Nov 5 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 12075.40 NSE 48432.50 ============= TOTAL 60507.90 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE756I07027 HDB FINANCIAL SERVICES LTD 10.30% 12-Sep-14 100.0843 8.8800 100.00 INE774D07HO9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 100.0595 8.8400 250.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 147.7402 0.0000 150.00 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0466 8.7900 150.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION 9.90% 17-Jun-15 99.9887 9.7300 50.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.4546 8.2700 1200.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.0000 - 1.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.35% 15-May-16 99.4389 8.6900 500.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE COPORATION LTD 8.27% 25-Jun-16 99.4155 8.6100 100.00 INE443R15026 IFMR CAPITAL - 20-Jul-16 101.8167 - 19.40 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.5377 8.5100 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8380 8.4300 500.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LTD 10.18% 19-Sep-16 101.9324 8.9800 10.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.5000 9.9700 0.80 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4577 8.5100 200.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 101.2648 9.8400 100.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.32% 19-Aug-17 101.6296 8.6100 150.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.7029 8.5200 50.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4438 8.4600 250.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.29% 16-Oct-17 101.2044 8.8000 500.00 INE205A07022 SESA STERLITE LIMITED - 30-Dec-17 100.0000 9.3400 1000.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 77.2375 8.5300 40.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.75% 15-Jan-18 99.8962 8.7700 500.00 INE306N0703Q NABARD - 01-Feb-18 76.7030 8.5300 80.00 INE261F09EA4 NABARD 0.00% 01-Feb-18 102.0996 7.2000 75.00 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 101.8000 12.1100 1.30 INE752E07LS6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.93% 20-Oct-18 101.2093 8.6700 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 100.6706 8.6300 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.2980 8.6700 200.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.1979 8.6800 50.00 INE020B07IV4 ICICI BANK LIMITED 9.02% 18-Jun-19 103.1000 8.6700 50.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION 9.39% 27-Aug-19 102.5348 8.7100 50.00 INE115A07FU2 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.44% 30-Aug-19 102.4500 9.2100 100.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.3905 8.6800 100.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.5096 8.6600 50.00 INE347G08035 PETRONET LNG LTD 9.05% 28-Oct-19 100.8242 8.8400 250.00 INE804I08601 ECL FINANCE LTD 12.00% 26-Apr-20 104.0000 0.0000 0.50 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.0800 10.9100 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 104.4700 10.9100 1.00 INE631K07028 WEST BENGAL STATE ELECTRICITY TRAN 10.29% 26-Jul-21 101.2500 10.0200 10.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 103.0907 12.3100 1.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.6578 8.6900 50.00 INE134E08TZ7 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.19% 14-Jun-23 101.8688 8.6100 50.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 102.3300 9.3100 2.50 INE539K08112 CREDILA FINANCIAL SERVICES P LTD 11.75% 09-Jul-24 104.1500 11.0100 1.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.5700 9.4000 601.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 101.8478 9.4400 350.00 INE090A08TN1 LIC HOUSING FINANCE LTD 9.15% 06-Aug-24 102.3762 8.8500 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.0867 10.2500 1520.00 INE043D07GT0 INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT FINANCE 9.36% 21-Aug-24 103.9537 8.7800 200.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.0951 8.7000 157.00 INE636F07183 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.60% 01-Oct-24 100.0931 9.3800 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.0700 8.6800 350.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.3405 8.8100 100.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.1467 8.7800 200.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.0618 8.6000 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.7500 7.3400 0.80 INE039A09PU9 IFCI LTD 8.76% 31-Mar-29 109.0400 7.7100 6.00 INE514E08EE3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 100.2673 8.7600 750.00 INE787H07156 POWER GRID CORPORATION LTD 7.40% 22-Jan-33 101.2879 8.6000 50.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 113.4900 7.3200 108.10 INE039A09PP9 IFCI LTD 9.90% 05-Nov-37 100.2300 9.8700 20.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 102.2123 10.4600 14.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 100.2500 12.7300 4.00 NSE === INE756I07027 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 10.30% 12-Sep-14 100.0843 8.5300 100.00 INE660A07GY7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 0.00% 25-Nov-14 99.5195 8.8115 776.00 INE121A07EG2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE 0.00% 25-Nov-14 134.7974 9.1156 600.00 INE774D07HM3 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 0.00% 25-Nov-14 99.5195 8.8115 470.00 INE721A07BT8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY - 25-Nov-14 133.9560 9.1727 330.00 INE909H07941 TATA MOTORS FINANCE LIMITED - 26-Nov-14 100.0395 8.5655 200.00 INE804I07HN5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Dec-14 132.6770 0.0000 5.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 100.0595 8.5002 750.00 INE774D07HO9 MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL 10.00% 05-Dec-14 100.0595 8.5002 250.00 INE053A08040 THE INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED 2.00% 09-Dec-14 142.7402 8.5000 150.00 INE001A07LZ1 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.90% 15-Dec-14 100.0685 8.4799 1000.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0626 8.5693 500.00 INE556F09270 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.38% 27-Dec-14 100.0626 8.2700 500.00 INE804I07II3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 29-Dec-14 131.2810 0.0000 1.50 INE261F09HB5 NABARD 9.38% 16-Jan-15 100.0466 8.5000 150.00 INE804I07DA1 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 04-Feb-15 214.1990 0.0000 0.70 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9500 9.3600 2.00 INE306N07039 TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES 9.83% 30-Apr-15 100.0931 9.1600 100.00 INE134E08EQ4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.46% 02-May-15 100.0000 9.0200 2.00 INE115A07DV5 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.76% 04-May-15 99.6821 9.0300 10.00 INE909H07784 TML FINANCIAL SERVICES LTD. 10.40% 15-Jun-15 100.5279 9.1100 50.00 INE202B07795 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. 9.90% 17-Jun-15 99.9887 9.8499 50.00 INE090H07LK1 DSP MERRILL LYNCH CAPITAL LIMITED RESET 31-Jul-15 139.6400 10.3249 38.00 INE535H07191 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY LTD 11.10% 04-Sep-15 100.9755 9.6500 39.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.4196 8.3000 1400.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 140.0000 0.0000 0.60 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.9812 8.3843 4050.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.9812 8.4500 4050.00 INE134E08FR9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.35% 15-May-16 99.4389 8.7000 500.00 INE742F07254 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Jun-16 100.1608 9.8500 70.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.4155 8.6000 400.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.4155 8.6000 2.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.5377 8.5000 250.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8380 8.4156 3300.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8638 8.4000 100.00 INE115A07EJ8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 10.18% 19-Sep-16 102.0616 8.8936 10.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.5100 11.0571 150.00 INE063P07072 EQUITAS FINANCE PRIVATE LIMITED 12.50% 30-Sep-16 100.2500 - 1.00 INE148I07AD3 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED - 13-Oct-16 100.5896 - 15.00 INE721A07GR1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Oct-16 101.3500 9.9353 1.20 INE134E08DZ7 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.64% 15-Dec-16 101.8688 8.6000 50.00 INE001A07AZ4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.00% 08-Feb-17 98.3500 9.0000 2.00 INE020B08658 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.28% 15-Feb-17 101.4577 8.5000 200.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0031 8.5000 250.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.0031 8.5000 250.00 INE148I07118 INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED 10.50% 30-Apr-17 101.2648 9.8300 100.00 INE896L07157 INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED - 15-May-17 105.2840 11.1100 1.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.1739 8.3150 70.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.1739 8.3150 70.00 INE134E08GC9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.32% 19-Aug-17 101.6296 8.6000 150.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 101.3914 8.6525 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8453 8.4500 100.00 INE020B08773 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 27-Aug-17 101.8453 8.4499 50.00 INE134E08GE5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.30% 27-Aug-17 101.5048 8.6400 5.00 INE020B07JB4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.06% 23-Sep-17 101.4438 8.4500 250.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.9074 8.6000 160.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.9074 8.6000 160.00 INE048A08024 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 9.36% 28-Sep-17 100.3500 9.1900 44.00 INE019A07274 JSW STEEL LIMITED 10.55% 02-Oct-17 101.4046 10.2200 1000.00 INE202B07BX9 DEWAN HOUSING FINANCE CORP. LTD. - 03-Oct-17 100.4239 - 1.00 INE866I07743 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED - 11-Oct-17 100.7953 - 1.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7332 8.6000 200.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.2044 8.7900 1000.00 INE115A07FX6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.29% 16-Oct-17 101.1539 8.8101 500.00 INE445L08177 NABHA POWER LIMITED 9.40% 17-Oct-17 101.4816 8.7905 97.00 INE134E08GM8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 21-Oct-17 100.4672 8.7000 400.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.4689 8.8000 50.00 INE115A07452 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.80% 22-Oct-17 102.4689 8.8000 50.00 INE205A07014 SESA STERLITE LIMITED 9.36% 30-Oct-17 100.0000 9.3500 1100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 77.3950 8.4500 40.00 INE134E08FB3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.75% 15-Jan-18 99.8962 8.6400 500.00 INE261F09EA4 NABARD 0.00% 01-Feb-18 76.8636 8.4500 80.00 INE752E07GI7 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-18 100.6050 8.6500 55.00 INE001A07KO7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.25% 11-Mar-18 101.0403 8.8400 150.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.6487 8.6800 50.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.6487 8.6800 50.00 INE168R07067 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 200.00 INE168R07059 ALLIANCE INFRASTRUCTURE PROJECTS 18.00% 15-Apr-18 100.0000 - 40.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2064 8.6000 200.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2064 8.6000 200.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4689 8.7100 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4689 8.7100 100.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.0618 8.5900 50.00 INE752E07HS4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-18 100.6706 8.6200 200.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.2932 8.6700 300.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.3595 8.6500 100.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.2330 9.6600 100.00 INE115A07FB2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED - 08-Mar-19 102.8468 8.9200 1000.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 97.7200 9.0100 2.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2491 8.6500 500.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.2490 8.6500 350.00 INE721A07HI8 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 15-Jul-19 99.9800 9.9700 2.10 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.5000 9.1900 1.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.5348 8.7000 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.3020 8.8200 616.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.3020 8.8200 500.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4920 8.6441 400.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.4920 8.6441 300.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.2879 8.5900 100.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 100.8242 8.8300 250.00 INE296A07DT7 BAJAJ FINANCE LIMITED 9.40% 31-Oct-19 100.0000 - 150.00 INE134E08CO3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 15-Jan-20 99.9030 8.7046 100.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 99.6406 8.7050 100.00 INE134E08CZ9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.65% 15-Jun-20 99.6406 8.7049 100.00 INE053F09EF4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.74% 22-Dec-20 96.0800 8.7500 1.00 INE081A08165 TATA IRON AND STEEL COMPANY LTD RESET 18-Mar-21 107.8500 10.3457 1.00 INE134E08GA3 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.20% 07-Jul-21 101.9500 8.7700 56.00 INE084A09118 BANK OF INDIA RESET 31-Jul-21 100.4200 9.2450 1.00 INE657I08017 RELIANCE GAS TRANSPORTATION INFRAS 10.25% 22-Aug-21 102.7758 9.6500 100.00 INE865N07018 DLF PROMENADE LIMITED 10.90% 11-Dec-21 100.0200 11.4500 250.00 INE650A09066 STATE BANK OF INDIA 8.95% 29-Dec-21 100.3200 8.7500 1.00 INE038A07274 HINDALCO INDUSTRIES LIMITED 9.60% 02-Aug-22 99.6162 9.6500 200.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.5096 8.6500 100.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.5561 8.6418 50.00 INE752E07HW6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.84% 21-Oct-22 100.5000 8.7500 1.30 INE155A08233 TATA MOTORS LIMITED 9.60% 29-Oct-22 100.0000 9.5900 1650.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 100.6290 8.6700 100.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 108.1200 7.2500 1.10 INE027E08012 FAMILY CREDIT LIMITED 10.90% 28-Feb-24 102.1157 10.5000 100.00 INE039A09PT1 IFCI LIMITED 8.39% 31-Mar-24 104.5000 7.6800 4.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.1624 9.2000 250.00 INE110L08037 RELIANCE JIO INFOCOMM LIMITED 9.25% 16-Jun-24 100.1624 9.2001 190.00 INE008A08R55 IDBI BANK LIMITED RESET 26-Jun-24 99.3000 9.1200 1.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 102.5000 9.5000 110.00 INE139F07048 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.15% 21-Jul-24 103.0000 8.8600 96.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 101.8478 9.4300 350.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 101.5869 9.4719 100.00 INE090A08TN1 ICICI BANK LIMITED 9.15% 06-Aug-24 103.1000 8.8500 50.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 104.9500 10.1600 1032.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 103.9537 8.7252 552.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 103.9866 8.7200 200.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.2275 8.6650 250.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.2275 8.6650 100.00 INE134E08GG0 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-24 103.9920 8.7500 5.00 INE549F08525 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 9.19% 01-Sep-24 100.7000 9.2500 10.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.3300 8.6100 247.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 104.0845 8.6500 240.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 102.9638 8.8100 100.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 100.4500 9.0481 110.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 102.4500 9.3500 100.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.0500 8.6730 900.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 102.0700 8.6700 250.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.4417 8.8296 150.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.4417 8.8300 100.00 INE752E07LY4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-24 101.7383 8.6525 50.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.3000 8.9900 325.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.1008 9.1450 1108.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.1467 8.7200 500.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.1467 8.7200 100.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 103.6542 8.7950 100.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.6578 8.6800 200.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 101.3500 8.7350 150.00 INE031A07865 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 7.51% 16-Feb-28 101.4000 7.3300 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.1528 7.3200 760.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 101.7100 9.0000 1.00 INE134E08GH8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-29 104.8311 8.7800 14.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.1200 8.6599 350.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.1200 8.6600 350.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 101.8978 8.6900 50.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 100.9247 - 1800.00 INE039A09MC4 IFCI LIMITED 9.75% 13-Jul-30 99.5000 9.8000 25.00 INE039A09MD2 IFCI LIMITED 9.75% 16-Jul-30 99.5000 9.8000 25.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.2000 7.1700 61.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.0600 7.1800 30.00 INE053F09HH3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 14-May-35 99.2500 9.1000 10.00 INE065L08058 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.80% 22-Mar-73 103.1500 9.4000 1.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 101.9500 10.4200 426.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 101.2500 12.5400 15.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 