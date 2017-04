Aug 22 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 4487.50 NSE 24675.20 ============= TOTAL 29162.70 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE916D077J1 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD NIFTY 22-Sep-14 162.3454 0.0000 3.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 100.0552 9.3800 50.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 99.3816 9.5600 750.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 98.9984 9.1000 8.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 98.6514 9.1800 750.00 INE721A07FL6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 9.15% 02-Jul-16 98.6907 9.9300 300.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 99.9394 9.1800 300.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.7824 9.4100 300.00 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-16 101.9992 8.7100 68.80 INE261F09GO0 NABARD 9.40% 13-Sep-16 101.0425 8.8100 50.00 INE090A08KY7 ICICI BANK LTD, RESET 13-Sep-16 99.9500 10.0000 10.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 105.0000 0.0000 0.30 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1406 9.7100 100.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORP. LTD. 9.59% 20-Mar-17 100.0886 9.5000 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2206 9.5400 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.7000 9.9600 1.50 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 100.0463 9.3000 1350.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 98.1700 9.3100 8.00 INE872A07RZ2 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 11.00% 26-Sep-18 98.9800 11.3100 0.90 INE528G08204 YES BANK LTD 10.20% 28-Oct-21 100.6289 10.0600 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1500 9.3300 50.00 INE139F07030 KOKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.9000 9.1600 42.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 101.7700 10.6800 2.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LTD 9.18% 11-Aug-24 100.1400 9.1600 50.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.37% 19-Aug-24 100.2000 9.3400 20.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.0800 9.3500 100.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 98.2800 9.9600 9.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.2000 0.0000 1.00 INE483A09252 CENTRAL BANK OF INDIA 9.40% 31-Dec-99 101.3000 9.2800 12.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 101.7000 12.6700 1.00 NSE === INE296A07781 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.90% 24-Sep-14 100.0472 8.6000 50.00 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.9539 8.6000 151.30 INE752E07FT6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 29-Sep-14 99.9539 8.9427 100.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8869 9.2982 50.00 INE134E08EY8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Oct-14 99.8869 8.9500 50.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8997 9.1896 1950.00 INE020B08781 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.84% 16-Oct-14 99.8997 8.8500 1950.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.8664 9.3453 50.00 INE752E07HO3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-14 99.8664 9.0000 50.00 INE057O08018 OPELINA FINANCE AND INVESTMENT LTD - 19-Nov-14 100.0268 12.0600 1200.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.7521 8.6643 1000.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.7521 9.0000 1000.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 100.0552 9.0500 50.00 INE244N07032 MAHINDRA VEHICLE MANUFACTURERS LTD 8.00% 14-Mar-15 106.0095 9.4047 10.00 INE136E07MV4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Jun-15 125.6100 - 2.00 INE614G08020 RELIANCE POWER LIMITED 10.20% 24-Jul-15 100.0000 - 200.00 INE722A07414 SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED 10.60% 06-Oct-15 100.4520 10.1400 50.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 99.3838 9.6200 200.00 INE155A08159 TATA MOTORS LIMITED 9.05% 30-Oct-15 99.3816 9.6250 50.00 INE649A09035 STATE BANK OF HYDERABAD 8.80% 29-Apr-16 99.9866 8.7500 500.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 98.6514 9.1700 750.00 INE660A07KU7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 9.60% 26-May-16 99.9013 - 550.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.5052 8.7000 250.00 INE261F09GG6 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.70% 06-Jun-16 101.5052 8.7000 250.00 INE557F08ER1 NATIONAL HOUSING BANK 8.12% 20-Jun-16 98.5958 8.9400 60.00 INE721A07FL6 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.15% 02-Jul-16 98.7307 9.9173 300.00 INE115A07FM9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 28-Jul-16 100.0000 - 145.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9394 - 760.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.0000 - 750.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 99.9726 - 250.00 INE001A07MV8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.30% 01-Aug-16 99.7824 - 300.00 INE018A08AL6 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.20% 02-Aug-16 99.9821 - 1250.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.0000 - 200.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.2252 - 200.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 99.7701 - 140.00 INE866I07230 INDIA INFOLINE INVESTMENT SERVICES 11.90% 18-Aug-16 100.2000 11.7800 10.00 INE310L07183 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-16 101.9992 9.2500 68.80 INE018A08AM4 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 9.20% 21-Aug-16 99.9816 - 750.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.0312 10.2089 540.00 INE557F08ES9 NATIONAL HOUSING BANK 10.24% 11-Sep-16 100.0312 8.7500 540.00 INE261F09GO0 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE & RUR 9.40% 13-Sep-16 101.0425 8.8000 50.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.9640 9.4300 500.00 INE115A07EM2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 14-Oct-16 99.9640 9.4300 500.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 101.5861 9.8647 0.50 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.1406 9.1000 100.00 INE134E08EK7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.59% 20-Mar-17 100.0886 9.0500 50.00 INE115A07FG1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.69% 27-Mar-17 100.2206 9.5300 50.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 115.1300 - 1.20 INE001A07IM5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 07-Jun-17 100.5190 9.4398 19.00 INE916DA7EE8 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.50% 09-Jun-17 99.8040 - 100.00 INE849A08041 TRENT LIMITED 0.00% 30-Jun-17 146.6254 9.7500 27.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5093 9.1700 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 100.5093 9.1700 50.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.0463 - 1850.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.1413 - 290.00 INE310L07308 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Aug-17 102.3594 9.4647 60.20 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 100.0178 9.2537 80.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 100.2865 9.0647 73.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 98.7745 9.3300 50.00 INE918K07128 EDELWEISS FINANCE & INVESTMENTS - 15-Jun-18 100.2500 - 3.50 INE752E07JR2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-18 100.1144 9.2386 100.00 INE752E07IO1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-18 100.3414 9.2360 100.00 INE134E08BE6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.00% 15-Sep-18 105.4000 9.3100 2.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.5725 9.3120 10.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 101.6800 9.2800 3.00 INE477L07040 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 11.52% 23-Dec-18 102.0626 11.4730 1.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.7414 9.3600 250.00 INE020B07HZ7 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.61% 03-Jan-19 100.7414 9.3600 250.00 INE008A09885 IDBI BANK LIMITED 7.00% 12-Jan-19 91.5000 - 0.50 INE043D07GL7 IDFC LIMITED 9.50% 02-Apr-19 100.4900 - 38.00 INE872A07SY3 SREI INFRASTRUCTURE FINANCE LTD 12.00% 23-May-19 106.0000 10.3500 2.00 INE895D07461 TATA SONS LIMITED 9.43% 02-Jun-19 99.9500 - 5.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7943 9.3200 322.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 98.7943 9.3200 250.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 99.1133 9.5000 3.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.2500 - 259.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 100.0500 - 250.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 101.2500 - 11.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 98.1900 9.2600 6.00 INE873F09030 WATER & SANITATION POOLED FUND 7.50% 09-Sep-20 100.0000 7.4900 1.70 INE053F09HR2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.57% 31-May-21 102.2812 9.3170 6.00 INE245A08034 THE TATA POWER COMPANY LIMITED RESET 02-Jun-21 104.9200 10.6300 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 99.0500 9.3900 24.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.2000 9.4400 83.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 103.9000 7.3000 34.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 103.1500 9.3207 90.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.9992 9.9100 100.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 97.9992 9.9100 100.00 INE752E07IS2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-22 100.8100 9.2000 150.00 INE895D08543 TATA SONS LIMITED 9.67% 13-Sep-22 101.0500 9.4700 2.00 INE043D07GR4 IDFC LIMITED 9.18% 11-Jun-24 99.3500 - 132.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 99.0665 - 150.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.1300 - 3.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 100.3000 9.6600 33.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 100.0000 - 25.00 INE139F07030 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.14% 21-Jul-24 99.9000 - 20.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 100.0000 - 105.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 100.4000 - 102.00 INE871D07NJ1 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.55% 13-Aug-24 100.0000 - 32.00 INE202B07BI0 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD 9.95% 14-Aug-24 99.3500 - 200.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 100.1600 - 524.00 INE008A08R63 IDBI BANK LIMITED RESET 25-Sep-24 98.1900 9.4500 1.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 104.2500 9.3125 75.00 INE411L07031 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY DIST 10.85% 04-Aug-26 102.8000 10.7000 3.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF IND 8.30% 25-Jan-27 107.0700 7.4000 57.10 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 106.3062 7.3072 2.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 108.5569 7.4478 50.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 97.9500 10.0000 34.00 INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 112.6700 7.3900 6.10 INE557F07132 NATIONAL HOUSING BANK 9.01% 13-Jan-34 114.2240 7.3480 5.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 114.2060 7.2600 26.80 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.0000 10.6300 1.00 INE121A08MT6 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 14.00% 31-Dec-99 99.5500 12.7490 2.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange