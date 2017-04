Oct 28 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9478.50 NSE 41524.90 ============= TOTAL 51003.40 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE001A07LZ1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.90% 15-Dec-14 101.2972 9.1000 50.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.10% 23-Mar-15 100.1489 9.4200 150.00 INE001A07JB6 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.60% 07-Aug-15 100.2063 9.7000 40.00 INE916DA7FN6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD -- 19-Oct-15 99.9283 9.2000 950.00 INE261F09II8 NATIONAL BANK OF AGRICULTURE 8.95% 07-Mar-16 100.3033 8.6300 350.00 INE126A07228 EID PARRY INDIA LTD 9.25% 18-Mar-16 99.7555 9.3700 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.2338 8.7300 250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2402 8.6000 200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5804 8.5900 200.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.5000 10.5600 1.50 INE296A07955 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.05% 10-Jan-17 100.0000 10.7400 67.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.0978 8.8600 250.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 99.0131 9.1600 150.00 INE020B07HX2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.24% 17-Oct-18 100.2000 8.8700 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-18 100.2000 8.9000 50.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.4248 9.1100 250.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.65% 17-Jan-19 101.9017 9.0700 350.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.70% 31-Jan-19 102.6352 8.9100 250.00 INE115A07FS6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.45% 10-Sep-19 102.6646 8.9100 50.00 INE752E07LT4 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK LTD 8.93% 20-Oct-19 100.0000 11.4900 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 100.2424 8.9000 300.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-20 100.2000 8.8800 50.00 INE020B08476 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 0.00% 15-Dec-20 61.5300 0.0000 3.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 109.5500 0.0000 4.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 107.7500 0.0000 1.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 102.3294 8.9100 150.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-21 100.2000 8.8800 50.00 INE053F07520 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 8.00% 23-Feb-22 100.3313 9.0400 23.00 INE861G08035 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD. 9.95% 07-Mar-22 98.8882 9.2800 100.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 102.7882 1.6000 250.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-22 100.2000 8.8900 50.00 INE268A07145 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.10% 05-Apr-23 105.3000 8.8000 101.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 100.2000 9.1500 1.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-23 100.2000 8.8900 50.00 INE975G08041 BAJAJ FINANCE LIMITED 11.50% 04-Feb-24 101.0100 9.4800 50.00 INE936D07075 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP. 9.75% 02-Aug-24 100.0603 9.0200 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.7400 10.2000 1.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 101.1924 8.8700 50.00 INE733E07JO9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 9.17% 22-Sep-24 100.2000 8.9000 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.9500 8.8200 305.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 99.7000 9.1700 3.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP. 9.60% 01-Oct-24 101.3500 9.3800 1603.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 100.6800 8.9000 200.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-24 100.2000 8.9000 50.00 INE572E09247 PNB HOUSING FINANCE LTD -- 27-Oct-24 100.0700 9.0200 800.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE -- 27-Oct-24 100.3323 9.1500 500.00 INE752E07LZ1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.93% 20-Oct-25 110.3508 7.2400 113.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-26 100.2000 8.9000 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-27 100.2000 8.9000 50.00 INE787H07198 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.26% 23-Aug-28 105.0500 7.0800 22.00 INE020B07HN3 IIFCL 8.46% 29-Aug-28 109.0500 7.2000 19.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 110.2131 7.2600 2.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 111.7700 7.1900 4.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.2292 7.1600 1.50 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-28 100.2000 8.9000 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-29 100.2000 8.9000 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.66% 22-Jan-34 113.8225 7.3000 212.50 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 102.0182 10.5300 1.00 INE008A08U84 NTPC LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.0370 8.8500 100.00 NSE === INE804I07OX0 ECL FINANCE LIMITED -- 17-Nov-14 112.3880 14.0000 16.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COR. 8.25% 21-Nov-14 99.9621 8.2139 3500.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE COR 8.25% 21-Nov-14 99.9621 8.5000 3500.00 INE881J07CU7 SREI EQUIPMENT FINANCE PRIVATE LTD 11.35% 15-Dec-14 100.2950 8.9416 250.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 100.0603 8.6500 50.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 100.1639 9.6556 300.00 INE166A09030 ING VYSYA BANK LIMITED 8.75% 17-May-15 99.6887 9.2800 2.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 17-Jun-15 99.8900 10.0151 50.00 INE916DA7FN6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD -- 19-Oct-15 99.9283 - 950.00 INE055A07054 CENTURY TEXTILES AND INDUSTRIES 10.07% 31-Oct-15 100.3170 9.8700 50.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9759 8.8309 500.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9759 8.5000 500.00 INE804I07HO3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 31-Dec-15 140.0000 0.0000 0.50 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.0200 8.8500 700.00 INE126A07228 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 9.25% 18-Mar-16 99.7555 9.3500 250.00 INE116F08085 PANATONE FINVEST LIMITED RESET 31-Mar-16 100.0684 9.3444 850.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2338 8.7200 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2628 8.7000 250.00 INE062A09130 STATE BANK OF INDIA 9.85% 27-Jun-16 102.0041 8.4700 5.00 INE523E07AK1 L & T FINANCE LTD SR-F RR NCD -- 15-Jul-16 99.9534 9.2700 100.00 INE020B07IX0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.27% 08-Aug-16 101.0205 8.5724 350.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2402 8.6000 450.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2402 8.5868 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5804 8.5800 200.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5918 8.5700 30.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.4266 9.3000 30.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.7401 8.7400 40.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2628 8.9900 1000.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2628 8.9900 1000.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.7764 8.5868 50.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 101.0100 9.4699 50.00 INE656J07084 GEETANJALI TRADING AND INVESTMENTS 3.00% 28-Feb-17 53.6529 10.3940 70.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.7238 8.6400 200.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 101.7238 8.6400 200.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.2125 8.7800 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.2125 8.7800 100.00 INE691I07794 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.55% 26-Sep-17 100.5804 9.2900 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.0740 8.5444 35.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.2877 8.7750 600.00 INE115A07DN2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 13-Feb-18 100.0000 8.6050 1000.00 INE115A07DN2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.15% 13-Feb-18 100.0000 9.1220 250.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 26-Feb-18 100.4994 9.0300 50.00 INE001A07KI9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.25% 26-Feb-18 100.4994 9.0300 50.00 INE895D08568 TATA SONS LIMITED 8.85% 02-May-18 99.0131 9.1500 150.00 INE242A07207 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 11.00% 10-Sep-18 106.0800 9.0500 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.8100 8.9200 30.00 INE400K07044 ANDHRA PRADESH EXPRESSWAY LIMITED 0.00% 15-Oct-18 123.3275 9.7000 80.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 101.1924 8.8600 50.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-18 100.0000 8.9500 75.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.2620 9.1500 700.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 101.2620 9.1500 450.00 INE341E07308 MAHARASHTRA STATE ROAD DEVELOPMENT 10.00% 15-Jan-19 100.4000 9.8500 2.00 INE001A07MG9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 17-Jan-19 101.9017 9.0600 350.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 101.7653 9.1000 500.00 INE001A07MH7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 9.65% 19-Jan-19 101.7653 9.1000 500.00 INE134E07489 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-19 102.6352 8.9000 250.00 INE752E07JS0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT 9.30% 28-Jun-19 101.7969 8.7842 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-19 101.7969 8.8100 250.00 INE115A07FS6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.45% 10-Sep-19 101.2972 9.0900 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.7379 8.8500 48.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.7379 8.8500 24.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-19 100.0000 8.9300 75.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.2424 8.8900 850.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 99.8751 10.9000 10.00 INE804I08601 ECL FINANCE LIMITED 12.00% 26-Apr-20 101.7234 12.2000 84.90 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 99.8063 8.7200 250.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 99.8063 8.7217 50.00 INE895D08253 TATA SONS LIMITED 8.97% 15-Jul-20 99.5800 9.0400 3.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR 8.79% 21-Jul-20 98.6724 9.0700 25.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-20 100.0000 8.9300 175.00 INE134E07505 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.70% 31-Jan-21 103.7000 8.8793 100.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 105.9859 10.7500 15.00 INE081A08173 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 11-May-21 106.9300 10.2800 1.00 INE020B07IW2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 17-Jul-21 102.3294 8.9000 150.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.7600 9.5900 1.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD 8.93% 20-Oct-21 100.0000 8.9300 175.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.5400 7.1800 2.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.0500 8.7732 2304.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.0500 8.7732 1850.00 INE990D07288 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 9.65% 31-Mar-22 101.0000 9.3312 4.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LIMITE 2.00% 23-Apr-22 102.7882 9.7000 250.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.7166 9.7700 100.00 INE038A07258 HINDALCO LIMITED 9.55% 25-Apr-22 98.7166 9.7700 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.9831 9.7700 50.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 98.9831 9.7700 50.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-22 100.0000 - 175.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LIMITE 9.10% 05-Apr-23 98.8882 9.4500 100.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 8.93% 20-Oct-23 100.0000 - 175.00 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS L (F 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 50.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 110.7500 10.1400 19.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.9500 9.5200 100.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND DISTRIBUT 9.72% 16-Jul-24 102.0400 9.5100 196.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FINANCI 9.50% 28-Jul-24 100.4000 9.4200 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER P. LT 9.75% 02-Aug-24 100.2063 9.6968 330.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.0200 10.4668 1473.00 INE139F07055 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.18% 11-Aug-24 101.8950 9.0800 100.00 INE134E08GD7 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.37% 19-Aug-24 102.5000 8.9600 48.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.6971 8.9000 1050.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.6646 8.9050 350.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 102.9526 8.9100 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 102.9526 8.9100 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LI 9.30% 04-Sep-24 102.5800 8.8800 13.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 102.1685 8.8200 107.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.9500 8.9700 254.00 INE306N08029 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LTD10.15% 26-Sep-24 100.6500 10.0288 2.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.3700 9.5600 850.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.3700 8.8111 500.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.0000 8.9100 500.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.3700 8.9119 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 100.6500 8.8890 300.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.93% 20-Oct-24 100.0000 - 175.00 INE572E09247 ORIENTAL BANK OF COMMERCE -- 27-Oct-24 100.3600 - 708.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 102.6000 8.9600 149.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 101.6000 8.9000 2.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.93% 20-Oct-25 100.0000 8.9300 200.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.93% 20-Oct-26 100.0000 8.9300 200.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.93% 20-Oct-27 99.9800 8.9251 250.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 100.4500 7.4400 50.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 100.5000 9.1600 41.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE COMPA 8.26% 23-Aug-28 105.0100 7.6500 99.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.3508 7.2458 113.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 110.2950 7.3400 8.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 109.4100 7.3500 10.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.93% 20-Oct-28 99.9800 8.9243 300.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 9.30% 04-Sep-29 100.2531 9.2542 37.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 9.30% 04-Sep-29 102.8900 8.9278 10.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 9.30% 04-Sep-29 102.8900 8.9278 10.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LID 8.93% 20-Oct-29 100.0000 8.9300 150.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 8.66% 22-Jan-34 108.4100 7.7900 70.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE CO. 9.41% 27-Jul-37 103.8300 8.9900 12.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.7500 11.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com