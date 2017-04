Aug 21 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 5903.50 NSE 16727.40 ============= TOTAL 22630.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916DA7386 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD 9.32% 18-Sep-14 100.0360 8.4300 400.00 INE261F09GT9 NABARD 9.65% 18-Oct-14 99.9966 9.2900 100.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.9777 9.3500 250.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 09-Jan-15 99.9878 9.5400 15.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 99.4052 9.5400 700.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 99.5285 9.5600 550.00 INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 15-Jan-16 99.6165 9.0800 150.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.40% 26-Feb-16 99.7477 9.5100 50.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.95% 07-Mar-16 99.9817 8.9000 100.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.2525 9.4700 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.6459 9.1800 100.00 INE155A08175 TATA MOTORS LIMITED 8.73% 17-May-16 98.8688 9.4200 100.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 98.4484 9.1900 250.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.4148 9.0200 50.00 INE721A07FL6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.15% 02-Jul-16 98.6757 9.9500 150.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.60% 06-Sep-16 101.9533 9.4900 400.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.0458 10.0900 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.2580 9.5100 50.00 INE895D08469 TATA SONS LIMITED 9.87% 17-Jul-17 100.8865 9.4900 150.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4846 9.1900 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 99.9900 9.3200 150.00 INE013A07B24 RELIANCE CAPITAL LTD 0.00% 28-Jan-18 100.0000 0.0000 1.00 INE148I08017 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 26-Mar-18 98.5500 10.9600 22.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 69.7500 8.6400 43.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 101.1200 9.2800 150.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0953 9.3600 100.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.3000 0.0000 7.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.20% 07-Jul-21 99.7800 9.2200 8.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.6212 7.3400 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.4700 9.2700 100.00 INE847E08DM2 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.97% 30-Jan-24 103.5000 9.4000 2.00 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 100.0000 9.1400 14.00 INE043D07GS2 IDFC LIMITED 9.30% 07-Aug-24 100.0000 9.3000 2.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.4000 10.9400 101.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 100.1700 9.3600 562.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.4700 7.2500 3.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.8929 10.6300 22.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 99.9500 12.8900 1.50 NSE === INE916DA7386 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.32% 18-Sep-14 100.0360 8.6000 400.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.0625 8.9378 50.00 INE115A07EK6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.96% 29-Sep-14 100.0625 8.6000 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8883 8.9111 20.00 INE261F09GT9 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.65% 18-Oct-14 99.9966 8.9500 100.00 INE851M07010 VOLKSWAGEN FINANCE PRIVATE LIMITED 9.60% 21-Nov-14 99.9777 9.0400 250.00 INE001A07KE8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.45% 20-Feb-15 99.8500 9.3200 250.00 INE614G08020 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.0000 - 100.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 99.5285 9.6000 100.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 8.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 99.6165 9.0800 150.00 INE804I07HV8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 18-Jan-16 122.2870 0.0000 9.90 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2106 9.4499 250.00 INE001A07MJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 20-Jan-16 100.2106 9.4500 250.00 INE115A07DP7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.40% 26-Feb-16 99.7477 9.5100 50.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.2525 9.4500 500.00 INE036A07120 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED 11.15% 30-Mar-16 99.9098 11.0954 50.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6473 9.1700 850.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6473 9.1700 750.00 INE752E07DP9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 10.10% 12-Jun-16 102.0845 8.7500 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4982 9.1500 450.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 98.4982 9.1500 200.00 INE752E07JP6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-16 100.8343 8.7500 100.00 INE721A07FL6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 02-Jul-16 98.6757 9.9506 150.00 INE752E07HE4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-16 99.7573 8.7500 100.00 INE310L07175 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Jul-16 101.5933 9.4091 14.40 INE115A07FM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 28-Jul-16 100.0000 - 50.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9660 - 250.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9660 - 250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2408 - 300.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2408 - 250.00 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-16 101.6648 9.4095 14.40 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.9533 9.4800 200.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 101.9533 9.4800 150.00 INE557F08ET7 NATIONAL HOUSING BANK 10.14% 23-Sep-16 100.0458 8.8000 250.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0020 9.2200 50.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.0020 9.2200 50.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 101.5861 10.7500 0.50 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.2581 9.5200 250.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 100.2581 9.5209 200.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1983 9.6841 650.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1983 9.0002 650.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.9200 9.1900 250.00 INE020B07IB6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.67% 10-Mar-17 100.9200 9.1900 250.00 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 101.3000 9.3600 1.00 INE261F09HM2 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.33% 12-Jun-17 100.5712 9.0500 30.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 99.8378 9.1500 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.4846 9.1800 250.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 100.1416 9.4200 100.00 INE001A07IW4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 10.00% 23-Jul-17 100.1416 9.4200 100.00 INE477L07107 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD - 16-Aug-17 99.2489 - 11.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 99.5500 - 960.00 INE514E08BL4 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.07% 11-Sep-17 100.3957 8.9000 10.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 99.4409 9.1500 50.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.6746 8.7250 350.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.6746 9.0500 350.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.0715 9.3400 8.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.8307 9.3100 100.00 INE918K07128 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Jun-18 100.2500 - 3.50 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.6800 9.2800 9.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 99.8600 9.2600 2.00 INE514E08DF2 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.60% 02-Dec-18 101.1000 9.2456 2.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 101.1000 9.2600 52.00 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 91.5700 9.4000 3.60 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 67.4445 9.2500 4.60 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.9600 9.3200 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 100.9170 9.3328 100.00 INE043D07GJ1 IDFC LIMITED 9.50% 29-Apr-19 100.3610 - 50.00 INE043D07GJ1 IDFC LIMITED 9.50% 29-Apr-19 100.3610 - 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 99.1500 9.2300 10.00 INE020B08765 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.39% 20-Jul-19 100.0953 9.3500 100.00 INE115A07FN7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.35% 19-Aug-19 100.0000 - 500.00 INE523E07459 L & T FINANCE LTD 10.24% 17-Sep-19 102.9000 9.7300 3.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 98.0800 9.2800 12.00 INE134E08FG2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.82% 20-Feb-20 97.8700 9.3100 11.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 97.3000 9.3100 2.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 93.7000 9.2600 5.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.1000 10.5355 10.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.7400 9.2400 66.00 INE121A08NT4 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY 12.90% 26-Jul-21 100.5000 - 1.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.2000 9.4400 11.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.7700 7.3400 50.00 INE238A08278 AXIS BANK LIMITED RESET 06-Feb-22 100.4028 9.2500 200.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.2800 9.3000 27.00 INE752E07KT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-22 93.1780 9.1800 50.00 INE895D08451 TATA SONS LIMITED 9.69% 12-Jun-22 101.0000 9.4800 51.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 100.4800 10.2900 50.00 INE752E07HW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-22 97.9000 9.2000 50.00 INE103G08024 RAJASTHAN FINANCIAL CORPORATION 9.45% 04-Dec-22 99.9000 9.6800 4.00 INE859N08027 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.56% 09-Jan-23 99.8500 9.8200 2.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 101.1000 8.5500 4.00 INE847E08DO8 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 9.64% 08-Jun-24 101.4000 9.5900 1.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 98.8812 - 150.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.9000 - 25.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 100.0600 - 10.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 100.0000 - 7.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.9500 - 718.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 100.1500 - 141.00 INE001A07MX4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.50% 13-Aug-24 100.0000 - 100.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.4500 - 1271.00 INE752E07JY8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-25 100.6800 9.1825 20.00 INE752E07JN1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.25% 09-Mar-27 100.5043 9.1600 200.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 108.9213 7.4100 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 108.8325 7.4200 100.00 INE557F07074 NATIONAL HOUSING BANK 8.46% 30-Aug-28 110.2833 7.2616 30.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 108.5369 7.4500 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.9500 10.0000 15.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 111.5340 7.5000 120.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.8929 9.8500 20.00 INE008A08U68 IDBI BANK LIMITED 9.40% 31-Dec-99 99.8700 9.4000 13.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 98.5500 12.9600 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange