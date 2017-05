Jan 19 Below are the details of Indian corporate bonds dealt on BSE & NSE. (10 million = 1 crore) EXCHANGES VOLUME IN MILLIONS --------- ------------------ BSE 8510.10 NSE 62159.50 ============= TOTAL 70669.60 ----------------------------------------------------------------------------------------------- ISIN SECURITY COUPON MATURITY LAST TRD WTD AVG CUM. VOL DATE PRICE YIELD IN MLNS ----------------------------------------------------------------------------------------------- BSE === INE043D07EI8 IDFC LTD 9.20% 27-Feb-15 100.0059 8.4500 500.00 INE043D07DU5 IDFC LTD 8.85% 15-Jan-16 100.1267 8.7000 150.00 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.8583 8.8500 100.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.2425 8.8500 150.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE CO LTD 10.75% 24-Aug-16 102.1550 9.1700 500.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 102.2850 9.1700 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.7337 8.5600 210.00 INE800H07215 OMAXE LIMITED 0.00% 23-Dec-16 100.0000 - 0.50 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6929 8.7000 150.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 9.11% 07-Jul-17 101.5901 8.3200 50.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.10% 29-Dec-17 100.0500 9.0600 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 79.0812 8.3000 13.20 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 101.1329 8.1500 50.00 INE020B08815 RURAL ELCETRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1606 8.2400 150.00 INE261F09EA4 NABARD 0.00% 01-Feb-18 78.4850 8.3000 40.00 INE261F09EK3 NABARD 0.00% 01-May-18 76.9738 8.3000 34.60 INE866I08139 INDIA INFOLINE FINANCE LTD 12.75% 17-Sep-18 105.0300 11.6800 13.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.6960 8.6500 500.00 INE261F09EW8 NABARD 0.00% 01-Jan-19 72.0376 8.6500 7.00 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.6772 8.6500 100.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 104.3557 8.1100 150.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.5084 8.1500 100.00 INE053F09GU8 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 6.70% 08-Mar-20 99.2000 7.0000 0.40 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 100.0900 8.7500 500.00 INE081A08165 TATA STEEL LIMITED RESET 18-Mar-21 107.7500 10.2100 3.00 INE081A08173 TATA STEEL LIMITED RESET 11-May-21 108.2500 9.9500 1.00 INE245A08034 TATA POWER LIMITED RESET 02-Jun-21 106.5000 10.2400 1.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT RESET 29-Jun-21 104.7000 11.7500 10.00 INE018E08052 SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES 9.00% 26-Nov-21 101.9300 8.6000 10.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.5731 7.7900 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORP LTD 9.02% 19-Nov-22 103.7120 8.3400 100.00 INE020B07GU0 RECL 7.21% 21-Nov-22 101.2500 6.9900 25.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.4500 8.6700 20.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.6682 8.2300 1499.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 98.9579 8.0500 100.00 INE975G08058 ILFS TRANSPORTATION NETWORKS LTD 11.50% 21-Jun-24 100.8511 11.6600 5.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER PVT 9.75% 02-Aug-24 104.2565 9.0400 235.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.2800 9.4500 254.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 107.3071 8.1900 150.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.98% 08-Oct-24 104.2966 8.3000 100.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 100.3000 9.1000 5.00 INE774D08LJ9 MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL 9.50% 15-Nov-24 102.0600 9.1600 70.00 INE039A07801 IFCI LTD 9.90% 01-Dec-24 102.9500 9.4200 2.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.3700 8.9300 44.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LTD 8.48% 09-Dec-24 99.3000 8.5700 24.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.5168 8.1800 900.00 INE062A08025 STATE BANK OF INDIA RESET 04-Nov-25 105.5400 8.2200 2.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.7400 9.5400 4.90 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 102.0000 8.8900 10.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 110.2100 6.9200 25.00 INE134E07349 POWER FINANCE CORPORATION LTD 7.36% 04-Jan-28 103.5000 6.9400 0.50 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 113.7000 6.8300 30.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 113.7500 6.8900 54.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 116.9000 6.7800 25.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 114.5911 6.8900 50.00 INE245A08042 TATA POWER COMPANY LIMITED 10.75% 21-Aug-72 101.5000 10.7300 2.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETRO CORP LTD 10.45% 28-Sep-72 105.6200 9.6200 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED PERPETUAL 10.75% 31-Dec-99 106.4300 9.6800 20.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 103.6785 11.9500 10.00 NSE === INE804I07DF0 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 10-Feb-15 214.8610 0.0000 10.30 INE804I07CT3 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 16-Feb-15 187.8950 - 45.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.9988 8.5641 200.00 INE752E07GF3 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.90% 25-Feb-15 99.9988 8.2500 200.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.0326 8.6714 1000.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.0326 8.3500 1000.00 INE115A07DO0 LIC HSG FIN 9.39% 26-Feb-15 100.0099 8.5700 100.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.0801 8.5517 550.00 INE556F09387 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 09-Mar-15 100.0801 8.2500 550.00 INE001A07IL7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.85% 05-Jun-15 100.2041 8.7500 7.00 INE010A07083 PRISM CEMENT LIMITED 11.80% 15-Jul-15 100.1842 11.4192 40.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.0735 9.2077 1500.00 INE001A07IS2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 18-Jul-15 100.0735 9.0000 1500.00 INE804I07FI9 ECL FINANCE LIMITED NIFTY 20-Aug-15 157.3080 0.0000 4.50 INE535H07175 FULLERTON INDIA CREDIT COMPANY 11.10% 28-Aug-15 100.7020 9.4600 220.00 INE001A07JH3 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.55% 07-Sep-15 100.2799 8.7800 30.00 INE130C08059 AMTEK AUTO LIMITED 10.25% 20-Sep-15 100.0000 10.6470 100.00 INE136E07QC5 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Oct-15 115.7400 - 29.50 INE481G08016 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.70% 10-Nov-15 100.0807 8.4500 1350.00 INE015A07017 RANBAXY LABORATORIES LIMITED 9.20% 23-Nov-15 100.2518 8.7500 750.00 INE138A07181 PENINSULA LAND LIMITED 13.75% 30-Nov-15 100.5691 12.7800 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9364 8.3727 500.00 INE134E07471 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.58% 05-Dec-15 100.9364 8.3300 500.00 INE115A07DL6 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.10% 05-Jan-16 100.3976 8.6600 122.00 INE043D07DU5 IDFC LIMITED 8.85% 15-Jan-16 100.1267 8.7000 150.00 INE136E07PU9 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 29-Feb-16 111.7400 - 2.50 INE001A07GI7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 08-Mar-16 100.8583 8.8500 100.00 INE036A07427 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 25-Mar-16 100.7850 11.4552 1000.00 INE036A07427 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 25-Mar-16 100.7850 11.0200 1000.00 INE001A07KY6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.15% 03-Apr-16 100.2425 8.8500 150.00 INE660A07JP9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 14-May-16 99.8142 7.7796 500.00 INE660A07JP9 SUNDARAM FINANCE LIMITED 8.90% 14-May-16 99.8142 8.9500 500.00 INE481G07117 ULTRATECH CEMENT LIMITED 8.90% 08-Aug-16 100.8159 8.2400 400.00 INE721A07BI1 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 24-Aug-16 102.1550 9.1737 500.00 INE020B07JA6 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.97% 08-Sep-16 100.9239 8.2900 8.00 INE134E07398 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.80% 27-Sep-16 102.1794 8.3100 10.00 INE721A07GP5 SHRIRAM TRANSPORT FINANCE COMPANY 10.75% 07-Oct-16 102.2850 9.1746 500.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.7430 8.5500 420.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.7430 8.5500 210.00 INE001A07LU2 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.75% 10-Oct-16 101.6190 8.6500 18.00 INE136E07QH4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Oct-16 115.3400 - 2.50 INE136E07PK0 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 31-Oct-16 111.2500 - 2.50 INE804I07SC5 ECL FINANCE LIMITED - 04-Nov-16 112.2410 0.0000 2.50 INE445L08102 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Nov-16 101.4103 8.4130 190.00 INE445L08110 NABHA POWER LIMITED 9.33% 05-Dec-16 101.4894 8.4136 445.00 INE136E07NT6 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 30-Dec-16 135.7800 - 1.00 INE115A07ES9 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.69% 11-Jan-17 101.6929 8.7010 150.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.0296 9.5184 2250.00 INE556F09429 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 12-Feb-17 100.0296 8.3500 2250.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.0766 9.7641 2800.00 INE556F09437 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.83% 26-Feb-17 100.0766 8.3500 2800.00 INE556F08IP8 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.60% 05-Mar-17 102.6383 8.1632 15.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0826 9.4620 1100.00 INE556F09445 SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK 9.55% 18-Mar-17 100.0826 8.3500 1100.00 INE036A07393 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 25-Mar-17 101.6971 11.2689 1500.00 INE036A07393 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 25-Mar-17 101.6971 11.0200 1500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2635 8.2999 500.00 INE020B07II1 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.52% 25-Mar-17 102.2635 8.3000 500.00 INE136E07OF3 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED - 28-Apr-17 122.6300 - 5.00 INE136E07OT4 CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED RESET 28-Apr-17 132.2700 - 1.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 101.2022 9.0999 50.00 INE860H07441 ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED 9.75% 26-May-17 101.2022 9.1000 50.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 102.1225 8.5500 250.00 INE001A07IP8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.60% 05-Jul-17 102.1225 8.5500 250.00 INE134E08FY5 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.11% 07-Jul-17 101.5901 8.3175 50.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.3334 8.2755 300.00 INE020B08757 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.40% 20-Jul-17 102.3334 8.2755 300.00 INE134E08EW2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.27% 21-Aug-17 102.0671 8.3000 250.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 102.0291 8.2999 645.00 INE020B07IY8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.25% 25-Aug-17 102.0291 8.3000 645.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5519 8.2500 150.00 INE134E08GP1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.50% 28-Nov-17 100.5519 8.2500 150.00 INE756I07530 HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED 9.10% 29-Dec-17 100.0500 - 100.00 INE261F09DY6 NABARD 0.00% 01-Jan-18 79.1045 0.0000 13.20 INE309K08029 AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA 8.60% 17-Jan-18 101.1329 8.1500 50.00 INE020B08815 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.70% 01-Feb-18 101.1606 8.2400 150.00 INE261F09EA4 NABARD 0.00% 01-Feb-18 78.5730 8.2600 40.00 INE134E08FK4 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.95% 11-Mar-18 101.7937 8.2540 17.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 102.5655 11.1582 1000.00 INE036A07401 RELIANCE INFRASTRUCTURE LIMITED RESET 24-Mar-18 102.5655 11.0200 1000.00 INE261F09EK3 NABARD 0.00% 01-May-18 77.0672 8.2600 34.60 INE001A07LN7 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.38% 20-May-18 98.8700 8.7500 5.00 INE689L07057 MANDAVA HOLDINGS PRIVATE LIMITED 10.35% 01-Jun-18 100.1829 10.6700 1000.00 INE939P07032 PARINEE REALTY PRIVATE LIMITED 18.00% 04-Sep-18 100.0742 - 70.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5601 8.2999 100.00 INE134E07406 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 9.81% 07-Oct-18 104.5601 8.3000 100.00 INE115A07EO8 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.55% 25-Oct-18 102.6960 8.6500 500.00 INE261F09EX6 NABARD 0.00% 01-Feb-19 72.0660 8.4500 6.60 INE115A07EY7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.77% 26-Feb-19 103.6772 8.6500 100.00 INE091A07141 NIRMA LIMITED 8.95% 28-May-19 99.9644 8.9285 250.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 104.0449 8.2299 150.00 INE752E07IP8 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.35% 29-Aug-19 104.0449 8.2300 150.00 INE115A07FU2 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 9.44% 30-Aug-19 103.1144 8.5700 250.00 INE445L07013 NABHA POWER LIMITED 9.50% 01-Sep-19 100.1676 9.0400 500.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 104.3727 8.0994 200.00 INE752E07LP2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 9.30% 04-Sep-19 103.8732 8.2300 200.00 INE020B07EV3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.80% 06-Oct-19 100.5400 8.6400 3.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.1600 8.1800 2013.00 INE020B08856 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.04% 12-Oct-19 103.0351 8.2150 2000.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.5084 8.1500 700.00 INE020B08864 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.56% 13-Nov-19 101.2759 8.2100 500.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.3961 8.6000 500.00 INE115A07GH7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.72% 28-Nov-19 100.3961 8.6000 500.00 INE115A07GM7 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.75% 14-Jan-20 100.0000 8.7500 500.00 INE001A07FT6 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 8.90% 18-Aug-20 101.3772 8.5500 100.00 INE549F08533 KARNATAKA STATE FINANCIAL CORP 8.58% 26-Dec-20 98.9000 9.0300 200.00 INE062A09056 STATE BANK OF INDIA RESET 05-Jun-21 100.3300 8.5100 4.00 INE121A08LW2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT & FINANCE RESET 29-Jun-21 103.7000 12.0000 10.50 INE020B08641 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.75% 11-Nov-21 107.6000 8.2300 4.00 INE018E08052 SBI CARDS & PAYMENT SERVICES PVT 9.00% 26-Nov-21 101.8900 8.6100 3.00 INE020B08872 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.44% 04-Dec-21 101.1700 8.2200 11.00 INE134E08GT3 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.55% 09-Dec-21 101.1000 8.3200 208.00 INE861G08035 FOOD CORPORATION OF INDIA 9.95% 07-Mar-22 111.5731 7.7600 150.00 INE020B08807 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.02% 19-Nov-22 103.7120 8.3400 100.00 INE572E09197 PNB HOUSING FINANCE LTD 9.10% 21-Dec-22 103.3800 8.6800 96.00 INE752E07KN9 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.80% 13-Mar-23 103.0895 8.2500 100.00 INE053F07603 INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION 8.83% 25-Mar-23 103.8100 8.1600 40.00 INE115A07DX1 LIC HOUSING FINANCE LIMITED 8.37% 21-May-23 99.0164 8.5200 50.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.6682 8.2300 2000.00 INE752E07LB2 POWER GRID CORPORATION OF INDIA 8.70% 15-Jul-23 102.6682 8.2299 500.00 INE787H09061 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.90% 28-Apr-24 98.9579 8.0469 100.00 INE936D07075 RELIANCE UTILITIES AND POWER 9.75% 02-Aug-24 104.2565 9.0400 250.00 INE043D07GS2 IDFC LIMITED 9.30% 07-Aug-24 105.2799 8.4499 100.00 INE043D07GS2 IDFC LIMITED 9.30% 07-Aug-24 105.2799 8.4500 100.00 INE084A08052 BANK OF INDIA 11.00% 08-Aug-24 109.3000 9.4500 250.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 105.6795 8.4500 200.00 INE043D07GT0 IDFC LIMITED 9.36% 21-Aug-24 105.6795 8.4499 50.00 INE020B07IZ5 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 9.34% 25-Aug-24 107.3071 8.1900 150.00 INE001A07NB8 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP 9.34% 28-Aug-24 105.5609 8.4500 250.00 INE139F07063 KONKAN RAILWAY CORPORATION LIMITED 9.08% 25-Sep-24 105.2500 8.4500 10.00 INE134E08GK2 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.98% 08-Oct-24 104.2966 8.3000 100.00 INE043D07GX2 IDFC LIMITED 9.17% 14-Oct-24 104.9600 8.3900 200.00 INE141A08019 ORIENTAL BANK OF COMMERCE 9.20% 27-Oct-24 104.8763 8.0400 50.00 INE705A08037 VIJAYA BANK 9.15% 30-Oct-24 103.4200 8.6200 5.00 INE477A08025 CANFIN HOMES LIMITED 8.94% 03-Dec-24 101.7844 8.6500 324.00 INE220H09113 HIMACHAL PRADESH STATE ELECTRICITY 9.13% 03-Dec-24 102.1000 8.9000 4.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.1000 8.3000 374.00 INE134E08GU1 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.48% 09-Dec-24 101.3679 8.2600 350.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 100.0700 8.4700 475.00 INE043D07HC4 IDFC LIMITED 8.49% 11-Dec-24 100.0700 8.4672 150.00 INE340M08137 TAMILNADU GENERATION AND 9.20% 18-Dec-24 100.5400 9.2967 12.00 INE909H08212 TATA MOTORS FINANCE LIMITED 9.70% 19-Dec-24 101.4800 - 68.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.6904 8.1700 1110.00 INE020B08880 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.57% 21-Dec-24 102.6904 8.1700 200.00 INE928P07019 BANGALORE METRO RAIL CORPORATION 8.79% 23-Dec-24 100.1500 8.9500 500.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.5107 8.2600 855.00 INE134E08GV9 POWER FINANCE CORPORATION LIMITED 8.65% 28-Dec-24 102.3764 8.2816 850.00 INE990D07312 KRISHNA BHAGYA JALA NIGAM LTD 8.75% 31-Dec-24 100.2800 - 10.00 INE043D07HD2 IDFC LIMITED 8.67% 03-Jan-25 101.7814 8.3900 51.00 INE062A08058 STATE BANK OF INDIA 9.95% 16-Mar-26 105.7400 9.5400 6.20 INE891F08018 RAJASTHAN RAJYA VIDYUT UTPADAN 9.00% 24-Dec-26 101.2900 9.0000 55.00 INE031A07840 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.20% 05-Mar-27 109.4900 7.0000 2.00 INE861G08027 FOOD CORPORATION OF INDIA 8.80% 22-Mar-28 104.5000 8.2145 340.00 INE020B07HN3 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 29-Aug-28 112.8039 6.9600 18.00 INE020B07HP8 RURAL ELECTRIFICATION CORPORATION 8.46% 24-Sep-28 112.5796 6.9949 56.60 INE031A07915 HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT CORP 8.51% 25-Oct-28 112.2596 7.0750 100.00 INE557F07157 NATIONAL HOUSING BANK 8.68% 24-Mar-29 115.6801 6.9000 25.00 INE787H07396 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.55% 31-Mar-29 113.6200 6.9940 100.00 INE134E08DB8 POWER FINANCE CORPORATION LTD. 8.85% 15-Jun-30 104.1912 8.3400 100.00 INE787H07156 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 7.40% 22-Jan-33 105.0136 6.9000 4.50 INE787H07347 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 8.66% 22-Jan-34 118.9795 6.8404 65.00 INE787H07057 INDIA INFRASTRUCTURE FINANCE 9.41% 27-Jul-37 109.9100 8.4000 10.00 INE065L08033 GUJARAT STATE PETROLEUM CORP LTD. 10.45% 28-Sep-72 105.6000 9.6200 500.00 INE008A08U84 IDBI BANK LIMITED 10.75% 31-Dec-99 106.4100 9.6800 524.00 INE028A08075 BANK OF BARODA 9.48% 31-Dec-99 100.8601 - 300.00 INE121A08MQ2 CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FIN. 12.00% 31-Dec-99 101.7065 12.3500 40.00 INE457A09215 BANK OF MAHARASHTRA 9.48% 31-Dec-99 100.0000 NOTE:- (*) - DIRTY PRICE
BSE - Bombay Stock Exchange
NSE - National Stock Exchange