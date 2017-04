Oct 27 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 6321.50 NSE 35030.00 ============= TOTAL 41351.50 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.2331 8.7300 100.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 100.5798 8.9500 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.7310 8.7600 100.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.5000 8.5600 25.00 INE019A07365 JSW STEEL LTD - 05-Sep-17 102.3800 9.1900 250.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-17 100.0000 12.5000 3.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.1622 8.8600 900.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD - 21-Oct-17 100.0700 9.0300 520.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 100.2618 8.8600 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.2657 9.1600 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.7536 8.8600 17.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.5099 8.9200 100.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.1450 8.8100 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 100.1500 8.8900 50.00 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 99.2360 8.9100 100.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 101.9021 8.8400 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 100.1500 8.8900 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 60.4700 8.5500 3.00 INE848E07419 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-21 97.8900 9.2200 50.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.5000 10.9000 2.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 101.7000 12.5600 2.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 100.1500 8.9000 50.00 INE134E07133 POWER FINANCE CORP. LTD 8.09% 25-Nov-21 104.2500 7.3000 0.10 INE909H08113 TATA MOTORS FINANCE LTD RESET 28-Jun-22 102.3500 10.9800 0.50 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 100.1500 8.9000 50.00 INE848E07435 NHPC LTD 8.78% 11-Feb-23 97.5900 9.1900 50.00 INE031A07857 HOUSING AND URBANK DEVELOPMENT 7.34% 16-Feb-23 100.3000 7.2800 1.20 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 100.1500 8.9000 50.00 INE031A07998 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.76% 13-Jan-24 108.3000 7.4700 2.00 INE557F07140 NATIONAL HOUSING BANK 8.25% 24-Mar-24 108.1000 7.0300 10.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0000 11.4800 250.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 100.1770 9.7100 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.3500 10.6000 514.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.5035 8.9400 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-24 103.2000 8.8800 10.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 102.6508 8.9100 350.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.3000 9.3900 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 100.5800 8.9100 150.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 16-Oct-24 100.8978 9.0800 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 100.1500 8.9100 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE - 27-Oct-24 100.5300 9.1200 6.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 100.1500 8.9100 100.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 100.1500 8.9100 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 100.1500 8.9100 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP 9.03% 22-Mar-28 100.0000 9.0300 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.2590 7.2500 105.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 100.1500 8.9100 50.00 INE053F07660 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.40% 18-Feb-29 110.2700 7.2400 16.20 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 112.2300 7.2300 0.50 INE202E07120 IREDA LTD 8.55% 20-Mar-29 111.2200 7.2600 1.50 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 114.0000 7.0900 10.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 100.1500 8.9100 50.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 98.2240 9.0600 8.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.0000 7.2000 45.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 106.3823 9.8200 230.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.6500 10.7300 436.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.7000 5.1200 2.50 NSE === INE774D07HM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 25-Nov-14 99.3033 8.8303 45.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-14 99.3033 8.8303 26.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.9155 8.5100 1.00 INE804I07DV7 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 05-Mar-15 143.7260 0.0000 0.50 INE756I07092 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.90% 30-Mar-15 100.0838 9.2499 21.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 99.9425 9.1754 450.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.3524 8.6245 1500.00 INE261F09HU5 NABARD 9.20% 27-Jul-15 100.3524 8.5000 1500.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.9321 9.7641 180.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.1608 8.6560 100.00 INE752E07HP0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-15 100.1608 8.6500 100.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.9643 8.5500 1250.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.9643 8.3976 750.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2331 8.7200 100.00 INE523E07AK1 L & T FINANCE LTD - 15-Jul-16 99.9334 9.3000 100.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 100.9184 8.6400 30.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 100.5798 8.9550 200.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3266 8.5368 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3266 8.5500 250.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.5523 9.0000 50.00 INE115A07EH2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.60% 06-Sep-16 102.5523 9.0000 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5804 8.5800 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.8141 8.7000 150.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.7310 8.7500 110.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.8141 8.7000 50.00 INE115A07EN0 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.30% 14-Oct-16 100.4945 8.9938 850.00 INE752E07KB4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-16 100.5000 8.5475 25.00 INE804I07SG6 ECL FINANCE LIMITED 11.60% 28-Jan-17 102.2977 10.9529 25.00 INE804I07SH4 ECL FINANCE LIMITED - 28-Jan-17 102.8610 10.9405 20.00 INE514E08357 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.85% 15-Mar-17 101.6700 8.9900 1.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 100.9233 8.9000 20.00 INE445L08136 NABHA POWER LIMITED 9.40% 07-Sep-17 100.9328 9.0000 100.00 INE530L07095 EDELWEISS HOUSING FINANCE LIMITED 10.76% 12-Sep-17 99.6019 10.8787 25.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 100.9325 9.0000 200.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0452 8.5785 60.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 100.4909 - 250.00 INE752E07KC2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-17 100.4500 8.6602 25.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.0100 8.8800 1950.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.05% 21-Oct-17 100.1200 - 700.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.8417 8.9100 150.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.7327 8.9500 10.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 100.0000 8.9208 715.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.2657 9.1500 250.00 INE514E08DD7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.70% 21-Nov-18 102.7536 8.8500 18.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 71.1650 8.4700 1.50 INE657I07027 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.95% 06-Jan-19 103.2500 9.9400 8.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.1246 8.8406 50.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.1246 8.8500 50.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.3302 8.9000 350.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.3302 8.9000 350.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.6454 8.8500 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.5099 8.9100 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.6859 8.8539 1400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.6859 8.8539 1400.00 INE752E07KE8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.85% 19-Oct-19 100.1450 8.8100 200.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 100.0000 8.9224 715.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.0413 8.9400 1900.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 99.8842 10.8974 10.00 INE740F08397 WEST BENGAL INFRASTRUCTURE DEVT 9.20% 06-Apr-20 98.4300 9.7900 1.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 101.5365 12.2553 51.80 INE804I08627 ECL FINANCE LIMITED 0.00% 26-Apr-20 100.0000 - 1.30 INE002A07775 RELIANCE INDUSTRIES LIMITED 8.75% 07-May-20 99.2360 8.8999 100.00 INE752E07JT8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 28-Jun-20 101.9021 8.8300 100.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 100.0000 8.9200 715.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 103.5771 8.9050 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.9259 10.7600 15.00 INE013A08135 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.75% 12-Aug-21 101.4800 10.4100 2.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 100.0000 8.9300 665.00 INE001A07HJ3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 11-Nov-21 102.3334 9.4204 1.00 INE906B07CA1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.20% 25-Jan-22 106.4824 7.0252 3.50 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.9340 7.3000 142.40 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5400 7.1800 20.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 101.0000 9.3300 4.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 103.1480 9.6400 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.6335 9.7850 50.00 INE038A07266 HINDALCO LIMITED 9.55% 27-Jun-22 98.6335 9.7850 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.9310 9.7800 100.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 100.0000 - 665.00 INE690F08238 WEST BENGAL FINANCIAL CORPORATION 9.65% 30-Jan-23 100.6000 9.7300 1.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.1000 8.2800 50.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 100.0000 - 665.00 INE202B07BH2 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 10.70% 24-Jun-24 104.0800 10.0000 50.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.2500 9.6800 52.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 100.1770 9.7000 250.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.3500 10.4200 1616.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.5035 8.9300 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 102.7912 8.9350 60.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 102.5857 8.8800 550.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 102.5531 8.8850 250.00 INE721A07IC9 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 19-Sep-24 99.3300 10.1000 50.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.5894 9.0200 103.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 10.15% 26-Sep-24 100.0000 10.1351 50.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.3500 8.9149 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.3500 8.9150 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 100.6000 8.9000 500.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 100.0000 9.2105 550.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 100.0000 - 865.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 102.1966 9.0200 150.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 100.0000 8.9218 915.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 100.0000 8.9300 865.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 100.0000 8.9300 865.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.3575 7.3350 14.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.0000 9.0300 1.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.2590 7.2500 94.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 100.0000 8.9300 865.00 INE039A09PU9 IFCI LIMITED 8.76% 31-Mar-29 106.4057 7.9800 40.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 102.8733 8.9300 10.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 100.0000 8.9300 965.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 100.8885 7.3000 45.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 99.2500 9.1100 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 103.7691 9.0000 202.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 106.3823 9.5000 230.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.6500 10.6300 718.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com