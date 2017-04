Oct 29 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 10986.00 NSE 37505.20 ============= TOTAL 48491.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.4300 7.3300 10.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.6656 10.5700 51.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 106.3796 9.8200 183.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD 9.80% 22-Mar-73 100.8500 9.7100 285.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.3500 10.6300 253.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.0000 12.8800 10.50 INE001A07HL9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 28-Nov-14 100.0559 8.6500 1450.00 INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 99.9881 8.9600 50.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-15 100.3599 8.8100 100.00 INE916DA7FN6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD - 19-Oct-15 100.0300 9.1500 550.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.7038 9.0200 100.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.7855 9.0300 50.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.7855 9.0200 900.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 99.8509 8.5400 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.3930 8.7300 100.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.16% 31-Jul-16 100.6100 8.7200 500.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 101.2629 8.5400 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2544 8.5900 200.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.8073 8.7100 100.00 INE916DA7865 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10-Oct-16 101.8357 9.2100 50.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LTD. 9.80% 17-Oct-16 100.7919 9.3300 22.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.2647 9.0400 50.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 101.2024 9.3800 50.00 INE958G08906 RELIGARE FINVEST LTD 12.75% 30-May-17 99.4500 - 6.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.1847 8.8000 500.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.29% 16-Oct-17 100.6138 9.0400 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.2726 8.7900 250.00 INE013A07F87 RELIANCE CAPITAL LTD - 20-Apr-18 103.0000 0.0000 70.00 INE667F07BU0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FINANCE - 08-Aug-18 101.4900 9.9300 250.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.0332 8.7100 50.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 102.7365 9.0900 100.00 INE895D07479 TATA SONS LTD 9.25% 19-Jun-19 100.4860 9.0900 250.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.8343 8.7600 500.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 100.9400 9.1100 1.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 100.0800 9.6800 28.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 100.3800 9.0100 1.00 INE774D08KV6 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 9.80% 25-Jan-21 95.4000 10.8300 1.00 INE062A08033 STATE BANK OF INDIA 9.75% 16-Mar-21 100.6000 9.6000 0.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.6001 10.8600 1.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 105.4000 0.0000 3.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.0700 0.0000 1.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 101.7000 12.7800 4.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 99.6500 9.4100 2.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.1000 9.1300 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 105.5000 8.8800 1.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 102.8090 1.6000 180.00 INE053F07603 IRFC LTD 8.83% 25-Mar-23 100.0000 8.8100 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.8890 9.2800 250.00 INE859N08043 TAMIL NADU POWER FINANCE 9.19% 29-May-23 100.2000 9.1500 101.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 105.5600 7.9700 21.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 101.2137 9.0900 50.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 100.6688 9.6300 400.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 102.7600 10.4700 25.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.8260 8.9000 100.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 102.2200 8.7300 1.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 99.7000 9.1700 10.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.5100 9.3700 800.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 100.9000 8.9300 400.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 100.4587 8.8600 50.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 100.0000 9.3700 19.00 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 95.0000 9.3200 1.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.5462 7.2200 8.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 110.2021 7.3600 34.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-29 103.9596 8.8900 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 103.4082 8.8700 100.00 NSE === INE733E07JG5 NTPC LIMITED 8.66% 16-Dec-33 114.3500 7.2500 1.10 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.3000 10.5200 410.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 100.3500 12.7100 0.50 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.9677 8.1279 1000.00 INE001A07LO5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.25% 21-Nov-14 99.9677 8.4200 1000.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0534 8.7574 600.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0534 8.4200 600.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.0480 10.5032 250.00 INE001A07HM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 26-Nov-14 100.0480 8.4200 250.00 INE909H07941 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 26-Nov-14 100.0508 8.6000 200.00 INE001A07HL9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 28-Nov-14 100.0559 8.4500 1450.00 INE895D08386 TATA SONS LIMITED 9.84% 08-Dec-14 100.0646 8.5000 450.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.8980 8.9575 50.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.8980 8.6998 50.00 INE043D07EI8 IDFC LIMITED 9.20% 27-Feb-15 99.9881 8.6999 50.00 INE721A07EE4 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.10% 23-Mar-15 100.1789 9.6100 150.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.8001 8.9800 50.00 INE752E07IA0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-15 100.3599 8.6500 100.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.2140 8.7330 6.00 INE721A08AG5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY RESET 24-Aug-15 101.3160 9.8000 1200.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.9079 9.7800 50.00 INE916DA7FN6 KOTAK MAHINDRA PRIME LTD - 19-Oct-15 100.0300 - 550.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.1882 8.9929 100.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.1882 9.0000 100.00 INE061O07012 SHAMBHAVI REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 26-Dec-15 100.0000 - 58.20 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 98.8761 8.5800 350.00 INE020B07CK0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.65% 31-Jan-16 98.8761 8.5800 350.00 INE001A07GH9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.70% 09-Feb-16 100.7038 9.0200 100.00 INE118D07112 LAFARGE INDIA PVT. LTD. 9.15% 12-Feb-16 100.2239 8.8900 650.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.5297 8.6375 10.00 INE001A07KK5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.35% 04-Mar-16 99.6117 9.5709 35.00 INE261F09II8 NABARD 8.95% 07-Mar-16 100.3233 8.6000 350.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.7855 9.0100 50.00 INE238A08211 AXIS BANK LIMITED 8.75% 22-Mar-16 99.0500 9.4100 1.00 INE001A07MM7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.72% 25-Mar-16 100.7869 9.0000 100.00 INE039A09NB4 IFCI LIMITED 9.75% 31-Mar-16 100.0300 9.6500 2.50 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.8509 8.5200 1000.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.3930 8.7100 300.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.3930 8.7100 50.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2346 8.7200 250.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2346 8.7200 250.00 INE043D07BP9 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.54% 11-Jul-16 101.2810 8.6430 10.00 INE134E08GB1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.16% 31-Jul-16 100.6100 8.7100 500.00 INE752E07IM5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-16 101.2629 8.5300 50.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.6416 8.9900 600.00 INE001A07ND4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.43% 02-Sep-16 100.6416 8.9900 600.00 INE445L08086 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Sep-16 100.6415 8.9156 52.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2711 8.5800 550.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2711 8.5668 350.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5909 8.5860 5.00 INE694L07032 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.60% 16-Sep-16 100.4585 9.2970 9.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.8073 8.7000 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.8019 8.7180 2.00 INE136E07NC2 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 30-Sep-16 134.9400 - 1.00 INE916DA7865 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 10-Oct-16 101.8357 9.2000 50.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.2738 8.9960 5.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.8215 8.5599 71.00 INE020B07HW4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.05% 17-Oct-16 100.8039 8.5700 50.00 INE296A07930 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.80% 17-Oct-16 100.7919 9.3200 22.00 INE136E07NL3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 31-Oct-16 131.2500 - 1.10 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.2647 9.0300 50.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 101.2024 9.3700 50.00 INE039A09OS6 IFCI LIMITED 10.20% 31-Mar-17 101.1000 9.6200 3.00 INE039A09LI3 IFCI LIMITED 9.00% 31-Mar-17 98.5800 9.6500 1.00 INE134E08727 PFC TX SR-13 9.60% 16-May-17 101.5700 8.9000 0.50 INE134E08AC2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.96% 18-May-17 102.2200 9.1000 1.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.1847 8.7900 500.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.7162 9.3800 50.00 INE691I07794 L & T INFRASTRUCTURE FINANCE 9.55% 26-Sep-17 100.6298 9.2699 50.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 100.6138 - 350.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.2726 8.7800 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.3500 9.1200 8.00 INE501A07115 DEEPAK FERTILIZERS AND PETROCHEMIC 9.71% 18-Jan-18 98.9288 10.0800 210.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 99.9705 9.0300 2450.00 INE667F07BU0 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.45% 08-Aug-18 101.4700 9.9300 250.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 104.3000 9.6100 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.9000 9.1000 1.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 100.0000 8.9200 100.00 INE514E08DE5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.63% 29-Nov-18 103.0332 8.7000 50.00 INE895D07438 TATA SONS LIMITED 9.90% 20-Mar-19 102.7365 9.1200 100.00 INE680A09048 THE DHANALAKSHMI BANK LIMITED 11.95% 29-May-19 101.2500 11.9091 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 100.4800 8.8600 12.00 INE895D07479 TATA SONS LIMITED 9.25% 19-Jun-19 100.4860 9.1200 250.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 101.6062 9.0500 50.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 101.6062 9.0500 50.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.8343 8.8000 1100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 101.8340 8.8000 550.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.7362 8.8500 50.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.7362 8.8500 50.00 INE028A09131 BANK OF BARODA RESET 09-Oct-19 100.9400 8.9500 1.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.7373 8.8400 150.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.7373 8.8400 150.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 100.0000 8.9200 200.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.3700 8.8600 210.00 INE296A07DQ3 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.47% 22-Oct-19 100.0000 - 50.00 INE860H07656 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.65% 25-Oct-19 100.0000 - 50.00 INE976I08094 TATA CAPITAL LIMITED 10.25% 15-Dec-19 103.2500 9.4100 0.50 INE847E08CZ6 ANDHRA PRADESH POWER FINANCE CORP 8.15% 03-Apr-20 95.7300 10.1800 1.00 INE155A08068 TATA MOTORS LIMITED 9.70% 18-Jun-20 100.6587 9.5100 28.00 INE028A09180 BANK OF BARODA RESET 27-Aug-20 100.3800 8.9500 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 103.9800 9.5400 1.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 100.4000 9.0640 1.00 INE134E07117 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 7.51% 15-Oct-21 100.3000 7.4451 5.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 100.2441 8.8725 50.00 INE238A08260 AXIS BANK LIMITED RESET 24-Nov-21 99.8500 9.3700 1.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.1900 8.7545 2750.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.4497 8.7000 500.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 102.8090 9.7000 180.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 100.2455 - 50.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 100.0000 8.8300 1.00 INE268A07145 STERLITE INDUSTRIES (INDIA) LTD 9.10% 05-Apr-23 98.8890 9.4500 250.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 96.0870 9.6200 100.00 INE859N08043 TAMILNADU POWER FINANCE AND INFRA 9.19% 29-May-23 100.3000 9.3350 100.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 100.2699 - 50.00 INE695F09441 ANDHRA PRADESH STATE FINANCIAL 9.75% 24-Mar-24 101.9300 9.6600 1.00 INE514F07083 NEELACHAL ISPAT NIGAM LIMITED 11.90% 27-Mar-24 111.5000 10.0100 120.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 101.2137 9.1000 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 100.7500 9.5500 10.00 INE001A07MS4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.24% 24-Jun-24 101.3500 9.0000 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.2500 9.5500 100.00 INE871D07NI3 INFRASTRUCTURE LEASING AND FIN 9.50% 28-Jul-24 100.7500 9.3700 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 100.6688 9.6200 1110.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.0000 10.4700 1107.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.8260 8.8800 1300.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.8586 8.8750 700.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 102.9800 8.8700 100.00 INE752E07IU8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-24 102.9600 8.8700 50.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 102.7788 8.8500 300.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 102.7788 8.8500 200.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 102.2000 8.8200 7.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.5881 9.0200 253.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 99.7000 9.2000 3.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.0000 9.6300 450.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.0000 8.9700 1000.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 100.9000 8.8504 400.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 101.0227 9.0500 200.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 101.0227 9.0500 200.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 100.4587 - 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 100.0000 - 1677.00 INE572E09247 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 27-Oct-24 100.3800 - 8.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 102.7000 8.9400 111.00 INE053F09GV6 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.95% 10-Mar-25 101.8000 8.8700 1.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 100.0000 8.9200 25.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.7500 8.8700 0.80 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 100.0000 8.9200 75.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 100.0000 8.9200 75.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.7500 7.2500 6.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.0000 8.9200 4.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 108.5370 7.2500 135.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.1638 7.2600 100.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 110.2590 7.2500 2.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 100.0000 8.9200 75.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 103.9596 8.8850 50.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 103.2839 8.8800 200.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 103.2839 8.8800 100.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 100.1786 8.9000 75.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - 