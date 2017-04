Aug 20 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10673.20 NSE 37250.30 ============= TOTAL 47923.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE187C08026 MURUGAPPA HOLDINGS LIMITED 10.05% 17-Oct-14 99.8326 10.7100 450.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.7500 9.0200 4000.00 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.2776 9.5000 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 99.9403 9.1800 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.4319 9.0700 1150.00 INE013A07A74 RELIANCE CAPITAL LIMITED 0.00% 24-Oct-16 102.0000 0.0000 12.00 INE155A08100 TATA MOTORS LTD 9.84% 10-Mar-17 100.6734 9.4800 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.3314 10.1100 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 100.0700 9.3100 3100.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.25% 06-May-18 98.7636 8.6300 50.00 INE721A07FV5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.80% 31-Jul-18 100.2400 9.7200 0.70 INE020B08823 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 98.1880 9.2800 250.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.2500 2.3600 24.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.2900 10.9200 9.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 99.7205 9.2500 3.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 100.5000 7.5100 10.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 105.2893 7.2400 10.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.2769 7.4000 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.3000 9.3000 300.00 INE020B07GG9 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.93% 27-Mar-22 104.0460 7.2100 1.00 INE895T08451 TATA SONS LIMITED - 06-Dec-22 100.9084 9.5100 50.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 102.0000 9.6400 3.00 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 110.5500 10.0100 9.00 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.9300 9.1700 75.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0000 10.9200 388.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 99.9500 9.3700 60.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.75% 15-Oct-26 101.0830 7.6100 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.3500 7.2500 1.50 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 109.6741 7.4300 5.00 INE039A09MN1 IFCI LIMITED 9.98% 29-Oct-30 99.3500 10.0500 1.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.4712 7.3300 45.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 103.2000 2.8400 15.00 NSE === INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8885 9.2411 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8885 8.9000 500.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8863 8.9133 10.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.7500 9.0000 6000.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.7479 8.6615 2000.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.0679 9.4975 200.00 INE115A07CC7 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 04-Mar-15 100.0679 9.2500 200.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED - 05-Mar-15 140.8160 0.0000 0.50 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 106.0159 9.3773 10.00 INE001A07FO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.30% 23-Jun-15 99.1242 9.3000 50.00 INE614G08020 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.0000 - 400.00 INE043D07CC5 IDFC LIMITED 9.35% 10-Aug-15 100.2116 9.0899 567.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 101.2111 9.7818 1000.00 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 101.2111 9.8000 1000.00 INE136E07PM6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Aug-15 108.8200 - 20.50 INE895D08279 TATA SONS LIMITED 8.80% 21-Sep-15 99.2776 9.5000 250.00 INE909H07AV2 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.75% 27-Sep-15 101.0024 9.7000 1.00 INE136E07PZ8 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 10-Oct-15 108.2800 - 20.50 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2855 9.2600 200.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.2855 9.2600 200.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 5.00 INE136E07OH9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Feb-16 119.6800 - 10.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.8085 9.4100 28.00 INE742F07221 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 0.05% 18-Mar-16 100.2826 - 144.00 INE511C07334 MAGMA FINCORP LIMITED - 05-Apr-16 88.2945 10.3500 115.00 INE137K08016 HPCL-MITTAL ENERGY LIMITED 0.00% 10-Jun-16 83.8549 10.2300 2.00 INE501A07123 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.70% 15-Jun-16 99.0928 10.3300 50.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.8362 8.7500 150.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 99.7578 8.7500 112.50 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9800 - 960.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9745 - 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3449 - 1250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.3276 - 150.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.6734 9.5500 150.00 INE155A08100 TATA MOTORS LIMITED 9.84% 10-Mar-17 100.8264 9.4790 100.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 100.5212 9.2296 290.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.2744 9.4000 100.00 INE001A07IN3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 19-Jun-17 100.2744 9.4000 100.00 INE134E08ET8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.40% 29-Jun-17 100.3002 9.2456 50.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 100.0100 9.0800 450.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.7167 9.2000 200.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.3314 - 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4379 9.2000 50.00 INE148R07010 AAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED 12.35% 05-Aug-17 100.1565 - 50.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 100.0894 - 600.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.1500 - 4100.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.8909 9.1500 250.00 INE043D07CS1 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.00% 01-Oct-17 99.8909 8.9844 150.00 INE115A07DM4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 11-Feb-18 100.0000 9.1154 1250.00 INE115A07DM4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.11% 11-Feb-18 100.0000 8.7000 1250.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.7707 8.1875 500.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.7707 8.9400 500.00 INE114A07851 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.25% 06-May-18 98.7636 8.6300 50.00 INE918K07128 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Jun-18 100.2500 - 3.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.6700 9.2800 305.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.5009 9.3336 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.7000 9.3100 2.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 100.2800 9.2700 5.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.0487 9.2900 50.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 101.0487 9.2900 50.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.2000 9.2200 180.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 67.9531 9.2500 4.60 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.0160 9.3050 150.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.0566 9.2500 10.00 INE134E08FZ2 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.3000 - 30.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.0398 9.5200 3.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.6000 - 340.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.7900 9.3200 16.00 INE020B08823 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.87% 08-Mar-20 98.1880 9.2700 250.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 99.9000 9.7447 8.00 INE202B07AB7 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 28-Mar-21 102.6500 10.0900 80.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.0000 10.8237 8.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 98.8000 9.5000 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.6700 9.2500 76.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.6800 9.6300 3.00 INE039A09NJ7 IFCI LIMITED 10.50% 01-Aug-21 101.6000 9.9800 3.00 INE031A09FC5 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.62% 11-Nov-21 100.2500 7.5600 9.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.09% 25-Nov-21 104.5000 9.2500 0.70 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.7129 7.3500 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2000 9.3100 882.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.3500 9.2843 550.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 93.1523 9.1850 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 100.9084 9.5000 53.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.7400 9.8300 100.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 100.6863 9.2200 50.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.3000 10.3300 50.00 INE752E07HW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-22 97.8477 9.2100 50.00 INE013A07A33 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.10% 22-Apr-24 101.6800 10.0562 200.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 100.8000 9.7000 1.00 INE202B07AZ6 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 10.70% 12-Jun-24 103.7000 - 80.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 98.9435 - 100.00 INE115A07FJ5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 05-Jul-24 99.8100 9.3100 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.4300 9.8500 180.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.7500 - 60.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED SR- DAU14LB 9.15% 06-Aug-24 100.0000 - 280.00 INE043D07GS2 IDFC LIMITED 9.30% 07-Aug-24 100.0000 - 51.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0000 - 1010.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 100.1300 - 95.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 100.0000 - 250.00 INE871D07NJ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.55% 13-Aug-24 100.0000 - 250.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.0000 - 4219.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 101.7500 9.1000 3.50 INE062A08066 STATE BANK OF INDIA 9.45% 16-Mar-26 101.5300 9.1000 0.50 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 97.9397 9.0500 172.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 109.8300 7.3500 30.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.1818 7.3800 2.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 96.6000 9.2542 2.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 97.6400 10.0500 2.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 99.9500 9.7500 18.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 111.5352 7.5000 50.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.7544 9.4200 13.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 99.6475 9.4500 12.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange