6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 0.00% 17-Dec-99 99.8500 - 