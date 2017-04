Oct 30 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 13235.20 NSE 61913.80 ============= TOTAL 75149.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.80% 09-Jan-15 100.0687 9.0600 15.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.55% 13-Jan-15 100.0601 8.8900 200.00 INE514E08BC3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.3636 8.6200 250.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.8770 8.5500 400.00 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9754 8.8300 150.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.6119 8.5400 100.00 INE043D07EV1 IDFC LTD 8.49% 06-May-16 99.8509 8.5400 150.00 INE742L07047 LILY REALTY PRIVATE LIMITED 19.00% 30-Jun-16 102.0000 - 10.50 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.3084 8.6600 1250.00 INE013A07C80 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 23-Aug-16 101.5720 0.0000 1.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.2377 8.6000 19.00 INE306N07DC3 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES - 26-Sep-16 100.4040 9.2900 15.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.80% 27-Sep-16 101.8073 8.7100 19.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 104.0000 6.8500 1.50 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.2056 8.6600 650.00 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-16 100.0000 12.5000 1.00 INE043D07FH7 IDFC LTD 9.57% 04-Oct-16 101.6123 8.6100 19.00 INE916DA7865 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED - 10-Oct-16 101.7888 9.2400 150.00 INE033L07AE9 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD - 10-Oct-16 100.4056 9.3000 15.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 101.2411 9.3600 50.00 INE514E08DR7 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 100.0597 8.8800 450.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.5338 8.6100 200.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.4224 8.5700 250.00 INE048A08024 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 9.36% 28-Sep-17 100.3200 9.2200 1.00 INE063P07064 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED - 30-Sep-17 100.0000 0.0000 2.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.5019 8.9900 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.90% 21-Oct-17 100.3473 8.7800 1200.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 100.8056 8.5200 150.00 INE347G08027 PETRONET LNG LTD 9.00% 28-Oct-17 100.0000 9.0000 1000.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 100.7200 8.9900 4.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 102.9645 8.8800 50.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 101.3519 8.8200 100.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 100.6000 8.7900 250.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.69% 02-Mar-19 102.8047 8.8600 500.00 INE081A08124 TATA STEEL LIMITED 10.40% 15-May-19 102.1200 9.7700 2.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION LTD 8.93% 20-Oct-19 100.6692 8.7800 300.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 100.3961 8.8600 860.00 INE347G08035 PETRONET LNG LTD 9.05% 28-Oct-19 100.4423 8.9300 100.00 INE155A07219 TATA MOTORS LIMITED 9.95% 02-Mar-20 101.6750 9.5100 49.00 INE752E07IF9 POWER GRID CORP. LTD 9.64% 31-May-20 103.4464 8.8100 200.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 100.7631 8.7700 100.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 99.7500 9.3100 4.40 INE909H08055 TATA MOTORS FINANCE LIMITED RESET 23-Nov-20 102.5000 11.0700 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 105.2100 10.7700 2.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 101.0500 9.1200 1.00 INE340M08012 TAMILNADU GENERATION AND 9.59% 26-Aug-21 101.0000 9.3800 1.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 100.6000 8.8100 50.00 INE202B08397 DEWAN HOUSING FINANCE COPROATION RESET 09-Nov-21 102.0000 12.4900 2.00 INE081A08181 TATA STEEL LIMITED 2.00% 23-Apr-22 103.0303 1.5700 250.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 100.6000 8.8200 50.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.0897 8.9500 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.8759 8.6700 10.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER LTD 8.95% 26-Apr-23 96.4183 9.5700 100.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 100.6000 8.8300 50.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 103.7100 7.8000 11.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 99.2361 9.3600 250.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 101.4970 9.0500 50.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.2500 9.5200 1.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 101.0406 9.5800 300.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.5000 10.3600 15.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 103.0530 8.8700 150.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 101.8500 8.8000 24.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 101.2600 8.8100 300.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.22% 16-Oct-24 101.3441 9.0100 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 100.6000 8.8400 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 100.4400 9.1200 309.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 102.6500 8.9600 10.00 INE572F08030 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT PRASARAN 9.30% 15-Feb-25 102.5000 8.9100 2.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 100.6000 8.8400 50.00 INE134E07125 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.75% 15-Oct-26 103.5000 7.3000 0.30 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 100.6000 8.8500 50.00 INE906B07CB9 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.30% 25-Jan-27 108.7150 7.2000 8.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 100.6000 8.8500 50.00 INE020B07GX4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 7.38% 19-Dec-27 98.9593 7.5000 2.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 98.7703 7.5100 2.00 INE787H07198 IIFCL 8.26% 23-Aug-28 109.0827 7.2000 135.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 110.8076 7.2000 89.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 100.6000 8.8400 150.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 113.2800 6.9900 1.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 103.5328 8.8500 250.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 100.6000 8.8500 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.4000 10.6000 2.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 99.7500 10.7300 718.00 INE121A08NJ5 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. RESET 31-Dec-99 100.7500 12.7900 0.50 NSE === INE756I07027 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 12-Sep-14 100.1113 8.4700 150.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0427 8.8819 2500.00 INE001A07LX6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.96% 24-Nov-14 100.0427 8.5342 2500.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.9270 8.7986 400.00 INE001A07EX1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.40% 08-Dec-14 99.9270 8.4700 400.00 INE115A07CR5 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.76% 11-Dec-14 100.1153 8.4701 350.00 INE149A07154 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.95% 15-Dec-14 100.1907 8.6000 710.00 INE149A07154 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.95% 15-Dec-14 100.1907 9.1642 150.00 INE149A07154 TUBE INVESTMENTS OF INDIA LIMITED 10.95% 15-Dec-14 100.1907 8.6000 150.00 INE115A07BT3 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.80% 09-Jan-15 100.0687 8.7500 100.00 INE134E08EC4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.55% 13-Jan-15 100.0601 8.5998 200.00 INE641O08019 PHL FINANCE PRIVATE LIMITED 10.65% 12-Mar-15 100.1325 9.6223 500.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.9381 8.8715 100.00 INE134E08CT2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 30-Mar-15 99.9381 8.6500 100.00 INE667F07CE2 SUNDARAM BNP PARIBAS HOME FIN. LTD 10.52% 03-Apr-15 100.4168 9.4340 600.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.4300 8.8500 500.00 INE001A07MN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 26-Jun-15 100.4300 8.8500 250.00 INE514E08BC3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.32% 06-Jul-15 100.3636 8.5000 250.00 INE514E08811 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.45% 08-Sep-15 99.8770 8.5000 400.00 INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 10-Sep-15 100.3467 8.8163 2500.00 INE001A07NF9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.32% 10-Sep-15 100.3467 8.8300 2500.00 INE310L07076 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Sep-15 101.0695 9.0439 15.30 INE752E07BT5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-15 100.1657 8.5193 100.00 INE752E07BT5 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.73% 11-Oct-15 100.1657 8.5000 100.00 INE115A07CO2 LIC HOUSING FINANCE LTD. 9.75% 18-Oct-15 100.5633 9.1000 50.00 INE310L07084 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Oct-15 101.2332 8.9751 15.30 INE310L07092 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Nov-15 101.3284 8.9867 14.40 INE261F09HZ4 NABARD 8.83% 23-Nov-15 99.9754 8.5500 150.00 INE155A08134 TATA MOTORS LIMITED 9.22% 01-Dec-15 100.0710 9.1100 400.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7481 8.8000 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.7481 8.8000 50.00 INE310L07100 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 9.84% 20-Dec-15 101.4329 8.9853 14.40 INE136E07NW0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 21-Dec-15 122.0000 - 1.00 INE043D07EJ6 IDFC LIMITED 9.14% 27-Jan-16 100.6119 8.5500 300.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.6835 8.5083 250.00 INE043D07EF4 IDFC LIMITED 9.15% 19-Feb-16 100.6835 8.5082 250.00 INE116F08085 PANATONE FINVEST LIMITED RESET 31-Mar-16 100.2116 9.2330 140.00 INE804I07JW2 ECL FINANCE LIMITED - 06-Apr-16 128.0110 0.0000 25.00 INE001A07GM9 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Apr-16 99.8000 9.6700 1.00 INE126A07236 E.I.D. PARRY (INDIA) LIMITED 8.97% 03-May-16 99.3886 9.3300 250.00 INE043D07EV1 IDFC LIMITED 8.49% 06-May-16 99.8509 8.5200 150.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2649 8.7000 450.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.2649 8.7000 350.00 INE523E07AK1 L & T FINANCE LTD - 15-Jul-16 99.9580 9.4192 100.00 INE523E07AK1 L & T FINANCE LTD - 15-Jul-16 99.9580 9.2600 100.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.3084 8.6500 1250.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3187 8.5368 150.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.3187 8.5500 150.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5788 8.5800 100.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.5788 8.5800 100.00 INE445L08045 NABHA POWER LIMITED SR-IV 9.35% 18-Sep-16 100.7339 8.8700 42.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 101.8180 8.6900 125.00 INE481G07125 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.80% 30-Sep-16 100.2056 - 650.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.3095 8.9600 850.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.3095 8.9600 600.00 INE916DA7865 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 10.30% 10-Oct-16 101.7888 9.2250 150.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.4911 8.9499 500.00 INE001A07LV0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 21-Oct-16 100.4911 8.9500 500.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.3200 9.0000 250.00 INE001A07HN5 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 07-Dec-16 101.3200 9.0000 250.00 INE008A08M27 IDBI BANK LIMITED 8.85% 20-Dec-16 99.0000 9.3500 2.00 INE296A07955 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.05% 10-Jan-17 101.2411 9.3500 50.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.1610 8.6500 100.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.1610 8.6500 100.00 INE514E08DR7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.95% 22-May-17 100.0597 8.5000 450.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 101.5338 8.6000 200.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.6095 9.5200 45.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.2575 8.7600 250.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.2575 8.7600 250.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0429 8.8000 100.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.0429 8.8000 100.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 101.4279 8.6250 100.00 INE114A07836 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 9.18% 27-Aug-17 101.4224 8.5600 250.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4319 8.6249 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.4319 8.6250 100.00 INE019A07365 JSW STEEL LIMITED 10.20% 05-Sep-17 102.4500 9.5400 150.00 INE694L07040 TALWANDI SABO POWER LIMITED 9.70% 18-Sep-17 100.7392 9.3700 5.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 100.9311 8.6600 40.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.0138 8.9652 120.00 INE001A07JQ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 08-Oct-17 100.5019 8.9800 250.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.3473 8.7500 1950.00 INE752E07HR6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-17 100.8056 8.5100 150.00 INE347G08027 PETRONET LNG LIMITED 9.00% 28-Oct-17 100.0000 - 1350.00 INE043D07CZ6 IDFC LIMITED PP 33/2013 8.97% 13-Dec-17 99.9801 8.4703 250.00 INE134E08AI9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.28% 28-Dec-17 101.2524 8.7813 30.00 INE554Q07011 SHETH CREATORS AND CONSTRUCTORS RESET 31-Jan-18 100.9665 - 135.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 99.6463 8.7961 100.00 INE115A07494 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.75% 24-Mar-18 101.9300 9.0200 1.00 INE168R07067 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 200.00 INE168R07059 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 40.00 INE752E07KP4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-18 101.2600 7.4800 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 99.7766 8.7415 150.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 99.9033 8.7000 100.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 99.9033 8.7070 100.00 INE008A08Q07 IDBI BANK LIMITED 11.00% 26-Sep-18 105.8300 9.1400 1.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.9645 8.8700 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 102.9621 8.8716 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 101.2867 8.8300 200.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 100.6000 8.7348 350.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.8788 8.7961 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 101.8788 8.8000 250.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.6355 8.7000 100.00 INE514E08AP7 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.00% 10-Jan-19 101.6355 8.6875 50.00 INE134E07513 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.69% 02-Mar-19 102.8047 8.8502 500.00 INE114A07463 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.80% 22-Jun-19 99.8565 8.8100 100.00 INE896L07207 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED 11.50% 11-Jul-19 100.7154 11.1900 300.00 INE121A07HY8 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 9.90% 18-Jul-19 100.2453 9.8000 250.00 INE721A07HP3 STFC LTD 10.00% 19-Jul-19 100.4559 9.7557 600.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 101.4334 9.0500 107.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 101.4334 9.0500 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.1035 8.7300 1200.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 102.1035 8.7300 1100.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.8139 8.8300 350.00 INE134E08GJ4 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.32% 17-Sep-19 101.8139 8.8300 350.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.9311 8.7900 550.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 100.9702 8.7800 550.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 100.6000 8.7677 450.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 100.3961 8.8500 250.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 100.0000 - 1850.00 INE155A07219 TATA MOTORS LIMITED 9.95% 02-Mar-20 101.9219 9.4400 50.00 INE477L08014 INDIA INFOLINE HOUSING FINANCE LTD 12.00% 31-Mar-20 101.0000 12.3800 10.00 INE909H08030 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.70% 10-Apr-20 99.4000 10.8100 0.50 INE752E07IF9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.64% 31-May-20 103.4464 8.8000 200.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 99.8900 8.7016 50.00 INE053F09HI1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 22-Jun-20 99.8900 8.7000 50.00 INE752E07LU2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-20 100.6000 8.7860 200.00 INE062A08017 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-20 100.2500 8.9700 4.40 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 95.2500 8.9400 1.00 INE941D07125 RELIANCE PORTS AND TERMINALS LTD 10.40% 18-Jul-21 104.7000 9.4000 2.00 INE062A09072 STATE BANK OF INDIA RESET 12-Sep-21 99.9000 8.9600 1.00 INE752E07LV0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-21 100.6000 8.8018 250.00 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 104.9400 7.3000 50.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.3500 8.7200 3020.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 106.3946 8.7100 3000.00 INE081A08181 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD 2.00% 23-Apr-22 103.0303 9.6700 250.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 100.6000 - 250.00 INE039A09PM6 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-22 103.5900 9.2400 250.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.2607 8.9100 200.00 INE238A08344 AXIS BANK LIMITED 9.15% 31-Dec-22 101.2607 8.9100 100.00 INE514E08CC1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 09-Jan-23 100.8759 8.6600 10.00 INE936D07067 RELIANCE UTILITIES AND POWER 8.95% 26-Apr-23 96.7500 9.5000 104.00 INE752E07LX6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-23 100.6000 - 250.00 INE310L07803 IOT UTKAL ENERGY SERVICES LIMITED 10.08% 20-Jan-24 105.4200 9.5000 5.40 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 104.2500 7.7200 10.00 INE752E07KV2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 7.93% 20-May-24 100.3100 7.8600 50.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 99.2361 9.3500 250.00 INE895D07487 TATA SONS LIMITED 9.30% 19-Jun-24 101.4970 9.0550 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 101.1400 9.4900 60.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.2300 9.6700 70.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 101.0406 9.5600 300.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 102.5967 8.9300 100.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 102.5967 8.7486 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 103.7800 10.3420 56.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 102.9472 8.8800 150.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 102.9552 8.8600 403.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 103.0203 8.8500 150.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 103.2361 8.7800 27.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 100.5080 10.0500 30.00 INE733E07JO9 NTPC LIMITED 9.17% 22-Sep-24 102.8000 8.7300 2.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 102.2252 8.9300 350.00 INE033L08171 TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD 10.15% 26-Sep-24 100.4500 - 150.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 99.7000 9.2000 22.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 101.5800 9.5180 267.00 INE134E08GL0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 100.0000 8.9500 500.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 101.2600 8.7900 500.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 101.3441 9.0000 1000.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 101.5383 8.9700 250.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 100.6000 - 150.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 100.4600 - 2711.00 INE572E09247 ORIENTAL BANK OF COMMERCE - 27-Oct-24 100.1800 - 250.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 103.0000 8.8950 45.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 100.6000 8.8338 200.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 102.7100 9.2800 1.60 INE483A09229 CENTRAL BANK OF INDIA RESET 06-Nov-25 96.4000 9.0900 1.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 100.6000 8.8386 250.00 INE528G09111 YES BANK LIMITED 10.15% 28-Sep-27 100.0000 10.1400 50.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 100.6000 8.8427 250.00 INE039A09PN4 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-27 104.8400 9.2400 500.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.1300 7.3209 750.00 INE134E08FQ1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.94% 25-Mar-28 100.4408 8.8600 30.00 INE039A09PR5 IFCI LIMITED 9.75% 26-Apr-28 103.7100 9.2355 750.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 110.4400 7.2300 2.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.0710 7.1700 2.50 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 100.6000 8.8451 250.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 104.0001 8.8800 350.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 104.0001 8.8800 100.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 103.8500 8.8100 253.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 100.6000 8.8480 150.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 99.6300 8.8800 3.00 INE305A09208 TOURISM FINANCE CORPORATION OF 9.65% 25-Feb-33 102.5600 9.3400 8.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.5974 7.3100 10.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 99.2898 9.1000 10.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 109.9100 8.4000 50.00 INE245A08042 THE TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.2500 10.8900 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.5500 10.4900 1.00 =============================================================================================== NOTE:- (*) - DIRTY PRICE BSE - Bombay Stock Exchange NSE - National Stock Exchange Corporate Debt Master Page : Corporate Bond Deals : Corporate Bond Indicative Quotes : - Corporate Bond Benchmark : <0#BBB-INBMK=> Contact Mumbai Rate Reporting Unit: +91 22 6180 7222 / 3317 7222, rru.data@thomsonreuters.com