Nov 7 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 9985.20 NSE 35834.00 ============= TOTAL 45819.20 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE155A08142 TATA MOTORS LIMITED 9.15% 03-Jun-15 100.0445 8.8900 250.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.5052 8.2200 1450.00 INE138A07223 PENINSULA LAND LTD 13.50% 12-Dec-15 100.8987 12.5000 1.00 INE013A07E88 RELIANCE CAPITAL LIMITED - 31-Mar-16 101.0000 0.0000 1.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.3893 8.6200 100.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.5577 8.5100 550.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8580 8.4100 500.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 103.5000 9.9600 0.20 INE296A07AQ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.00% 13-Mar-17 101.4268 9.2500 50.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 99.7000 9.6000 101.60 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9127 8.5400 250.00 INE738C07044 BHARAT ALUMINIUM COMPANY LIMITED 10.25% 07-Aug-17 101.9701 9.3700 50.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD 8.75% 08-Nov-17 100.4920 8.5600 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 77.2720 8.5300 20.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.3177 8.5600 350.00 INE261F09EA4 NABARD 0.00% 01-Feb-18 76.7373 8.5300 80.00 INE001A07JZ5 HDFC LTD 9.05% 04-Feb-18 100.3400 8.9000 10.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.95% 11-Mar-18 100.7326 8.6600 50.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2370 8.6000 150.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.8644 8.4600 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD 9.81% 07-Oct-18 103.4926 8.7100 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 101.6918 8.7100 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.5220 8.5500 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.3854 8.6400 500.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.7300 8.8900 18.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3701 8.6300 250.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.3579 8.6300 150.00 INE115A07FK3 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.51% 24-Jul-19 102.5784 8.8000 100.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.96% 21-Oct-19 101.0873 8.6800 400.00 INE141A09108 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Dec-19 100.3600 9.0600 1.00 INE909H08014 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 10.90% 20-Jan-20 102.6200 10.2000 0.50 INE084G09248 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.64% 29-Mar-20 98.2500 9.0500 5.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 62.9550 8.4100 1.60 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 108.5000 0.0000 1.00 INE121A08NT4 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 12.90% 26-Jul-21 101.7000 12.6300 8.00 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LTD 10.40% 27-Sep-22 101.9500 10.0200 50.00 INE660A08BO7 SUNDARAM FINANCE LIMITED 10.30% 28-Sep-22 103.2500 9.6800 8.00 INE160A09207 PUNJAB NATIONAL BANK RESET 05-Mar-23 100.8500 9.1800 2.00 INE031A07907 HOUSING 8.14% 25-Oct-23 106.5200 7.1300 1.00 INE975G08041 ILNFS TRANSPORTATION NETWORK LTD 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.4900 70.00 INE039A09PT1 IFCI LTD 8.39% 31-Mar-24 104.7130 7.7100 110.00 INE235P07035 LNT INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 102.1720 9.3300 50.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0000 11.4700 100.00 INE340M08129 TAMIL NADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.7500 9.4400 4.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.0000 10.1500 263.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 101.4430 10.0100 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 101.9750 8.6800 400.00 INE691A09177 UCO BANK RESET 25-Mar-25 100.3800 8.8400 1.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.6543 8.6900 50.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 104.7769 0.0000 34.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 104.7780 8.4300 100.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 101.7468 8.6900 50.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 106.8000 7.3300 0.80 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 101.8318 8.6900 50.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 102.0200 7.1100 1.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 100.7200 7.2200 21.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO. LTD 10.00% 29-May-28 100.6081 9.9000 50.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.46% 30-Aug-28 110.2500 7.2600 1.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 111.8400 7.0900 11.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 101.9023 8.6900 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 113.1500 7.0100 1.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 114.7000 7.0200 2.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 105.0316 8.6800 150.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 101.9743 8.6900 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 101.6596 8.6700 50.00 INE514E08EE3 EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.2525 8.6900 700.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.5100 7.1600 504.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 100.4500 10.6000 9.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 100.0000 10.5300 522.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.7365 0.0000 51.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN 19.00% 31-Dec-99 101.2500 12.5400 18.50 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN RESET 31-Dec-99 103.4000 0.0000 1.00 NSE === INE804I07HN5 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 01-Dec-14 132.7780 0.0000 1.00 INE134E08FA5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.90% 14-Dec-14 99.9784 8.4398 500.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0423 8.7798 700.00 INE134E08DY0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.63% 15-Dec-14 100.0423 8.4500 700.00 INE916D074Q3 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 0.00% 15-Dec-14 99.1024 8.6998 150.00 INE657K07205 RHC HOLDING PRIVATE LIMITED 14.00% 18-Dec-14 100.0000 12.4567 2000.00 INE804I07CK2 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 24-Dec-14 200.9160 - 2.50 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 100.2497 8.7002 500.00 INE001A07LY4 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.80% 22-Jan-15 100.2497 8.7000 500.00 INE134E08EE0 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.51% 15-Apr-15 99.9500 9.3600 1.00 INE155A08142 TATA MOTORS 9.15% 03-Jun-15 100.0445 9.0000 250.00 INE752E07HD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.64% 08-Jul-15 99.8200 8.6760 2.50 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.6016 8.6157 50.00 INE514E08738 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.10% 15-Jul-15 99.6016 8.5000 50.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3903 8.9269 250.00 INE001A07JB6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 07-Aug-15 100.3903 8.8300 250.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.4472 8.8964 150.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.4472 8.8326 150.00 INE916DA7451 KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED 9.25% 26-Oct-15 100.0632 9.1818 27.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.3046 8.8562 100.00 INE001A07JX0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.20% 01-Nov-15 100.3046 8.8500 100.00 INE094A07046 HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION 8.75% 09-Nov-15 100.5052 8.2000 1450.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9161 8.6200 50.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9161 8.6200 50.00 INE742F07239 ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC 9.80% 18-Mar-16 100.3797 9.7108 150.00 INE804I07JT8 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 28-Mar-16 140.0000 0.0000 10.50 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.9812 8.4500 1200.00 INE557F08EP5 NATIONAL HOUSING BANK 8.45% 25-Apr-16 99.9786 8.3861 600.00 INE136E07MJ9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED NIFTY 29-Apr-16 150.1000 - 2.50 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.4327 8.5899 900.00 INE134E08FV1 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.27% 25-Jun-16 99.4327 8.5900 900.00 INE134E08DP8 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.62% 29-Jun-16 101.3893 8.6000 100.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.5577 8.4874 550.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5495 8.3867 50.00 INE020B08609 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Sep-16 101.5495 8.4000 50.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8580 8.4000 600.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.8638 8.4000 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.0367 8.5500 100.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.0367 8.5500 100.00 INE866I07578 INDIA INFOLINE FINANCE LIMITED 12.00% 29-Sep-16 102.5702 11.0000 300.00 INE668F07038 JYOTHY LABORATORIES LIMITED 0.00% 15-Nov-16 114.1703 9.3564 14.00 INE286K07021 TECHNO ELECTRIC & ENG. CO. LTD. 10.24% 28-Jan-17 100.6329 10.3930 25.00 INE296A07AQ9 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.00% 13-Mar-17 101.4268 9.2350 50.00 INE261F09HM2 NABARD 9.33% 12-Jun-17 102.2089 8.2998 140.00 INE721A07HH0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 9.85% 15-Jul-17 100.4705 9.5900 250.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 101.9127 8.5300 250.00 INE445L08151 NABHA POWER LIMITED 9.40% 25-Sep-17 101.9424 8.5860 320.00 INE048A08024 HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LTD 9.36% 28-Sep-17 100.4500 9.1500 1.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.2482 8.5314 50.00 INE029A07067 BHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD. 8.65% 08-Oct-17 100.2482 8.3000 50.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7287 8.6000 100.00 INE134E08EZ5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.91% 15-Oct-17 100.7287 8.6000 100.00 INE114A07844 STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED 8.75% 08-Nov-17 100.4920 8.2200 250.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 77.4519 8.4400 20.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 100.3177 8.5525 350.00 INE261F09EA4 NABARD 0.00% 01-Feb-18 76.9207 8.4400 80.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 100.7326 8.6500 50.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 100.0071 8.1512 1600.00 INE242A07256 INDIAN OIL CORPORATION LIMITED 8.14% 06-May-18 100.0171 8.1926 1600.00 INE752E07LA4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-18 100.2370 8.5900 150.00 INE053F09FO3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 10.60% 11-Sep-18 106.8644 8.6500 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 103.4926 8.7000 100.00 INE020B07HX2 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.24% 17-Oct-18 101.6918 8.7000 150.00 INE752E07LS6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-18 101.0898 8.5800 100.00 INE514E08DB1 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 9.33% 24-Oct-18 102.5220 8.5400 250.00 INE020B07HY0 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.38% 06-Nov-18 102.3854 8.6400 500.00 INE134E08BH9 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 11.25% 28-Nov-18 107.7300 8.8800 18.00 INE020B07IA8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.63% 05-Feb-19 103.3701 8.6200 250.00 INE053F09FY2 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.19% 27-Apr-19 98.7700 8.7000 18.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 98.5065 9.3400 30.00 INE020B07IV4 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 18-Jun-19 101.3579 8.6200 350.00 INE020E07043 STCI FINANCE LIMITED 9.89% 30-Jul-19 102.2600 9.2500 200.00 INE134E08GF2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.39% 27-Aug-19 102.5292 8.7000 50.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.3733 8.8000 150.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 102.3733 8.8000 100.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.0000 9.4100 2000.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5819 8.6200 200.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 101.5819 8.6200 150.00 INE752E07LT4 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-19 101.2485 8.6000 50.00 INE134E08GN6 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.96% 21-Oct-19 101.0873 8.6700 600.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 100.7810 8.8400 300.00 INE347G08035 PETRONET LNG LIMITED 9.05% 28-Oct-19 100.7810 8.8400 300.00 INE141A09108 ORIENTAL BANK OF COMMERCE RESET 17-Dec-19 100.3600 9.0000 1.00 INE084G09248 TAMILNADU ELECTRICITY BOARD 8.64% 29-Mar-20 98.2500 9.7000 5.00 INE134E08CX4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.70% 14-May-20 99.8500 8.7100 2.00 INE155A08050 TATA MOTORS LIMITED 9.75% 24-May-20 100.4000 9.6169 50.00 INE001A07FR0 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.79% 21-Jul-20 100.0584 8.7500 50.00 INE261F09FJ2 NABARD 0.00% 01-Aug-20 62.9450 8.4000 1.60 INE134E07190 POWER FINANCE CORP. 8.20% 01-Feb-22 106.7068 0.0000 20.00 INE053F07520 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.00% 23-Feb-22 104.8000 7.1300 0.50 INE013A08267 RELIANCE CAPITAL LIMITED 10.40% 27-Sep-22 102.0000 10.0300 50.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.5805 8.6368 50.00 INE752E07LW8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-22 101.5805 8.6450 50.00 INE514E08CO6 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 7.94% 22-May-23 95.8906 8.6200 100.00 INE053F09FS4 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.50% 26-Dec-23 100.1556 8.6500 10.00 INE895D07396 TATA SONS LIMITED 9.74% 13-Jan-24 105.5144 8.8300 100.00 INE031A07964 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 13-Jan-24 108.2000 7.2500 8.40 INE975G08041 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS 11.50% 04-Feb-24 100.0000 11.8200 70.00 INE235P07035 L&T INFRA DEBT FUND LIMITED 9.70% 10-Jun-24 102.1720 9.3300 50.00 INE756I08074 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.70% 20-Jun-24 101.3700 9.4500 4.00 INE975G08058 IL&FS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.0000 11.8200 220.00 INE340M08129 TAMILNADU GENERATION AND 9.72% 16-Jul-24 101.4700 9.6200 27.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 105.0000 10.1400 1501.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 104.2500 8.6600 13.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 103.8813 8.6800 150.00 INE752E07LQ0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-24 103.8813 8.6800 150.00 INE296A08714 BAJAJ FINANCE LIMITED 10.15% 19-Sep-24 102.0100 9.8100 1002.00 INE990D07304 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LIMITED 9.13% 30-Sep-24 99.9000 9.1500 10.00 INE636F07183 NORTH EASTERN ELECTRIC POWER CORP 9.60% 01-Oct-24 100.0778 9.8000 250.00 INE721A07IG0 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.25% 10-Oct-24 101.4430 10.0000 250.00 INE114A07869 STEEL AUTHORITY OF INDIA 9.00% 14-Oct-24 101.9750 8.6837 500.00 INE115A07FY4 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.22% 16-Oct-24 102.5500 8.8100 100.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.4700 8.9600 162.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 101.4900 8.9600 10.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 101.2100 8.9600 420.00 INE043D07GU8 IDFC LTD 9.38% 09-Dec-24 104.1425 8.7200 10.00 INE691A09177 UCO BANK RESET 25-Mar-25 100.3800 9.0000 1.00 INE752E07LZ1 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-25 101.6543 8.6800 50.00 INE053F09HM3 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 29-Mar-26 104.7769 8.6000 45.00 INE053F09HN1 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 9.09% 31-Mar-26 104.7780 8.6000 100.00 INE752E07MA2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-26 101.7468 8.6800 50.00 INE053F07538 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.10% 23-Feb-27 107.5700 7.1500 2.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 107.5000 7.2500 3.00 INE752E07MB0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-27 101.8318 8.6800 50.00 INE053F07579 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 7.34% 19-Feb-28 101.5600 7.1500 500.00 INE065L08041 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 9.03% 22-Mar-28 99.0300 9.3600 107.00 INE721A08CK3 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.00% 29-May-28 100.6081 10.0000 50.00 INE787H07198 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.26% 23-Aug-28 109.1567 7.1800 60.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 113.0863 0.0000 20.00 INE134E07380 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.46% 30-Aug-28 110.6053 7.2100 10.00 INE031A07899 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.56% 02-Sep-28 110.7294 7.2900 28.00 INE752E07MC8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-28 101.9023 8.6800 50.00 INE906B07DE1 NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF 8.50% 05-Feb-29 112.1808 7.1000 50.00 INE053F07728 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.63% 19-Mar-29 112.6300 7.1800 3.50 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 104.8833 8.6900 300.00 INE752E07LR8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-29 104.8833 8.6875 50.00 INE752E07MD6 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.93% 20-Oct-29 101.9743 8.6800 50.00 INE514E08ED5 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.87% 30-Oct-29 101.4934 8.6800 100.00 INE514E08EE3 EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 8.83% 03-Nov-29 101.1696 - 1450.00 INE039A09PO2 IFCI LIMITED 9.90% 05-Nov-32 98.7100 10.0500 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 102.4900 7.1417 1000.00 INE134E07455 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.67% 16-Nov-33 114.9184 7.2000 100.00 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 115.2898 7.1600 32.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 102.0253 10.4000 890.00 INE909H08188 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 0.00% 31-Dec-99 100.7365 10.9500 50.00 INE121A08NU2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 19.00% 31-Dec-99 101.2500 12.5400 20.00 INE121A08NB2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. NOTE:- (*) - DIRTY PRICE